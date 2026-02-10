Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?9 комментариев
В «файлах Эпштейна» нашли упоминание бойфренда Макрона
В опубликованных документах Минюста США обнаружились переписки, в которых финансист Джеффри Эпштейн делился фотографией предполагаемого «бойфренда» президента Франции Эммануэля Макрона.
«Мне показали фотографию бойфренда Макрона. Ах… лицемерие», – говорится в одном из сообщений Эпштейна, передает РИА «Новости».
Собеседник уточнил, идет ли речь о фотографии «солдата», на что Эпштейн с юмором ответил: «Это придает новый смысл фразе «я прикрою твою спину». Или «помни, французы стоят за твоей спиной».
Помимо фотографии, по словам финансиста, ему также показали «другие пикантные детали», связанные с предполагаемым «бойфрендом» Макрона.
Напомним, Макрон призвал США расследовать дело Эпштейна до конца.
Ранее бывший министр культуры Франции Жак Ланг и его жена получили полицейскую охрану после появления угроз в соцсетях, связанных с делом Джеффри Эпштейна.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о политическом использовании дела Эпштейна на Западе.