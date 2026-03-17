Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.3 комментария
Верховный суд запретил получать наследство уклонявшимся от воспитания родителям
Верховный суд признал незаконной попытку отца получить наследство сына, погибшего на СВО, из-за уклонения от воспитания и алиментов.
Верховный суд рассмотрел дело о наследстве погибшего на СВО Никиты Беспалова из Саратовской области. Его отец, не участвовавший в воспитании и не плативший алименты, пытался получить меры социальной поддержки после гибели сына, сообщает ТАСС.
Мать Беспалова обратилась в суд, требуя признать бывшего супруга недостойным наследником.
В пресс-службе суда заявили: «Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда посчитала доводы жалобы истицы обоснованными, указав, что злостное уклонение отца от содержания ребенка является основанием для его признания недостойным наследником».
В первых двух инстанциях суды отклонили иск матери, а кассационная инстанция частично удовлетворила требования – отец был лишен выплат, но сохранил часть квартиры сына.
Верховный суд отменил предыдущие решения и отправил дело на новое рассмотрение, отметив ошибки в решениях нижестоящих судов.
