  • Новость часаЛавров ответил на планы Пашиняна «разбогатеть без России»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Французского миллиардера делают «покровителем пропаганды Кремля»
    Лавров назвал «идиотскими» требования Каллас к России
    Анпилогов оценил решение Норвегии присоединиться к «ядерному зонтику» Франции
    Кремль оценил реакцию Запада на предупреждения об ударах по Киеву
    Трамп поддержал кандидатуру Пашиняна на выборах в Армении
    Иран нанес ответный удар по военной базе США
    Авиадвигатель ПД-8 прошел самые жесткие испытания
    Путин и Токаев договорились о строительстве первой АЭС в Казахстане
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зеленая фуражка – знак доблести

    День пограничника 28 мая стал по-настоящему всенародным. Даже те, кто лично его не празднует, обязательно поздравляют своих близких и знакомых, которые служат или имели честь служить в этом важном и героическом ведомстве.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в 90-е

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что 90-е позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    14 комментариев
    28 мая 2026, 14:09 • Новости дня

    Россия ввела запрет на ввоз овощей и ягод из Армении

    Россия ввела запрет на ввоз овощей и ягод из Армении
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ограничения на поставки в Россию свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники из Армении начнут действовать с 30 мая, сообщил Россельхознадзор.

    Мера носит временный характер, уточнили в ведомстве.

    «Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники происхождением и отправлением из Армении до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции», – говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.

    Ранее Россия через посольство в Ереване передала армянской стороне информацию о возможных последствиях вступления Армении в Евросоюз.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Песков заявил о намерении Европы «задушить» армянские товары.

    27 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    «Единая Россия» защитит права студентов при использовании ИИ в образовании

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Единая Россия» выступила за выработку единых правил применения искусственного интеллекта в вузах, чтобы защитить студентов от необъективной оценки дипломных и курсовых работ.

    Поводом для обсуждения стали обращения студентов, которые не могут защитить выпускные работы из-за подозрений в использовании сгенерированных искусственным интеллектом текстов, сообщается на сайте «Единой России».

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев признал, что в правовом регулировании применения ИИ по-прежнему много пробелов. «Правовое регулирование применения искусственного интеллекта – это сфера, в которой пока много пробелов», – заявил он, подчеркнув недопустимость автоматической оценки работ только по результатам проверки информационными системами.

    По его словам, встреча стала сигналом преподавателям о необходимости комплексного и взвешенного подхода, чтобы исключить случаи, когда студентам приходится переписывать квалификационные работы. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков поддержал инициативу, отметив, что цифровые системы могут рассматриваться лишь как дополнительный инструмент. Он указал, что итоговую оценку должны формировать преподаватели и экзаменационные комиссии, а не алгоритмы.

    Фальков также сообщил, что доля текста студенческих работ, сгенерированного нейросетями, растет, а лидируют экономические специальности, где она достигает до 60%. Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин напомнил о создании по поручению Дмитрия Медведева Совета по инновационному и технологическому развитию.

    В новой Народной программе, над которой работает Совет, появится технологический раздел, включающий особую главу о развитии искусственного интеллекта и законодательных условиях его безопасного внедрения.

    Директор по развитию технологий искусственного интеллекта компании Yandex Александр Крайнов заявил, что ценность студенческой работы заключается в самостоятельном осмыслении результата, а не в простой генерации текста, и подчеркнул, что работодатели заинтересованы в специалистах, умеющих добавлять ИИ дополнительную ценность.

    Представитель ГК «Ростех» Юлия Цветкова отметила, что в целевые образовательные программы уже включены модули и дисциплины по ИИ и машинному обучению, а кампусы и инженерные комплексы развиваются с учетом этих задач. Подводя итоги, Якушев заявил, что технологии должны помогать студентам, но не подменять получение знаний, и предложил вузам экспериментировать с разными форматами курсовых работ с применением ИИ и без него.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 02:01 • Новости дня
    Пашинян ответил на угрозу повышения цен на газ
    Пашинян ответил на угрозу повышения цен на газ
    @ Софья Сандурская/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян попытался убедить общественность в том, что у страны нет причин опасаться высоких цен на топливо.

    Глава армянского правительства Никол Пашинян на встрече с избирателями попытался убедить их в том, что экономические проблемы, которые последуют в случае ограничения поставок газа, республику не коснутся.

    «Нелогично угрожать Армении, скажем, высокими ценами, потому что на эту угрозу есть ответ: у нас будет гораздо больше денег, чтобы это не казалось нам дорогим. Сегодня Армения становится перекрестком мира, а это означает, что Армения будет страной не тысяч или миллионов, а миллиардов и триллионов», – приводит его слова Sputnik Армения.

    Отметим, Москва предупредила Ереван о денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если тот продолжит реализацию курса на вступление в ЕС.

    Как отметила накануне представитель МИД Мария Захарова, «посольство России официально передало письмо министра энергетики Сергея Цивилева в адрес Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения, информирующее о том, что в случае продолжения процесса вступления в ЕС российская сторона приостановит или денонсирует в одностороннем порядке Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2 декабря 2013 года».

    На ваш взгляд
    Прекратятся ли поставки российского газа в Армению?



    Результаты

    Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил о спланированном выходе страны из ЕАЭС. А глава МИД Армении Арарат Мирзоян анонсировал будущий выбор страны между ЕАЭС и Евросоюзом.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил о вероятном падении товарооборота между Россией и Арменией на 45,4%. Эксперт Юшков предрек потерю Арменией 5 млрд долларов вне структур ЕАЭС.

    Комментарии (57)
    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 08:07 • Новости дня
    Иран нанес ответный удар по военной базе США
    Иран нанес ответный удар по военной базе США
    @ Planet Labs PBC/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по военной базе США, с которой был атакован объект в иранском городе Бендер-Аббас.

    Утром 28 мая Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на американские позиции, передает РИА «Новости».

    «После сегодняшней предрассветной атаки военных США при нанесении авиабомбардировок объекта неподалеку от аэропорта Бендер-Аббаса американская военная база, с которой проводилась атака, подверглась удару в 4.50 (3.20 мск)», – цитирует канал Press TV официальное заявление ведомства.

    Представители элитного военного подразделения подчеркнули недопустимость подобных действий в отношении своего государства. В КСИР предупредили, что любая агрессия против страны получит жесткий отпор. В случае повторения инцидентов иранская сторона намерена действовать еще более решительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские войска нанесли удар по иранской наземной станции управления в Бендер-Аббасе.

    Двумя днями ранее Соединенные Штаты атаковали военные объекты на юге исламской республики.

    До этого официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия предупредил о готовности открыть новые фронты при повторной агрессии.

    Комментарии (5)
    28 мая 2026, 08:51 • Новости дня
    Каллас потребовала ограничить численность ВС России
    Каллас потребовала ограничить численность ВС России
    @ RONALD WITTEK/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз намерен добиваться ограничения вооруженных сил России в случае начала переговоров по Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Брюссель планирует выдвинуть встречные условия Москве, если начнутся мирные процессы на Украине, передает ТАСС. Об этом рассказала руководитель европейской дипломатии Кая Каллас перед началом неформального заседания министров иностранных дел на Кипре.

    Глава дипслужбы подчеркнула необходимость зеркального подхода к ограничениям. «Мы должны требовать от России таких же уступок, как требует Россия от Украины», – заявила она.

    Дипломат пояснила, что любые военные лимиты для украинской стороны должны в равной степени касаться и российской армии. Кроме того, европейские страны собираются настаивать на выводе войск России с территорий Молдавии и Грузии. Под последней имеются в виду Абхазия и Южная Осетия.

    В феврале глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России для урегулирования конфликта. В прошлом году она потребовала сократить численность Вооруженных сил РФ в рамках мирного плана.

    Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что для постановки вопроса о выводе российских войск из ПМР нужны существенные подвижки в приднестровском урегулировании.

    Комментарии (37)
    27 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    ФСБ: Эстония пытается отойти от договоренностей по границе на Чудском озере
    ФСБ: Эстония пытается отойти от договоренностей по границе на Чудском озере
    @ W. Korall/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония пытается пересмотреть действующие договоренности с Россией о разграничении пограничных водоемов, что создает риски конфликтных ситуаций и негативно влияет на безопасность судоходства на Чудском озере и реке Нарва, сообщили в ФСБ.

    Эстония пытается пересмотреть договоренности с Россией о разграничении пограничных водоемов. Первый замдиректора – руководитель погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов заявил об этом в интервью «Российской газете».

    «Власти Эстонии пытаются отойти от соблюдения договоренностей о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва. Их инициативы создают условия для конфликтных ситуаций на государственной границе, а также негативно отражаются на практике обеспечения безопасности судоходства на пограничных водоемах», – сказал Кулишов.

    По его словам, сейчас принимаются меры по урегулированию ситуации с привлечением пограничных представителей и дипломатов МИД России. Кроме того, европейские страны искусственно ограничивают морскую экономическую деятельность РФ и свободу судоходства в Балтийском море.

    Кулишов добавил, что западные СМИ развернули информационную кампанию, обвиняя Россию в повреждении подводной инфраструктуры и нелегальных поставках нефти. Таким образом партнеров по Евросоюзу пытаются склонить к изменению правил судоходства на Балтике. Антироссийские действия западных соседей создают серьезную угрозу безопасности в регионе, подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Эстонии выделило дополнительные 17 млн евро на укрепление границы с Россией.

    Ранее Таллин предложил Москве совместно измерить фарватер реки Нарвы.

    Комментарии (25)
    28 мая 2026, 08:32 • Новости дня
    Каллас сообщила об уходе посольства США из Киева
    Каллас сообщила об уходе посольства США из Киева
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас сообщила, что американское посольство покидает Киев, тогда как диппредставительства всех стран ЕС остаются в украинской столице.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что дипломатическое представительство Соединенных Штатов покидает украинскую столицу, передает ТАСС. При этом посольства всех стран Европейского союза продолжают функционировать на территории Киева.

    «Из того, что мы слышали с Украины вчера, все посольства остаются, кроме одного. Все европейцы остались, США ушли», – сообщила она.

    Соответствующее заявление дипломат сделала по прибытии на неформальную встречу руководителей министерств иностранных дел государств ЕС. Мероприятие проходит на Кипре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представительства западных государств проигнорировали призывы Москвы к срочной эвакуации персонала из Киева.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал отказ Евросоюза вывозить своих дипломатов.

    Комментарии (14)
    27 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции

    Премьер Стере анонсировал размещение в Норвегии ядерного оружия из Франции

    Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Осло планирует подписать с Парижем новое оборонное соглашение, которое обеспечит скандинавскому государству надежную защиту под французским «ядерным зонтиком», заявили власти Норвегии.

    Глава норвежского правительства Йонас Гар Стере прибыл во Францию для обсуждения вопросов безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. Стороны намерены заключить договор, благодаря которому Осло присоединится к оборонной инициативе Парижа.

    «Норвегия будет под ядерным зонтиком Франции», – подчеркнул премьер Норвегии. При этом он уточнил, что в мирное время размещение подобных вооружений на территории королевства полностью исключено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале весны президент Франции Эммануэль Макрон объявил о переходе страны к продвинутой ядерной доктрине.

    Причем ранее Стёре исключал возможность размещения подобного оружия на территории своего государства.

    В ответ на европейские инициативы Россия и Белоруссия начали масштабные учения по подготовке к применению нестратегических боеприпасов.

    Комментарии (13)
    27 мая 2026, 16:45 • Новости дня
    Белоусов сообщил о тяжелых потерях противника в Запорожской области
    Белоусов сообщил о тяжелых потерях противника в Запорожской области
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил морских пехотинцев с освобождением населенного пункта Воздвижевка, отметив значительный урон Вооруженных сил Украины.

    Руководитель оборонного ведомства Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму 40-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, передает ТАСС.

    Российские военнослужащие отличились в ходе боев за населенный пункт Воздвижевка.

    В своем обращении министр высоко оценил мужество личного состава.

    «Сегодня воины-тихоокеанцы достойно продолжают дело поколений победителей, защитивших свободу и независимость нашей Родины. Каждый воин бригады самоотверженно идет в бой, а противник продолжает нести серьезные потери», – сказано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области.

    Несколькими днями ранее военные заняли запорожское село Верхняя Терса.

    Суточные потери украинской армии на различных направлениях превысили 990 военнослужащих.

    Комментарии (9)
    27 мая 2026, 19:35 • Новости дня
    Вагенкнехт призвала Мерца спасти Германию и уйти в отставку
    Вагенкнехт призвала Мерца спасти Германию и уйти в отставку
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» заявила о катастрофических итогах первого года правления Фридриха Мерца и призвала его покинуть пост канцлера.

    Лидер политического объединения в ФРГ «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт выступила с резкой критикой действующего главы немецкого правительства. Она считает, что продолжение текущего курса грозит стране серьезными последствиями, пишет РИА «Новости».

    «Исторический обман избирателей, экономический кризис, взрывной рост цен, растущая угроза войны – итоги одного года Мерца на посту канцлера катастрофичны! Если это правительство продолжит в том же духе еще три года, Германию уже едва ли удастся спасти... Мерц должен уйти!» – написала политик в соцсетях.

    В четверг Вагенкнехт планирует озвучить аналогичный призыв на публичном мероприятии в Берлине. К ней присоединятся кандидаты от партии ССВ в столичную Палату депутатов Михаэль Людерс и Александр Кинг.

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, руководство Христианско-демократического союза также рассматривает сценарий смены действующего канцлера Германии.

    Ранее подавляющее большинство жителей страны выразило недовольство деятельностью главы правительства.

    А участники массовых первомайских демонстраций потребовали немедленной отставки политика.

    Комментарии (10)
    27 мая 2026, 20:02 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали здание гимназии и автомобили в ЛНР

    Украинские беспилотники атаковали здание гимназии и автомобили в ЛНР

    Дроны ВСУ атаковали здание гимназии и автомобили в ЛНР
    @ Pavel Bednyakov/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов дронов по Сватовскому муниципальному округу и Северодонецку в ЛНР повреждены образовательное учреждение и автомобили, есть жертвы среди мирного населения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

    Украинские войска обстреляли населенные пункты ЛНР с использованием беспилотной авиации. О последствиях ударов рассказал глава региона Леонид Пасечник.

    «Вражеские БПЛА атаковали Сватовский муниципальный округ и Северодонецк. В результате еще одной атаки повреждено здание Сватовской гимназии №7 – удар пришелся по кровле здания», – сообщил он.

    Руководитель региона уточнил, что в момент взрыва детей в образовательном учреждении не было, поэтому там обошлось без пострадавших.

    Однако в Сватово дрон ударил по легковому автомобилю, из-за чего погиб 51-летний мужчина. Еще двое мирных жителей получили травмы различной степени тяжести.

    Кроме того, нападению подвергся Северодонецк, где повреждения получили машина и здание местного коммунального предприятия. Ранения зафиксированы у троих граждан. Власти подчеркнули, что всем пострадавшим оперативно оказывается необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в ЛНР установили личности погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске студентов.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила на западных союзников Киева ответственность за этот удар.

    В ответ на террористические действия российская армия приступила к системным атакам по военным объектам в Киеве.

    Комментарии (24)
    27 мая 2026, 18:38 • Новости дня
    Песков заявил о намерении Европы задушить армянские товары

    пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский рынок окажется беспощадным к сельскохозяйственной продукции и драгоценным камням из Армении из-за мощного лобби местных компаний, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Конкуренты из стран Европейского союза обладают всеми необходимыми возможностями для вытеснения продукции армянского бизнеса и обязательно ими воспользуются, передает ТАСС. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе интервью программе «Вести».

    «Сельскохозяйственные товары Армении ожидаемы ли на европейских рынках? Ответ однозначный: они не ожидаемы. Воды минеральные и так далее армянские ждут? Нет. Там Evian задушит их сразу», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он также добавил, что бельгийские огранщики бриллиантов совершенно не ждут поставки драгоценных камней из Армении. По словам Пескова, местные игроки обладают гигантскими лоббистскими ресурсами для подавления конкурентов, поскольку этот западный рынок крайне беспощаден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несовместимыми процессы интеграции Армении с Евросоюзом и ЕАЭС.

    Стремление Еревана в европейские структуры неизбежно приведет к утрате преференций во взаимодействии с Москвой.

    Экономист Иван Лизан спрогнозировал падение ВВП республики из-за потенциальных торгово-экономических ограничений со стороны России.

    Комментарии (13)
    28 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    Захарова ответила на требования Каллас к России строчкой из песни

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично оценила намерение главы европейской дипломатии Каи Каллас выдвинуть военные требования к Москве, и ответила ей строчкой из песни.

    Захарова прокомментировала заявления главы евродипломатии Кайи Каллас о требовании сократить ВС России в случае мирных переговоров по Украине.

    «Напомнило строчку: тихо сам с собою я веду беседу», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас потребовала ограничить российские вооруженные силы в случае начала мирных переговоров.

    Захарова назвала инициативы, которые озвучивает Каллас, выходящими за рамки полномочий европейского политика.

    До этого российский дипломат высмеяла слова Каллас о диалоге с Москвой цитатой из советского фильма.

    Комментарии (2)
    28 мая 2026, 04:15 • Новости дня
    Генконсул: Задержанному во Вьетнаме россиянину грозит до 20 лет тюрьмы

    Задержанному во Вьетнаме россиянину грозит до 20 лет тюрьмы

    Tекст: Катерина Туманова

    Задержанному в Хошимине по подозрению в систематических кражах багажа гражданину России может грозить до 20 лет лишения свободы в зависимости от нанесенного ущерба, сообщил генеральный консул России во Вьетнаме Тимур Садыков.

    «Согласно уголовному закону Вьетнама, санкция за кражу составляет от трех до 20 лет тюремного заключения, в зависимости от размера нанесенного ущерба», – сказал он РИА «Новости».

    Генконсульство активно взаимодействует с местными властями, чтобы обеспечить соблюдение прав задержанного россиянина.

    По данным местных средств массовой информации, мужчина прилетал из Таиланда налегке и забирал брендовые сумки с ленты выдачи багажа в аэропорту.

    Ранее генконсульство сообщало, что официальных запросов от властей Вьетнама об аресте россиянина не получало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне арестованы в Камбодже по подозрению в кибермошенничестве. МИД напомнил о рисках для россиян при поездках за рубеж. Путин разрешил привлекать ВС России для защиты арестованных за рубежом россиян.

    Комментарии (2)
    27 мая 2026, 17:46 • Новости дня
    Росздравнадзор решил законодательно отменить бумажные рецепты на лекарства

    Росздравнадзор сообщил о разработке закона об обязательных электронных рецептах

    Росздравнадзор решил законодательно отменить бумажные рецепты на лекарства
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский Минздрав готовит законопроект, который переведет отпуск всех рецептурных лекарств в аптеках на электронные рецепты, усилив контроль за их оборотом, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая в Совете Федерации.

    По ее словам, речь идет о дополнительном направлении в регулировании фармацевтического рынка, передает ТАСС.

    «У нас еще есть одно направление – это продажа рецептурных лекарственных препаратов, которые будут привязаны к электронному рецепту, и тогда это будет контроль уже через систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Сейчас отрабатывается механизм, министерство здравоохранения сегодня разрабатывает этот законопроект», – сказала она.

    Ранее Минздрав анонсировал появление новых медицинских онлайн-справок.

    Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости внедрения цифровых технологий в медицине.

    Комментарии (20)
    27 мая 2026, 16:39 • Новости дня
    Захарова обвинила CNN в возможном соучастии в ударе ВСУ по Старобельску
    Захарова обвинила CNN в возможном соучастии в ударе ВСУ по Старобельску
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что при подтверждении съемки журналистами CNN подготовки удара по колледжу в Старобельске их можно считать соучастниками преступления.

    «В то время как мы организовывали поездку в Старобельск для журналистов, оказалось, что CNN не примут участие, они сослались на логистические причины», – рассказала Захарова, передает РИА «Новости». По ее словам, позже телеканал выпустил репортаж из другой локации, которая могла быть местом запуска снарядов по городу.

    Представитель ведомства призвала профессиональное сообщество выяснить точное время и место ведения съемок. Она подчеркнула, что подтверждение этих предположений будет означать не просто информационную манипуляцию, а прямое соучастие американских репортеров в атаке.

    Ранее Захарова обвинила CNN в рекламе исполнителей теракта в Старобельске.

    Напомним, число погибших от удара ВСУ по общежитию в Старобельске достигло 21 человека.

    Комментарии (11)
    Главное
    Российские войска освободили харьковскую Нововасилевку
    Украина нарастила выпуск наземных боевых роботов
    На параде в Ереване показали российские вооружения
    Рар назвал последствия переезда украинских беженцев из Польши в Германию
    Франция собралась отменить колониальный Черный кодекс
    Airbus заявил о союзе с Saab для создания истребителя шестого поколения
    Во Вьетнаме поймали многократно кравшего багаж в аэропорту россиянина

    Разворот в ЕС лишит Армению газа

    Москва предупредила Ереван о денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если тот продолжит реализацию курса на вступление в ЕС. В этом случае, считают эксперты, экономику Армении ждут существенные потрясения из-за роста цен на энергоносители – высокая инфляция, падение уровня жизни населения, потеря конкурентоспособности армянских товаров в мире. А заменить российский газ Еревану будет крайне затруднительно даже по рыночным ценам. Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Перейти в раздел

    Французского миллиардера делают «покровителем пропаганды Кремля»

    Агрессивная пиар-кампания организована во Франции против живущей в стране россиянки, бывшей главы французского отделения компании RT Ксении Федоровой. В чем именно обвиняют активно выступающую во французских СМИ журналистку – и причем тут один из богатейших людей Франции, медиамагнат Венсан Боллоре, а также предстоящие вскоре в стране президентские выборы? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Открытие мира начинается с дачи

      Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

      3 комментария
    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Зеленая фуражка – знак доблести

      День пограничника 28 мая стал по-настоящему всенародным. Даже те, кто лично его не празднует, обязательно поздравляют своих близких и знакомых, которые служат или имели честь служить в этом важном и героическом ведомстве.

      0 комментариев
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Почему россияне заигрались в 90-е

      Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что 90-е позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

      14 комментариев
    Перейти в раздел

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации