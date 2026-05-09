Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.
В Москве прошел парад Победы
На Красной площади в Москве прошел парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В пешей части были задействованы военнослужащие различных видов и родов войск, участники СВО, парадный расчет армии КНДР (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, участник Великой Отечественной войны адмирал Свет Турунов, президент России Владимир Путин и герой СВО полковник Леонид Рыжов (слева направо) (фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС)
Многоцелевые истребители Су-35С группы «Русские витязи» и МиГ-29 – «Стрижи». Пилоты выполнили на глазах у гостей праздника «Кубинский бриллиант», знаменитую фигуру высшего пилотажа, когда самолеты образуют плотный ромбовидный строй (фото: ТАСС)
Парад начался с выноса на Красную площадь флага России и боевого знамени 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, ставшего главным символом Победы. Торжественный смотр парадных расчетов принял министр обороны Андрей Белоусов (на фото) (фото: РИА Новости)
Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета флага России (фото: Юрий Кочетков/РИА Новости)
Перед гостями торжественным маршем прошли пешие парадные расчеты, сохраняя исторический темп – 120 шагов в минуту. Церемонией командовал главком Сухопутных войск генерал-полковник Андрей Мордвичев (фото: Юрий Кочетков/РИА Новости)
По брусчатке шествовали курсанты военного института имени Александра Невского. Также участие в церемонии приняли ветераны СВО и военнослужащие военных учебных заведений всех видов и родов войск: академии им. Петра Великого и Жуковского, высшего училища им. генерала Маргелова и других (фото: Юрий Кочетков/РИА Новости)
Впервые в истории парадов по Красной площади прошла колонна военнослужащих Корейской народной армии (фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС)
Корейские союзники были одеты в военную форму советского образца и вооружены посеребренными автоматами Калашникова (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)
В ходе своего выступления Путин обратил внимание на роль тыла в нынешних боевых действиях: «Рядом с российскими воинами – рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников, опираясь на современный боевой опыт, создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство». На фото: группа штурмовиков Су-25 (фото: Владимир Астапкович/РИА Новости)
Владимир Путин на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В первом ряду слева направо: сын президента Белоруссии Николай Лукашенко, президент Белоруссии Александр Лукашенко, ветеран Великой Отечественной войны Свет Турунов, Герой России, участник СВО Леонид Рыжов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит (фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости)
Путин напомнил, что великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи СВО. «Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед», – отметил президент (фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости)
«Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное: судьбу страны вершат люди: бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители – все граждане России! Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания!» – подчеркнул глава государства (фото: Юрий Кочетков/РИА Новости)
Также на трибунах присутствовали зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, замглавы правительства Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл (фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости)