Захарова: Армения удалила термин «Великая Отечественная война» из документов
Власти Армении начали целенаправленно избавляться от словосочетания «Великая Отечественная война» в государственных бумагах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Руководство Армении последовательно отказывается от использования исторической терминологии в рамках Содружества Независимых Государств, передают «Вести». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обратила внимание на изменение политики Еревана.
«Еще одно показательное дополнение – Ереван с недавних пор системно вычеркивает из проектов документов СНГ словосочетание «Великая Отечественная война»», – заявила дипломат.
Захарова усомнилась, что армянское общество осведомлено о подобных действиях своих руководителей. В качестве примера переписывания истории она привела ситуацию в городе Артик, где планируется демонтаж мемориала павшим советским героям.
По оценке Захаровой, правительство республики не предпринимает никаких шагов для защиты монументов. Она подчеркнула, что подобное бездействие является прямым отражением навязываемых западных нарративов.
Власти армянского города Артик запланировали демонтаж мемориала в честь погибших в Великой Отечественной войне.
Известная местная телеведущая Татев Даниелян публично призвала отказаться от использования термина «Отечественная война».
Российский МИД охарактеризовал подобные инциденты очередной беззастенчивой попыткой переписывания общей истории.