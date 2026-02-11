Эпштейн приматывал скотчем Хокинга для погружения на подлодке

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает РИА «Новости», в опубликованных минюстом США документах содержится переписка Джеффри Эпштейна, где он рассказывает о визите Стивена Хокинга на свой остров. В одном из сообщений 2017 года Эпштейн пишет, что физик якобы мечтал погрузиться под воду.

«Когда Хокинг приехал на мой остров и сказал, что его мечта – заняться дайвингом, я примотал его голову скотчем к креслу с высокой спинкой и загрузил в частную подлодку, было очень весело», – приводит слова Эпштейна издание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в опубликованных документах Минюста США обнаружились переписки, в которых финансист Джеффри Эпштейн делился фотографией предполагаемого «бойфренда» президента Франции Эммануэля Макрона.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дело Эпштейна используется политиками для давления друг на друга.

Федеральное бюро расследований США после многолетней проверки не нашло доказательств, что Эпштейн руководил сутенерской сетью.