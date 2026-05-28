Бессент назвал оборонительными действия США против Ирана

Глава Минфина США Бессент назвал оборонительными все действия против Ирана
Все действия США в отношении Ирана носят исключительно оборонительный характер, заявил в четверг министр финансов США Скотт Бессент на фоне ударов по объектам в Иране.
Бессент прокомментировал ситуацию на фоне недавних атак на военные объекты на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».
«Президент Трамп всегда предпочитает мирный договор, поэтому все, что мы делаем сейчас, носит оборонительный характер», – заявил глава американского Минфина журналистам. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит придерживаться подобного подхода.
Местные СМИ сообщили о серии взрывов в иранском городе Бендер-Аббас. Вскоре после этого Корпус стражей исламской революции отчитался об ответном ударе по военной базе США, с которой была осуществлена атака на инфраструктуру Исламской республики.
Ранее США атаковали военные объекты на иранской территории.
ВС США уничтожили наземную станцию управления беспилотниками в Бендер-Аббасе.
Корпус стражей исламской революции нанес ответный удар по военной базе Соединенных Штатов.