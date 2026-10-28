Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.0 комментариев
Участникам форума «Россия – Африка» представили передовые российские вооружения
Гостям третьего экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка» в Москве представили образцы передовых российских вооружений, в том числе комплекс с беспилотником «Гарпия-А (Э)».
Выставка передовых российских решений в ключевых сферах экономики проходит в Гостином дворе в рамках форума, передает РИА «Новости».
На выставке продемонстрировали комплекс с беспилотным летательным аппаратом дальнего действия «Гарпия-А (Э)», а также барражирующий боеприпас «Дань-Т», предназначенный для ударов с авианосителей.
Кроме того, на стенде «Рособоронэкспорта» представлены макет российского зенитно-ракетного комплекса и образцы стрелкового оружия. Отмечается, что многие гости изучают справочные материалы и фотографируются на фоне вооружений.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходят в Москве 28–29 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве стартовал третий саммит Россия – Африка.
В понедельник президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо прибыли в Москву для участия в мероприятии.
На прошлой неделе компания «Рособоронэкспорт» анонсировала показ новейшей концепции эшелонированной защиты объектов от беспилотников «Антидроновый купол» в ходе третьего саммита Россия – Африка.