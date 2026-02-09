  • Новость часаОбъявлены сроки начала операции НАТО «Арктический часовой» в Гренландии
    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США
    В проекте новой Конституции Казахстана изменили статус русского языка
    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    Рябков оценил перспективы нового саммита президентов России и США
    Грузия решила защитить от антироссийских санкций ЕС морской терминал в Кулеви
    Минцифры предложило ввести возможность самозапрета на международные звонки
    Трудовым мигрантам с низким доходом решили запретить продлевать патенты на работу
    Развожаев поручил вернуть организаторов концертов в Севастополе в реальность
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа – на скамейке запасных партнеров России

    В основе происходящей в Европе суеты – ожидание крупной российско-американской сделки, где Европе отведена роль реципиента новых правил игры. И тут включается чистая конкуренция: кто первым «добежит до Путина», тот имеет шанс получить свой кусок пирога.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    9 февраля 2026, 20:43

    Рябков оценил перспективы нового саммита президентов России и США

    Рябков оценил перспективы нового саммита президентов России и США
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о наличии идеи проведения саммита президентов России и США.

    В ходе встречи шерп БРИКС в Нью-Дели он отметил, что на данный момент для России важнейшим вопросом остается содержательная сторона возможной встречи, передает «Московский комсомолец».

    По словам Рябкова, до тех пор, пока не будет достигнута ясность в отношении тем и целей саммита, обсуждать детали, сроки и место его проведения российская сторона не намерена.

    В октябре Путин и Трамп провели телефонный разговор, после чего была согласована их встреча в Будапеште, но позднее она была отменена.

    8 февраля 2026, 10:59
    Politico: Бейкер стал ключевой фигурой в формировании конфронтации США с Европой
    Politico: Бейкер стал ключевой фигурой в формировании конфронтации США с Европой
    @ Braze_Baiba

    Tекст: Дарья Григоренко

    В тени громких заявлений Белого дома, заместитель советника по нацбезопасности Энди Бейкер стал ключевой фигурой, формирующей новую линию США по отношению к Европе, выступая против расширения НАТО, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, за кулисами формирующейся внешнеполитической линии администрации президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса ключевую роль играет Энди Бейкер. Несмотря на крайне низкий публичный профиль, Бейкер оказывает заметное влияние на политику Вашингтона, особенно в вопросах отношений с союзниками в Европе и формирования новых приоритетов национальной безопасности США.

    Идеологически Бейкер близок к крылу «реалистов» в Республиканской партии, скептически относящихся к военному вмешательству за рубежом и традиционным американским альянсам. Администрация называет это подходом «гибкого реализма», где национальные интересы США ставятся выше абстрактных идеалов и международных обязательств. По мнению ряда европейских дипломатов, именно влияние Бейкера объясняет новую конфронтационную риторику Вашингтона в отношениях с Европой.

    В Белом доме Бейкера характеризуют как выдающегося стратега и интеллектуала, чьи идеи находят поддержку и у вице-президента, и у таких единомышленников, как Элбридж Колби. Их объединяет желание переориентировать ресурсы США на противодействие Китаю и сократить присутствие в Европе. Эксперты считают, что «гибкий реализм» Бейкера и его влияние на Вэнса могут существенно определять внешнюю политику республиканцев в будущем, особенно если последний станет кандидатом на президентских выборах 2028 года.

    Ранее сообщалось, что непубличный чиновник Белого дома Энди Бейкер, владеющий русским языком, активно участвует в формировании внешней политики США, включая украинский вопрос.

    9 февраля 2026, 10:52
    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине

    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине времен Анкориджа

    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже, а Москва не видит перспектив для экономических отношений между странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, американская сторона ранее озвучила инициативы, с которыми в Москве согласились, однако теперь Вашингтон изменил свою позицию. Министр отметил, что Россия не видит «радужного будущего» в экономических отношениях с США.

    «Американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями», – заявил министр.

    Он добавил, что на европейском континенте США проявляют интерес к «Северным потокам», украинской газотранспортной системе и «Турецкому потоку». По мнению Лаврова, цель американцев – доминирование в мировой экономике с помощью тарифов, санкций и прямых запретов, которые не вписываются в честную конкуренцию.

    Также Лавров подчеркнул, что Россия не допустит размещения на Украине любых видов вооружения, способных угрожать безопасности страны.

    Лавров также заявил, что Россия гарантирует защиту прав русских и русскоязычных граждан, проживающих столетиями в Крыму, Донбассе и Новороссии.

    Сергей Лавров предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине в соответствии с договоренностями в Анкоридже.

    Лавров заявил, что недавние решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом противоречат заявлениям Вашингтона об экономическом сотрудничестве с Россией.

    Напомним, генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Верховной рады заявил, что после подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника стран НАТО, включая авиацию и морскую поддержку.

    Москва ранее поясняла, что будет считать размещение западных военных, складов и другой инфраструктуры на Украине иностранной интервенцией.


    8 февраля 2026, 13:20
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    9 февраля 2026, 13:01
    Кремль сообщил о критической ситуации на Кубе из-за «удушающих приемов» США

    Песков: На Кубе сложилась критическая ситуация из-за удушающих приемов США

    Кремль сообщил о критической ситуации на Кубе из-за «удушающих приемов» США
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия обсуждает с Кубой возможность оказания посильной помощи и пути выхода из создавшейся на острове критической ситуации из-за «удушающих приемов» США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что ситуация на Кубе остается крайне сложной, и об этом известно российским властям, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам: «Мы по дипломатическим, по иным каналам осуществляем интенсивный контакт с нашими кубинскими друзьями».

    Песков особо отметил, что серьезные трудности для Кубы создают действия США. По его словам, «удушающие приемы» со стороны Вашингтона приносят много проблем для страны. Власти России внимательно следят за происходящим и поддерживают активный диалог с Гаваной.

    Песков отметил, что Москва и Гавана обсуждают возможные пути преодоления кризиса, Россия рассматривает варианты оказания посильной помощи. При этом поддержка осуществляется как по дипломатическим, так и по другим каналам.

    Ранее власти Кубы уведомили международные авиакомпании о завершении запасов авиационного топлива на острове в понедельник.

    США планируют начать морскую блокаду Кубы.

    На Кубе объявили чрезвычайное положение из-за «угрозы США». Также Куба пообещала сохранить суверенитет, несмотря на давление США.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как США рассчитывают подчинить Кубу.

    9 февраля 2026, 11:19
    Лавров: НАТО, ЕС и ОБСЕ отживают свой век

    Лавров заявил об утрате США влияния и ослаблении НАТО, ЕС и ОБСЕ

    Лавров: НАТО, ЕС и ОБСЕ отживают свой век
    @ PAVEL BEDNYAKOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что такие организации, как НАТО, Евросоюз и ОБСЕ, теряют прежнее значение из-за изменений в мировой политике и балансе сил.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие организации, как НАТО, Евросоюз и ОБСЕ, теряют свою актуальность и уходят в прошлое, передает ТАСС.

    В интервью для международной сети TV BRICS он подчеркнул, что альянс не выполнил свои обещания не расширяться на восток, данные еще Советскому Союзу, а Евросоюз разрушил инфраструктуру сотрудничества с Россией. Лавров также отметил, что ОБСЕ «полностью подчинилась односторонним действиям Запада и забыла про основополагающий принцип консенсуса».

    Кроме того, глава МИД России выразил мнение, что Соединенные Штаты объективно утрачивают экономическое влияние в мировой экономике, а страны Глобального Юга, в том числе Китай, Индия и Бразилия, усиливают свою роль.

    Он обратил внимание на происходящие процессы в Африке, где все больше государств стремятся развивать собственную промышленность, а не просто экспортировать сырье. Лавров напомнил, что Советский Союз начинал помогать африканским странам в этом направлении.

    Лавров отметил НАТО как пережиток прошлого и заявил, что сценарии распада альянса не входят в интересы Москвы.

    Также Лавров указывал, что Запад делает все для того, чтобы ОБСЕ прекратила свое существование.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западные страны стремятся превратить ОБСЕ в инструмент русофобской политики и поддержки киевских властей.

    7 февраля 2026, 01:22
    США решили отменить пошлины в 25% против Индии
    США решили отменить пошлины в 25% против Индии
    @ Holger Weitzel/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон отменяет дополнительные пошлины в размере 25%, введенные в отношении продукции из Индии в связи с приобретением ею российской нефти, говорится в соответствующем указе.

    Согласно документу, с 7 февраля индийские товары, ввозимые в США, больше не будут облагаться этими пошлинами, передает ТАСС.

    Однако в опубликованном указе подчеркивается, что Вашингтон может вновь ввести аналогичные меры. В случае, если Индия «возобновит» закупки нефти у России, американская администрация оставляет за собой право восстановить прежние тарифы.

    Белый дом сообщил, что США и Индия достигли промежуточных договоренностей о торговле и взаимном снижении пошлин. Индия согласилась упразднить или снизить пошлины на все промышленные товары из США, а также на широкий перечень продовольственной и сельскохозяйственной продукции. В ответ Соединенные Штаты снизят до 18% взаимные пошлины на импорт текстиля, органических химикатов и определенного оборудования индийского производства. Кроме того, Вашингтон обещал отменить пошлины на ряд товаров в сферах фармацевтики, драгоценных камней и авиационных деталей.

    Кроме того, США пригрозили ввести дополнительные пошлины на поставки товаров из государств, которые импортируют товары или услуги из Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы согласился прекратить закупки российской нефти. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Индия официально не объявляла о планах прекратить закупки нефти у России.

    9 февраля 2026, 12:02
    Лавров заявил о попытках США контролировать связи России в БРИКС
    Лавров заявил о попытках США контролировать связи России в БРИКС
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Инициативы БРИКС направлены не против США, а на развитие самостоятельных финансовых и торговых инструментов, а Вашингтон пытается поставить под контроль торговлю России с Индией и другими партнерами, министр иностранных дел Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, инициативы БРИКС, касающиеся создания альтернативных платежных платформ, расчетов в национальных валютах, перестраховочных возможностей и зерновой биржи, обсуждаются для формирования независимых от США механизмов, передает ТАСС.

    Лавров уточнил, что эти меры не направлены против Вашингтона, а обусловлены необходимостью освободиться от жесткого контроля США в таких сферах, как платежи, инвестиции и торговля. Министр отметил, что Соединенные Штаты требуют односторонних уступок и контролируют процессы, связанные с инвестициями и торговлей.

    Кроме того, Лавров заявил, что Вашингтон старается контролировать военно-техническое сотрудничество России с Индией и другими членами БРИКС. По его словам, США стремятся поставить под контроль торговлю, инвестиционное сотрудничество и ВТС России с крупнейшими стратегическими партнерами.

    Лавров напомнил, что во время председательства России в БРИКС в 2024 году на саммите в Казани были взяты в работу альтернативные платформы, механизмы расчетов в национальных валютах и новая инвестиционная платформа.

    Ранее Лавров заявил, что инициатива отказа от доллара не исходила от Москвы, что США превратили свою валюту в инструмент давления.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон пытается создать альтернативу формату БРИКС.

    9 февраля 2026, 16:04
    МИД передал властям США предложения по возобновлению прямого авиасообщения
    МИД передал властям США предложения по возобновлению прямого авиасообщения
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона направила властям США предложения по возобновлению прямого авиасообщения, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.

    Россия передала США свои предложения по возобновлению прямого авиасообщения между странами, сообщил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров, передает «Коммерсант». По его словам, инициатива Москвы может стать мощным импульсом для восстановления гуманитарных и торгово-инвестиционных связей между Россией и США.

    «Импульс перезапуску гуманитарных и торгово-инвестиционных связей могло бы придать возобновление прямого авиасообщения между нашими странами, причем к выгоде прежде всего самих США. Американским властям переданы наши предложения по этим сюжетам, мяч на их стороне», – подчеркнул Гусаров в интервью газете «Коммерсант».

    В настоящее время прямое авиасообщение между Россией и США отсутствует. Министерство иностранных дел России ожидает ответа от американской стороны на переданные предложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что возобновление полетов между Россией и США возможно только после снятия ограничений для российских авиакомпаний.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков уточнил, что взаимодействие России и США по вопросам дипсобственности и авиасообщения остается без изменений.

    7 февраля 2026, 01:50
    Reuters рассказало о переговорах США и Киева по украинскому урегулированию

    Reuters: Территориальный вопрос по Украине не решен

    Reuters рассказало о переговорах США и Киева по украинскому урегулированию
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и Украина обсуждали возможность достижения мирного соглашения Киева с Москвой уже в марте, при этом территориальный вопрос по-прежнему не решен, сообщает Reuters.

    Источники Reuters отметили, что «сроки, вероятно, сдвинутся, учитывая отсутствие согласия по ключевому вопросу о территории». «В территориальном вопросе по-прежнему нет никакого прогресса», – заявил источник.

    В Киеве при этом выразили открытость к поиску «творческих решений», включая создание демилитаризованной зоны или зоны свободной торговли. Кроме того, статус Запорожской АЭС остается предметом разногласий на переговорах сторон, передает РИА «Новости».

    В обсуждаемом США и Украиной плане предполагается, что любое соглашение по урегулированию конфликта будет вынесено на референдум. По информации агентства, референдум должен пройти одновременно с национальными выборами на Украине.

    Reuters приводит слова одного из источников: «Американцы торопятся». Он заявил, что голосование можно организовать менее чем за шесть месяцев. Два источника сообщили, что обсуждалась возможность проведения национальных выборов и референдума в мае. Однако некоторые источники сочли предложенные сроки нереалистичными.

    Киев отказывается заключать мирное соглашение без гарантий безопасности от США и других стран, отмечает агентство. Американские переговорщики выразили мнение, что у администрации США будет меньше времени на закрепление соглашения по мере приближения ноябрьских выборов в американский Конгресс. Переговорная группа США, возглавляемая Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, рекомендовала украинским коллегам ускорить проведение голосования на недавних встречах в Абу-Даби и Майами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков  назвал переговоры в Абу-Даби сложной и конструктивной работой. Песков сообщил о скором проведении нового раунда переговоров по Украине.  Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине и обмена военнопленными.

    9 февраля 2026, 10:29
    Лавров предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине
    Лавров предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Москва согласилась на предложение Вашингтона по Украине во время переговоров в Анкоридже, проблема должна быть решена, если «подходить по-мужски», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Россия приняла предложение Соединенных Штатов по Украине на переговорах в Анкоридже, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для TV BRICS, передает ТАСС.

    По словам министра, «если подходить по-мужски, то они предложили – мы согласились, значит, проблема должна быть решена».

    Лавров подчеркнул, что президент Владимир Путин неоднократно отмечал: для России не имеет значения, что будут говорить на Украине или в Европе, где, по его словам, господствует русофобия среди большинства режимов Европейского союза. Ключевым моментом для Москвы оставалась позиция США.

    Глава МИД добавил, что, приняв предложение Вашингтона, российская сторона была готова к широкому и взаимовыгодному сотрудничеству с Соединенными Штатами. Однако, отметил Лавров, на практике инициатива США сопровождалась новыми санкциями, попытками ограничить поставки российских энергоносителей на мировой рынок и навязыванием странам-партнерам покупки американского сжиженного природного газа по завышенным ценам.

    «На экономическом поприще американцы объявили задачу экономического доминирования», – заключил Лавров.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решения США по Кубе и ограничениям на торговлю нефтью и газом противоречат заявлениям Вашингтона об экономическом сотрудничестве с Россией.

    Лавров отметил, что Москва была удивлена санкциями США после переговоров в Анкоридже.

    Сергей Лавров также заявил, что Россия подчеркивала, что для Москвы в вопросе урегулирования на Украине важнее судьбы людей, а не территории.

    6 февраля 2026, 21:48
    Песков: Разговор Путина и Трампа не планируется

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшее время телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не запланирован, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет, не планируется (разговор)», – сказал Песков в ответ на вопрос о возможных переговорах с американским лидером, передает ТАСС.

    В конце декабря Путин и Трамп провели телефонный разговор, который продлился 1 час 15 минут. В ходе беседы лидеры обсудили дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине, а также согласились продолжить переговоры в рамках рабочих групп

    7 февраля 2026, 13:57
    Гатилов заявил об отсутствии ответа США на предложение России по СНВ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальная реакция США на предложение России по ДСНВ так и не поступила, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    По его словам, официальная реакция США на предложение России по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) отсутствует, передает РИА «Новости».

    Гатилов уточнил: «Что касается официальной реакции американской стороны на предложение Президента Российской Федерации Владимира Путина о соблюдении количественных потолков по ДСНВ после прекращения действия Договора, то на данный момент она так и не поступила».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме заявили о готовности к диалогу с Россией по новому договору о ракетах.

    Трамп ответил на вопросы о договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

    Американист объяснил причины молчания Вашингтона по теме ДСНВ.

    9 февраля 2026, 11:05
    Лавров: Запад придумал «теневой флот» ради доминирования

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад прибегает к задержанию судов и санкциям ради сохранения контроля над мировой экономикой.

    Страны Запада изобрели понятие «теневого флота» и прибегают к задержанию судов с применением военной силы, чтобы сохранить свое влияние, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для сети TV BRICS, передает ТАСС.

    По его словам, такие действия происходят в грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и сопровождаются введением специальных тарифов на нефть и газ.

    Лавров подчеркнул, что сейчас идет борьба за сохранение старого миропорядка, основанного на доминировании доллара, а также на правилах, установленных Западом через институты вроде Международного валютного фонда, Всемирного банка и Всемирной торговой организации.

    «Когда новые центры роста стали на основе этих самых правил получать гораздо более весомые результаты экономического развития и существенно более высокие темпы развития (повсеместно наблюдаем это в странах БРИКС), то Запад стал искать пути недопущения такого перехода», – отметил Лавров. Он отметил, что это невозможно, потому что речь идет об объективных экономических тенденциях.

    Также Лавров обратил внимание на то, что в последние годы темпы роста и объем валового внутреннего продукта стран БРИКС по паритету покупательной способности заметно превышают показатели стран Группы семи. Он отметил, что противостояние между старыми и новыми центрами мирового развития становится ключевым в международных отношениях и двусторонних контактах России.

    Говоря о санкциях, министр отдельно указал, что США применяют недобросовестные методы для подавления конкурентов, вводя ограничения против российских нефтяных компаний «Лукойл», «Роснефть».

    По его словам, подобная политика усилилась при администрации Дональда Трампа, которая открыто заявляла о своем желании доминировать в мировой энергетике и ограничивать конкурентов.

    Комитет Сената США одобрил законопроект, нацеленный против так называемого «теневого флота» России.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что введение новых санкций против России будет зависеть от хода переговоров по урегулированию на Украине.

    США пригрозили ввести санкции против Алжира за покупку российских истребителей.

    Сергей Лавров отметил, что Россия была удивлена новыми санкциями США после переговоров в Анкоридже.

    Глава МИД России заявил, что решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом противоречат заявлениям Вашингтона об экономическом сотрудничестве.

    9 февраля 2026, 12:49
    Песков объяснил, что включает в себя «дух Анкориджа»

    Песков сообщил о совместной работе России и США по договоренностям в Анкоридже

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что «дух Анкориджа» состоит из взаимных договоренностей, достигнутых между Москвой и Вашингтоном в ходе недавних переговоров.

    Песков на брифинге пояснил, что под «духом Анкориджа» подразумевается набор взаимных пониманий между Россией и США, достигнутых во время переговоров в Анкоридже. Песков отметил, что эти договоренности были сформированы как во время визита спецпредставителя США Стивена Уиткоффа, так и в ходе последующих встреч, передает ТАСС.

    Он заявил: «Есть целый ряд пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже, которые были озвучены еще накануне Анкориджа, во время приезда сюда господина [Стивена] Уиткоффа. И после этого как раз и назрела необходимость проведения встречи в верхах».

    Песков добавил, что именно этот набор взаимных пониманий и составляет суть «духа Анкориджа». Также он подчеркнул, что работа между Россией и США по реализации этих договоренностей продолжается.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва согласилась на предложение Вашингтона по Украине во время переговоров в Анкоридже, и считает, что проблема должна быть решена, если «подходить по-мужски».

    Москва была удивлена после введения новых жестких санкций США против крупнейших нефтяных компаний России вскоре после встречи в Анкоридже.

    Песков отмечал, что территориальные вопросы, включенные в так называемую формулу Анкориджа, имеют особую важность для российской стороны.

    9 февраля 2026, 11:32
    Лавров: США при Байдене превратили доллар в оружие

    Tекст: Вера Басилая

    Инициатива отказа от доллара исходила не от Москвы, а Соединенные Штаты сами превратили валюту в инструмент давления, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS заявил, что Россия не стремилась отказаться от доллара. По его словам, именно Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене сделали доллар оружием против неугодных стран, передает ТАСС.

    Лавров также рассказал, что Россия не выступает за упразднение Международного валютного фонда, Всемирного банка и Всемирной торговой организации, но настаивает на необходимости реформ.

    По его словам, Москва и страны БРИКС добиваются справедливого распределения голосов и прав в этих структурах. Лавров отметил, что с момента создания БРИКС страны-участницы боролись за реформу бреттон-вудских институтов, чтобы их влияние соответствовало реальному экономическому и торговому весу объединения.

    Министр добавил, что Россия продолжит добиваться равноправия для стран БРИКС в международных экономических организациях и выступает за справедливую конкуренцию на мировом рынке.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доля доллара в мировой торговле снижается.

    Лавров ранее на саммите БРИКС указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.

    Россия и Китай договорились поддерживать усилия по реформе ВТО. Обе страны выступают против протекционизма и односторонних ограничительных мер.

    9 февраля 2026, 13:09
    МИД начал изучать предложение о вступлении в «Совет мира»

    Песков сообщил об изучении предложения по вступлению в «Совет мира»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    МИД России совместно с союзниками рассматривает возможность присоединения к «Совету мира» и обсуждает инициативу о замороженных активах, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Министерство иностранных дел России вместе с союзниками и партнерами анализирует предложение о вступлении в «Совет мира», передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что эта тема находится в проработке по поручению главы государства. Вопрос касается не только самого вступления, но и возможного направления замороженных российских активов в фонд для восстановления Палестины.

    Песков уточнил, что Россия действительно выступила с инициативой внести средства из замороженных активов в «Совет мира». «Ответа мы пока не получили», – заявил он журналистам. Также пресс-секретарь добавил, что конкретные параметры предлагаемой сделки пока не определены, работа продолжается.

    Ранее Россия предложила использовать часть своих замороженных за рубежом средств для оказания гуманитарной помощи Палестине через новую международную структуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Совет мира», созданный по инициативе президента США Дональда Трампа, должен анализировать глубинные причины ближневосточного конфликта.

    Большинство стран Евросоюза отказались поддержать инициативу создания «Совета мира» из-за опасений по поводу усиления влияния США и возможного участия в нем президента России Владимира Путина.

    «Совет мира» представил первую часть своих стран-учредительниц, которые подтвердили свое участие.

    Польские СМИ обвинили Зеленского в развале энергосистемы Украины
    ЕС предложили перевести российские активы из Бельгии в подконтрольный депозитарий
    Вэнс: США вложат 9 млрд долларов в ядерную энергетику Армении
    На Кубе начали закрываться принимавшие туристов из России отели
    Гендиректор Шереметьево назвал Домодедово убыточным активом
    Суд Москвы запретил экс-банкиру продавать недвижимость на Манхеттене и Кипре
    АвтоВАЗ опроверг массовые проблемы с блоком управления на Lada Largus

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    За покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша

    Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину и подробно описали свои роли в преступлении. По их показаниям, исполнитель был завербован СБУ в Тернополе в августе 2025 года при содействии польских спецслужб. При этом начало подготовки теракта совпало по времени с организацией российско-американского саммита в Анкоридже. По мнению экспертов, это доказывает, что власти Украины и их покровители заранее планировали диверсию для срыва переговорного процесса. Подробности

    США испуганы влиянием Китая на стратегически важную военную базу

    Дональд Трамп угрожает вторжением очередной стране. К Дании, Венесуэле, Ирану и Кубе добавился Маврикий – остров к востоку от Мадагаскара площадью около 2 тыс. кв. км с населением чуть больше миллиона человек. И причиной гнева президента США стало то, что маленький Маврикий может лишить Америку господства в Индийском океане. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как оформить медицинскую книжку в 2026: кому нужна, список врачей и анализов

      Для работы в ряде отраслей требуется иметь специальный дополнительный документ – медицинскую книжку. Зачем этот документ требуется, для каких именно профессий, по какой процедуре производится его получение – и какое наказание предусмотрено в случае, если у работника отсутствует медицинская книжка?

    • Народные приметы на Масленицу 2026: значение блинов, что можно и нельзя делать

      Масленица 2026 года, с ее шумными гуляньями, румяными блинами и древними ритуалами, станет не только ярким праздником, но и своеобразным народным метеорологическим и экономическим прогнозом на предстоящий год. Согласно народному календарю, Масленичная неделя в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля, завершившись Прощеным воскресеньем 22 февраля. Великий пост начнется 23 февраля. Какие народные приметы на Масленицу 2026 стоит знать, чтобы понять их связь с погодой, урожаем и личным благополучием?

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отметят один из главных праздников – Сретение Господне. Это не переходящий праздник, его дата фиксирована и всегда приходится на 40-й день после Рождества Христова. Само древнее слово «сретение» на церковнославянском языке означает «встреча». Праздник входит в число 12 важнейших (двунадесятых) праздников церковного года и имеет глубокое богословское и символическое значение.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

