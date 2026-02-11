Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
Минфин спрогнозировал возвращение иностранных компаний на рынок России
Возвращение многих крупных зарубежных компаний на российский рынок неизбежно. Россия остается значительным и привлекательным рынком, который зарубежный бизнес практически полностью отдал, но будет стремиться вернуть, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Моисеев заявил о неизбежности возвращения многих крупных зарубежных компаний на российский рынок, передает ТАСС.
Моисеев подчеркнул, что Россия остается значительным и привлекательным рынком для зарубежного бизнеса, даже несмотря на то, что иностранные компании практически полностью покинули его в последние годы.
Он отметил, что возвращение иностранных компаний зависит от конкретных обстоятельств, однако выразил уверенность в том, что они обязательно будут стремиться вернуться на российский рынок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг анонсировал запуск бывших заводов Toyota и Volkswagen.
Wylsacom заявил о возвращении иностранных компаний после потепления отношений.
Мантуров сообщил, что оставленные иностранцами автозаводы будут запущены до лета 2026 года.