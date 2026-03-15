Премьер Норвегии исключил размещение ядерного оружия в стране

Tекст: Ольга Иванова

Ядерное оружие не будет размещаться на территории Норвегии, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, передает РИА «Новости». По его словам, политика государства по этому вопросу остается неизменной: «У нас есть четкая политика. Размещения ядерного оружия в Норвегии не будет», – подчеркнул он на совместной пресс-конференции с главами правительств стран Северной Европы и Канады.

Заявление прозвучало на фоне недавних высказываний президента Франции Эммануэля Макрона. Он сообщил, что Франция переходит к «продвинутой ядерной доктрине» и готова использовать свое ядерное оружие для защиты всей Европы. Макрон отметил, что к инициативе уже присоединились восемь стран, которые смогут участвовать в ядерных учениях вместе с Францией.

Гар Стёре уточнил, что Норвегия пока не была включена в инициативу Франции, но готова к диалогу с Парижем, чтобы узнать больше о планах французских властей. По его словам, правительство Норвегии настроено на конструктивное взаимодействие и обсуждение вопросов европейской безопасности, но размещение ядерного оружия на территории страны исключается.

