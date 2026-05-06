Главы МИД Ирана и Китая провели переговоры

Главы МИД Ирана и Китая обсудили Ормузский пролив

Tекст: Мария Иванова

Переговоры состоялись за неделю до визита президента США в Пекин для участия в саммите с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Al Jazeera.

Визит Арагчи стал его первой поездкой в Китай с начала американо-израильской войны против Ирана.

«Мы знаем, что Китай очень критично относится к военно-морской блокаде иранских портов со стороны США, называя ее опасной. Но в то же время Пекин все чаще критикует решение Ирана постоянно закрывать этот жизненно важный контрольно-пропускной пункт», – сообщила корреспондент издания Катрина Ю.

Ожидается, что стороны обсудят поддержание прекращения огня и возобновление работы Ормузского пролива. Иран надеется на посредничество Китая в переговорах с США и поддержку в ООН для предотвращения дополнительных санкций.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио призвал Пекин оказать давление на Иран для снятия блокады Ормузского пролива. Иран закрыл пролив после начала войны, что привело к резкому росту цен на топливо и удобрения. США в ответ ввели блокаду иранских портов.

Переговоры между Ираном и США в Исламабаде в апреле завершились безрезультатно. Основными камнями преткновения стали требования США прекратить обогащение урана и желание Ирана сохранить контроль над Ормузским проливом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио призвал Китай отговорить Иран от перекрытия Ормузского пролива.

Президент США анонсировал военную операцию для проводки иностранных судов через этот маршрут.

Иранские власти назвали любое американское вмешательство в судоходство нарушением режима прекращения огня.