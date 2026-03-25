Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

Tекст: Ольга Никитина

Апрель 2026 – старт активного огородного сезона

Апрель в средней полосе России – месяц переменчивый. Днем солнце может припекать по-весеннему, а ночью еще возможны заморозки. Однако почва уже достаточно прогрелась для посева холодостойких культур. В южных регионах в апреле вовсю идет посев в открытый грунт, в северных – еще продолжают выращивать рассаду на подоконниках.

Главное правило апреля: не торопиться с теплолюбивыми растениями, но и не упустить момент для ранних посевов. В этом месяце сочетают два подхода: доращивают рассаду дома и в теплицах и одновременно высевают семена прямо на грядки.

Что сеять на рассаду в апреле 2026

В апреле рассадный сезон продолжается, но акцент смещается с перцев и баклажанов на культуры, которые развиваются быстрее. Если вы не успели посеять что-то в марте – апрель дает шанс наверстать упущенное.

Овощи на рассаду:

Томаты. В апреле сеют поздние и среднеспелые сорта, а также те, что предназначены для открытого грунта. Рассада томатов к моменту высадки должна иметь возраст 50–60 дней. Если вы планируете пересаживать помидоры в грунт в конце мая – начале июня, сеять их нужно в первой половине апреля.

Огурцы. Для получения раннего урожая огурцы сеют на рассаду в начале апреля. К моменту высадки в теплицу (в конце апреля – начале мая) рассада должна быть крепкой, с двумя–тремя настоящими листьями.

Кабачки и тыква. Эти культуры быстро развиваются и не любят долгого пребывания в стаканчиках. В апреле их сеют на рассаду за 20–25 дней до высадки. Оптимальные сроки – середина или конец месяца, если вы планируете пересаживать в грунт в мае.

Капуста. Поздние сорта белокочанной капусты, а также цветную, брокколи и кольраби можно сеять на рассаду в течение всего апреля. Возраст рассады перед высадкой – около 40–45 дней.

Цветы на рассаду:

Бархатцы. Один из самых популярных однолетников. В апреле сеют как высокорослые, так и низкорослые сорта. Всходы появляются быстро, а цветение наступает через полтора–два месяца.

Астры. Их сеют на рассаду в апреле, чтобы к концу мая получить крепкие саженцы. Семена астр лучше не замачивать, а высевать сразу в грунт.

Циннии. Эти яркие цветы не переносят заморозков, но растут быстро. Апрельский посев позволяет высадить рассаду в грунт во второй половине мая.

Георгины однолетние. Сеют в апреле в отдельные стаканчики. В открытый грунт пересаживают, когда минует угроза заморозков.

Посев в открытый грунт в апреле 2026

Апрель – время выходить на грядки с семенами холодостойких культур. Они не боятся легких заморозков и могут прорастать при низких положительных температурах.

Что можно сеять в апреле прямо в грунт:

Морковь. Сеют, когда почва прогреется до +4…+6 °C. В средней полосе это обычно первая половина апреля. Семена моркови всходят долго, поэтому грядку стоит накрыть пленкой или агроволокном.

Редис. Одна из самых ранних культур. Сеют в апреле каждые 10–14 дней для получения непрерывного урожая. Редис не боится заморозков, но для дружных всходов ему нужна влажная почва.

Свекла. Сеют, когда земля прогреется до +8…+10 °C. В холодной почве семена могут уйти в стрелку. В средней полосе оптимальные сроки – вторая половина апреля.

Горох. Холодостойкая культура, которую можно сеять уже в начале апреля. Горох любит влагу, поэтому перед посевом грядку хорошо проливают.

Салаты и зелень. Листовой салат, руккола, шпинат, укроп, петрушка – все это можно сеять в апреле прямо в грунт. Они быстро всходят и дают раннюю зелень к столу.

Какую зелень можно сажать в апреле

Зелень – то, что радует дачников в первую очередь. В апреле можно смело высевать:

Укроп. Холодостоек, всходит при температуре +3…+5 °C. Сеют в несколько сроков для непрерывного сбора.

Петрушка. Семена всходят долго (до трех недель), поэтому апрельский посев требует терпения. Перед посевом семена можно замочить.

Кинза (кориандр). Не боится холода, быстро растет. Сеют в апреле на солнечное место.

Шпинат. Любит влажную почву и прохладу. Апрель – лучшее время для его посева.

Салат. Листовые сорта сеют в апреле каждые две недели, чтобы иметь свежую зелень весь сезон.

Руккола. Очень популярная сейчас зелень. Сеют в апреле прямо в грунт, всходит быстро, не требует сложного ухода.

Какие цветы сажают в апреле 2026

Апрель – время для посева однолетников, которые зацветут в середине лета. Также можно высаживать в грунт многолетники и некоторые луковичные.

Однолетние цветы для апрельского посева в грунт:

Бархатцы. Семена высевают прямо в грунт, когда почва прогреется. Всходы появляются через 5–10 дней.

Календула. Неприхотливый цветок, который сеют в апреле. Зацветает через полтора–два месяца.

Настурция. Теплолюбива, поэтому ее сеют в конце апреля, когда угроза заморозков минимальна.

Васильки. Холодостойкие, сеют в начале апреля. Цветут все лето.

Космея. Неприхотливый однолетник, который можно сеять в грунт в апреле.

Многолетники: в апреле высевают на рассаду или прямо в грунт дельфиниум, люпин, рудбекию, эхинацею. Они зацветут только на следующий год, но подготовить рассаду нужно уже сейчас.

Благоприятные дни для посадки в апреле 2026

Многие садоводы ориентируются на лунный календарь, выбирая даты для посева. В апреле 2026 года наиболее благоприятные дни для посадок распределяются по культурам:

Для корнеплодов (морковь, свекла, редис): 3, 4, 8, 9, 13, 14, 22, 23 апреля.

Для овощей с надземными плодами (томаты, огурцы, кабачки): 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 24, 25 апреля.

Для зелени и листовых культур: 1, 2, 8, 9, 17, 18, 26, 27, 28 апреля.

Для цветов: 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 24, 25 апреля.

Лунный календарь – это ориентир, а не строгое правило. Гораздо важнее реальная погода и состояние почвы. В холодную и сырую землю лучше не сеять даже в самый «благоприятный» день.

Какие культуры лучше не сажать в апреле

Несмотря на желание побыстрее начать сезон, есть растения, которым апрель еще не подходит.

Теплолюбивые культуры для открытого грунта. Огурцы, тыква, кабачки, перец, баклажаны, фасоль, кукуруза – все это не стоит сеять прямо в грунт в апреле. Даже если днем солнце греет, ночная температура может опуститься ниже нуля – и всходы погибнут.

Поздние сорта капусты для открытого грунта. Если посеять их в апреле в грунт без рассады, они не успеют созреть до осени.

Ранний посев моркови и свеклы в непрогретую землю. В холодной почве семена могут лежать долго, часть из них сгниет, а всходы будут неравномерными.

Частые ошибки дачников в апреле

Даже опытные огородники иногда допускают промахи в начале сезона. Вот самые распространенные:

Слишком ранний посев в грунт. Желание поскорее увидеть всходы приводит к тому, что семена попадают в холодную землю. Результат – медленные и недружные всходы, а то и полная гибель.

Переувлажнение. Апрель часто бывает дождливым. Если еще и поливать грядки без меры, семена могут загнить, особенно на тяжелых глинистых почвах.

Загущенные посадки. Экономия места на грядке приводит к тому, что растениям не хватает света и питания. Всходы приходится прореживать, а жалко выдернутые ростки.

Игнорирование погоды. Посев по календарю без учета реальной температуры и прогнозов – главная ошибка. Следите за погодой: если обещают заморозки, накройте грядки укрывным материалом.

Посадка в апреле в разных регионах

Сроки посевов в России сильно различаются в зависимости от региона.

Юг России (Краснодарский край, Ростовская область, Крым). Здесь апрель – полноценный сезон. В открытый грунт сеют морковь, свеклу, редис, горох, зелень. В теплицы высаживают рассаду томатов, перцев, огурцов. В конце апреля можно сеять и теплолюбивые культуры.

Средняя полоса (Подмосковье, Центральный регион, Поволжье). В начале апреля – только холодостойкие культуры под пленку. Основные посевы в открытый грунт приходятся на середину и конец месяца. Рассада теплолюбивых культур продолжает расти на подоконниках и в теплицах.

Северные регионы (Урал, Сибирь, Ленинградская область). В апреле здесь еще лежит снег. Акцент – на рассаду в домашних условиях. В открытый грунт в апреле ничего не сеют. Исключение – посев холодостойких культур в теплицы или под укрытия.

Часто задаваемые вопросы о посадках в апреле

Что можно сажать в начале апреля?

В начале апреля в открытый грунт высевают холодостойкие культуры: редис, морковь, петрушку, укроп, салат, горох. На рассаду сеют поздние томаты, капусту, огурцы для теплиц.

Можно ли сажать томаты в апреле?

Да, в апреле сеют поздние и среднеспелые сорта томатов для открытого грунта, а также томаты для теплиц. Рассада к моменту высадки должна иметь возраст 50–60 дней.

Что сеять в апреле в открытый грунт?

В открытый грунт в апреле сеют морковь, редис, свеклу, горох, салат, шпинат, рукколу, укроп, петрушку, а также холодостойкие цветы: календулу, васильки, бархатцы.

Какие цветы посадить в апреле?

В апреле сеют на рассаду бархатцы, астры, циннии, георгины, а в открытый грунт – календулу, космею, васильки.

Когда лучше сажать рассаду в апреле?

Оптимальные сроки зависят от культуры. Для томатов и перцев – первая половина апреля. Для огурцов и кабачков – середина апреля. Для цветов – в течение всего месяца.

Главное о посадках в апреле 2026

Апрель – месяц, когда огородный сезон набирает полную силу. Уже можно сеять в открытый грунт холодостойкие овощи и зелень: морковь, редис, свеклу, горох, укроп, петрушку, салат. На рассаду продолжают сажать томаты, огурцы, кабачки, капусту и цветы – бархатцы, астры, циннии. В южных регионах сезон идет полным ходом, в средней полосе – самое время для активных посевов, а на севере пока занимаются рассадой.

Главные правила апреля: не торопиться с теплолюбивыми культурами, следить за погодой и не забывать, что даже холодостойкие растения нуждаются в защите от возвратных заморозков. Хорошо спланированный апрельский сев закладывает основу для богатого урожая летом.