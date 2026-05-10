Автомобильные коды регионов России 2026: таблица номеров, расшифровка и актуальные данные

Коды регионов России: полный перечень на 2026 год

Все коды закреплены за конкретными субъектами Российской Федерации. Перечень приведён в порядке возрастания первоначального кода с учётом всех действующих дополнительных обозначений.

Республики:

01, 101 - Республика Адыгея

02, 102, 702 - Республика Башкортостан

03, 103 - Республика Бурятия

04 - Республика Алтай (не путать с Алтайским краем)

05 - Республика Дагестан

06 - Республика Ингушетия

07 - Кабардино-Балкарская Республика

08 - Республика Калмыкия

09, 109 - Карачаево-Черкесская Республика

10 - Республика Карелия

11, 111 - Республика Коми

12 - Республика Марий Эл

13, 113 - Республика Мордовия

14 - Республика Саха (Якутия)

15 - Республика Северная Осетия - Алания

16, 116, 716 - Республика Татарстан

17 - Республика Тыва

18, 118 - Удмуртская Республика

19 - Республика Хакасия

21, 121 - Чувашская Республика

82, 182 - Республика Крым

95 - Чеченская Республика

Края:

22, 222 - Алтайский край

23, 93, 123, 193, 323 - Краснодарский край (код 323 введён в 2024 году)

24, 88, 124, 224 - Красноярский край (код 224 введён в 2024 году)

25, 125, 725 - Приморский край

26, 126 - Ставропольский край

27 - Хабаровский край

41 - Камчатский край

59, 159 - Пермский край

75 - Забайкальский край

Области:

28 - Амурская область

29 - Архангельская область

30, 130 - Астраханская область

31 - Белгородская область

32 - Брянская область

33 - Владимирская область

34, 134 - Волгоградская область

35 - Вологодская область

36, 136 - Воронежская область

37 - Ивановская область

38, 138 - Иркутская область

39, 139 - Калининградская область

40 - Калужская область

42, 142 - Кемеровская область - Кузбасс

43 - Кировская область

44 - Костромская область

45 - Курганская область

46 - Курская область

47, 147 - Ленинградская область

48 - Липецкая область

49 - Магаданская область

50, 90, 150, 190, 250, 550, 750, 790 - Московская область (коды 250 и 550 введены в 2024 году, 790 - в 2025 году)

51 - Мурманская область

52, 152, 252 - Нижегородская область (код 252 введён в 2023 году)

53 - Новгородская область

54, 154 - Новосибирская область

55, 155 - Омская область (код 155 введён в 2022 году)

56, 156 - Оренбургская область

57 - Орловская область

58, 158 - Пензенская область

60 - Псковская область

61, 161, 761 - Ростовская область

62 - Рязанская область

63, 163, 763 - Самарская область

64, 164 - Саратовская область

65 - Сахалинская область

66, 96, 196, 166 - Свердловская область (код 166 введён в декабре 2025 года)

67 - Смоленская область

68 - Тамбовская область

69, 169 - Тверская область

70 - Томская область

71 - Тульская область

72, 172 - Тюменская область

73, 173 - Ульяновская область

74, 174, 774 - Челябинская область

76 - Ярославская область

Города федерального значения:

77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799, 977 - Москва

78, 98, 178, 198, 778 - Санкт-Петербург (код 778 введён в конце 2025 года)

92, 192 - Севастополь

Автономные округа и автономная область:

79 - Еврейская автономная область

83 - Ненецкий автономный округ

86, 186 - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

87 - Чукотский автономный округ

89 - Ямало-Ненецкий автономный округ

Новые регионы России (с 2022 года):

80, 180 - Донецкая Народная Республика (ДНР)

81, 181 - Луганская Народная Республика (ЛНР)

84, 184 - Херсонская область

85, 185 - Запорожская область

Прочие:

94 - зарубежные территории, обслуживаемые МВД РФ: Байконур (Казахстан), российские антарктические станции

Следует учитывать, что транспортное средство с кодом конкретного региона необязательно эксплуатируется там же: перерегистрация при смене места жительства не является обязательной при условии своевременного прохождения техосмотра.

Устаревшие коды: что уже не выдаётся

По состоянию на 2026 год прекращена выдача более 40 кодов. Основные причины: исчерпание всех буквенных комбинаций, объединение регионов, перераспределение кодов между субъектами.

Основные устаревшие коды и годы прекращения выдачи:

02, 102 (Башкортостан) - 2006, 2019 годы

16, 116 (Татарстан) - 2006, 2016 годы

20 (Чечня) - 1999 год, заменён на 95

22 (Алтайский край) - 2019 год

23, 93, 123 (Краснодарский край) - 2005, 2011, 2019 годы

24 (Красноярский край) - 2009 год

25 (Приморский край) - 2005 год

34 (Волгоградская область) - 2012 год

42 (Кемеровская область) - 2011 год

47 (Ленинградская область) - 2019 год

50, 90, 150, 190, 750 (Московская область) - 2001, 2006, 2009, 2013, 2020 годы

52 (Нижегородская область) - 2009 год

54, 154 (Новосибирская область) - 2010, 2019 годы

59 (Пермский край) - 2010 год

61, 161 (Ростовская область) - 2007, 2019 годы

63, 163 (Самарская область) - 2007, 2018 годы

66, 96 (Свердловская область) - 2006, 2013 годы

74, 174 (Челябинская область) - 2007, 2020 годы

77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799 (Москва) - 1998, 2002, 2005, 2007, 2010, 2013, 2017, 2020, 2022 годы

78, 98, 178 (Санкт-Петербург) - 2004, 2010, 2018 годы

86 (ХМАО - Югра) - 2012 год

Важно: автомобили с устаревшими кодами по-прежнему встречаются на дорогах, поскольку при перепродаже новый собственник вправе сохранить действующий регистрационный номер. Выдача новых знаков с такими кодами не ведётся.

Ожидаемые новые коды регионов

По данным на 2026 год, в ближайшей перспективе МВД России планирует ввести следующие дополнительные коды:

333 - Владимирская область

330 - Архангельская область

444 - Костромская область

497, 999 - Москва

278, 878 - Санкт-Петербург

660 - Псковская область

661 - Ростовская область

662 - Рязанская область

663 - Самарская область

664 - Саратовская область

665 - Сахалинская область

667 - Смоленская область

668 - Тамбовская область

669 - Тверская область

754 - Новосибирская область

616 - Республика Татарстан

Код 666 для Свердловской области, который рассматривался ещё в 2020 году, МВД решило не вводить под влиянием общественной реакции. Тем не менее приказ МВД России от 13 февраля 2020 года № 1001 прямо разрешает использовать любую цифру от 1 до 9 в начале трёхзначного кода.

Типы номерных знаков в России

Согласно ГОСТ Р 50577-2018, государственные регистрационные знаки подразделяются на шесть групп в зависимости от категории транспортных средств. Визуально основные типы различаются по цвету фона.

Гражданские (белые). Стандартный знак на белом фоне с чёрными символами в формате А 111 АА + код региона. Устанавливаются на легковые автомобили, грузовики, прицепы и мотоциклы. Изображение флага России - обязательный элемент, введено с 1 января 2025 года.

Такси и автобусы (жёлтые). Знаки с тёмно-жёлтым фоном и чёрными символами в формате АА 111 + код региона. Используются для пассажирского транспорта, работающего по лицензии.

Военные (чёрные). Белые символы на чёрном фоне. Ключевая особенность: цифровой код в правой части означает не регион регистрации, а принадлежность к конкретному военному округу, виду войск или силовому ведомству. Например: 12 - Пограничная служба ФСБ, 15 - войска национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия), 18 - МЧС, 34 - Воздушно-космические силы, 67 - Воздушно-десантные войска. Выдаёт такие знаки не ГИБДД, а Военная автомобильная инспекция (ВАИ) Министерства обороны Российской Федерации.

Дипломатические (красные). Белые символы на красном фоне с латинскими буквами. Устанавливаются на транспорт дипломатических представительств, консульств и должностных лиц, аккредитованных при МИД России. Аббревиатура CD обозначает транспорт главы дипломатического представительства, D - дипломата или консула, T - административно-технического персонала. Региональный код отсутствует.

МВД и Росгвардия (синие). Белые символы на синем фоне. Устанавливаются исключительно на транспорт органов внутренних дел и Росгвардии. Формат для легкового и грузового автотранспорта: А 1111 + код региона.

Транзитные. Согласно ГОСТ Р 50577-2018, относятся к группе 4. Применяются для транспорта, не поставленного на учёт или снятого с него, при вывозе за пределы России. Изготавливаются на бумажной или плёночной основе, региональный код закрашивается жёлтым.

Ретро и спортивные. Знаки на белом фоне с буквенным префиксом К (классические) или С (спортивные). Спортивные знаки используются исключительно на соревнованиях, выставках и ретро-ралли; на дорогах общего пользования они не применяются. Классические знаки могут использоваться при участии автомобиля в дорожном движении.

Как определить регион по коду на номерном знаке

Цифровой код расположен в правой части регистрационного знака - после буквенной серии и непосредственно перед аббревиатурой RUS. Алгоритм определения региона:

Зафиксировать все цифры правее букв серии и левее надписи RUS. Сравнить с перечнем кодов - сначала с трёхзначными (100 и выше), затем с двузначными. При наличии у одного региона нескольких кодов все они относятся к одному субъекту.

Транзитные знаки белого цвета с красными символами серии «ТРАНЗИТ» регионального кода не содержат и выдаются при перегоне автомобиля.

С 1 января 2020 года на основании Федерального закона от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации…» допускается регистрация транспортного средства в любом подразделении ГИБДД на территории России вне зависимости от места регистрации владельца, однако код на знаке по-прежнему соответствует региону выдачи номера.

Особенности системы в 2025–2026 годах

С 1 января 2025 года в рамках обновлённого ГОСТ Р 50577-2018 наличие изображения государственного флага России стало обязательным для всех номеров с белым фоном и световозвращающим покрытием. Знаки, выданные до 2025 года, замене не подлежат.

Размеры и шрифт номерного знака стандартного типа 1 (для легковых автомобилей): 520 × 112 мм, шрифт «Авто», высота букв - 80 мм, цифр - 80 мм, фон белый с отражающей плёнкой, символы чёрные, изображение флага России - справа снизу.

Знак типа 1А (двухстрочный, 290 × 170 мм) предназначен для автомобилей с нестандартным местом крепления - праворульных и иных автомобилей с укороченной площадкой под номер.

С 1 марта 2025 года действует обновлённый административный регламент МВД, сокративший срок выдачи государственного регистрационного знака до 1 рабочего дня при подаче документов через портал «Госуслуги».

Стоимость регистрационных действий по состоянию на 2026 год:

выдача номерного знака на автомобиль - 2 000 рублей;

выдача знака на мототранспорт или прицеп - 1 500 рублей;

свидетельство о регистрации - 500 рублей;

бумажный ПТС - 800 рублей;

электронный ПТС - 600 рублей;

внесение изменений в ПТС - 350 рублей.

Ответы на частые вопросы

Какой штраф за езду без номеров в 2026 году?

Согласно части 2 статьи 12.2 КоАП РФ, за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков или со знаком только на одной стороне назначается штраф 5 000 рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев. За нечитаемые или загрязнённые знаки предусмотрено предупреждение или штраф 500 рублей (часть 1 статьи 12.2 КоАП РФ).

Что делать при утере или краже номерного знака?

Обратиться в полицию и подать заявление об утере или краже; получить справку о принятии заявления. Собрать документы: паспорт, ПТС, страховой полис (ОСАГО), квитанцию об оплате госпошлины. Подать заявление на замену знаков в МРЭО по месту регистрации ТС или через портал «Госуслуги». Предъявить автомобиль для осмотра и получить новые знаки. При необходимости обновить сведения в полисах ОСАГО и КАСКО.

Можно ли самостоятельно выбрать номер или код региона?

Конкретный номер при первичной регистрации выбрать нельзя - знаки выдаются по порядку возрастания комбинаций. Код региона присваивается автоматически в зависимости от подразделения ГИБДД, в котором производится регистрация. Исключение - сохранение прежнего номера при покупке нового автомобиля.

Почему одни регионы имеют только один код, а другие - несколько?

Это определяется объёмом автопарка. Каждая серия кода вмещает не более 1 726 272 уникальных номеров. Регионы с небольшим количеством автомобилей (например, Псковская область с кодом 60 или Магаданская область с кодом 49) до сих пор обходятся одним кодом. Москва использует десять кодов в связи с наличием крупнейшего в стране автопарка.

Можно ли ездить с номером другого региона после переезда?

При смене собственника транспортного средства замена номерного знака может потребоваться. Сохранить знак с прежним кодом региона можно только в том случае, если он числится за данным конкретным автомобилем и владелец подал соответствующее заявление.