Минпромторг анонсировал запуск бывших заводов Toyota и Volkswagen
Алиханов сообщил о запуске бывших заводов Toyota и Volkswagen в 2026 году
Запуск производства на бывших заводах Toyota в Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области намечен на 2026 год, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, выступая в Госдуме.
Министр подчеркнул: «В этом году мы планируем перезагрузить оставшиеся два завода – это завод Toyota, бывший в Санкт-Петербурге, и бывший завод Volkswagen в Нижегородской области».
Алиханов также сообщил, что Минпромторг предлагает разработать дополнительные меры по защите инвестиций российских компаний на случай, если иностранные автопроизводители решат покинуть российский рынок.
В декабре японская компания Toyota зарегистрировала в России четыре товарных знака, среди которых Alphard, Celica, Carina и Vellfire, несмотря на приостановку производства в Петербурге.
