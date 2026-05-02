  • Новость часаВ Челябинской области предотвратили попытку пролета БПЛА
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Мерц ввязался в открытую ссору с США
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном
    Медведчук назвал организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году
    Китай запретил исполнять санкции США против нефтяных компаний
    Депутат Рады ужаснулся действиям военкомов у Дома профсоюзов в Одессе
    Эксперт спрогнозировал создание в России оружия на новых физических принципах
    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в центре Амстердама
    Трагически погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко
    Мнения
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Свободное море похоронят в узких водах Ормуза

    По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    2 мая 2026, 18:12 • Новости дня

    Минэнерго Индонезии заявило о скором начале поставок российской нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Поставки российской нефти в Индонезию начнутся в скором времени, что поможет стране обеспечить стабильные запасы топлива на фоне мировой нестабильности, заявил министр энергетики республики Бахлил Лахадалия.

    Министр уточнил, что договоренности предусматривают закупку у Москвы 150 млн баррелей нефти до конца 2026 года, что, по его словам, позволит Индонезии обеспечить себя всеми необходимыми видами топлива, включая дизель и бензин различных марок. В текущей международной обстановке такие поставки, по мнению главы ведомства, особенно актуальны, передает РИА «Новости».

    «Для меня самое главное, чтобы у нас были все запасы. И российская нефть скоро поступит», – заявил Лахадалия.

    Лахадалия добавил, что конкретные механизмы закупок и вопросы ценообразования предстоит решить частным компаниям. Кроме того, власти Индонезии рассматривают возможность импорта из России сжиженного нефтяного газа, однако этот вопрос пока находится на стадии обсуждения.

    СМИ сообщили, что Индонезия достигла соглашения с Россией о закупке 150 млн баррелей нефти по специальной цене.

    Ранее Лахадалия сообщил, что Индонезия достигла договоренностей о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа из России по результатам переговоров в Москве.

    Министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    1 мая 2026, 19:57 • Новости дня
    «Единая Россия» представила новые меры поддержки семей с детьми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» выступила с инициативой расширить социальную поддержку семей с детьми, включая создание новых сервисов и материальную помощь многодетным.

    Среди инициатив – создание центров подготовки к родам при женских консультациях, дополнительная материальная помощь многодетным семьям, внедрение принципа «единого окна» для семей с детьми на портале «Госуслуги» и запуск добровольной сертификации для нянь с внесением их в специальный реестр, сообщается на сайте «Единой России».

    На пленарном заседании форума партии председатель Дмитрий Медведев отметил, что поддержка семьи – стратегический приоритет партии и одна из главных национальных целей, обозначенных президентом.

    В Народной программе «Единой России» будут отражены все социальные обязательства, а также инициативы по поддержке многодетных семей. «Сформирован каркас мер поддержки, на который мы добавляем новые решения. Семьи, у которых родился третий ребенок, могут получить 450 тыс. рублей из бюджета на погашение ипотеки», – заявил Медведев.

    Партия предлагает расширять сеть комнат матери и ребенка в вузах, строить семейные блоки в студенческих общежитиях, а для студенческих семей с детьми вводить особый график учебы.

    Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что с 2020 года в России действует целостная модель поддержки семей, включая соцконтракты, а также предложила ввести корпоративный семейный стандарт. Она подчеркнула, что меры поддержки многодетных семей должны предоставляться без критерия нуждаемости.

    Участники форума выступили за создание в регионах с низкой рождаемостью дополнительных мер поддержки вторых и последующих детей, включая выделение земельных участков. Также внесено предложение закупать натуральную помощь – школьную форму, кроватки, детские коляски и продуктовые наборы – исключительно у российских производителей, при условии высокого качества товаров.

    По итогам круглого стола «Молодая семья – фундамент будущего» предложено комплексное развитие инфраструктуры для молодых семей: комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания для малышей, а также запуск программ послеродовой реабилитации и школы молодых отцов. «В молодом возрасте больше сил и энергии, которые можно тратить на ребенка. Чем раньше появится первенец, тем больше шансов, что в семье будут еще дети», – заявил руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин.

    Все инициативы будут проработаны и переданы Экспертному совету партии, который объединяет представителей науки, промышленности, общественников и участников СВО.

    2 мая 2026, 15:39 • Новости дня
    Китай запретил исполнять санкции США против нефтяных компаний

    @ Yang Qing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство коммерции КНР выпустило постановление, запрещающее признавать и соблюдать санкции США в отношении пяти китайских нефтяных компаний, включая Hengli Petrochemical.

    Министерство коммерции Китая издало постановление, запрещающее признавать и соблюдать санкции США против пяти китайских нефтяных компаний. В документе отмечается, что ограничения США, введенные за якобы торговлю иранской нефтью, являются неправомерным экстерриториальным применением американских мер. В частности, компания Hengli Petrochemical отдельно подчеркнула, что не имела деловых отношений с Ираном, сообщает РИА «Новости».

    В заявлении министерства коммерции Китая говорится: «Соответствующие санкции США… не должны признаваться, исполняться или соблюдаться». Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь также заявил, что Пекин будет решительно защищать законные права и интересы национальных компаний.

    С 13 апреля в Китае действуют правила по противодействию необоснованным экстерриториальным мерам иностранных государств. Власти Китая ранее уже неоднократно подчеркивали, что Пекин решительно выступает против односторонних санкций и экстерриториального распространения законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пригрозил ввести дополнительные пошлины в размере 50% против Пекина, если подтвердится факт поставок военного снаряжения Ирану.

    Ранее китайские дипломаты заявили, что не передавали вооружения Тегерану. До этого МИД КНР также отрицал информацию о продаже Ирану противокорабельных ракет.


    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    2 мая 2026, 15:05 • Новости дня
    В Петербурге самокатчик ударил прохожего рукояткой пистолета

    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Невском районе Петербурга мужчина пострадал после конфликта с самокатчиком, который ударил его по голове предметом, похожим на рукоятку пистолета, нападавший уже задержан, сообщили в региональном главке МВД РФ.

    Самокатчик, повздоривший с петербуржцем на улице Дыбенко, ударил его рукояткой предмета, похожего на пистолет, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. Инцидент произошел 29 апреля примерно в 16 часов у дома номер 5. В полицию обратился 33-летний местный житель, который рассказал, что во время конфликта самокатчик угрожал ему пистолетом.

    Как уточнили в МВД, прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что неизвестный мужчина в ходе ссоры достал предмет, похожий на пистолет, и ударил им потерпевшего по голове. После этого нападавший быстро скрылся. В результате пострадавший получил ушибы, его состояние врачи оценили как удовлетворительное и отпустили домой.

    В тот же день предполагаемый злоумышленник был задержан в парадной на улице Дыбенко. Им оказался 43-летний безработный житель Ленинградской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщили в Главном управлении МВД. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

    Ранее в Петербурге произошел конфликт между мужчиной на велосипеде и молодым человеком на электросамокате, в ходе которого самокатчик несколько раз выстрелил в оппонента из пневматического пистолета.

    До этого в комитете по транспорту Петербурга отмечали, что случаи наездов самокатчиков на пешеходов участились в десятки раз.


    1 мая 2026, 22:00 • Новости дня
    Лавров обсудил с главой МИД Ирана пропуск российских судов через Ормуз

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи вопросы прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    Разговор состоялся 1 мая и стал продолжением встречи президента России Владимира Путина с Аракчи, прошедшей 27 апреля 2026 года в Петербурге, сообщил МИД.

    По информации с сайта ведомства, собеседники обменялись мнениями о перспективах прекращения боевых действий и стабилизации военно-политической ситуации на Ближнем Востоке. Особое внимание уделили обеспечению свободы судоходства и вопросам урегулирования вокруг иранской ядерной программы.

    Российская сторона подчеркнула, что поддерживает посреднические усилия и готова содействовать политико-дипломатическому процессу для достижения устойчивых договоренностей и долгосрочного мира в регионе.

    Отдельно были обсуждены вопросы, связанные с обеспечением беспрепятственного прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    В пятницу иранский МИД сообщил, что Лавров и Аракчи рассмотрели актуальные инициативы Тегерана и позицию страны по вопросу урегулирования конфликта с США.

    В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с Аракчи в Петербурге.

    Ранее Иран пообещал открыть Ормузский пролив в случае отсутствия угроз безопасности страны.

    2 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    В Челябинской области предотвратили попытку пролета БПЛА

    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Челябинской области сообщили о предотвращении попытки пролета беспилотного летательного аппарата, после чего режим повышенной готовности был отменен.

    В Челябинской области была предотвращена попытка пролета беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем официальном канале на платформе Мах.

    «На территории Челябинской области предотвращена попытка пролета БПЛА», – заявил глава региона. Он отметил, что благодаря слаженной работе экстренных служб угрозу удалось ликвидировать оперативно.

    Текслер также напомнил, что введенный ранее в регионе режим «Беспилотная опасность» уже снят. Жителям Челябинской области посоветовали сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 апреля в Челябинской области произошла атака беспилотных летательных аппаратов. Система ПВО отразила атаку на инфраструктурный объект региона.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью газете ВЗГЛЯД отметил, что Украина постоянно модернизирует дроны, делая их легче для увеличения дальности полета. Он также предположил, что запуск дронов на Урал могли осуществлять диверсионные группы с более близкого расстояния.


    2 мая 2026, 17:49 • Новости дня
    В Ирландии увязали с Россией эвакуацию войск США из Германии

    @ U.S. Army Reserve/Sgt. Kirsti Anne Beckett

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные начали покидать Германию спустя две недели после публикации Россией списка потенциальных целей в Европе, предположил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.

    Пилкингтон заявил, что Пентагон принял решение о выводе войск из Германии после того, как Россия обнародовала список возможных целей в Европе, передает РИА «Новости».

    «Мне кажется, что очевидно, на каком пути находится Европа. Удачи с этим», – отметил Пилкингтон.

    Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по выводу пяти тысяч американских военнослужащих из Германии.

    Министерство обороны России опубликовало данные о том, что филиалы украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие, находятся на территории восьми стран Европы.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал европейские заводы БПЛА из этого списка целями для российских Вооруженных сил.

    2 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    ПВО сбила 33 БПЛА над Брянской областью

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате скоординированных действий сил ПВО и спецподразделений Росгвардии в Брянской области были ликвидированы 33 вражеских беспилотника без последствий для населения, отмечают власти региона.

    В Брянской области силами противовоздушной обороны, мобильных оперативных групп и спецподразделений Росгвардии были уничтожены 33 вражеских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    Губернатор также добавил, что в результате атаки пострадавших и разрушений не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные расчеты отразили массированную воздушную атаку за шесть часов субботнего дня, перехватив 123 беспилотника в небе над 13 субъектами страны.

    Ранее сообщалось, что дежурные расчеты ПВО за ночь субботы уничтожили 215 беспилотников самолетного типа, атаковавших 16 российских регионов и две морские акватории.


    1 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Захарова: Зеленский давно предал всех

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский предал всех, включая своего деда – участника Великой Отечественной войны, а также избирателей, поддержавших его на выборах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Зеленский не скрывает своего отношения, а, наоборот, даже демонстрирует его, отметила Захарова в эфире радио «Комсомольская правда», передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что Зеленский обещал сохранить русский язык в стране, благодаря чему получил поддержку населения. Однако после избрания, по словам дипломата, он начал «глумиться» над русским языком. Она заявила, что теперь учеников в школах на Украине преследуют за разговоры на русском языке даже на переменах.

    Кроме того, Захарова отметила, что наказаниям подвергаются не только школьники, но и учителя и врачи, если они отвечают на просьбы пациентов на русском языке. По ее мнению, таким образом Зеленский «предал всех».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что русский язык стал для украинцев способом бегства от киевского режима.

    1 мая 2026, 20:48 • Новости дня
    В ДТП с машиной скорой помощи в Петербурге пострадали четыре человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате столкновения автомобиля скорой помощи и легкового автомобиля Volkswagen на Волхонском шоссе в Петербурге пострадали четыре человека, сообщило ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    Авария произошла 1 мая около 14.00 у дома №1, говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

    В результате водителя иномарки госпитализировали в тяжелом состоянии, а его пассажирку, 20-летнюю девушку, – в состоянии средней степени тяжести. Два фельдшера, женщины 48 и 43 лет, получили легкие травмы.

    По факту ДТП проводится проверка.

    В марте в Москве в результате ДТП с участием скорой пострадали четыре человека.

    В феврале машина скорой попала в смертельное ДТП в Твери.

    1 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Ирана обсудили урегулирование конфликта с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонные переговоры, сообщил иранский МИД.

    В ходе беседы дипломаты рассмотрели актуальные инициативы Тегерана и позицию страны по вопросу урегулирования конфликта с США, передает РИА «Новости».

    В начале апреля Лавров и Аракчи обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

    В ходе других переговоров министры обсудили переговоры Ирана и США в Исламабаде.

    В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с Аракчи в Петербурге.

    1 мая 2026, 21:36 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по подстанции скорой помощи в Херсонской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подстанция скорой помощи в Алешкинском районе Херсонской области подверглась удару со стороны ВСУ, сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко.

    Черевко уточнил, что сотрудники скорой помощи серьезных физических травм не получили, однако у них выявлена высокая степень контузии, передает РИА «Новости».

    «К счастью, сотрудники скорой помощи существенно не пострадали, хотя у них наблюдается высокая степень контузии. Они остаются на месте», – сообщил он.

    После стабилизации оперативной обстановки медиков планируется отправить в медицинское учреждение, где им окажут необходимую помощь.

    На прошлой неделе удары ВСУ повредили скорую помощь и кафе в Херсонской области.

    В марте дрон ВСУ атаковал скорую помощь и больницу в Васильевке в Запорожской области.

    В январе ВСУ атаковали квадрокоптером машину скорой помощи в Энергодаре.

    2 мая 2026, 08:54 • Новости дня
    «Санкэй»: Япония возобновила прием нефти с «Сахалина-2»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Японская нефтяная компания Taiyo Oil, прекратившая закупки российской нефти после 2022 года, примет партию сырья с проекта «Сахалин-2» по запросу министерства экономики, торговли и промышленности Японии, сообщает газета «Санкэй».

    Японская компания Taiyo Oil примет партию нефти с проекта «Сахалин-2» по запросу министерства экономики, торговли и промышленности Японии, передает РИА «Новости». Как пояснил представитель компании изданию «Санкэй», они получили официальный запрос от профильного министерства и сообщили, что данный импорт не подпадает под международные санкции.

    Газета «Никкэй» уточняет, что речь идет о спотовой закупке легкой нефти марки Sakhalin Blend, которая используется для производства дизельного топлива и нафты. В Агентстве природных ресурсов и энергетики Японии подчеркнули, что даже ограниченные объемы российской нефти важны для энергобезопасности страны.

    Чиновники отметили, что на фоне нестабильности на Ближнем Востоке российская нефть остается значимой для стабильного энергоснабжения. Они добавили, что вопрос координируется с США, и риски санкций по данному контракту отсутствуют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония на фоне напряженности вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива закупила российскую нефть сорта Sakhalin Blend для НПЗ компании Taiyo Oil.

    Японский МИД подтвердил исключение нефти проекта «Сахалин-2» из механизма ценового потолка при соблюдении требований к подтверждению происхождения сырья.

    Минэкономики Японии заявило о важности импорта энергоресурсов из России для энергобезопасности страны и назвало долю этих поставок на уровне около 3% энергетических потребностей.

    2 мая 2026, 10:57 • Новости дня
    Суд арестовал прорывавшегося к Паслеру мужчину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время первомайского митинга в Екатеринбурге мужчину задержали за попытку прорваться к губернатору области, ему назначили арест на 14 суток, сообщили в пресс-службе судов региона.

    Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток мужчину, который во время первомайского митинга попытался прорваться к губернатору Свердловской области Денису Паслеру, передает ТАСС. Об инциденте сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

    В официальном сообщении суда отмечается: «Мужчине назначено наказание в виде административного ареста на срок 14 суток». Причиной задержания стали попытки приблизиться к главе региона, несмотря на требования силовиков соблюдать дистанцию.

    Суд квалифицировал действия мужчины как нарушение порядка проведения массового мероприятия. Другие подробности инцидента, а также личность задержанного пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники службы безопасности обезвредили мужчину, который пытался приблизиться к губернатору Свердловской области Денису Паслеру во время первомайской акции.

    Позже участница инцидента Наталья Грехова рассказала, как губернатор Паслер прикрыл ее во время нападения. Мужчина, который пытался прорваться к Паслеру, вел себя агрессивно и оказывал сопротивление при задержании около двух минут, рассказал местный журналист.


    2 мая 2026, 14:31 • Новости дня
    Задержан подозреваемый в поджоге 17 га леса под Красноярском

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Задержан подозреваемый в поджоге в районе туристического маршрута «Есауловская петля» под Красноярском, после которого огонь распространился на 17 га леса, сообщили в МВД.

    Мужчина, подозреваемый в поджоге леса площадью 17 га на популярном туристическом маршруте «Есауловская петля» под Красноярском, был задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она заявила: «Мои коллеги в Красноярском крае установили мужчину, причастного к поджогу леса».

    Пожар возник днем 1 мая в районе села Бархатово. По предварительным данным, 56-летний житель Красноярска использовал пиротехнику, вследствие чего загорелась сухая трава и лесной массив. Огонь распространился на 17 га, ликвидировать его удалось только к утру 2 мая.

    В Красноярском лесопожарном центре пояснили, что тушение пожара осложнялось труднодоступной местностью. Из-за крутых скалистых склонов спецтехника не смогла добраться до очага, поэтому 30 пожарным пришлось преодолевать более километра вверх по склону пешком, неся оборудование. Пожарные вручную проливали кромку огня и расчищали завалы бензопилами.

    На данный момент угрозы для населённых пунктов нет, специалисты продолжают контролировать территорию. Сейчас устанавливается сумма причиненного ущерба, проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в рамках законодательства, добавила Волк.

    Ранее силовики задержали несовершеннолетнего в Минусинске, который планировал диверсию на энергетическом объекте за вознаграждение.

    До этого в крае в селе Тубинск женщина облила дом горючей жидкостью и подожгла его, что привело к гибели трех мужчин. А в ноябре 2025 года суд вынес приговор четырем жителям Хакасии по делу о поджоге релейных шкафов и попытке поджога тепловоза.


    2 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин подписал закон о военном сотрудничестве с Никарагуа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России вступил в силу закон, который определяет порядок и направления военного сотрудничества с Никарагуа, а также гарантирует защиту россиян, участвующих в этих проектах.

    Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Никарагуа о военном сотрудничестве, сообщается на официальном сайте опубликования правовых актов.

    Ратификация соглашения позволит развивать и укреплять сотрудничество между странами в военной области, а также создаст правовую базу для определения целей, направлений и форм двустороннего взаимодействия. В рамках соглашения предусмотрена защита интересов граждан России, которые будут выполнять задачи на территории Никарагуа, от местной юрисдикции.

    Уточняется, что выполнение соглашения обеспечивают Министерство обороны России и Главное командование армии Никарагуа, которые назначены уполномоченными органами обеих сторон.

    Ранее власти Никарагуа заявили о поддержке России после атаки БПЛА на резиденцию Владимира Путина. До этого Национальная ассамблея Никарагуа единогласно одобрила соглашения об установлении экономических и торговых отношений с Донецком и Севастополем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН министры иностранных дел России и Никарагуа Сергей Лавров и Денис Монкада подтвердили намерение укреплять стратегическое партнерство между двумя странами.


  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации