Экс-министра Франции поместили под охрану после угроз из-за Эпштейна

Экс-министр Франции Ланг и его жена получили охрану после угроз из-за Эпштейна

Tекст: Вера Басилая

Жак Ланг и его супруга Моник были помещены под охрану полиции из-за угроз в социальных сетях, связанных с публикацией информации о связях семьи бывшего министра с американским финансистом Джеффри Эпштейном, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ранее национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении Ланга и его дочери Каролин по делу об отмывании денег после появления сведений об их контактах с Эпштейном. В сообщении телеканала говорится: «Жак Ланг и его супруга Моник были помещены под полицейскую охрану из-за угроз в соцсетях после обнародования связей бывшего министра культуры с Джеффри Эпштейном». Не уточняется, будет ли аналогичная мера защиты применена к Каролин Ланг, которая также фигурирует в документах по делу Эпштейна.

BFMTV напоминает, что в 1977 году Ланг подписал петицию в защиту сексуальных отношений между взрослыми и детьми, а в 2021 году он публично выразил сожаление по этому поводу, назвав поступок глупым. В воскресенье Жак Ланг был вызван во французский МИД для дачи объяснений относительно своих связей с Эпштейном. На фоне скандала бывший министр объявил о намерении уйти с поста главы Института арабского мира, а его дочь Каролин покинула ряд руководящих должностей, включая пост главы профсоюза кинопродюсеров, когда стали известны подробности о связях семьи с Эпштейном.

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января сообщил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Напомним, что в 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними, а в июле того же года он был найден мертвым в тюремной камере, следствие пришло к выводу о самоубийстве.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал довести расследование дела финансиста Джеффри Эпштейна до конца.

В Британии скандал вокруг принца Эндрю усилился после публикации его переписки с Джеффри Эпштейном, где обсуждались вопросы, связанные с официальными правительственными документами.

Американский миллиардер Илон Маск пообещал оплатить адвокатские услуги тем, кто решится дать показания по списку клиентов Джеффри Эпштейна и столкнется с судебными исками.