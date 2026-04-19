Иран отказался передавать США обогащенный уран

Tекст: Денис Тельманов

Власти Ирана не будут отправлять обогащенный уран в Соединенные Штаты,. Об этом в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс заявил замглавы МИД страны Саид Хатибзаде, передает РИА «Новости»

Он подчеркнул, что передача такого материала Вашингтону для Тегерана абсолютно неприемлема. По словам дипломата, Иран готов рассматривать различные опасения, но не согласится на неприемлемые условия.

Ранее президент США Дональд Трамп публично озвучил информацию, что Тегеран якобы согласился прекратить обогащение урана и не перекрывать Ормузский пролив.

Американский лидер также сообщил о планах по извлечению и вывозу обогащенного иранского урана в США. Саид Хатибзаде, комментируя эти утверждения, отметил, что страна не намерена поставлять обогащенные материалы за океан.

Замглавы МИД Ирана добавил, что Тегеран не готов к проведению нового раунда личных переговоров с представителями США.

По его словам, для перехода к очной встрече сначала необходимо завершить «рамочное соглашение», которое пока обсуждается сторонами. Хатибзаде подчеркнул, что по ряду вопросов американская сторона не отказывается от максималистских позиций.

Также он сообщил, что в рамках переговоров будет введен новый протокол для Ормузского пролива, который останется открытым и безопасным для гражданского судоходства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран признателен России за готовность содействовать дипломатическому урегулированию вопросов по ядерной программе.

Россия подтвердила готовность принять иранский обогащенный уран, но это предложение не вызывает интереса у США.

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерениях американских и иранских специалистов совместно организовать транспортировку обогащенного урана из Ирана в Соединенные Штаты.