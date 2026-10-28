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    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    2 комментария
    28 октября 2026, 11:41 • Новости дня

    Участникам форума «Россия – Африка» представили передовые российские вооружения

    Tекст: Мария Иванова

    Гостям третьего экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка» в Москве представили образцы передовых российских вооружений, в том числе комплекс с беспилотником «Гарпия-А (Э)».

    Выставка передовых российских решений в ключевых сферах экономики проходит в Гостином дворе в рамках форума, передает РИА «Новости».

    На выставке продемонстрировали комплекс с беспилотным летательным аппаратом дальнего действия «Гарпия-А (Э)», а также барражирующий боеприпас «Дань-Т», предназначенный для ударов с авианосителей.

    Кроме того, на стенде «Рособоронэкспорта» представлены макет российского зенитно-ракетного комплекса и образцы стрелкового оружия. Отмечается, что многие гости изучают справочные материалы и фотографируются на фоне вооружений.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве стартовал третий саммит Россия – Африка.

    В понедельник президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо прибыли в Москву для участия в мероприятии.

    На прошлой неделе компания «Рособоронэкспорт» анонсировала показ новейшей концепции эшелонированной защиты объектов от беспилотников «Антидроновый купол» в ходе третьего саммита Россия – Африка.

    27 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Захарова поблагодарила страны Африки за отказ предать Россию

    Захарова: Страны Африки выдержали давление Запада и не предали Россию

    Захарова поблагодарила страны Африки за отказ предать Россию
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила признательность африканским государствам за твердость позиции и готовность развивать сотрудничество с Москвой вопреки шантажу западных стран.

    Выступая на медиафоруме Россия – Африка в Москве, Захарова отметила, что народы континента не отступили от своих принципов под давлением недоброжелателей, передает ТАСС.

    «Я хочу поблагодарить народы Африки за то, что Африка не предала Россию», – заявила Захарова.

    По ее словам, западные государства пытались заставить африканские страны отказаться от взаимодействия с Москвой с помощью угроз и обещаний финансовых или продовольственных бонусов. Дипломат подчеркнула, что отказ континента поддаваться на эти провокации стал поддержкой международного права и справедливости.

    Представитель дипведомства также обратила внимание на необходимость совместной борьбы с попытками Запада сорвать информационное взаимодействие государств. Она призвала коллективно давать отпор силам, которые стремятся поделить мир и ограничить прямой обмен данными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об особом подъеме в отношениях России и Мали.

    Дипломат назвала взаимодействие в сфере международной безопасности важнейшим направлением сотрудничества с африканскими странами.

    Представитель внешнеполитического ведомства сообщила о попытках отговорить иностранных участников и журналистов от приезда на саммит в Москву.

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    28 октября 2026, 05:51 • Новости дня
    Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» выполнил пуск ракеты «Булава»

    Минобороны: Подлодка «Генералиссимус Суворов» запустила баллистическую ракету

    Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» выполнил пуск ракеты «Булава»
    @ Владимир Иващенко/Пресс-служба Северного флота/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атомный подводный крейсер стратегического назначения Тихоокеанского флота «Генералиссимус Суворов» произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Охотского моря.

    Стрельба велась из подводного положения. Учебный удар был нанесен по полигону Чижа в Архангельской области, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    «Экипаж атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А» Тихоокеанского флота в соответствии с планом боевой подготовки выполнил стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой «Булава» по полигону Чижа в Архангельской области», – сообщили в ведомстве.

    Второй серийный ракетоносец К-553 «Генералиссимус Суворов» относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта «Борей-А». В 2022 году подлодка вошла в состав ВМФ России, а в октябре 2023 года завершила переход к месту постоянного базирования на Камчатке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков предостерег европейские страны напоминанием о российской ядерной триаде.

    Также президент Владимир Путин сообщил о включении укрепления ядерной триады в приоритеты новой госпрограммы вооружений.

    Кроме того, глава государства заявил о последовательной модернизации ядерной триады.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    27 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Лавров заявил об использовании Западом украинских военных для терактов в Сахеле

    Лавров: Запад использует украинских военных для терактов в Сахеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд стран Запада подключает украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле, аналогичные схемы ранее применяли и в Ливии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Все больше и больше свидетельств того, что некоторые западные столицы, включая и Париж, но не только, подключают украинских военнослужащих к выполнению террористических задач. Их туда привозят, их используют для организации диверсий», – приводит РИА «Новости» заявление Лаврова на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    По его словам, аналогичная схема использовалась в Ливии несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров заявил о привлечении кадровых военнослужащих киевского режима иностранными спонсорами к организации масштабных террористических атак в африканских государствах.

    В июле он сообщил о попытках властей Украины дестабилизировать ситуацию в дружественных России странах Африки.

    В июне глава МИД рассказал об активном использовании Парижем сил украинских вооруженных формирований и местных сепаратистов при попытках свержения законных правительств на континенте.

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    28 октября 2026, 01:48 • Новости дня
    Разработан проект закона о сроках выплат семьям погибших на СВО

    Установлены сроки поиска получателей выплат семьям погибших на СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    В России разработали законопроект о введении единого полугодового срока для выявления всех получателей выплат семьям погибших в ходе спецоперации, сообщил глава управления планирования банковских расчетов, учета и отчетности военно-социального центра Минобороны Владимир Дроздов.

    Инициатива должна устранить затягивание сбора документов и установить жесткие временные рамки для всех участников процесса, передает РИА «Новости».

    «В России разработан проект федерального закона 619.9 о поддержке семей погибших на СВО военных. Он вводит четкий и понятный механизм, а именно устанавливает единый шестимесячный срок для выявления всех возможных получателей выплат», – заявил Дроздов.

    Новые нормы защитят права добросовестных граждан от родственников, пытающихся умолчать о существовании других претендентов ради увеличения собственной доли.

    Полгода, отведенные на поиск получателей, ускорят решение юридических вопросов, включая оформление статуса воспитателя и признание отцовства.

    Проект полностью устраняет риски мошенничества, когда после распределения денег внезапно появляются новые члены семьи с требованиями доплат. Прозрачные правила позволят сразу определять точный круг лиц и гарантируют честное начисление средств семьям военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом генпрокурор Александр Гуцан назвал недопустимыми задержки страховых выплат раненым военнослужащим. Наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» объявил о расширении поддержки ветеранов спецоперации и их семей.

    Верховный суд обязал выплатить деньги семье умершего по пути домой участника СВО.

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    28 октября 2026, 09:35 • Новости дня
    МИД заявил о планах создать российский морской хаб на востоке Африки

    Рябков сообщил о планах создать российский портовый хаб на востоке Африки

    Tекст: Мария Иванова

    Россия ведет дискуссии о размещении на восточном побережье Африки портового хаба в рамках транспортного маршрута «Север – Юг», заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    «В конкретном плане ведем, среди прочего, речь о размещении российского портового транспортно-логистического хаба на восточном побережье Африки как части международного транспортного коридора «Север – Юг»», – сказал Рябков на сессии саммита «Россия – Африка», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве стартовал третий саммит «Россия – Африка».

    Во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об успешной работе государств над упрощением визового режима.

    В понедельник помощник российского президента Юрий Ушаков анонсировал приезд около 4 тыс. предпринимателей на экономический и гуманитарный форум.

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    28 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Третий саммит Россия – Африка открылся в Москве

    Третий саммит Россия – Африка начался в Москве

    Третий саммит Россия – Африка открылся в Москве
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве стартовал третий саммит Россия – Африка, в котором подтвердили участие 48 африканских стран.

    Мероприятие продлится до 29 октября. В первый день саммита будут обсуждаться вопросы экономики, агропромышленности, образования, медицины, искусственного интеллекта и технологической кооперации. Также на повестке энергетический диалог, атомные технологии, медиа и сотрудничество на международных площадках, передает РИА «Новости».

    Программу завершит пленарное заседание. По словам помощника президента Юрия Ушакова, 22 африканских государства будут представлены на уровне глав государств. Основная цель саммита – расширение сотрудничества во всех сферах и содействие укреплению суверенитета стран Африки.

    Первый саммит Россия – Африка прошел в октябре 2019 года в Сочи, второй состоялся в июле 2023 года в Петербурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    В понедельник помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о торжественном приеме от имени Владимира Путина в честь участников саммита в Грановитой палате Кремля 28 октября.

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    27 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Схему вывоза военных-дезертиров за границу раскрыли на Украине

    На Украине военным помогали бежать за границу за 12 тыс. долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) раскрыла схему вывоза дезертиров за границу, участники которой брали по 12 тыс. долларов с человека за помощь в побеге.

    Группа лиц из Харьковской области помогала военным дезертировать, вывозила их из зоны боевых действий и организовывала незаконное пересечение границы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинскую погранслужбу.

    Услуги предлагал администратор тематического Telegram-канала. Подозреваемые доставляли военных на автомобилях к месту сбора в городе Умань Черкасской области, откуда планировалось везти их к приграничью.

    Двух организаторов перевозок задержали и обвинили в содействии дезертирству, прокуратура запросила для них арест. Администратор канала и другие соучастники разыскиваются, следствие продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней.

    В пятницу премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о введении мобилизационных планов для предприятий с возможностью бронирования работников.

    В четверг уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о покупке украинскими военнообязанными детей у многодетных семей для выезда за границу и уклонения от мобилизации.

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    27 октября 2026, 15:10 • Новости дня
    ВСУ применили беспилотники со Starlink при атаке на Донецк

    Украинские военные атаковали Донецк беспилотниками с терминалами Starlink

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины во время ночной атаки на Донецк использовали ударные беспилотные летательные аппараты, оборудованные терминалами спутниковой связи Starlink, сообщили местные власти.

    Украинские войска задействовали дроны самолетного типа для ударов по городу, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление администрации главы и правительства Донецкой народной республики по вопросам документирования военных преступлений.

    «Украинские военные при ночной атаке на Донецк применили ударные БПЛА самолетного типа «Чаклун-В» и «Б-2», оснащенные терминалами Starlink», – говорится в сообщении ведомства.

    Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что в результате налета в Ленинском районе уничтожены более 20 автомобилей. Кроме того, в Куйбышевском районе получили повреждения здание больницы и медицинское оборудование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военный эксперт Юрий Кнутов допустил лишение украинской армии части возможностей по применению аппаратов из-за ограничений связи.

    В субботу американский предприниматель Илон Маск заявил о нарушении украинскими военными условий использования спутниковой связи Starlink для атак беспилотников.

    В четверг здание министерства угля и энергетики Донецкой народной республики получило серьезные повреждения в результате удара дрона.

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    27 октября 2026, 17:23 • Новости дня
    Участники саммита ФСЭГ приняли итоговую Московскую декларацию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) под председательством президента России Владимира Путина приняли Московскую декларацию.

    Пленарное заседание организации прошло в Центре международной торговли в Москве. По итогам саммита главы делегаций государств и правительств стран – членов объединения утвердили Московскую декларацию, передает РИА «Новости».

    В заседании приняли участие президент Ирана Масуд Пезешкиан, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, президент Мозамбика Даниэл Франсишку Шапу, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого и глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи.

    Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес выступила с видеообращением. Алжир был представлен на уровне премьер-министра, остальные государства направили на форум профильных министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на саммите президент Владимир Путин оценил объем поставок российского газа в Турцию в 30 млрд кубометров. Также президент назвал Африку континентом будущего и сообщил об активном развитии сотрудничества с Египтом в сфере энергетики.

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    27 октября 2026, 18:46 • Новости дня
    Молдавия захотела получить от Украины перехватчики БПЛА

    Премьер Молдавии Тофан: Кишинев намерен получить от Киева перехватчики дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кишинев в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Киевом рассчитывает получить украинские перехватчики дронов, заявил премьер-министр Молдавии Василий Тофан.

    Кишинев и Киев ранее заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое предусматривает обмен опытом в сфере беспилотных летательных аппаратов, пишет РИА «Новости».

    «Украина каждый день тестирует новые технологии не в лабораториях, а на поле боя, и мы как страна с ограниченными ресурсами хотим убедиться, что приобретаем протестированные технологии по сниженным ценам. Мы хотим интенсификации этого сотрудничества… Хотим получить доступ, в том числе к перехватчикам дронов», – заявил Тофан.

    Глава правительства подчеркнул, что подобное соглашение не нарушает нейтрального статуса Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Молдавии Василий Тофан сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве в военно-технической сфере с Украиной.

    В воскресенье министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил о планах внедрить систему акустических датчиков для обнаружения залетающих беспилотников.

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    27 октября 2026, 16:27 • Новости дня
    Путин назвал Африку континентом будущего

    Путин на саммите ФСЭГ назвал Африку континентом будущего

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) заявил, что считает Африку континентом будущего.

    «Хочу отметить, что мы считаем Африку континентом будущего», – сказал Путин на саммите ФСЭГ. Его цитирует РИА «Новости».

    «Молодое, очень молодое население, стремящееся к образованию и к повышению уровня жизни. Это неизбежно приведет к системным изменениям на африканском континенте», – пояснил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент заявил об активном развитии сотрудничества с Египтом в сфере энергетики.

    Российский лидер пригласил делегатов саммита ФСЭГ принять участие в форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве.

    В понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке Путина к саммитам ФСЭГ и «Россия – Африка».

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    27 октября 2026, 17:22 • Новости дня
    Британия и Польша договорились о совместных учениях в Балтийском море

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лондон и Варшава планируют проводить совместные военные учения в Балтийском море, сообщило британское Минобороны по итогам визита главы ведомства Уэза Стритинга в Польшу и его переговоров с польским министром обороны Владиславом Косиняк-Камышем.

    Стороны также договорились укрепить военное сотрудничество для производства и разработки противовоздушных ракет следующего поколения, совместной разработки технологий беспилотников и средств борьбы с ними, а также обеспечения кибербезопасности, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что договоренности были достигнуты перед учениями «коалиции желающих», которые пройдут в Польше в ноябре при участии тысяч военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил о заключении с Британией трехлетнего плана сотрудничества в оборонной сфере.

    В тот же день директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил о ежедневном наращивании военной активности НАТО в Балтийском море.

    На прошлой неделе глава британского Минобороны Уэз Стритинг анонсировал масштабные учения в Польше для подготовки к возможному размещению войск на Украине.

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    27 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Белоусов проинспектировал применение дронов в группировке войск «Днепр»

    Минобороны: Белоусов проверил выполнение боевых задач группировкой «Днепр»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Андрей Белоусов проверил выполнение боевых задач и применение ударных беспилотников воинскими частями группировки «Днепр» в зоне проведения спецоперации, сообщило Министерство обороны.

    В пункте управления Белоусов заслушал доклады командования по текущей обстановке и характеру действий противника, сообщает Минобороны.

    Командующий группировкой Михаил Теплинский доложил о поступлении в войска современных образцов вооружения, военной техники и экипировки. По данным ведомства, сформированные в этом году подразделения беспилотных систем показывают высокие результаты в разведке и огневом поражении украинских военных.

    Министру представили разработанные специалистами группировки беспилотники и наземные робототехнические комплексы, оснащаемые боевыми модулями. Кроме того, военные продемонстрировали основные средства противодействия дронам противника на линии боевого соприкосновения.

    По итогам инспекции Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений. Он поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотных систем для уничтожения живой силы и техники противника при решении поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об особой опасности наращивания сил НАТО у границ Союзного государства.

    Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Днепр» перекрыли проход в Крым для большинства беспилотников ВСУ.

    До этого бойцы группировки «Днепр» ликвидировали украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра.

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    27 октября 2026, 15:55 • Новости дня
    Президент Мадагаскара прибыл в Москву на саммит «Россия – Африка»

    Глава Мадагаскара Рандрианирина прибыл в Москву

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Республики Мадагаскар Микаэль Рандрианирина прилетел в российскую столицу для участия в предстоящем третьем саммите «Россия – Африка».

    Третий саммит «Россия – Африка» пройдет в Москве 28–29 октября, передает РИА «Новости». Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что на четверг назначена встреча главы государства Владимира Путина с Микаэлем Рандрианириной.

    Ранее по линии Министерства иностранных дел стороны заявляли об углублении политического диалога и запланированных контактах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф прибыл в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка».

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о проведении торжественного приема от имени главы государства Владимира Путина в честь участников мероприятия в Грановитой палате Кремля.

    Помощник президента Юрий Ушаков анонсировал совместное выступление Владимира Путина и президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе на первом пленарном заседании.

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    27 октября 2026, 16:26 • Новости дня
    Глава МИД Кот-д'Ивуара прибыла в Москву на саммит Россия – Африка

    Глава МИД Кот-д'Ивуара Ниале Каба прибыла в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Кот-д'Ивуара Ниале Каба прилетела в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В сентябре глава дипломатического ведомства африканской страны вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД Египта участвовала в открытии мемориальной таблички памяти постпредов при ООН на полях Генассамблеи в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке Владимира Путина к саммитам Форума стран – экспортеров газа и «Россия – Африка».

    В воскресенье посольство России в Центрально-Африканской Республике анонсировало визит президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры в Москву для участия в форуме.

    В пятницу заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко и посол Египта Хамди Шаабан обсудили вопросы подготовки предстоящего саммита.

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    «Гарантии» НАТО для Украины облегчают до минимума

    В свете возобновления мирных переговоров власти Украины дали понять, что пока готовы только на одну уступку России: не вступать в НАТО, куда и так не берут. Вместо этого от альянса требуют «гарантии по аналогии с пятой статьей устава», про которую ходит много мифов. Что реально получит Украина в этом случае? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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