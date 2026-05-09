    В Кремле назвали клоунадой указ Зеленского о параде в Москве
    Ветеран Семенов раскрыл содержание переданного Путину на параде письма
    Новейший ЗРК С-500 «Прометей» показали в ходе трансляции на параде Победы
    Ушаков оценил реакцию в мире на предупреждения Москвы в адрес Киева
    Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным
    Немецкий политик по-русски попросил прощения за фашизм и войну
    Посол России в Токио назвал условие для возобновления поставок нефти Японии
    В Польше высмеяли Зеленского за указ о параде в Москве
    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    9 мая 2026, 18:29 • Новости дня

    Федерация футбола Ирана назвала десять условий участия сборной в ЧМ в США

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран запросил особые гарантии, включая выдачу виз и уважение к государственным символам, перед отправкой национальной сборной на футбольный турнир в Северную Америку.

    Федерация футбола Исламской республики выдвинула десять требований для поездки национальной команды на турнир в США, Мексику и Канаду, передает РИА «Новости». В их число вошли беспрепятственная выдача виз, уважение к государственному флагу и гимну, а также обеспечение безопасности футболистов.

    Поводом для ультиматума стал апрельский инцидент с главой иранской федерации Мехди Таджем. Власти Канады не пустили функционера на конгресс ФИФА из-за его связей с Корпусом стражей исламской революции. В 2024 году Оттава официально признала эту структуру террористической организацией.

    «Мы будем участвовать в турнире, но не откажемся от наших убеждений, нашей культуры и наших принципов», – подчеркнули в ведомстве. Представители организации добавили, что никакие внешние силы не смогут лишить страну заслуженного права выступить на соревнованиях.

    На групповом этапе мундиаля, который продлится с 11 июня по 19 июля, иранцам предстоит сыграть в США. Команда встретится со сборными Новой Зеландии 16 июня и Бельгии 21 июня в калифорнийском Инглвуде. Матч против Египта пройдет 27 июня в Сиэтле.

    Турнир состоится на фоне геополитической напряженности: 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, унесшие жизни более трех тысяч человек. Стороны объявили о прекращении огня 8 апреля. Дипломатические переговоры пока безрезультатны, а Вашингтон продолжает блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил участие сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года на территории США.

    Госсекретарь США Марко Рубио опроверг запрет на въезд иранских футболистов.

    Правительство Исламской республики объявило о полной готовности спортсменов к мировому первенству.

    8 мая 2026, 01:35 • Новости дня
    Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием»
    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием», подчеркнув, что перемирие по-прежнему в силе.

    После ударов между США и Ираном американский президент Трамп заявил телеканалу ABC News, что перемирие не прекращено.

    «Перемирие соблюдается. Оно же вступило в силу», – сказал он в телефонном разговоре.

    Он назвал удары между США и Ираном «любовным похлопыванием».

    «Это всего лишь легкое похлопывание», – назвал происходящее Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана. Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня. Fox News узнал, что удары США по целям в Иране вовсе «не возобновление войны».

    8 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    Журналистка Fox News подтвердила удары США по целям в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране были подтверждены журналистке Fox News Дженнифер Гриффин высокопоставленным чиновником, который подчеркнул, что это «не возобновление войны».

    «Вооружённые силы США только что нанесли удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране. Старший американский чиновник сообщил мне об этом, но это не возобновление войны», – написала Гриффин в соцсети Х, выделив заглавными буквами частицу «НЕ».

    Кроме того, она подтвердила информацию о том, что вооружённые силы США  нанесли удар по военно-морскому контрольно-пропускному пункту Ирана в Бендер-Каргане в Минабе.

    «7 мая американские войска перехватили неспровоцированные атаки Ирана и нанесли ответные удары в целях самообороны, когда эсминцы ВМС США с управляемыми ракетами проходили через Ормузский пролив в Оманский залив», –сказано в сообщении Центрального командования США.

    Там добавили, что иранские силы выпустили множество ракет, беспилотников и небольших катеров по эсминцам USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason, проходившим по международному морскому пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана. Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня.

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    8 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    В Иране решили дать военный ответ на морскую блокаду США

    Tекст: Вера Басилая

    Член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности Али Хазариян заявил, что Иран впредь будет реагировать военным образом на любые попытки США установить морскую блокаду, сообщает Fars.

    Иран будет реагировать военным путем на любые попытки морской блокады со стороны США, заявил член комиссии парламента страны по национальной безопасности и внешней политике Али Хазариян, передает РИА «Новости».

    По его словам, «отныне Иран будет встречать военным ответом на действия США по военно-морской блокаде исламской республики».

    В ночь на пятницу Центральное командование вооружённых сил США сообщило об ударах по иранским военным объектам. Американская сторона пояснила, что они были предприняты в ответ на атаки против собственных сил в регионе.

    Вооруженные силы Ирана и США прекратили столкновения в районе Ормузского пролива после обмена несколькими ударами.

    Напомним, американский истребитель накануне атаковал иранский танкер в Оманском заливе. МИД Ирана обвинил США в срыве перемирия и провокациях.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об ожидании ответа Ирана по урегулированию.

    8 мая 2026, 01:50 • Новости дня
    Нефтяной танкер КНР впервые с начала конфликта атакован вблизи Ормуза

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник в районе Ормузского пролива был атакован танкер для перевозки нефтепродуктов, принадлежащий компании из КНР, сообщило китайское СМИ Caixin; это первый случай нападения на китайский нефтяной танкер, отметил знакомый с ситуацией источник.

    «Компания CMA CGM, вторая по величине в мире компания по контейнерным перевозкам, заявила 6 мая, что ее небольшое судно «Сан-Антонио» подверглось  нападению накануне во время прохождения через пролив, в результате чего пострадали члены экипажа, судно получило повреждения», – пишет Caixin.

    Согласно Caixin, палуба судна загорелась.

    При этом, как сообщает Reuters, Китай остается ключевым покупателем иранской нефти, которая стала объектом блокады США в Оманском заливе.

    В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут оказывать помощь судам, застрявшим в Ормузском проливе, однако через день он приостановил эти действия, когда Иран в ответ запустил беспилотники и ракеты по нескольким судам и своим соседям, в частности, по ОАЭ.

    Инцидент с китайским танкером произошел у побережья Объединенных Арабских Эмиратов в Персидском заливе, недалеко от Мина-Сакр, сообщает агентство.

    Источники в сфере морской безопасности сообщили, что поврежденное китайское судно, предположительно, является танкером для перевозки нефтепродуктов и химических веществ JV Innovation под флагом Маршалловых островов, который в понедельник сообщил находящимся поблизости судам о пожаре на своей палубе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план американского лидера по «освобождению» Ормуза оставил судовладельцев в растерянности. США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. США разрешили военным атаковать катера КСИР при угрозе судам в Ормузе.

    8 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    Лихачев сообщил о возобновлении строительства второго энергоблока АЭС «Бушер»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Строительство второго энергоблока атомной электростанции «Бушер» в Иране постепенно возобновляется, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    По его словам, на строительную площадку уже вернулись около 2,2 тыс. сотрудников иранских подрядных организаций, передает ТАСС. Он подчеркнул, что число рабочих на объекте продолжает увеличиваться.

    «Энергоблок №1 продолжает нести нагрузку 100% мощности. Площадка сооружения постепенно оживает. Уже около 2,2 тыс. сотрудников иранских подрядных организаций вернулись на стройку», – добавил Лихачев.

    В настоящий момент основные работы ведутся по армированию и бетонированию строящегося энергоблока №2. Глава Росатома добавил, что готовность реактора для второго энергоблока превышает 60%.

    В апреле Иран выразил надежду на скорое возобновление строительства АЭС «Бушер».

    Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке Росатом вывез более 600 работников с площадки станции в Россию.

    6 мая 2026, 21:28 • Новости дня
    Французский авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
    Tекст: Ольга Иванова

    Французская авианосная ударная группа во главе с авианосцем Charles de Gaulle выдвинулась в южную часть Красного моря через Суэцкий канал. Как ожидается, она может принять участие в международной военной миссии в Ормузском проливе.

    Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал, направляясь к югу Красного моря, передает ТАСС со ссылкой на Министерство вооруженных сил Франции. «Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал в среду, 6 мая 2026 года, направляясь к югу Красного моря», – говорится в документе, выдержку из которого приводит телеканал TF1.

    Движение авианосца происходит на фоне планирования международной миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива, которая может быть начата при благоприятных обстоятельствах. При этом в Главном штабе ВС Франции подчеркнули, что передвижение ударной группы носит исключительно оборонительный характер и не связано с военными операциями США в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неучастии страны в американской операции в Ормузском проливе.

    Париж и Лондон запланировали международную конференцию для создания мирной миссии по обеспечению свободного судоходства.

    Ранее французский лидер приказал передислоцировать авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    7 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский истребитель Super Hornet атаковал иранский танкер M/T Hasna, пытавшийся обойти блокаду в Оманском заливе, что вынудило судно изменить курс.

    Американские силы в Оманском заливе вывели из строя иранское судно под флагом Ирана, пытавшееся прорвать морскую блокаду, сообщает TWZ.

    Согласно заявлению Центрального командования США (CENTCOM), истребитель F/A-18 Super Hornet, взлетевший с авианосца USS Abraham Lincoln, открыл огонь по рулю танкера M/T Hasna из 20-миллиметровой пушки, после того как экипаж проигнорировал предупреждения о нарушении блокады.

    Инцидент произошёл на фоне обсуждений новой инициативы по урегулированию между США и Ираном, а также спустя сутки после того, как президент Дональд Трамп приостановил операцию «Проект Свобода» по обеспечению безопасности коммерческих судов в Ормузском проливе. CENTCOM уточнил, что после открытия огня судно прекратило движение к иранскому порту, а американская блокада портов продолжает действовать в полном объёме.

    Это уже второй случай, когда США открывают огонь по крупному коммерческому судну, связанному с Ираном. Ранее эсминец USS Spruance выпустил девять холостых снарядов по судну Touska, которое проигнорировало предупреждения при проходе через северную часть Аравийского моря. В обоих случаях американские военные действовали по сценарию «вывести из строя, но не потопить», поражая рулевые механизмы или машинное отделение.

    В то же время французский контейнеровоз CMA CGM San Antonio был повреждён иранским беспилотником, сообщил представитель международной морской организации (IMO). В результате атаки, которая произошла за два часа до приостановки «Проект Свобода», пострадали восемь членов экипажа, судно потеряло ход и сейчас дрейфует без энергии.

    IMO и судоходные компании отмечают, что краткосрочная операция «Проект Свобода» не изменила уровень опасности для судов в Персидском заливе, а пролив Ормуз остаётся закрытым для крупных операторов, таких как Hapag-Lloyd и Maersk. Представители Maersk заявили, что руководствуются рекомендациями партнёров по безопасности и пока избегают прохода через этот регион.

    По данным UKMTO, с начала войны 28 февраля зафиксировано 46 инцидентов с судами в регионе, включая 26 атак, 18 подозрительных активностей и два случая захвата судов. Власти США сосредоточены на поддержании морской блокады против Ирана, о чём подтвердил американский военный источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные вывели из строя иранский танкер Hasna в Оманском заливе.

    Ранее американский эсминец Spruance открыл огонь по иранскому грузовому судну Touska в рамках морской блокады.

    Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер заявил о ключевой роли операции «Проект Свобода» в поддержании морской блокады и региональной безопасности.

    7 мая 2026, 20:07 • Новости дня
    ЦРУ оценило сроки устойчивости Ирана к морской блокаде США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран способен противостоять морской блокаде со стороны США минимум три-четыре месяца, прежде чем начнет ощущать серьезные экономические проблемы, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с конфиденциальным анализом ЦРУ.

    Доклад был представлен на этой неделе членам администрации США, пишет WP, передает ТАСС.

    В публикации отмечается, что соответствующие выводы уже доведены до американских властей. По словам одного из источников газеты, «в конфиденциальном анализе ЦРУ, представленном на этой неделе членам администрации, делается вывод, что Иран сможет выдержать морскую блокаду США в течение как минимум трех-четырех месяцев, прежде чем столкнется с более серьезными экономическими трудностями».

    Издание подчеркивает, что такие оценки могут вызывать вопросы относительно уверенности президента Дональда Трампа в скором завершении войны.

    Ранее газета The New York Times раскрыла тактику ВМС США при морской блокаде Ирана.

    В четверг США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады.

    6 мая 2026, 19:54 • Новости дня
    США и Иран обсуждают долгосрочный мораторий на обогащение урана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вашингтон и Тегеран рассматривают вариант долгосрочного ограничения на обогащение урана и возможную транспортировку запасов из Ирана, сообщают американские СМИ.

    Вашингтон и Тегеран ведут консультации о введении моратория на обогащение урана в Иране сроком более 10 лет, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. Помимо этого, обсуждается возможность вывоза из страны запасов высокообогащенного урана.

    По данным телеканала, на столе переговоров лежит одностраничный план, предполагающий официальное объявление о завершении военных действий и запуск 30-дневного переговорного периода. За это время стороны планируют обсудить ключевые разногласия, включая иранскую ядерную программу, размораживание активов и обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.

    Как пишет CNN, сигнал о готовности Тегерана к компромиссу был передан Белому дому при посредничестве представителей Пакистана. После получения этого сигнала президент США Дональд Трамп объявил о приостановке операции Project Freedom, проходившей в Ормузском проливе. CNN отмечает, что таким образом стороны сделали шаг к снижению напряжённости в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон стремится заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании.

    Ранее издание Axios писало, что США якобы потребовали от Ирана не вывозить обогащенный уран с подвергшихся бомбардировкам ядерных объектов. До этого власти Ирана отвергли возможность передачи обогащенного урана в США.


    8 мая 2026, 11:11 • Новости дня
    Иран нарастил железнодорожную торговлю с Китаем

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран значительно увеличил объемы грузоперевозок по железной дороге из КНР, стремясь смягчить последствия блокады своих портов со стороны США.

    Исламская республика активно адаптируется к экономическому давлению, наращивая железнодорожную торговлю с Пекином, передает Bloomberg.

    Количество грузовых поездов, следующих из центральнокитайского Сианя в Тегеран, выросло с одного в неделю до одного каждые три-четыре дня после начала морской блокады 13 апреля.

    Стоимость фрахта резко возросла: на этой неделе расценки на доставку стандартного 40-футового контейнера по этому маршруту достигли 7 тыс. долларов. Это примерно на 40% превышает обычный уровень. Железнодорожный маршрут, проходящий через Казахстан и Туркменистан, лишь частично компенсирует последствия американской военно-морской операции, которая препятствует экспорту иранской нефти и импорту зерна.

    В настоящее время торговля носит преимущественно односторонний характер. Контейнеры направляются в Иран с промышленными и потребительскими товарами, включая автомобильные запчасти, генераторы и электронику. «Раньше в некоторые недели эти поезда вообще не ходили; теперь они полностью забронированы на май», – заявил управляющий директор турецкого логистического агентства Silkroad-Avrasya Multimodal Logistics Алтан Дурсун.

    Иранские чиновники рассматривают возможность использования железнодорожных маршрутов для экспорта нефтехимии и топлива в будущем. В прошлом году Китай уже открыл прямой маршрут грузовых поездов в Северный Афганистан, а Иран начал экспорт дизельного топлива по железной дороге в эту страну. Кроме китайского направления, Тегеран планирует инвестировать миллиарды долларов в маршрут «Север – Юг», связывающий его с Россией.

    Глава контейнерного комитета национальной судоходной ассоциации Камбиз Этемади отметил, что Иран способен перевести 40% своей обычной морской торговли на сухопутные маршруты. Спрос на грузовики из Турции также вырос с начала блокады, при этом новые грузы в основном состоят из продовольствия и подсолнечного масла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская морская блокада серьезно ударила по внешней торговле Ирана.

    Министры иностранных дел Исламской республики и Китая ранее провели переговоры в Пекине.

    Центральное разведывательное управление США оценило запас прочности иранской экономики в три месяца.

    8 мая 2026, 09:51 • Новости дня
    США объяснили удары по Ирану ответом на обстрел эсминцев

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе произошел новый виток эскалации: в ответ на обстрел трех американских эсминцев дронами и ракетами войска США атаковали иранские командные пункты.

    Американские военные нанесли серию ударов по иранским объектам в ответ на обстрел своих эсминцев, передает Axios.

    По данным издания, этот инцидент не означает возобновления полномасштабной войны. При этом президент США в интервью каналу ABC News заявил: «Это был просто легкий шлепок».

    Представители Центрального командования США (CENTCOM) подчеркнули, что атаковали пусковые установки и командные центры Ирана. Все иранские снаряды были успешно перехвачены, а американская техника не получила повреждений. В ведомстве добавили, что Вашингтон не ищет эскалации, но готов защищать свои силы.

    Иранская сторона назвала действия США нарушением режима прекращения огня и пригрозила мощными ответными мерами. Военное командование республики сообщило, что американские силы атаковали нефтяной танкер и еще одно судно, входившее в пролив. В настоящее время Соединенные Штаты продолжают морскую блокаду иранских кораблей.

    Обострение произошло на фоне переговоров между двумя странами о подписании меморандума для прекращения боевых действий. Ранее, в понедельник, иранские силы уже обстреливали коммерческие суда и американские корабли в ответ на действия военно-морского флота США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский истребитель накануне атаковал иранский танкер в Оманском заливе.

    Высшее военное командование Ирана обвинило Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня.

    Президент США назвал взаимные удары двух стран обычным любовным похлопыванием.

    6 мая 2026, 22:30 • Новости дня
    Трамп заявил об отказе Ирана от ядерного оружия
    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран согласился с тем, что не будет обладать ядерным оружием, заявил президент США Дональд Трамп отметив, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном.

    «Иран не может обладать ядерным оружием, и они не будут. И они согласились с этим, среди других вещей», – приводит слова американского лидера РИА «Новости».

    Президент США также высоко оценил прошедшие за последние сутки переговоры с иранской стороной. По его словам, вероятность заключения взаимовыгодной сделки между государствами оценивается как крайне высокая.

    Он добавил, что Вашингтон не устанавливает никаких крайних сроков для завершения переговорного процесса. При этом он выразил абсолютную уверенность в том, что итоговое соглашение обязательно будет подписано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон стремится заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании. Белый дом письменно уведомил Конгресс США о том, что конфликт в Иране завершен, но дал понять законодательному органу власти, что боевые действия все еще далеки от логического финала.

    8 мая 2026, 00:56 • Новости дня
    Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран обвинил Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня после того, как по двум кораблям в Ормузском проливе были нанесены удары, а также после атаки гражданских районов, заявило рано утром в пятницу высшее объединенное военное командование страны.

    «США нанесли удары по «иранскому нефтяному танкеру, следовавшему из прибрежных вод Ирана в районе Джаска в направлении Ормузского пролива, а также по другому судну, входящему в Ормузский пролив вблизи эмиратского порта Фуджейра», – приводит агентство Reuters выдержку из заявления представителя Центрального штаба иранской разведки «Хатам аль-Анбия», распространенного  государственными СМИ.

    В документе указано, что при содействии некоторых стран региона США наносили воздушные удары по гражданским районам вдоль побережья Бандар-Хамира, Сирика и острова Кешм.

    Напомним, агентства Mehr и Fars сообщили в четверг о взрывах на юге Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Al Arabiya узнал, что Иран и США договорились о постепенном открытии Ормузского пролива. При этом США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. ЦРУ оценило сроки устойчивости  Ирана к морской блокаде США.

    7 мая 2026, 00:47 • Новости дня
    Fox News заявил о надежде США на достижение соглашения с Ираном за неделю

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом рассчитывает на подписание Ираном мирного предложения Вашингтона в течение недели, заявил ведущий Fox News Брет Байер.

    Байер рассказал, что глава американского государства Дональд Трамп, которому был задан соответствующий вопрос, «считает, что все должно завершиться в течение недели», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, американские власти ожидают ответа Тегерана по предложенному меморандуму в течение двух дней. При этом Белый заявил, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном.

    6 мая 2026, 23:58 • Новости дня
    Axios: США ожидают ответ Ирана на предложение по меморандуму в течение двух дней

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти рассчитывают получить решение иранской стороны по предложенному меморандуму о взаимопонимании в течение ближайших двух дней, сообщает Axios.

    По данным Axios, «американские чиновники заявили, что ожидают ответа Тегерана в ближайшие 24-48 часов», передает РИА «Новости».

    Ожидается, что соглашение будет состоять из 14 пунктов. Оно предусматривает 30-дневный период обсуждения ядерной программы, снятие ограничений со стороны Вашингтона и открытие Ормузского пролива. Кроме того, Тегеран должен будет отказаться от создания ядерного оружия и приостановить обогащение урана как минимум на 12 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Тегерана предложили Вашингтону обсудить условия разблокировки Ормузского пролива. Белый дом высоко оценил прошедшие за последние сутки переговоры с иранской стороной, отметив, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном.

    Путин оценил прошедший парад Победы
    Европейцы съехались в Ивангород перед Днем Победы
    На Украине разразился скандал из-за песни «Матушка-земля»
    Глава Росатома Лихачев назвал Siemens «непотребными поставщиками»
    Ирландский журналист назвал «сюрреализмом» заявление фон дер Ляйен о 9 Мая
    В Берлине задержали супругов после конфликта у советского мемориала
    Дмитриев заявил о панике Обамы из-за разоблачения мифа о России

    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России

    Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что можно брать с собой на ЕГЭ в 2026 году: полный список разрешенных вещей и что запрещено

      Единый государственный экзамен в 2026 году уже близко, и у выпускников, их родителей и учителей возникает множество вопросов о том, что можно и нельзя проносить в пункт проведения экзамена (ППЭ). Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала подробную памятку с правилами проведения ЕГЭ в 2026 году, где четко прописаны все разрешенные предметы и строгие запреты. Разбираемся, что обязательно нужно взять с собой, какие полезные вещи разрешены по разным предметам и за что могут удалить с экзамена с аннулированием результатов.

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    • Вознесение Господне в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, приметы и традиции праздника

      На сороковой день после Пасхи православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. В 2026 году Вознесение выпадает на 21 мая. В этот день Церковь вспоминает, как воскресший Иисус Христос вознесся на небо на глазах апостолов, открыв людям путь к вечной жизни. Какие традиции связаны с Вознесением, что можно и нельзя делать 21 мая 2026 года, какие народные приметы дошли до наших дней и почему праздник всегда отмечают в четверг — в материале.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

