  Силы ПВО отразили атаку двух дронов ВСУ на подлете к Москве
    Пять тысяч американских военных играют на нервах Европы
    США анонсировали проект по выводу запертых в Ормузе судов
    Эксперт оценил стоимость строительства моста на Сахалин с материка
    The Guardian: Деятелей кино и ТВ склоняют участвовать в пропаганде НАТО
    Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской
    В Шереметьево сообщили об усилении контроля прибывающих из-за рубежа
    Канцлер ФРГ Мерц резко осадил больную раком избирательницу
    Советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище
    Война на Ближнем Востоке оставила Польшу без американского оружия
    Борис Акимов Борис Акимов Корова становится символом прогрессивной жизни

    У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Свободное море похоронят в узких водах Ормуза

    По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.

    4 мая 2026, 06:15 • Новости дня

    Axios сообщил о начале операции США в Ормузском проливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Анонсированная американским президентом Дональдом Трампом операция «Свобода» по выводу судов через Ормузский пролив не предполагает обязательного сопровождения коммерческих судов кораблями ВМС США, утверждает портал Axios, ссылаясь на двух американских чиновников.

    Операция США «Свобода» по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив не будет включать обязательное сопровождение коммерческих судов американскими военными кораблями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios и двух американских чиновников. По данным источников, корабли ВМС США будут находиться рядом, чтобы при необходимости предотвратить возможные атаки со стороны иранских военных.

    Как отмечает Axios, главное внимание будет уделяться информированию коммерческих судов о наиболее безопасных маршрутах для прохода через Ормузский пролив. Представители американских военных уточняют, что в операции будут задействованы эсминцы, самолеты и 15 тыс. военнослужащих.

    Президент США Дональд Трамп объявил, что операция «Свобода» начнётся утром в понедельник по ближневосточному времени. Она призвана обеспечить безопасный проход судов, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США решили направить в Ормузский пролив 15 тыс. солдат и несколько эсминцев.

    Дональд Трамп анонсировал запуск «Проекта Свобода» по выводу находящихся в Ормузском проливе судов.

    1 мая 2026, 21:47 • Новости дня
    Белый дом уведомил Конгресс США об окончании войны с Ираном
    Tекст: Мария Иванова

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    Американская администрация официально оповестила законодателей о завершении силовой операции против исламской республики, передает ТАСС. Соответствующий правительственный документ был напрямую направлен спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

    В тексте послания главы Белого дома констатируется завершение кампании. «Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились», – говорится в официальном письме главы государства.

    В пятницу президент США отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение военной операции против Ирана после истечения предусмотренного законом 60-дневного срока. Кроме того глава Белого дома выразил недовольство последним предложением Ирана по ядерной сделке.

    Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов напомнил, что 1 мая истек срок, после которого президент США не может вести военные действия без разрешения Конгресса. «В связи с этим Белый дом сообщил законодателям, что считает войну с Ираном законченной, то есть никакого разрешения уже не требуется. Элегантно. Какая война?», – написал политолог в Telegram-канале.

    Ранее Пентагон приостановил отсчет 60 дней ведения военной операции без одобрения Конгресса из-за временного перемирия.

    1 мая 2026, 23:18 • Новости дня
    CNN заявила о разрушении Ираном военных баз США на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе конфликта с Ираном военная инфраструктура США на Ближнем Востоке получила сильный ущерб, некоторые из военных баз непригодны для использования, сообщает CNN.

    По данным CNN, «удары нанесли ущерб по меньшей мере 16 объектам США в восьми странах». «Это большинство американских военных баз в регионе, и некоторые из них теперь практически непригодны для использования», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Один из американских чиновников признался, что Иран применил продвинутые технологии, обеспечившие высокую точность и скорость. Главными целями стали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry и локационные пункты наблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал NBC оценил восстановление американских баз в миллиарды долларов. Сообщалось, что вооруженные силы Ирана уничтожили более 80% радиолокационных систем США на Ближнем Востоке.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    2 мая 2026, 13:32 • Новости дня
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном

    Tекст: Евгений Поздняков

    Американский президент, вероятно, хочет завершить противостояние с Ираном. Но сейчас ему важно понять: готовы ли его сторонники и американцы в целом принять компромиссное соглашение с Тегераном. Если общество окажется готово продолжить войну, то Белый дом сможет пойти на этот шаг, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее Дональд Трамп уведомил Конгресс об окончании войны с Ираном.

    «Оповещение Конгресса об окончании боевых действий со стороны администрации Белого дома – во многом чисто правовой шаг. Согласно закону 1973 года о военных полномочиях президента глава государства может участвовать в конфликте без одобрения парламента всего 60 дней. Данный срок в противостоянии с Ираном подходил к концу», – заметил американист Борис Межуев.

    «Поэтому Трамп подобным обращением к Конгрессу сохраняет формальную правоту с точки зрения закона. В то же время данный шаг позволяет президенту США сохранить вариативность будущих действий. Судя по всему, в Белом доме действительно хотят завершить конфликт с Тегераном. Над этим Вашингтон сейчас и работает», – полагает эксперт.

    «Но разгромных соглашений с Ираном подписать не удастся. Соответственно, уведомление парламента и вынужденная пауза в действиях на ближневосточном направлении позволит Трампу взвесить все за и против. Уверен, уже сейчас его команда опрашивает сенаторов – будут ли они готовы поддержать относительно слабое, с американской точки зрения, соглашение о мире», – полагает собеседник.

    «Параллельно с этим команда президента начнет изучать общественное мнение. Поддержка конфликта среди населения крайне невысока, однако и здесь важно зафиксировать, насколько избиратели-республиканцы осознают вероятность подписания крайне компромиссного договора с Тегераном», – рассуждает эксперт.

    «Если парламентарии или граждане США неожиданно покажут неготовность к признанию складывающегося статус-кво, то Белому дому придется начать вторую волну конфликта. Закон 1973 года это позволяет, поскольку он буквально пропитан юридическими неточностями и слабыми местами», – полагает он.

    «В его тексте не указано, будет ли конфликт, возобновленный через неделю-две после уведомления Конгресса, считаться продолжением предыдущей войны или качественно новым противостоянием. Трактовать, соответственно, последующие действия можно весьма широко, чем в теории Дональд Трамп и сможет воспользоваться», – заключил Межуев.

    Ранее глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о том, что конфликт в Иране завершен. Однако, как отмечает Associated Press, в своем письме президент якобы дал понять законодательному органу власти, что боевые действия все еще далеки от логического финала. В то же время глава государства подчеркнул, что осуществленная операция вне всяких сомнений является успешной.

    «Угроза, исходящая от Ирана для США и наших вооруженных сил, остается значительной», – подчеркнул он.

    Сообщение Трампа вызвало обширную реакцию в американской политической среде. Так, лидер демократов в Сенате Штатов Чак Шумер назвал аргументацию Белого дома «ерундой». В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) он назвал войну с Тегераном незаконной.

    «Каждый день, когда республиканцы становятся соучастниками и позволяют ей продолжаться, – это еще один день, когда под угрозой находятся человеческие жизни, царит хаос и растут цены», – заявил Шумер. Тем не менее с юридической стороны вопроса действия главы Белого дома выглядят вполне логичными и законными.

    Решения Дональда Трампа регламентируются резолюцией о военных полномочиях 1973 года, согласно которой лидер страны может вести военные действия лишь 60 дней. По их окончании он должен прекратить противостояние или запросить у Конгресса дополнительное продление сроком на 30 суток в случае «неизбежной необходимости».

    Между тем споры вокруг конфликта на Ближнем Востоке в Штатах не утихают. В конце апреля CBS News сообщило, что реальные расходы США на войну вдвое превышают заявленные Пентагоном 25 млрд долларов. По словам журналистов, озвученная сумма не учитывает необходимость восстановления уничтоженной техники и поврежденных баз.

    2 мая 2026, 07:31 • Новости дня
    В Сенате США сочли бредом заявление об окончании войны с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление президентской администрации о прекращении военной операции США против Ирана является бредом, считает лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер.

    «Это бред. Это незаконная война, и каждый день, пока республиканцы остаются соучастниками и позволяют ей продолжаться, – это еще один день, когда жизни подвергаются опасности, вспыхивает хаос, а цены растут, и за все это платят американцы», – написал Шумер в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Таким образом он прокомментировал официальное обращение президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом официально уведомил Конгресс США об окончании военной операции против Ирана. Белый дом в письме Конгрессу США о завершении боевых действий против Ирана сообщил, что американский военный контингент продолжит находиться в регионе для сдерживания потенциальных угроз.

    1 мая 2026, 22:00 • Новости дня
    Лавров обсудил с главой МИД Ирана пропуск российских судов через Ормуз

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи вопросы прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    Разговор состоялся 1 мая и стал продолжением встречи президента России Владимира Путина с Аракчи, прошедшей 27 апреля 2026 года в Петербурге, сообщил МИД.

    По информации с сайта ведомства, собеседники обменялись мнениями о перспективах прекращения боевых действий и стабилизации военно-политической ситуации на Ближнем Востоке. Особое внимание уделили обеспечению свободы судоходства и вопросам урегулирования вокруг иранской ядерной программы.

    Российская сторона подчеркнула, что поддерживает посреднические усилия и готова содействовать политико-дипломатическому процессу для достижения устойчивых договоренностей и долгосрочного мира в регионе.

    Отдельно были обсуждены вопросы, связанные с обеспечением беспрепятственного прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    В пятницу иранский МИД сообщил, что Лавров и Аракчи рассмотрели актуальные инициативы Тегерана и позицию страны по вопросу урегулирования конфликта с США.

    В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с Аракчи в Петербурге.

    Ранее Иран пообещал открыть Ормузский пролив в случае отсутствия угроз безопасности страны.

    1 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Иран передал Пакистану новое предложение по перемирию с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран передал Пакистану, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном, текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия, сообщает агентство IRNA.

    По данным IRNA, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что приоритетом Исламской Республики является прекращение конфликта и установление мира.

    Ранее США отказались принять мирные предложения Ирана.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран продолжит диалог с США при отказе от провокаций с их стороны.

    3 мая 2026, 00:45 • Новости дня
    Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран подготовил программу мирного разрешения конфликта с США и Израилем из 14 пунктов, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на агентство Tasnim.

    Иранский план включает в себя выплату репараций Тегерану. Программа также предполагает создание нового механизма судоходства в Ормузском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim и Press TV.

    Отмечается, что «США предложили прекращение огня на два месяца, однако Иран настаивает на том, чтобы вопросы были решены за 30 дней, смещая фокус с возобновления перемирия на полноценное окончание войны».

    Среди основных требований Тегерана также значатся гарантии неповторения военной агрессии и уход американских вооруженных сил с иранской периферии. Кроме того, Иран требует снять санкции, разморозить свои активы за рубежом и прекратить блокаду Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Тегеран направил Вашингтону инициативу по завершению войны, включающую предложение обсудить условия разблокировки Ормузского пролива. Белый дом направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    2 мая 2026, 05:46 • Новости дня
    Иран передал США новое предложение об окончании войны

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран направил Вашингтону инициативу по завершению войны, включающую предложение обсудить условия разблокировки Ормузского пролива, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По данным Wall Street Journal, «Иран передал Вашингтону новое предложение об окончании войны», передает РИА «Новости».

    Инициатива подразумевает начало дискуссии об открытии Ормузского пролива. Взамен Тегеран требует от Соединенных Штатов гарантий прекращения ударов и снятия блокады со своих морских гаваней.

    Кроме того, план включает обсуждение иранской ядерной программы ради возможного смягчения американских санкций. Представители Ирана уже уведомили посредников о готовности провести переговоры в Пакистане в начале следующей недели, если Вашингтон продемонстрирует заинтересованность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. IRNA сообщает, что Иран передал Пакистану, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном, текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия.

    4 мая 2026, 00:20 • Новости дня
    Трамп анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов
    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морские силы США с понедельника, 4 мая, направят корабли иностранных государств через Ормузский пролив, и предупредил, если Иран попытается нарушить этот процесс, американские военные применят силу.

    Объявленная Трампом активность в Ормузском проливе, которую он назвал «Проектом Свобода», является самым значительным шагом его администрации в попытке вновь открыть ключевой пролив с тех пор, как Иран закрыл его в начале войны, пишет портал Axios.

    Хотя Трамп говорит, что этот шаг носит «гуманитарный характер», проект – явный вызов усилиям Тегерана по установлению контроля над проливом. Военный ответ Ирана может спровоцировать конфронтацию и даже перерасти в войну.

    В социальной сети Truth, американский лидер заявил, что страны всего мира, которые не участвуют в войне, но у которых есть корабли, застрявшие в проливе, попросили США помочь их освободить.

    По его словам, на большинстве этих судов заканчивается продовольствие и другие припасы для экипажей, люди страдают от проблем со здоровьем.

    «Перемещение судов предназначено для того, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не сделали абсолютно ничего плохого. Которые являются жертвами обстоятельств. Это гуманитарный жест от имени Соединенных Штатов, стран Ближнего Востока и, в частности, страны Иран. Мы сказали тем странам, что будем безопасно выводить их суда из ограниченного водного канала, чтобы они могли свободно заниматься своим бизнесом», – написал Трамп.

    По его словам, если описанный процесс каким-либо образом будет нарушен, с этим придется бороться силой.

    При этом какое-то время не было понятно, участвует ли Иран в вышеописанном проекте и согласован ли он с Тегераном.

    Трамп написал, что его представители «ведут очень позитивные дискуссии» с Ираном, подчеркнув, что они «могут привести к чему-то очень позитивному для всех».

    По словам источников Axios, в воскресенье США направили еще один измененный проект соглашения о прекращении войны в ответ на последнее предложение Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Американский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену за содеянное».

    При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном.

    3 мая 2026, 03:55 • Новости дня
    Белый дом заявил о желании уничтожить ракетный потенциал Ирана
    Tекст: Антон Антонов

    Власти США хотели бы полностью ликвидировать ракетный потенциал Ирана, заявил Белый дом.

    По версии США, в настоящее время Иран сохранил лишь 15% своих первоначальных мощностей по выпуску ракет. Такое сокращение стало результатом недавних ударов со стороны США и Израиля, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран пригрозил отвечать на атаки со стороны США продолжительными и болезненными ударами, даже если американские действия будут ограниченными.

    Белый дом письменно уведомил Конгресс США о том, что конфликт в Иране завершен, но дал понять законодательному органу власти, что боевые действия все еще далеки от логического финала.

    2 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о попытке танкера из Индии пройти Ормуз
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Супертанкер Sarv Shakti, пунктом назначения которого является Индия, предпринимает попытку пройти Ормузский пролив, сообщает в субботу Bloomberg со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

    Супертанкер Sarv Shakti, следующий в Индию, пытается пройти через Ормузский пролив, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Bloomberg. Судно под флагом Маршалловых островов перевозит 45 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа для государственной индийской компании Indian Oil Corporation. На борту находится экипаж из граждан Индии.

    Танкер прибыл в Персидский залив еще в начале февраля и загрузился у берегов Дубая. Сейчас Sarv Shakti движется в сторону иранских островов Ларак и Кешм, направляясь к Оманскому заливу. Прохождение пролива может занять от 10 до 14 часов, однако точное отслеживание положения судна затруднено применением радиоэлектронных средств и отключением передатчиков.

    По данным Bloomberg, если Sarv Shakti удастся пройти Ормузский пролив, это будет первое подобное судно, связанное с Индией, пересекающее этот маршрут после начала блокады США иранских портов 13 апреля. Ранее через пролив смог пройти только один индийский танкер Desh Garima – его экипаж отключал транспондеры для сокрытия данных о передвижении.

    С начала ближневосточного конфликта после переговоров с Тегераном Индия уже провела через Ормузский пролив восемь судов со сжиженным природным газом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон решил продолжить жесткую экономическую блокаду иранских портов.

    В конце апреля мониторинговые ресурсы зарегистрировали проход танкера-газовоза со сжиженным природным газом через Ормузский пролив.

    До этого Индия провела восемь судов с топливом по данному маршруту.

    3 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    Трамп посчитал предложение Ирана неприемлемым для урегулирования конфликта

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что ознакомился с очередным предложением Тегерана по урегулированию конфликта и ответил «иранское предложение неприемлемо для меня».

    Президент США сказал в комментарии Kan News о том, что узнал о новом предложении из Ирана и считает его «неприемлемым».

    Трамп добавил, что «кампания идет отлично» и снова призвал помиловать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отметив, что он является «премьером военного времени» и Израиль не существовал бы, «если бы не я и Биби».

    «Вам нужен премьер-министр, который мог бы сосредоточиться на войне, а не на ерунде», – подчеркнул Трамп.

    До этого официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о получении от США ответа на предложение по урегулированию конфликта. Посредником между сторонами в этот раз так же выступил Пакистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Американский лидер ранее заявлял, что Иран еще не заплатил достаточно высокую цену за свои действия, предполагая, что Тегеран вряд ли сможет предложить Вашингтону выгодные условия сделки.

    Кроме того, советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище, назвав их пиратами и предупредив о готовности топить вражеский флот.


    1 мая 2026, 10:15 • Новости дня
    Тегеран выступил против присутствия коалиции Европы в Ормузском проливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Ирана категорически отвергли планы западных стран по созданию коалиции в Ормузском проливе, назвав иностранное вмешательство недопустимым.

    Любое иностранное присутствие в Ормузском проливе, включая силы европейской коалиции, является неприемлемым для Ирана, передает ТАСС. Об этом заявил посол страны в Италии Мохаммад Реза Сабури.

    «С точки зрения Исламской Республики Иран любое иностранное вмешательство или присутствие в Ормузском проливе неприемлемо. Это относится и к недавним планам и заявлениям, представленным в качестве инициатив Великобритании и Франции, а также европейской коалиции. Иран отвергает и осуждает эти планы и действия, считает их неприемлемыми», – подчеркнул дипломат.

    Представитель Тегерана призвал западные страны обратить внимание на истинные причины напряженности в регионе. По его словам, кризис спровоцирован действиями США и Израиля против Ирана как прибрежного государства. Дипломат добавил, что для обеспечения безопасности судоходства необходимо уважать территориальную целостность республики и оказать политическое давление на Вашингтон и Тель-Авив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США предложила другим странам сформировать новый альянс для возобновления движения судов в Ормузском проливе. Лидеры ряда европейских государств выразили готовность внести вклад в обеспечение свободы судоходства в этом регионе. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал пресечь любые попытки злоупотреблений со стороны третьих государств.

    1 мая 2026, 20:00 • Новости дня
    Трамп сообщил о недовольстве предложением Ирана по ядерной сделке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство последним предложением Ирана по ядерной сделке.

    По словам американского лидера, Тегеран проявляет заинтересованность в соглашении, однако представленный вариант не устраивает Вашингтон, передает РИА «Новости».

    «Они стремятся к соглашению, однако меня оно (последнее предложение Ирана) не устраивает. Посмотрим, как будут развиваться события», – сказал он журналистам.

    Ранее президент США пообещал заключить принципиально новую ядерную сделку с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Ирану усилением давления при отказе от сделки с Вашингтоном.

    1 мая 2026, 13:06 • Новости дня
    Тегеран уличил Пентагон во лжи о военных расходах

    МИД Ирана: Военная операция обошлась Вашингтону в 100 млрд долларов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Реальные затраты Вашингтона на военные действия на Ближнем Востоке оказались в четыре раза выше официальных оценок американского оборонного ведомства, заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

    Американская администрация потратила на удары по иранским объектам около 100 млрд долларов.При этом косвенные издержки для простых граждан оказались еще более существенными. Такую точку зрения высказал министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

    Свою позицию дипломат опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). «Пентагон лжет. Авантюра Нетаньяху уже обошлась Америке в 100 млрд долларов, что в четыре раза больше заявленной суммы», – написал глава ведомства.

    Арагчи добавил, что финансовое бремя для американских налогоплательщиков продолжает увеличиваться, достигая 500 долларов в месяц на каждую семью. Подводя итог, министр отметил, что приоритет израильских интересов означает пренебрежение нуждами самих американцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отсчет 60 дней для начала военной операции США против Ирана без одобрения Конгресса был приостановлен из-за перемирия между Вашингтоном и Тегераном. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности продолжать диалог с США при условии отказа Вашингтона от провокаций. Министерство юстиции США инициировало процедуру изъятия судов Tifani и Phonix, задержанных американскими военными в рамках морской блокады Ирана.

