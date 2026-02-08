Politico: Ключевым советником в Белом доме по переговорам об Украине был Бейкер

Tекст: Антон Антонов

Согласно данным Politico, Бейкер, сотрудник совета нацбезопасности США, занимает заметную позицию в разработке внешнеполитического курса страны, в частности по направлению Украины, передает РИА «Новости».

Бывший заместитель советника по нацбезопасности Алекс Вонг подчеркнул, что Бейкер был «ключевым советником и исполнителем по выстраиванию и запуску первоначальных контуров переговоров по Украине, включая такие вещи, как сделка по минералам».

Газета также отмечает, что Бейкер свободно говорит на русском, болгарском и персидском языках.

По информации издания, Бейкер принимал участие в подготовке речи вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года.

Кроме того, в июне он находился в Ситуационной комнате Белого дома, когда президент США Дональд Трамп наблюдал за ударами по ядерным объектам Ирана, а также был задействован в планировании операций против хуситов и разработке ответных мер на напряженность между Индией и Пакистаном.

Источники издания предполагают, что с учетом текущего политического курса Бейкер может получить еще большее влияние в формировании политики США, особенно в вопросах пересмотра обязательств Вашингтона в Европе и отношения к НАТО при поддержке Республиканской партии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Джей ди Вэнс на Мюнхенской конференции заявил, что Европе угрожает цензура, а правительства Запада должны учитывать мнения граждан и не относиться к ним как к «обученным животным» или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой.

Весной Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Эксперты заявили, что соглашение по минералам между США и Украиной не принесет прибыли от добычи полезных ископаемых как минимум в ближайшие 10-15 лет.