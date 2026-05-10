    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    10 мая 2026, 11:25 • Справки

    Автомобильные коды регионов России 2026: таблица номеров, расшифровка и актуальные данные

    @ Евгений Епанчинцев/ТАСС

    Автомобильный регистрационный номер в России содержит двух- или трёхзначный цифровой код, идентифицирующий субъект Российской Федерации, в котором зарегистрировано транспортное средство. По состоянию на 2026 год система охватывает 89 субъектов и использует более 140 уникальных кодовых комбинаций.

    Коды регионов России: полный перечень на 2026 год

    Все коды закреплены за конкретными субъектами Российской Федерации. Перечень приведён в порядке возрастания первоначального кода с учётом всех действующих дополнительных обозначений.

    Республики:

    • 01, 101 - Республика Адыгея

    • 02, 102, 702 - Республика Башкортостан

    • 03, 103 - Республика Бурятия

    • 04 - Республика Алтай (не путать с Алтайским краем)

    • 05 - Республика Дагестан

    • 06 - Республика Ингушетия

    • 07 - Кабардино-Балкарская Республика

    • 08 - Республика Калмыкия

    • 09, 109 - Карачаево-Черкесская Республика

    • 10 - Республика Карелия

    • 11, 111 - Республика Коми

    • 12 - Республика Марий Эл

    • 13, 113 - Республика Мордовия

    • 14 - Республика Саха (Якутия)

    • 15 - Республика Северная Осетия - Алания

    • 16, 116, 716 - Республика Татарстан

    • 17 - Республика Тыва

    • 18, 118 - Удмуртская Республика

    • 19 - Республика Хакасия

    • 21, 121 - Чувашская Республика

    • 82, 182 - Республика Крым

    • 95 - Чеченская Республика

    Края:

    • 22, 222 - Алтайский край

    • 23, 93, 123, 193, 323 - Краснодарский край (код 323 введён в 2024 году)

    • 24, 88, 124, 224 - Красноярский край (код 224 введён в 2024 году)

    • 25, 125, 725 - Приморский край

    • 26, 126 - Ставропольский край

    • 27 - Хабаровский край

    • 41 - Камчатский край

    • 59, 159 - Пермский край

    • 75 - Забайкальский край

    Области:

    • 28 - Амурская область

    • 29 - Архангельская область

    • 30, 130 - Астраханская область

    • 31 - Белгородская область

    • 32 - Брянская область

    • 33 - Владимирская область

    • 34, 134 - Волгоградская область

    • 35 - Вологодская область

    • 36, 136 - Воронежская область

    • 37 - Ивановская область

    • 38, 138 - Иркутская область

    • 39, 139 - Калининградская область

    • 40 - Калужская область

    • 42, 142 - Кемеровская область - Кузбасс

    • 43 - Кировская область

    • 44 - Костромская область

    • 45 - Курганская область

    • 46 - Курская область

    • 47, 147 - Ленинградская область

    • 48 - Липецкая область

    • 49 - Магаданская область

    • 50, 90, 150, 190, 250, 550, 750, 790 - Московская область (коды 250 и 550 введены в 2024 году, 790 - в 2025 году)

    • 51 - Мурманская область

    • 52, 152, 252 - Нижегородская область (код 252 введён в 2023 году)

    • 53 - Новгородская область

    • 54, 154 - Новосибирская область

    • 55, 155 - Омская область (код 155 введён в 2022 году)

    • 56, 156 - Оренбургская область

    • 57 - Орловская область

    • 58, 158 - Пензенская область

    • 60 - Псковская область

    • 61, 161, 761 - Ростовская область

    • 62 - Рязанская область

    • 63, 163, 763 - Самарская область

    • 64, 164 - Саратовская область

    • 65 - Сахалинская область

    • 66, 96, 196, 166 - Свердловская область (код 166 введён в декабре 2025 года)

    • 67 - Смоленская область

    • 68 - Тамбовская область

    • 69, 169 - Тверская область

    • 70 - Томская область

    • 71 - Тульская область

    • 72, 172 - Тюменская область

    • 73, 173 - Ульяновская область

    • 74, 174, 774 - Челябинская область

    • 76 - Ярославская область

    Города федерального значения:

    • 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799, 977 - Москва

    • 78, 98, 178, 198, 778 - Санкт-Петербург (код 778 введён в конце 2025 года)

    • 92, 192 - Севастополь

    Автономные округа и автономная область:

    • 79 - Еврейская автономная область

    • 83 - Ненецкий автономный округ

    • 86, 186 - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

    • 87 - Чукотский автономный округ

    • 89 - Ямало-Ненецкий автономный округ

    Новые регионы России (с 2022 года):

    • 80, 180 - Донецкая Народная Республика (ДНР)

    • 81, 181 - Луганская Народная Республика (ЛНР)

    • 84, 184 - Херсонская область

    • 85, 185 - Запорожская область

    Прочие:

    • 94 - зарубежные территории, обслуживаемые МВД РФ: Байконур (Казахстан), российские антарктические станции

    Следует учитывать, что транспортное средство с кодом конкретного региона необязательно эксплуатируется там же: перерегистрация при смене места жительства не является обязательной при условии своевременного прохождения техосмотра.

    Устаревшие коды: что уже не выдаётся

    По состоянию на 2026 год прекращена выдача более 40 кодов. Основные причины: исчерпание всех буквенных комбинаций, объединение регионов, перераспределение кодов между субъектами.

    Основные устаревшие коды и годы прекращения выдачи:

    • 02, 102 (Башкортостан) - 2006, 2019 годы

    • 16, 116 (Татарстан) - 2006, 2016 годы

    • 20 (Чечня) - 1999 год, заменён на 95

    • 22 (Алтайский край) - 2019 год

    • 23, 93, 123 (Краснодарский край) - 2005, 2011, 2019 годы

    • 24 (Красноярский край) - 2009 год

    • 25 (Приморский край) - 2005 год

    • 34 (Волгоградская область) - 2012 год

    • 42 (Кемеровская область) - 2011 год

    • 47 (Ленинградская область) - 2019 год

    • 50, 90, 150, 190, 750 (Московская область) - 2001, 2006, 2009, 2013, 2020 годы

    • 52 (Нижегородская область) - 2009 год

    • 54, 154 (Новосибирская область) - 2010, 2019 годы

    • 59 (Пермский край) - 2010 год

    • 61, 161 (Ростовская область) - 2007, 2019 годы

    • 63, 163 (Самарская область) - 2007, 2018 годы

    • 66, 96 (Свердловская область) - 2006, 2013 годы

    • 74, 174 (Челябинская область) - 2007, 2020 годы

    • 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799 (Москва) - 1998, 2002, 2005, 2007, 2010, 2013, 2017, 2020, 2022 годы

    • 78, 98, 178 (Санкт-Петербург) - 2004, 2010, 2018 годы

    • 86 (ХМАО - Югра) - 2012 год

    Важно: автомобили с устаревшими кодами по-прежнему встречаются на дорогах, поскольку при перепродаже новый собственник вправе сохранить действующий регистрационный номер. Выдача новых знаков с такими кодами не ведётся.

    Ожидаемые новые коды регионов

    По данным на 2026 год, в ближайшей перспективе МВД России планирует ввести следующие дополнительные коды:

    • 333 - Владимирская область

    • 330 - Архангельская область

    • 444 - Костромская область

    • 497, 999 - Москва

    • 278, 878 - Санкт-Петербург

    • 660 - Псковская область

    • 661 - Ростовская область

    • 662 - Рязанская область

    • 663 - Самарская область

    • 664 - Саратовская область

    • 665 - Сахалинская область

    • 667 - Смоленская область

    • 668 - Тамбовская область

    • 669 - Тверская область

    • 754 - Новосибирская область

    • 616 - Республика Татарстан

    Код 666 для Свердловской области, который рассматривался ещё в 2020 году, МВД решило не вводить под влиянием общественной реакции. Тем не менее приказ МВД России от 13 февраля 2020 года № 1001 прямо разрешает использовать любую цифру от 1 до 9 в начале трёхзначного кода.

    Типы номерных знаков в России

    Согласно ГОСТ Р 50577-2018, государственные регистрационные знаки подразделяются на шесть групп в зависимости от категории транспортных средств. Визуально основные типы различаются по цвету фона.

    Гражданские (белые). Стандартный знак на белом фоне с чёрными символами в формате А 111 АА + код региона. Устанавливаются на легковые автомобили, грузовики, прицепы и мотоциклы. Изображение флага России - обязательный элемент, введено с 1 января 2025 года.

    Такси и автобусы (жёлтые). Знаки с тёмно-жёлтым фоном и чёрными символами в формате АА 111 + код региона. Используются для пассажирского транспорта, работающего по лицензии.

    Военные (чёрные). Белые символы на чёрном фоне. Ключевая особенность: цифровой код в правой части означает не регион регистрации, а принадлежность к конкретному военному округу, виду войск или силовому ведомству. Например: 12 - Пограничная служба ФСБ, 15 - войска национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия), 18 - МЧС, 34 - Воздушно-космические силы, 67 - Воздушно-десантные войска. Выдаёт такие знаки не ГИБДД, а Военная автомобильная инспекция (ВАИ) Министерства обороны Российской Федерации.

    Дипломатические (красные). Белые символы на красном фоне с латинскими буквами. Устанавливаются на транспорт дипломатических представительств, консульств и должностных лиц, аккредитованных при МИД России. Аббревиатура CD обозначает транспорт главы дипломатического представительства, D - дипломата или консула, T - административно-технического персонала. Региональный код отсутствует.

    МВД и Росгвардия (синие). Белые символы на синем фоне. Устанавливаются исключительно на транспорт органов внутренних дел и Росгвардии. Формат для легкового и грузового автотранспорта: А 1111 + код региона.

    Транзитные. Согласно ГОСТ Р 50577-2018, относятся к группе 4. Применяются для транспорта, не поставленного на учёт или снятого с него, при вывозе за пределы России. Изготавливаются на бумажной или плёночной основе, региональный код закрашивается жёлтым.

    Ретро и спортивные. Знаки на белом фоне с буквенным префиксом К (классические) или С (спортивные). Спортивные знаки используются исключительно на соревнованиях, выставках и ретро-ралли; на дорогах общего пользования они не применяются. Классические знаки могут использоваться при участии автомобиля в дорожном движении.

    Как определить регион по коду на номерном знаке

    Цифровой код расположен в правой части регистрационного знака - после буквенной серии и непосредственно перед аббревиатурой RUS. Алгоритм определения региона:

    1. Зафиксировать все цифры правее букв серии и левее надписи RUS.

    2. Сравнить с перечнем кодов - сначала с трёхзначными (100 и выше), затем с двузначными.

    3. При наличии у одного региона нескольких кодов все они относятся к одному субъекту.

    Транзитные знаки белого цвета с красными символами серии «ТРАНЗИТ» регионального кода не содержат и выдаются при перегоне автомобиля.

    С 1 января 2020 года на основании Федерального закона от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации…» допускается регистрация транспортного средства в любом подразделении ГИБДД на территории России вне зависимости от места регистрации владельца, однако код на знаке по-прежнему соответствует региону выдачи номера.

    Особенности системы в 2025–2026 годах

    С 1 января 2025 года в рамках обновлённого ГОСТ Р 50577-2018 наличие изображения государственного флага России стало обязательным для всех номеров с белым фоном и световозвращающим покрытием. Знаки, выданные до 2025 года, замене не подлежат.

    Размеры и шрифт номерного знака стандартного типа 1 (для легковых автомобилей): 520 × 112 мм, шрифт «Авто», высота букв - 80 мм, цифр - 80 мм, фон белый с отражающей плёнкой, символы чёрные, изображение флага России - справа снизу.

    Знак типа 1А (двухстрочный, 290 × 170 мм) предназначен для автомобилей с нестандартным местом крепления - праворульных и иных автомобилей с укороченной площадкой под номер.

    С 1 марта 2025 года действует обновлённый административный регламент МВД, сокративший срок выдачи государственного регистрационного знака до 1 рабочего дня при подаче документов через портал «Госуслуги».

    Стоимость регистрационных действий по состоянию на 2026 год:

    • выдача номерного знака на автомобиль - 2 000 рублей;

    • выдача знака на мототранспорт или прицеп - 1 500 рублей;

    • свидетельство о регистрации - 500 рублей;

    • бумажный ПТС - 800 рублей;

    • электронный ПТС - 600 рублей;

    • внесение изменений в ПТС - 350 рублей.

    Ответы на частые вопросы

    Какой штраф за езду без номеров в 2026 году?

    Согласно части 2 статьи 12.2 КоАП РФ, за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков или со знаком только на одной стороне назначается штраф 5 000 рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев. За нечитаемые или загрязнённые знаки предусмотрено предупреждение или штраф 500 рублей (часть 1 статьи 12.2 КоАП РФ).

    Что делать при утере или краже номерного знака?

    1. Обратиться в полицию и подать заявление об утере или краже; получить справку о принятии заявления.

    2. Собрать документы: паспорт, ПТС, страховой полис (ОСАГО), квитанцию об оплате госпошлины.

    3. Подать заявление на замену знаков в МРЭО по месту регистрации ТС или через портал «Госуслуги».

    4. Предъявить автомобиль для осмотра и получить новые знаки.

    5. При необходимости обновить сведения в полисах ОСАГО и КАСКО.

    Можно ли самостоятельно выбрать номер или код региона?

    Конкретный номер при первичной регистрации выбрать нельзя - знаки выдаются по порядку возрастания комбинаций. Код региона присваивается автоматически в зависимости от подразделения ГИБДД, в котором производится регистрация. Исключение - сохранение прежнего номера при покупке нового автомобиля.

    Почему одни регионы имеют только один код, а другие - несколько?

    Это определяется объёмом автопарка. Каждая серия кода вмещает не более 1 726 272 уникальных номеров. Регионы с небольшим количеством автомобилей (например, Псковская область с кодом 60 или Магаданская область с кодом 49) до сих пор обходятся одним кодом. Москва использует десять кодов в связи с наличием крупнейшего в стране автопарка.

    Можно ли ездить с номером другого региона после переезда?

    При смене собственника транспортного средства замена номерного знака может потребоваться. Сохранить знак с прежним кодом региона можно только в том случае, если он числится за данным конкретным автомобилем и владелец подал соответствующее заявление.

