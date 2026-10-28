Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Путин угостил глав делегаций стран Африки отечественным мороженым
Президент Владимир Путин угостил российским мороженым глав делегаций, прибывших на саммит Россия – Африка.
Глава государства принял участие в пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка. Затем Путин провел для гостей экскурсию по выставке, которая посвящена передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, передает РИА «Новости».
После выставки Путин угостил глав делегаций российским мороженым, представленным в рамках экспозиции. Себе президент взял один стаканчик отечественного пломбира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин назвал всемерное содействие деловым сообществам приоритетной задачей для развития отношений со странами Африки.
Также президент пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию и выразил готовность передавать цифровые ноу-хау странам континента.