Подростка арестовали за попытку сжечь трансформатор в Красноярском крае
Силовики задержали несовершеннолетнего жителя города Минусинска в Красноярском крае, который согласился за денежное вознаграждение устроить диверсию на местном энергетическом объекте, сообщил Следственный комитет России.
Юноша вступил в переписку с неизвестным куратором и согласился повредить оборудование, указали в ведомстве, сообщает РИА «Новости».
Подозреваемый попытался привлечь к преступлению четырех знакомых, однако те ответили отказом.
Осуществить задуманное фигурант не успел, так как его действия пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.
Следствие возбудило дело по статьям о приготовлении к преступлению и диверсии. Сейчас 17-летний молодой человек находится под стражей.
Ранее в Чебоксарах под суд отдали 15-летнего подростка, который поджег два автомобиля правоохранителей по указанию куратора в мессенджере.
До этого в Астрахани задержали несовершеннолетнего, он планировал устроить теракты в Астраханской области и Дагестане.