Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.2 комментария
Раненый при атаке верховный лидер Ирана пошел на поправку
Пострадавший от взрывной волны верховный лидер Ирана Хаменеи пошел на поправку
Высший руководитель Ирана успешно восстанавливается после травм, полученных при падении от взрывной волны во время недавних атак США и Израиля, заявил руководитель протокольной службы офиса верховного лидера Ирана Мазахер Хосейни.
О состоянии здоровья Моджтабы Хаменеи рассказал руководитель протокольной службы офиса верховного лидера Ирана Мазахер Хосейни, передает РИА «Новости».
Политик пострадал во время недавних ударов Соединенных Штатов и Израиля, попав под сильную взрывную волну.
«В результате он получил небольшую травму колена и спины. Травма спины зажила по прошествии времени, колено вскоре заживет, он в полном здравии», – заявил чиновник. Он добавил, что у главы государства также осталась небольшая рваная рана за ухом.
В подходящее время Хаменеи планирует выступить перед публикой. Ранее, 7 мая, президент Ирана Масуд Пезешкиан впервые сообщил о личной встрече с верховным лидером.
Сам руководитель страны не появлялся на публике с момента своего избрания в ночь на 9 марта. При этом его пресс-служба регулярно публиковала официальные послания, которые зачитывались по телевидению или распространялись в печатном виде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан провел очную встречу с Моджтабой Хаменеи.
Верховный лидер получил серьезные ожоги лица в результате израильского удара по Тегерану.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил о полном контроле главы государства над ситуацией в стране.