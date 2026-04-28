Минобороны Ирана назвало условие открытия Ормузского пролива
Иран пообещал открыть Ормуз в случае отсутствия угроз безопасности страны
Официальный представитель Минобороны Ирана генерал Реза Талаи-ник сообщил, что движение торговых судов через Ормузский пролив возобновится только при условии отсутствия угрозы для безопасности страны.
«Беспрепятственное движение торгового флота (через Ормузский пролив) после окончания войны будет осуществляться в том случае, если не возникнет угрозы безопасности Ирана», – заявил генерал, его цитирует агентство Tasnim, передает ТАСС.
Ранее Иран открыл счета в четырех валютах для сборов за проход судов через Ормуз.
Президент Франции Эммануэль Макрон решил договориться с Ираном об открытии Ормузского пролива.