Минэнерго Индонезии заявило о скором начале поставок российской нефти

Tекст: Вера Басилая

Министр уточнил, что договоренности предусматривают закупку у Москвы 150 млн баррелей нефти до конца 2026 года, что, по его словам, позволит Индонезии обеспечить себя всеми необходимыми видами топлива, включая дизель и бензин различных марок. В текущей международной обстановке такие поставки, по мнению главы ведомства, особенно актуальны, передает РИА «Новости».

«Для меня самое главное, чтобы у нас были все запасы. И российская нефть скоро поступит», – заявил Лахадалия.

Лахадалия добавил, что конкретные механизмы закупок и вопросы ценообразования предстоит решить частным компаниям. Кроме того, власти Индонезии рассматривают возможность импорта из России сжиженного нефтяного газа, однако этот вопрос пока находится на стадии обсуждения.

Министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.