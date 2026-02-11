  • Новость часаМинпромторг анонсировал запуск бывших заводов Toyota и Volkswagen
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    Сергей Худиев Сергей Худиев Как свобода абортов может привести к несвободе нации

    Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.

    11 февраля 2026, 11:50 • Новости дня

    Минпромторг анонсировал запуск бывших заводов Toyota и Volkswagen

    Алиханов сообщил о запуске бывших заводов Toyota и Volkswagen в 2026 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Запуск производства на бывших заводах Toyota в Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области намечен на 2026 год, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, выступая в Госдуме.

    Министр подчеркнул: «В этом году мы планируем перезагрузить оставшиеся два завода – это завод Toyota, бывший в Санкт-Петербурге, и бывший завод Volkswagen в Нижегородской области».

    Алиханов также сообщил, что Минпромторг предлагает разработать дополнительные меры по защите инвестиций российских компаний на случай, если иностранные автопроизводители решат покинуть российский рынок.

    В декабре японская компания Toyota зарегистрировала в России четыре товарных знака, среди которых Alphard, Celica, Carina и Vellfire, несмотря на приостановку производства в Петербурге.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев.

    10 февраля 2026, 21:44 • Новости дня
    Лавров: Россия вернет исконно русские земли

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона намерена вернуть себе исконно русские земли, как того желают русские люди на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах. Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в родную гавань в полном соответствии с чаяниями этих людей», – указал глава ведомства, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что необходимо восстановить права русских, которые останутся под властью Киева, а также устранить угрозы национальной безопасности России, исходящие от Украины.

    Ранее Лавров указывал, что невозможно достичь урегулирования с Украиной на условиях, которые сейчас продвигает Европа вместе с Владимиром Зеленским. Поскольку в случае немедленного прекращения огня украинская сторона не планирует признавать новые юридические реалии, а лишь временно остановит боевые действия, получая увеличенную военную поддержку под лозунгом «гарантии безопасности Украины».

    Кроме того, он напомнил, что в 2019 году на саммите, организованном президентом Франции, стороны подтвердили намерение предоставить Донбассу особый статус, закрепленный в Конституции Украины. Но «ничего этого не сделано».

    Франции Эммануэль Макрон организовал саммит, на котором стороны заявили о планах дать Донбассу особый статус, закрепленный в Конституции Украины.При этом ничего подобного сделано не было. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд уже после начала СВО признали, что никто на Западе не собирался выполнять эти договоренности.

    10 февраля 2026, 15:40 • Новости дня
    Роскомнадзор объявил о новых ограничениях для Telegram в России
    Роскомнадзор объявил о новых ограничениях для Telegram в России
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роскомнадзор сообщил, что собирается продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.

    В заявлении ведомства отмечается, что такие меры принимаются на основании решений уполномоченных органов, передает РИА «Новости».

    «По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», – говорится в заявлении.

    В январе Роскомнадзор опроверг новые ограничения для Telegram в России.

    Акции VK выросли после новостей о возможной блокировке Telegram Роскомнадзором.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    10 февраля 2026, 17:22 • Видео
    Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    10 февраля 2026, 22:02 • Новости дня
    На Олимпиаде объявили Гуменника чемпионом России вопреки запрету
    На Олимпиаде объявили Гуменника чемпионом России вопреки запрету
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ведущий ледовой арены на Олимпийских играх в Милане несмотря на запрет представил российского фигуриста Петра Гуменника как действующего чемпиона России.

    Это произошло перед началом короткой программы в мужском одиночном катании вопреки запрету МОК, передает ТАСС.

    Российскому спортсмену сейчас 23 года, и он действительно носит титул лучшего фигуриста своей страны.

    Российские атлеты выступают на Играх в Милане в нейтральном статусе. Им запрещено публично демонстрировать любую связь с Россией.

    За исполнение проката Петр Гуменник получил оценку в 86,72 балла.

    Ранее Гуменник столкнулся с транспортными проблемами на Играх в Милане, он застрял в автобусе.

    10 февраля 2026, 23:17 • Новости дня
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Кайи Каллас о необходимости требований Евросоюза к России по Украине.

    «Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать!» – заявила Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам Евросоюза список условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона намерена вернуть себе исконно русские земли, как того желают русские люди на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине стала неизбежной после того, как западные политики отвергли все предлагаемые Россией пути мирного урегулирования.

    10 февраля 2026, 21:02 • Новости дня
    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты
    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германо-британская компания Hypersonica провела испытательный полет прототипа гиперзвуковой ракеты, который превысил скорость шести Махов и преодолел более 300 километров.

    Германо-британская компания Hypersonica успешно завершила испытания прототипа гиперзвуковой ракеты. Первый испытательный полет состоялся на космодроме Аннёйя в Норвегии, и, как отмечено в пресс-релизе компании, Hypersonica стала первой частной европейской оборонной компанией, которой удалось достичь такого технологического уровня, передает РИА «Новости».

    В ходе испытаний ракета разогналась до скорости, превышающей шесть Махов, и преодолела дистанцию более 300 км. Все системы работали в штатном режиме как во время подъема, так и при спуске через атмосферу, а отдельные компоненты успешно выдержали испытания на гиперзвуковых скоростях.

    Соучредители компании Филипп Керт и Марк Эвенц подчеркнули: «Hypersonica достигла важной вехи на пути к созданию первой в Европе суверенной гиперзвуковой ударной системы к 2029 году. Наш испытательный полет предоставил бесценный набор данных, которые послужат основой для проектирования и разработки будущих высокоскоростных ударных систем». Представители Hypersonica добавили, что собранная информация позволит улучшить анализ характеристик вооружения потенциальных противников.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо обзавестись оружием, аналогичным российскому «Орешнику».

    До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon для ракет средней и меньшей дальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции к 2035 году планируют начать выпуск гиперзвуковых ракет ASN4G с возможностью оснащения ядерными боеголовками.



    11 февраля 2026, 03:32 • Новости дня
    Трамп изменил заявление о закупках Индией российской нефти
    Трамп изменил заявление о закупках Индией российской нефти
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп, который ранее заявлял, что Индия согласилась прекратить импортировать нефть из России, изменил позицию – теперь он говорит, что Индия сократила закупки.

    «Теперь они покупают совсем немного. Они сильно сократили закупки», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Fox Business.

    По словам американского лидера, он «просто немного их подтолкнул».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. В президентском указе США говорится, что Индия обязалась прекратить импортировать нефть из России. Официальные индийские власти пока не делали заявлений по поводу закупок российской нефти.

    10 февраля 2026, 20:44 • Новости дня
    В «файлах Эпштейна» нашли упоминание бойфренда Макрона
    В «файлах Эпштейна» нашли упоминание бойфренда Макрона
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В опубликованных документах Минюста США обнаружились переписки, в которых финансист Джеффри Эпштейн делился фотографией предполагаемого «бойфренда» президента Франции Эммануэля Макрона.

    «Мне показали фотографию бойфренда Макрона. Ах… лицемерие», – говорится в одном из сообщений Эпштейна, передает РИА «Новости».

    Собеседник уточнил, идет ли речь о фотографии «солдата», на что Эпштейн с юмором ответил: «Это придает новый смысл фразе «я прикрою твою спину». Или «помни, французы стоят за твоей спиной».

    Помимо фотографии, по словам финансиста, ему также показали «другие пикантные детали», связанные с предполагаемым «бойфрендом» Макрона.

    Напомним, Макрон призвал США расследовать дело Эпштейна до конца.

    Ранее бывший министр культуры Франции Жак Ланг и его жена получили полицейскую охрану после появления угроз в соцсетях, связанных с делом Джеффри Эпштейна.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о политическом использовании дела Эпштейна на Западе.

    10 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    ФСБ показала видео с признанием третьего соучастника покушения на Алексеева

    ФСБ показала видео признания третьего соучастника покушения на генерала Алексеева

    ФСБ показала видео с признанием третьего соучастника покушения на Алексеева
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ России распространила видео с признанием Павла Васина, задержанного по делу о покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    ФСБ России опубликовала видео с признанием третьего соучастника покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, передает РИА «Новости».

    По словам задержанного Павла Васина, он был завербован в сентябре 2025 года Любомиром Корбой для работы на СБУ.

    «Выполнял его поручения. Покупал оборудование, возил, куда он скажет. Также осуществлял подготовку к покушению на генерала Алексеева», – признался Васин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел Васин признался в слежке за офицерами Минобороны и предоставлении транспорта диверсантам для подготовки теракта.

    Напомним, отец Павла Васина Виктор Васин последние десять лет искал работу и накопил долг более 831 тыс. рублей.

    Другой обвиняемый, исполнитель Любомир Корба был завербован украинскими спецслужбами при поддержке польских, а его сын, гражданин Польши, сыграл ключевую роль в этом процессе.

    Корбе за убийство генерала обещали выплатить 30 тыс. долларов.

    10 февраля 2026, 14:10 • Новости дня
    ФСБ задержала нового соучастника покушения на генерала Алексеева
    ФСБ задержала нового соучастника покушения на генерала Алексеева
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сын ранее арестованного фигуранта покушения на генерала Владимира Алексеева Виктора Васина Павел признался в слежке за офицерами Минобороны и обеспечении диверсантов транспортом для подготовки теракта, сообщили в ФСБ.

    Павел Васин, сын ранее арестованного Виктора Васина, помогал сообщникам в слежке за российскими военными, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    По данным ведомства, фигурант обеспечивал группу транспортом и техническими средствами.

    Задержанный также собирал данные о местах жительства и автомобилях других объектов в интересах украинских спецслужб. Он дал признательные показания, сообщив, что группа вела наблюдение еще за двумя высокопоставленными сотрудниками Министерства обороны. Эту информацию злоумышленники планировали использовать для совершения новых терактов.

    Напомним, отец Павла Васина Виктор Васин последние 10 лет искал работу, у него скопился долг в размере более 831 тыс. рублей.

    Другой обвиняемый Любомир Корба был завербован украинскими спецслужбами при поддержке польских спецслужб. Ключевую роль сыграл его сын, гражданин Польши.

    Корбе за убийство генерала обещали 30 тыс. долларов.

    11 февраля 2026, 06:20 • Новости дня
    Baijiahao: Литва запросила пощады после разрыва связей с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Энергетический кризис и рекордная безработица заставили литовское руководство тихо отменить запрет на использование компонентов из недружественных стран, пишет китайское издание Baijiahao.

    Литовские власти объявляли об отключении от российских энергосистем и вводили запрет на оборудование из России и Китая, но агрессивная политика Вильнюса привела к обратным результатам, пересказывает материал Baijiahao АБН24.

    Ожидалось, что переход на европейские сети и отказ от сотрудничества с Москвой нанесут удар по российской экономике. Однако вместо этого республика столкнулась с серьезными внутренними проблемами.

    «Для России действия Литвы были сродни укусу комара. А вот для Вильнюса реальность оказалась душераздирающей», – говорится в статье.

    После отказа от российских энергоносителей цены на электричество взлетели на 46%, что спровоцировало закрытие заводов и рост безработицы.

    В итоге Вильнюс был вынужден пересмотреть свой курс. Власти республики негласно разрешили использование китайского оборудования для электросетей в критических случаях, что наблюдатели расценили как мольбу о пощаде.

    Ранее сообщалось, что военные учения в Литве, инсценирующие конфликт между Россией и НАТО, окончились победой Москвы.

    10 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    Каллас пообещала «выдвинуть русским» условия ЕС по урегулированию на Украине
    Каллас пообещала «выдвинуть русским» условия ЕС по урегулированию на Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам ЕС перечень условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине, сообщает Reuters.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России с возможными уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    По ее словам, «всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, <…>, а к русским».

    Издание отмечает, что Каллас планирует в ближайшие дни представить этот список правительствам стран-членов Евросоюза. Она подчеркнула, что согласование европейской позиции имеет решающее значение для любых переговорных инициатив по урегулированию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в деструктивных заявлениях. Дмитриев заявил, что подобные высказывания мешают мирному урегулированию на Украине. Он также подчеркнул, что они препятствуют успешным переговорам.

    10 февраля 2026, 13:39 • Новости дня
    Эстонская разведка назвала цели России на переговорах по Украине

    Эстонская разведка увидела в переговорах России по Украине хитрый план

    Tекст: Вера Басилая

    В свежем докладе эстонской разведки говорится, что Москва якобы использует переговоры по Украине для манипуляций и восстановления отношений с Вашингтоном, сообщает Bloomberg.

    В ежегодном отчете эстонской внешней разведки сообщается, что Россия якобы не собирается заканчивать спецоперацию на Украине и использует переговоры в качестве «инструмента манипуляции», сообщает Bloomberg.

    Авторы документа призвали не верить мирной риторике, расценивая ее как попытку Москвы «выиграть время и восстановить отношения с США», что, по их мнению, позволит возобновить прямое авиасообщение, выдачу виз бизнес-элите и, конечно, «облегчить жизнь разведчикам».

    В докладе также отмечается, что Кремль якобы поручил своим ведомствам «проектировать открытость» к сотрудничеству с США, а заодно и задуматься о судьбе замороженных на Западе российских активов, которые, если верить эстонским экспертам, могут пойти на послевоенное восстановление Украины под российским контролем.

    Не обошлось и без традиционного обсуждения военной промышленности России – эстонцы уверяют, что производство будет стагнировать, хотя надежды на «коллапс» пока не оправдываются.

    Особое беспокойство у авторов вызывает возможное сотрудничество России и США по ядерной безопасности – дескать, это лишь попытка Москвы «представить себя ответственной державой» и навязать более широкие переговоры по вопросам безопасности, чтобы ограничить активность НАТО.

    Впрочем, даже если будет достигнуто соглашение о мире, эстонская разведка уверена: российский ВПК останется угрозой соседям, а Москва не утратит своих амбиций.

    Президент Эстонии и премьер-министр Латвии Эвика Силиня призвали назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с Россией.

    Слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила инициативу прибалтийских стран усталостью от сидения «под столом».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ненависть к России вызвала кризис в Эстонии.

    Эстония заняла шестое место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    10 февраля 2026, 14:07 • Новости дня
    Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Зеленского
    Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Зеленского
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Урегулировать конфликт на Украине на основе предложенной Европой «лукавой линии» с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности невозможно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Людей, которые живут на своих землях и не согласились с тем, что незаконным путем госпереворота на Украине в 2014 г. к власти пришли неонацисты, когда вся Европа наплевала на свои обещания, в очередной раз наврала, этих людей только за то, что они отказались принять незаконную власть, объявили террористами, призывали их «проваливать в Россию». Без этих двух вопросов ничего не решить», – сказал Лавров в интервью НТВ, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что невозможно достичь урегулирования на условиях, которые сейчас активно продвигает Европа вместе с Владимиром Зеленским. По словам министра, в случае немедленного прекращения огня украинская сторона не собирается признавать новые юридические реалии и уступки, а лишь временно остановит боевые действия, параллельно получая значительно увеличенную военную поддержку под лозунгом «гарантии безопасности Украины».

    Он также отметил, что формат второго раунда переговоров в Абу-Даби был изменен с двустороннего на трехсторонний с участием США, однако это решение не связано с какими-либо серьезными причинами. Лавров пояснил, что изначально спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер планировали быть заняты другими делами, но затем их график изменился и они смогли принять участие в переговорах. По мнению министра, этот организационный момент не имеет особого значения для сути обсуждений.

    Лавров указывал, что европейские страны не прекращают попыток вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование на Украине продвигается хорошо.

    10 февраля 2026, 18:44 • Новости дня
    Сын экс-главы ВФЛА Балахничева задержан в Подмосковье по подозрению в убийстве отца
    Сын экс-главы ВФЛА Балахничева задержан в Подмосковье по подозрению в убийстве отца
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Сын бывшего руководителя Всероссийской федерации легкой атлетики оказался под стражей по подозрению в убийстве Валентина Балахничева.

    Как передает ТАСС, в Московской области задержан сын экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева по подозрению в убийстве собственного отца. По информации пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.

    «По подозрению в убийстве бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева задержан его сын. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, он находится под стражей», – сообщили в ведомстве.

    В настоящее время задержанный находится под стражей, расследование продолжается. Другие подробности происшествия пока не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев умер на 77-м году жизни.

    10 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    СК возбудил дело после подрыва автомобиля во Фрязине
    СК возбудил дело после подрыва автомобиля во Фрязине
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате взрыва неизвестного устройства в автомобиле на железнодорожном переезде во Фрязине мужчина получил осколочное ранение голени и был госпитализирован.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство с применением общеопасного способа после инцидента с хлопком неустановленного устройства в автомобиле во Фрязине, сообщает ТАСС. В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области уточнили, что дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

    Инцидент произошел на железнодорожном переезде, когда в машине с мужчиной сработало неустановленное устройство. В результате происшествия мужчина получил осколочное ранение голени и был госпитализирован в медицинское учреждение.

    Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится осмотр места происшествия и изымаются необходимые улики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ДПС на улице Елецкой в Москве заметили подозрительного человека у служебного автомобиля полиции.

