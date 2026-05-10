Автомобильные коды регионов России 2026: таблица номеров, расшифровка и актуальные данные
Автомобильный регистрационный номер в России содержит двух- или трёхзначный цифровой код, идентифицирующий субъект Российской Федерации, в котором зарегистрировано транспортное средство. По состоянию на 2026 год система охватывает 89 субъектов и использует более 140 уникальных кодовых комбинаций.
Коды регионов России: полный перечень на 2026 год
Все коды закреплены за конкретными субъектами Российской Федерации. Перечень приведён в порядке возрастания первоначального кода с учётом всех действующих дополнительных обозначений.
Республики:
- 01, 101 - Республика Адыгея
- 02, 102, 702 - Республика Башкортостан
- 03, 103 - Республика Бурятия
- 04 - Республика Алтай (не путать с Алтайским краем)
- 05 - Республика Дагестан
- 06 - Республика Ингушетия
- 07 - Кабардино-Балкарская Республика
- 08 - Республика Калмыкия
- 09, 109 - Карачаево-Черкесская Республика
- 10 - Республика Карелия
- 11, 111 - Республика Коми
- 12 - Республика Марий Эл
- 13, 113 - Республика Мордовия
- 14 - Республика Саха (Якутия)
- 15 - Республика Северная Осетия - Алания
- 16, 116, 716 - Республика Татарстан
- 17 - Республика Тыва
- 18, 118 - Удмуртская Республика
- 19 - Республика Хакасия
- 21, 121 - Чувашская Республика
- 82, 182 - Республика Крым
- 95 - Чеченская Республика
Края:
- 22, 222 - Алтайский край
- 23, 93, 123, 193, 323 - Краснодарский край (код 323 введён в 2024 году)
- 24, 88, 124, 224 - Красноярский край (код 224 введён в 2024 году)
- 25, 125, 725 - Приморский край
- 26, 126 - Ставропольский край
- 27 - Хабаровский край
- 41 - Камчатский край
- 59, 159 - Пермский край
- 75 - Забайкальский край
Области:
- 28 - Амурская область
- 29 - Архангельская область
- 30, 130 - Астраханская область
- 31 - Белгородская область
- 32 - Брянская область
- 33 - Владимирская область
- 34, 134 - Волгоградская область
- 35 - Вологодская область
- 36, 136 - Воронежская область
- 37 - Ивановская область
- 38, 138 - Иркутская область
- 39, 139 - Калининградская область
- 40 - Калужская область
- 42, 142 - Кемеровская область - Кузбасс
- 43 - Кировская область
- 44 - Костромская область
- 45 - Курганская область
- 46 - Курская область
- 47, 147 - Ленинградская область
- 48 - Липецкая область
- 49 - Магаданская область
- 50, 90, 150, 190, 250, 550, 750, 790 - Московская область (коды 250 и 550 введены в 2024 году, 790 - в 2025 году)
- 51 - Мурманская область
- 52, 152, 252 - Нижегородская область (код 252 введён в 2023 году)
- 53 - Новгородская область
- 54, 154 - Новосибирская область
- 55, 155 - Омская область (код 155 введён в 2022 году)
- 56, 156 - Оренбургская область
- 57 - Орловская область
- 58, 158 - Пензенская область
- 60 - Псковская область
- 61, 161, 761 - Ростовская область
- 62 - Рязанская область
- 63, 163, 763 - Самарская область
- 64, 164 - Саратовская область
- 65 - Сахалинская область
- 66, 96, 196, 166 - Свердловская область (код 166 введён в декабре 2025 года)
- 67 - Смоленская область
- 68 - Тамбовская область
- 69, 169 - Тверская область
- 70 - Томская область
- 71 - Тульская область
- 72, 172 - Тюменская область
- 73, 173 - Ульяновская область
- 74, 174, 774 - Челябинская область
- 76 - Ярославская область
Города федерального значения:
- 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799, 977 - Москва
- 78, 98, 178, 198, 778 - Санкт-Петербург (код 778 введён в конце 2025 года)
- 92, 192 - Севастополь
Автономные округа и автономная область:
- 79 - Еврейская автономная область
- 83 - Ненецкий автономный округ
- 86, 186 - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
- 87 - Чукотский автономный округ
- 89 - Ямало-Ненецкий автономный округ
Новые регионы России (с 2022 года):
- 80, 180 - Донецкая Народная Республика (ДНР)
- 81, 181 - Луганская Народная Республика (ЛНР)
- 84, 184 - Херсонская область
- 85, 185 - Запорожская область
Прочие:
- 94 - зарубежные территории, обслуживаемые МВД РФ: Байконур (Казахстан), российские антарктические станции
Следует учитывать, что транспортное средство с кодом конкретного региона необязательно эксплуатируется там же: перерегистрация при смене места жительства не является обязательной при условии своевременного прохождения техосмотра.
Устаревшие коды: что уже не выдаётся
По состоянию на 2026 год прекращена выдача более 40 кодов. Основные причины: исчерпание всех буквенных комбинаций, объединение регионов, перераспределение кодов между субъектами.
Основные устаревшие коды и годы прекращения выдачи:
- 02, 102 (Башкортостан) - 2006, 2019 годы
- 16, 116 (Татарстан) - 2006, 2016 годы
- 20 (Чечня) - 1999 год, заменён на 95
- 22 (Алтайский край) - 2019 год
- 23, 93, 123 (Краснодарский край) - 2005, 2011, 2019 годы
- 24 (Красноярский край) - 2009 год
- 25 (Приморский край) - 2005 год
- 34 (Волгоградская область) - 2012 год
- 42 (Кемеровская область) - 2011 год
- 47 (Ленинградская область) - 2019 год
- 50, 90, 150, 190, 750 (Московская область) - 2001, 2006, 2009, 2013, 2020 годы
- 52 (Нижегородская область) - 2009 год
- 54, 154 (Новосибирская область) - 2010, 2019 годы
- 59 (Пермский край) - 2010 год
- 61, 161 (Ростовская область) - 2007, 2019 годы
- 63, 163 (Самарская область) - 2007, 2018 годы
- 66, 96 (Свердловская область) - 2006, 2013 годы
- 74, 174 (Челябинская область) - 2007, 2020 годы
- 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799 (Москва) - 1998, 2002, 2005, 2007, 2010, 2013, 2017, 2020, 2022 годы
- 78, 98, 178 (Санкт-Петербург) - 2004, 2010, 2018 годы
- 86 (ХМАО - Югра) - 2012 год
Важно: автомобили с устаревшими кодами по-прежнему встречаются на дорогах, поскольку при перепродаже новый собственник вправе сохранить действующий регистрационный номер. Выдача новых знаков с такими кодами не ведётся.
Ожидаемые новые коды регионов
По данным на 2026 год, в ближайшей перспективе МВД России планирует ввести следующие дополнительные коды:
- 333 - Владимирская область
- 330 - Архангельская область
- 444 - Костромская область
- 497, 999 - Москва
- 278, 878 - Санкт-Петербург
- 660 - Псковская область
- 661 - Ростовская область
- 662 - Рязанская область
- 663 - Самарская область
- 664 - Саратовская область
- 665 - Сахалинская область
- 667 - Смоленская область
- 668 - Тамбовская область
- 669 - Тверская область
- 754 - Новосибирская область
- 616 - Республика Татарстан
Код 666 для Свердловской области, который рассматривался ещё в 2020 году, МВД решило не вводить под влиянием общественной реакции. Тем не менее приказ МВД России от 13 февраля 2020 года № 1001 прямо разрешает использовать любую цифру от 1 до 9 в начале трёхзначного кода.
Типы номерных знаков в России
Согласно ГОСТ Р 50577-2018, государственные регистрационные знаки подразделяются на шесть групп в зависимости от категории транспортных средств. Визуально основные типы различаются по цвету фона.
Гражданские (белые). Стандартный знак на белом фоне с чёрными символами в формате А 111 АА + код региона. Устанавливаются на легковые автомобили, грузовики, прицепы и мотоциклы. Изображение флага России - обязательный элемент, введено с 1 января 2025 года.
Такси и автобусы (жёлтые). Знаки с тёмно-жёлтым фоном и чёрными символами в формате АА 111 + код региона. Используются для пассажирского транспорта, работающего по лицензии.
Военные (чёрные). Белые символы на чёрном фоне. Ключевая особенность: цифровой код в правой части означает не регион регистрации, а принадлежность к конкретному военному округу, виду войск или силовому ведомству. Например: 12 - Пограничная служба ФСБ, 15 - войска национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия), 18 - МЧС, 34 - Воздушно-космические силы, 67 - Воздушно-десантные войска. Выдаёт такие знаки не ГИБДД, а Военная автомобильная инспекция (ВАИ) Министерства обороны Российской Федерации.
Дипломатические (красные). Белые символы на красном фоне с латинскими буквами. Устанавливаются на транспорт дипломатических представительств, консульств и должностных лиц, аккредитованных при МИД России. Аббревиатура CD обозначает транспорт главы дипломатического представительства, D - дипломата или консула, T - административно-технического персонала. Региональный код отсутствует.
МВД и Росгвардия (синие). Белые символы на синем фоне. Устанавливаются исключительно на транспорт органов внутренних дел и Росгвардии. Формат для легкового и грузового автотранспорта: А 1111 + код региона.
Транзитные. Согласно ГОСТ Р 50577-2018, относятся к группе 4. Применяются для транспорта, не поставленного на учёт или снятого с него, при вывозе за пределы России. Изготавливаются на бумажной или плёночной основе, региональный код закрашивается жёлтым.
Ретро и спортивные. Знаки на белом фоне с буквенным префиксом К (классические) или С (спортивные). Спортивные знаки используются исключительно на соревнованиях, выставках и ретро-ралли; на дорогах общего пользования они не применяются. Классические знаки могут использоваться при участии автомобиля в дорожном движении.
Как определить регион по коду на номерном знаке
Цифровой код расположен в правой части регистрационного знака - после буквенной серии и непосредственно перед аббревиатурой RUS. Алгоритм определения региона:
- Зафиксировать все цифры правее букв серии и левее надписи RUS.
- Сравнить с перечнем кодов - сначала с трёхзначными (100 и выше), затем с двузначными.
- При наличии у одного региона нескольких кодов все они относятся к одному субъекту.
Транзитные знаки белого цвета с красными символами серии «ТРАНЗИТ» регионального кода не содержат и выдаются при перегоне автомобиля.
С 1 января 2020 года на основании Федерального закона от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации…» допускается регистрация транспортного средства в любом подразделении ГИБДД на территории России вне зависимости от места регистрации владельца, однако код на знаке по-прежнему соответствует региону выдачи номера.
Особенности системы в 2025–2026 годах
С 1 января 2025 года в рамках обновлённого ГОСТ Р 50577-2018 наличие изображения государственного флага России стало обязательным для всех номеров с белым фоном и световозвращающим покрытием. Знаки, выданные до 2025 года, замене не подлежат.
Размеры и шрифт номерного знака стандартного типа 1 (для легковых автомобилей): 520 × 112 мм, шрифт «Авто», высота букв - 80 мм, цифр - 80 мм, фон белый с отражающей плёнкой, символы чёрные, изображение флага России - справа снизу.
Знак типа 1А (двухстрочный, 290 × 170 мм) предназначен для автомобилей с нестандартным местом крепления - праворульных и иных автомобилей с укороченной площадкой под номер.
С 1 марта 2025 года действует обновлённый административный регламент МВД, сокративший срок выдачи государственного регистрационного знака до 1 рабочего дня при подаче документов через портал «Госуслуги».
Стоимость регистрационных действий по состоянию на 2026 год:
- выдача номерного знака на автомобиль - 2 000 рублей;
- выдача знака на мототранспорт или прицеп - 1 500 рублей;
- свидетельство о регистрации - 500 рублей;
- бумажный ПТС - 800 рублей;
- электронный ПТС - 600 рублей;
- внесение изменений в ПТС - 350 рублей.
Ответы на частые вопросы
Какой штраф за езду без номеров в 2026 году?
Согласно части 2 статьи 12.2 КоАП РФ, за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков или со знаком только на одной стороне назначается штраф 5 000 рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев. За нечитаемые или загрязнённые знаки предусмотрено предупреждение или штраф 500 рублей (часть 1 статьи 12.2 КоАП РФ).
Что делать при утере или краже номерного знака?
- Обратиться в полицию и подать заявление об утере или краже; получить справку о принятии заявления.
- Собрать документы: паспорт, ПТС, страховой полис (ОСАГО), квитанцию об оплате госпошлины.
- Подать заявление на замену знаков в МРЭО по месту регистрации ТС или через портал «Госуслуги».
- Предъявить автомобиль для осмотра и получить новые знаки.
- При необходимости обновить сведения в полисах ОСАГО и КАСКО.
Можно ли самостоятельно выбрать номер или код региона?
Конкретный номер при первичной регистрации выбрать нельзя - знаки выдаются по порядку возрастания комбинаций. Код региона присваивается автоматически в зависимости от подразделения ГИБДД, в котором производится регистрация. Исключение - сохранение прежнего номера при покупке нового автомобиля.
Почему одни регионы имеют только один код, а другие - несколько?
Это определяется объёмом автопарка. Каждая серия кода вмещает не более 1 726 272 уникальных номеров. Регионы с небольшим количеством автомобилей (например, Псковская область с кодом 60 или Магаданская область с кодом 49) до сих пор обходятся одним кодом. Москва использует десять кодов в связи с наличием крупнейшего в стране автопарка.
Можно ли ездить с номером другого региона после переезда?
При смене собственника транспортного средства замена номерного знака может потребоваться. Сохранить знак с прежним кодом региона можно только в том случае, если он числится за данным конкретным автомобилем и владелец подал соответствующее заявление.