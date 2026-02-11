Подростка арестовали за попытку сжечь трансформатор в Красноярском крае

Tекст: Алексей Дегтярёв

Юноша вступил в переписку с неизвестным куратором и согласился повредить оборудование, указали в ведомстве, сообщает РИА «Новости».

Подозреваемый попытался привлечь к преступлению четырех знакомых, однако те ответили отказом.

Осуществить задуманное фигурант не успел, так как его действия пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.

Следствие возбудило дело по статьям о приготовлении к преступлению и диверсии. Сейчас 17-летний молодой человек находится под стражей.

Ранее в Чебоксарах под суд отдали 15-летнего подростка, который поджег два автомобиля правоохранителей по указанию куратора в мессенджере.

До этого в Астрахани задержали несовершеннолетнего, он планировал устроить теракты в Астраханской области и Дагестане.