    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    25 марта 2026, 14:05 • Справки

    Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Tекст: Ольга Никитина
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    Апрель 2026 – старт активного огородного сезона

    Апрель в средней полосе России – месяц переменчивый. Днем солнце может припекать по-весеннему, а ночью еще возможны заморозки. Однако почва уже достаточно прогрелась для посева холодостойких культур. В южных регионах в апреле вовсю идет посев в открытый грунт, в северных – еще продолжают выращивать рассаду на подоконниках.

    Главное правило апреля: не торопиться с теплолюбивыми растениями, но и не упустить момент для ранних посевов. В этом месяце сочетают два подхода: доращивают рассаду дома и в теплицах и одновременно высевают семена прямо на грядки.

    Что сеять на рассаду в апреле 2026

    В апреле рассадный сезон продолжается, но акцент смещается с перцев и баклажанов на культуры, которые развиваются быстрее. Если вы не успели посеять что-то в марте – апрель дает шанс наверстать упущенное.

    Овощи на рассаду:

    • Томаты. В апреле сеют поздние и среднеспелые сорта, а также те, что предназначены для открытого грунта. Рассада томатов к моменту высадки должна иметь возраст 50–60 дней. Если вы планируете пересаживать помидоры в грунт в конце мая – начале июня, сеять их нужно в первой половине апреля.

    • Огурцы. Для получения раннего урожая огурцы сеют на рассаду в начале апреля. К моменту высадки в теплицу (в конце апреля – начале мая) рассада должна быть крепкой, с двумя–тремя настоящими листьями.

    • Кабачки и тыква. Эти культуры быстро развиваются и не любят долгого пребывания в стаканчиках. В апреле их сеют на рассаду за 20–25 дней до высадки. Оптимальные сроки – середина или конец месяца, если вы планируете пересаживать в грунт в мае.

    • Капуста. Поздние сорта белокочанной капусты, а также цветную, брокколи и кольраби можно сеять на рассаду в течение всего апреля. Возраст рассады перед высадкой – около 40–45 дней.

    Цветы на рассаду:

    • Бархатцы. Один из самых популярных однолетников. В апреле сеют как высокорослые, так и низкорослые сорта. Всходы появляются быстро, а цветение наступает через полтора–два месяца.

    • Астры. Их сеют на рассаду в апреле, чтобы к концу мая получить крепкие саженцы. Семена астр лучше не замачивать, а высевать сразу в грунт.

    • Циннии. Эти яркие цветы не переносят заморозков, но растут быстро. Апрельский посев позволяет высадить рассаду в грунт во второй половине мая.

    • Георгины однолетние. Сеют в апреле в отдельные стаканчики. В открытый грунт пересаживают, когда минует угроза заморозков.

    Посев в открытый грунт в апреле 2026

    Апрель – время выходить на грядки с семенами холодостойких культур. Они не боятся легких заморозков и могут прорастать при низких положительных температурах.

    Что можно сеять в апреле прямо в грунт:

    • Морковь. Сеют, когда почва прогреется до +4…+6 °C. В средней полосе это обычно первая половина апреля. Семена моркови всходят долго, поэтому грядку стоит накрыть пленкой или агроволокном.

    • Редис. Одна из самых ранних культур. Сеют в апреле каждые 10–14 дней для получения непрерывного урожая. Редис не боится заморозков, но для дружных всходов ему нужна влажная почва.

    • Свекла. Сеют, когда земля прогреется до +8…+10 °C. В холодной почве семена могут уйти в стрелку. В средней полосе оптимальные сроки – вторая половина апреля.

    • Горох. Холодостойкая культура, которую можно сеять уже в начале апреля. Горох любит влагу, поэтому перед посевом грядку хорошо проливают.

    • Салаты и зелень. Листовой салат, руккола, шпинат, укроп, петрушка – все это можно сеять в апреле прямо в грунт. Они быстро всходят и дают раннюю зелень к столу.

    Какую зелень можно сажать в апреле

    Зелень – то, что радует дачников в первую очередь. В апреле можно смело высевать:

    • Укроп. Холодостоек, всходит при температуре +3…+5 °C. Сеют в несколько сроков для непрерывного сбора.

    • Петрушка. Семена всходят долго (до трех недель), поэтому апрельский посев требует терпения. Перед посевом семена можно замочить.

    • Кинза (кориандр). Не боится холода, быстро растет. Сеют в апреле на солнечное место.

    • Шпинат. Любит влажную почву и прохладу. Апрель – лучшее время для его посева.

    • Салат. Листовые сорта сеют в апреле каждые две недели, чтобы иметь свежую зелень весь сезон.

    • Руккола. Очень популярная сейчас зелень. Сеют в апреле прямо в грунт, всходит быстро, не требует сложного ухода.

    Какие цветы сажают в апреле 2026

    Апрель – время для посева однолетников, которые зацветут в середине лета. Также можно высаживать в грунт многолетники и некоторые луковичные.

    Однолетние цветы для апрельского посева в грунт:

    • Бархатцы. Семена высевают прямо в грунт, когда почва прогреется. Всходы появляются через 5–10 дней.

    • Календула. Неприхотливый цветок, который сеют в апреле. Зацветает через полтора–два месяца.

    • Настурция. Теплолюбива, поэтому ее сеют в конце апреля, когда угроза заморозков минимальна.

    • Васильки. Холодостойкие, сеют в начале апреля. Цветут все лето.

    • Космея. Неприхотливый однолетник, который можно сеять в грунт в апреле.

    Многолетники: в апреле высевают на рассаду или прямо в грунт дельфиниум, люпин, рудбекию, эхинацею. Они зацветут только на следующий год, но подготовить рассаду нужно уже сейчас.

    Благоприятные дни для посадки в апреле 2026

    Многие садоводы ориентируются на лунный календарь, выбирая даты для посева. В апреле 2026 года наиболее благоприятные дни для посадок распределяются по культурам:

    Для корнеплодов (морковь, свекла, редис): 3, 4, 8, 9, 13, 14, 22, 23 апреля.

    Для овощей с надземными плодами (томаты, огурцы, кабачки): 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 24, 25 апреля.

    Для зелени и листовых культур: 1, 2, 8, 9, 17, 18, 26, 27, 28 апреля.

    Для цветов: 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 24, 25 апреля.

    Лунный календарь – это ориентир, а не строгое правило. Гораздо важнее реальная погода и состояние почвы. В холодную и сырую землю лучше не сеять даже в самый «благоприятный» день.

    Какие культуры лучше не сажать в апреле

    Несмотря на желание побыстрее начать сезон, есть растения, которым апрель еще не подходит.

    Теплолюбивые культуры для открытого грунта. Огурцы, тыква, кабачки, перец, баклажаны, фасоль, кукуруза – все это не стоит сеять прямо в грунт в апреле. Даже если днем солнце греет, ночная температура может опуститься ниже нуля – и всходы погибнут.

    Поздние сорта капусты для открытого грунта. Если посеять их в апреле в грунт без рассады, они не успеют созреть до осени.

    Ранний посев моркови и свеклы в непрогретую землю. В холодной почве семена могут лежать долго, часть из них сгниет, а всходы будут неравномерными.

    Частые ошибки дачников в апреле

    Даже опытные огородники иногда допускают промахи в начале сезона. Вот самые распространенные:

    Слишком ранний посев в грунт. Желание поскорее увидеть всходы приводит к тому, что семена попадают в холодную землю. Результат – медленные и недружные всходы, а то и полная гибель.

    Переувлажнение. Апрель часто бывает дождливым. Если еще и поливать грядки без меры, семена могут загнить, особенно на тяжелых глинистых почвах.

    Загущенные посадки. Экономия места на грядке приводит к тому, что растениям не хватает света и питания. Всходы приходится прореживать, а жалко выдернутые ростки.

    Игнорирование погоды. Посев по календарю без учета реальной температуры и прогнозов – главная ошибка. Следите за погодой: если обещают заморозки, накройте грядки укрывным материалом.

    Посадка в апреле в разных регионах

    Сроки посевов в России сильно различаются в зависимости от региона.

    Юг России (Краснодарский край, Ростовская область, Крым). Здесь апрель – полноценный сезон. В открытый грунт сеют морковь, свеклу, редис, горох, зелень. В теплицы высаживают рассаду томатов, перцев, огурцов. В конце апреля можно сеять и теплолюбивые культуры.

    Средняя полоса (Подмосковье, Центральный регион, Поволжье). В начале апреля – только холодостойкие культуры под пленку. Основные посевы в открытый грунт приходятся на середину и конец месяца. Рассада теплолюбивых культур продолжает расти на подоконниках и в теплицах.

    Северные регионы (Урал, Сибирь, Ленинградская область). В апреле здесь еще лежит снег. Акцент – на рассаду в домашних условиях. В открытый грунт в апреле ничего не сеют. Исключение – посев холодостойких культур в теплицы или под укрытия.

    Часто задаваемые вопросы о посадках в апреле

    Что можно сажать в начале апреля?
    В начале апреля в открытый грунт высевают холодостойкие культуры: редис, морковь, петрушку, укроп, салат, горох. На рассаду сеют поздние томаты, капусту, огурцы для теплиц.

    Можно ли сажать томаты в апреле?
    Да, в апреле сеют поздние и среднеспелые сорта томатов для открытого грунта, а также томаты для теплиц. Рассада к моменту высадки должна иметь возраст 50–60 дней.

    Что сеять в апреле в открытый грунт?
    В открытый грунт в апреле сеют морковь, редис, свеклу, горох, салат, шпинат, рукколу, укроп, петрушку, а также холодостойкие цветы: календулу, васильки, бархатцы.

    Какие цветы посадить в апреле?
    В апреле сеют на рассаду бархатцы, астры, циннии, георгины, а в открытый грунт – календулу, космею, васильки.

    Когда лучше сажать рассаду в апреле?
    Оптимальные сроки зависят от культуры. Для томатов и перцев – первая половина апреля. Для огурцов и кабачков – середина апреля. Для цветов – в течение всего месяца.

    Главное о посадках в апреле 2026

    Апрель – месяц, когда огородный сезон набирает полную силу. Уже можно сеять в открытый грунт холодостойкие овощи и зелень: морковь, редис, свеклу, горох, укроп, петрушку, салат. На рассаду продолжают сажать томаты, огурцы, кабачки, капусту и цветы – бархатцы, астры, циннии. В южных регионах сезон идет полным ходом, в средней полосе – самое время для активных посевов, а на севере пока занимаются рассадой.

    Главные правила апреля: не торопиться с теплолюбивыми культурами, следить за погодой и не забывать, что даже холодостойкие растения нуждаются в защите от возвратных заморозков. Хорошо спланированный апрельский сев закладывает основу для богатого урожая летом.

    Рубль весь март слабеет – и дошел до 85 за доллар на прошлой неделе. Эксперты называют два главных фактора такого падения. Однако на этой неделе рубль вновь пытается вернуть утраченные позиции. Получится ли у рубля удержаться от дальнейшего ослабления и что ему в этом поможет? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    «Большую сделку» США с Белоруссией срывает Прибалтика

    Маленькая Литва полна решимости максимально навредить «большой сделке», намечаемой между США и Белоруссией. Казалось бы, налаживание отношений поможет ей крупно заработать на транзите белорусских удобрений. Мнение Вильнюса не удалось изменить даже спецпосланнику президента Трампа. Почему же Литва так упорствует в этом вопросе и какие провокации совершает ради того, чтобы манипулировать Вашингтоном? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

