Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.2 комментария
Столкновение поездов в Испании привело к гибели 64 человек
При столкновении двух высокоскоростных пассажирских поездов в провинции Толедо в центральной части Испании погибли, по меньшей мере, 64 человек и около 180 получили травмы, Такие данные приводит издание El Espanol со ссылкой на Главное управление гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций (фото: ISMAEL HERRERO/EPA/ТАСС)
Авария произошла около 8:54 утра местному времени (6:54 мск) недалеко от населенного пункта Урда. В ЧП участвовали два поезда, курсирующих между Мадридом и Севильей. Состав AVE (производства Siemens) госкомпании Renfe вез 397 пассажиров. В поезде Frecciarossa производства Hitachi частного оператора Iryo находилось 147 человек (фото: GUARDIA CIVIL HANDOUT/REUTERS)
После удара несколько вагонов сошли с рельсов и скатились с насыпи, на которой продолжены пути (фото: @1vanta3 via X/Anadolu/REUTERS)
На месте происшествия работают пожарные расчеты, гражданская гвардия и медицинские бригады. Привлечены три медицинских вертолета и два мобильных реанимационных пункта. На близлежащей станции Аточа создан пункт психосоциальной поддержки для пострадавших и их семей. Движение поездов на линии Мадрид–Андалусия временно приостановлено (фото: Cordon Press/Sipa USA/ТАСС)
По данным издания El Pais, незадолго до столкновения Renfe остановился и замедлил ход из-за проблем с движением на линии. Источники издания El Espanol сообщают, что авария могла произойти в результате сочетания сбоя в системе безопасности пути и ошибки диспетчера (фото: Cordon Press/Sipa USA/ТАСС)