Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.9 комментариев
Верховный суд обязал выплатить деньги семье умершего по пути домой участника СВО
Верховный суд России восстановил право на получение компенсации для семьи участника спецоперации на Украине, который скончался из-за болезни по пути из зоны боевых действий в Амурскую область.
Военный комиссариат изначально отказал в назначении единовременной выплаты семье бойца, сославшись на отсутствие документов о его гибели при исполнении служебных обязанностей. Вдова обратилась с иском в суд для восстановления прав на компенсацию для себя и несовершеннолетнего ребенка, передает РИА «Новости».
Суды первой инстанции, а также апелляция и кассация поддержали отказ военкомата. Инстанции посчитали, что смерть военнослужащего от болезни по дороге в зону постоянной дислокации войсковой части не связана с выполнением служебных задач.
Коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решения нижестоящих судов и признала право вдовы и ребенка погибшего на социальные гарантии. В суде подчеркнули, что период исполнения обязанностей военной службы включает в себя время пребывания в командировке, а также следования к месту дислокации подразделения и обратно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Верховный суд запретил получать наследство уклонявшимся от воспитания родителям.
В прошлом году инстанция исключила из судебной практики упоминание Европейской конвенции.
В октябре прошлого года Верховный суд изменил термин для женщин-военнослужащих.