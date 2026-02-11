Минпромторг анонсировал запуск бывших заводов Toyota и Volkswagen

Алиханов сообщил о запуске бывших заводов Toyota и Volkswagen в 2026 году

Tекст: Дарья Григоренко

Министр подчеркнул: «В этом году мы планируем перезагрузить оставшиеся два завода – это завод Toyota, бывший в Санкт-Петербурге, и бывший завод Volkswagen в Нижегородской области».

Алиханов также сообщил, что Минпромторг предлагает разработать дополнительные меры по защите инвестиций российских компаний на случай, если иностранные автопроизводители решат покинуть российский рынок.

В декабре японская компания Toyota зарегистрировала в России четыре товарных знака, среди которых Alphard, Celica, Carina и Vellfire, несмотря на приостановку производства в Петербурге.

