    Русские Литвы встали на защиту Гагарина
    В Госдуме объяснили задержание Эстонией судна Baltic Spirit комплексом неполноценности
    Стали известны подробности убийства сына Каддафи
    Электромотоцикл Aurus Merlon прошел сертификацию
    Переговорщики в Абу-Даби приняли невозможность вступления Украины в НАТО
    Путин заявил о лидерстве России в поставках энергоресурсов Китаю
    «Северяне» уничтожили стрелявшую по Белгороду украинскую РСЗО HIMARS
    Politico: Мерц предложит странам Персидского залива оружие в обмен на газ
    Маск назвал обыск в офисе X в Париже политической атакой
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    3 комментария
    4 февраля 2026, 14:05 • Новости дня

    На Украине вышли из строя важнейшие энергетические подстанции страны

    Эксперт Игнатьев: На Украине вышли из строя важнейшие энергетические подстанции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ключевые узлы магистральной энергосистемы Украины вышли из строя, сообщил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

    По его словам, ключевые узлы магистральной энергосистемы на Украине выведены из строя, сообщает ТАСС.

    Игнатьев добавил, что критические повреждения получили подстанции «Винницкая 550» и «Киевская 750», играющие ключевую роль для стабильной работы объединенной энергосистемы страны.

    Эксперт отметил, что указанные подстанции обеспечивают распределение крупных объемов мощности и выполняют функции энергетических хабов государственного масштаба. Игнатьев подчеркнул: «Повреждение подстанций такого класса – это не локальная авария. Выход из строя оборудования напряжением 550 и 750 кВ приводит к утрате возможности передавать электроэнергию на значительные расстояния, что автоматически создает дефицит даже в тех регионах, где сохранена генерация».

    Он также отметил, что одновременный выход из строя сверхвысоковольтных подстанций и крупных генерирующих объектов, например Дарницкой ТЭЦ, вызвал острый дефицит электроэнергии. Игнатьев подчеркнул, что этот дефицит невозможно быстро компенсировать ни импортом, ни внутренними резервами, поскольку проблема имеет системный характер и затрагивает всю страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве после взрывов возникли перебои с водой и электричеством.

    Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города покинуть столицу.

    В многоэтажных домах Киева начали лопаться трубы отопления.

    4 февраля 2026, 01:51 • Новости дня
    Назван размер отката экс-руководству Курской области за контракт на постройку фортификаций

    Откаты экс-руководству Курской области превысили 20 млн рублей

    Tекст: Антон Антонов

    Стали известны детали уголовного дела в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова о хищениях на строительстве фортификаций. Согласно обвинению, утвержденному Генпрокуратурой, чиновники получали откаты, которые превысили 20 млн рублей.

    По версии следствия, чиновники через посредника Дмитрия Шубина получали откаты от руководителя компаний-подрядчиков Виктора Головченко за госконтракты на ремонт школ и строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Суммарно, как утверждается, им было передано почти 13 млн рублей, пишет «Коммерсант».

    Согласно материалам дела, суммы за покровительство и своевременную оплату работ передавались лично и доставлялись в администрацию области на Красной площади Курска.

    В числе новых эпизодов фигурирует депутат Курской областной думы Максим Васильев, чья фирма стала подрядчиком на строительство двух взводных опорных пунктов для погранслужбы ФСБ за 192,647 млн руб. В качестве отката, как говорится в обвинении, Дедову и Смирнову поступило еще 8 млн рублей.

    Следствие отмечает, что объекты так и не были приняты заказчиком: оборонительные сооружения оказались недостроенными, амбразуры выполнены неправильно, а укрытия не соответствовали требованиям безопасности. В показаниях сотрудников ФСБ говорится о «ужасном» состоянии объектов.

    В ходе следствия Смирнов и другие фигуранты указывали на возможную причастность к коррупции экс-губернатора Романа Старовойта. После отставки с поста министра транспорта в июле 2025 года он покончил с собой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дедов на заседании Ленинского суда заявил о полном переводе откатов по строительству фортификаций Смирнову. В сентябре 2025 года Смирнов сознался в получении взяток. Следственные органы установили обстоятельства смерти экс-главы Минтранса и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта.

    Комментарии (13)
    3 февраля 2026, 19:30 • Новости дня
    В Госдуме заявили о стягивании ВСУ к границе с Курской и Белгородской областями

    Колесник: ВСУ стягивают подразделения на границу с Курской и Белгородской областями

    В Госдуме заявили о стягивании ВСУ к границе с Курской и Белгородской областями
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские вооруженные силы продолжают попытки прорыва на российские приграничные территории и концентрируют подразделения у границы с Курской и Белгородской областями, заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

    «Киев пытался стянуть войска к Курской и Белгородской областям и наносить удары по приграничным территориям. Все эти подразделения будут уничтожены, прорыва на свои территории мы не допустим, но к этим попыткам стоит относиться максимально серьезно», – заявил депутат, передает «Газета.Ru».

    Колесник считает, что российские военные эффективно отвлекают силы ВСУ от попыток продвижения вглубь российских регионов, одновременно нанося удары по энергетической инфраструктуре на Украине.

    Он добавил, что пока украинские военные заняты защитой и восстановлением своей энергетики после российских ударов, российские подразделения могут проводить зачистки в приграничных районах.

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как они могут выглядеть и где вероятно их проведение.

    Комментарии (10)
    3 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Роль черной магии в диктатуре Зеленского

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 01:20 • Новости дня
    Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине
    Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сдержал обещание и временно приостановил удары по Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Он сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все (на любой срок), потому что там очень-очень холодно», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он пояснил, что «речь шла о периоде от воскресенья до воскресенья», передает ТАСС.

    Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт ранее заявила, что Трамп не удивлен массированным ударом России в ответ на атаки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обратился к Путину с просьбой приостановить на время удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Кремль подтвердил просьбу Трампа воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля.

    Россия в ночь на вторник возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях происходят массовые отключения тепла и света. Минобороны России сообщило, что в ночь на вторник нанесен массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики.

    Комментарии (20)
    4 февраля 2026, 04:08 • Новости дня
    Серии взрывов прогремели в Одессе
    Серии взрывов прогремели в Одессе
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как минимум две серии взрывов произошли в Одессе, сообщили украинские СМИ.

    Кроме того, глава подчиняющейся украинским властям областной администрации Иван Федоров сообщил о повторных взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области, передает ТАСС.

    При этом в Одесской области Украины воздушная тревога уже снята. Сирены продолжают работать только в Днепропетровской и Харьковской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове и Сумах прогремели взрывы. В ночь на вторник в ответ на террористические атаки ВСУ российские войска нанесли массированный удар по предприятиям ВПК противника и используемым в его интересах объектам энергетики. В Киеве, Харькове и других областях были зафиксированы массовые отключения тепла и света.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 10:25 • Новости дня
    ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области

    ВСУ нанесли удар из HIMARS, БПЛА и ракет «Нептун» по Брянской области

    ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Комбинированный удар Вооруженных сил Украины по Брянской области был нанесен с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, реактивных беспилотников самолетного типа и управляемых ракет большой дальности «Нептун», сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    Вооруженные силы Украины нанесли комбинированный удар по Брянской области с использованием систем залпового огня HIMARS, реактивных беспилотников самолетного типа и управляемых ракет большой дальности «Нептун», сообщил в Telegram-канале Богомаз.

    По его словам, силы ПВО России уничтожили все запущенные ракеты и 11 БПЛА.

    В результате атаки были повреждены 20 частных домов и 27 квартир в одном многоквартирном доме. Кроме этого, повреждены окна в здании больницы, три гражданских автомобиля и полностью уничтожен жилой кирпичный дом в поселке Глинищево Брянского района.

    Осколки также попали в автомобили в Бежицком районе Брянска. Пострадала мирная жительница, которая получила множественные ранения и была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

    ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области, в результате чего один человек получил ранения.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о серьезных повреждениях инфраструктуры после ракетного удара по Белгороду и Белгородскому округу.

    В результате атаки ВСУ все городские водозаборы отключились от электроснабжения, началось их подключение к резервным источникам.

    Комментарии (6)
    4 февраля 2026, 00:47 • Новости дня
    Хакеры Beregini получили данные иностранных наемников ГУР Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Пророссийская хакерская группировка Beregini получила список данных иностранных наемников, которые поступили на службу в Главное управление разведки Украины, сообщают информационные агентства.

    В перечне фигурируют граждане Колумбии, Швеции, Аргентины, Бразилии, США, Британии, Франции, Испании, Туркмении, Норвегии, Японии, Бельгии, Австралии, Германии и Дании, передает РИА «Новости».

    По словам хакеров, после расформирования «Интернационального легиона» в Сухопутных войсках Украины поток иностранных наемников резко увеличился в подразделения ГУР.

    «Иностранцы все также прибывают в Киев и проходят оформление в киевском ТЦК, а документы направляются в ГУР», – говорится в сообщении. Beregini уточнили, что полученные ими списки были составлены за последние несколько месяцев в одном из районных территориальных центров комплектования Киева.

    В доступных данных содержатся персональные сведения наемников: номера воинских частей, паспортные данные, идентификационные номера, занимаемые должности и звания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская хакерская группа KillNet презентовала интерактивную карту MATRIX, отображающую цеха по производству беспилотников для ВСУ. Хакеры из группировок KillNet и Beregini получили доступ к данным о закупках антидроновых комплексов Piranha украинскими военными частями. Участники группировок Beregini, KillNet и «Кибер Серп» назвали служащих 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины причастными к атакам на суда в Черном море у берегов Турции.

    Комментарии (11)
    4 февраля 2026, 06:56 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили РСЗО HIMARS на Харьковском направлении
    «Северяне» уничтожили РСЗО HIMARS на Харьковском направлении
    @ VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В результате комбинированного удара в районе Юрченково группировка российских войск «Север» уничтожила РСЗО HIMARS вооруженных сил Украины, которая обстреливала гражданские объекты Белгорода.

    «Помимо пусковой установки уничтожен КП 48 оабр, 14 единиц техники и более взвода личного состава ВСУ», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Харьковском направлении бои продолжаются вдоль всей линии фронта. Штурмовые группы российских войск продвинулись в лесах и населенных пунктах южнее Волчанска и в районе Хатнего. ВСУ отступают на запасные позиции и наносят ракетные удары по территории Белгородской области.

    В районе Старицы российские военные продвинулись до 250 м, а юго-западнее Симиновки заняли одну позицию ВСУ. В районе Волчанских Хуторов заняты семь домовладений и уничтожены позиции ВСУ.

    На Хатненском участке отмечено продвижение до 300 м на пяти направлениях. На Липцовском участке существенных изменений не наблюдается, но артиллерия наносит удары по пунктам управления БПЛА ВСУ.

    На Сумском направлении подразделения российской группировки «Север» при поддержке артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем сохраняют высокие темпы наступления, продвигаясь до 900 м на отдельных участках.

    На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не отмечено, однако авиация наносит удары по позициям ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 230 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили три пусковые установки американской РСЗО HIMARS и три установки ЗРК С-300 на Украине.

    Комментарии (8)
    3 февраля 2026, 21:07 • Новости дня
    FT: Запад и Киев согласовали ответ на случай нарушения мирного соглашения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим и страны Запада подготовили стратегию, предусматривающую прямое военное вмешательство иностранных армий в случае несоблюдения условий будущего договора о прекращении огня.

    Власти США и европейских государств согласовали с Киевом порядок действий при возможном срыве мирных договоренностей, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Financial Times.

    Документ предполагает жесткую реакцию союзников вплоть до прямого участия западных воинских контингентов.

    Отмечается, что замысел обсуждали украинские, европейские и американские чиновники в декабре и январе. План предполагает «многоуровневый ответ на любые нарушения согласованного перемирия».

    В первые 24 часа после гипотетического нарушения режима тишины последует лишь дипломатическое предупреждение. Если боевые действия продолжатся, спустя 72 часа в конфликт могут вмешаться силы так называемой коалиции желающих, включая армию США.

    Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил планы альянса направить военных на Украину сразу после заключения мира. По его словам, западные силы обеспечат поддержку на суше, море и в воздухе.

    Ранее Москва поясняла, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине российская сторона будет считать иностранной интервенцией.

    Комментарии (6)
    4 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Источник: Все участники переговоров в Абу-Даби понимают невозможность вступления Украины в НАТО

    Переговоры в ОАЭ начались с пониманием невозможности вступления Украины в НАТО

    Источник: Все участники переговоров в Абу-Даби понимают невозможность вступления Украины в НАТО
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Трехсторонние переговоры в Абу-Даби проходят с пониманием участников о невозможности вступления Украины в НАТО, сообщил источник.

    Источник рассказал, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби все стороны исходят из того, что Украина не станет членом НАТО. По словам собеседника, понимание, что Украина не будет в НАТО, присутствует уже у всех участников, передает ТАСС.

    Россия и Украина решили провести переговоры в Абу-Даби в закрытом формате.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о возможности ввода войск альянса на Украину после заключения мира.

    Достижение договоренностей для завершения конфликта на Украине, по словам Рютте, потребует от киевского режима принятия крайне непростых шагов.

    Комментарии (9)
    3 февраля 2026, 21:30 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате ракетного удара по Белгороду и Белгородскому округу были зафиксированы серьезные повреждения инфраструктуры, пострадавших, по предварительным данным, не обнаружено, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. По его словам, «ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу». Гладков подчеркнул, что, по предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.

    Как сообщает ТАСС, в результате атаки зафиксированы серьезные повреждения на одном из инфраструктурных объектов региона. Губернатор уточнил, что на месте происшествия работают оперативные службы и идет уточнение последствий обстрела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Белгородской области принимают срочные меры по усилению безопасности приграничных районов после резкого роста числа погибших среди мирных жителей с начала 2026 года. Всего с начала года в регионе в результате обстрелов погиб 21 мирный житель и получили ранения 98 человек, среди которых шесть детей.


    Комментарии (5)
    3 февраля 2026, 15:14 • Новости дня
    Швеция и Дания заказали для Украины комплекс ПВО Tridon Mk2

    Tекст: Денис Тельманов

    Шведский и датский министры обороны объявили о заказе зенитного комплекса Tridon Mk2 для Украины стоимостью более 301 млн долларов, поставки начнутся в течение года.

    Стокгольм и Копенгаген заказали для Киева у компании BAE Systems зенитный артиллерийский комплекс Tridon Mk2 на сумму 2,7 млрд крон, что превышает 301 млн долларов, передает ТАСС.

    Министр обороны Швеции Пол Йонсон на совместной пресс-конференции с датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном пояснил, что данный комплекс способен сбивать беспилотники, крылатые ракеты и вертолеты.

    «Это очень успешная и быстро развивающаяся система от шведской оборонной промышленности», – заявил Йонсон.

    Производствово установок уже началось, а поставки будут осуществляться непосредственно на Украину. Срок поставки оценивается примерно в один год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС России уничтожили три пусковые установки американской РСЗО HIMARS и три установки ЗРК С-300.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может предоставить на Украину дополнительные ЗРК Patriot, поскольку ожидает поставки для собственных нужд.

    Комментарии (3)
    3 февраля 2026, 21:20 • Новости дня
    Рютте выступил перед полупустым залом украинской Рады

    Генсек НАТО Рютте выступил перед полупустым залом украинской Рады

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к украинским парламентариям, однако большинство мест в зале заседаний Верховной рады оставались пустыми.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил перед полупустым залом Верховной рады, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию, которую вел украинский телеканал «Рада». Агентство отмечает, что значительная часть мест в парламенте оставалась незанятой.

    В январе депутат Ярослав Железняк уже сообщал о новом антирекорде по числу парламентариев в Раде. По его данным, из 450 предусмотренных Конституцией Украины депутатов в начале года осталось только 393.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте начал визит на Украину с обращения к депутатам Верховной рады.

    Во время выступления он заявлял, что после подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника от стран НАТО, включая авиацию и морскую поддержку.

    Ранее Рютте отметил, что главная задача Киева – не победа, а выживание.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 00:18 • Новости дня
    Российская делегация прибыла в ОАЭ на переговоры по Украине
    Российская делегация прибыла в ОАЭ на переговоры по Украине
    @ Управление делами Президента Российской Федерации

    Tекст: Антон Антонов

    В Абу-Даби в ОАЭ прилетел борт, на котором прибыла российская делегация для переговоров по Украине, сообщают информационные агентства.

    Самолет с символикой специального летного отряда России приземлился в аэропорту Абу-Даби. По данным ТАСС, на борту находится российская делегация, которая будет участвовать в переговорах по Украине.

    Лайнер Ил-62 приземлился в частном аэропорту. Этим же самолетом делегация вылетала из Абу-Даби 25 января. Второй раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по безопасности запланирован в Абу-Даби на среду, встреча может продолжиться и в четверг, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый раунд переговоров состоялся в Абу-Даби 23 и 24 января. Новый раунд планировался на 1 февраля. Встречу перенесли, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что она пройдет в среду или четверг. Кремль подтвердил, что второй раунд переговоров в Абу-Даби состоится.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 16:18 • Новости дня
    El Mundo: Школа Испании исключила дочерей убитого Портнова

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После гибели бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова его дочери были отчислены из Американской школы в Мадриде из-за обеспокоенности родителей других учеников.

    Три дочери юриста Андрея Портнова, бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, были исключены из Американской школы в Испании после его убийства, сообщает El Mundo. Портнов был застрелен 21 мая 2025 года в Посуэло-де-Аларкон, неподалеку от самого учебного заведения. Вскоре после трагедии вдова юриста подтвердила, что их детей отчислили из школы, и обратилась в региональный департамент по образованию с просьбой пересмотреть решение, передает ТАСС.

    Власти Мадрида после анализа ситуации признали, что исключение нарушило право на образование трех несовершеннолетних, и постановили восстановить их в учебном заведении. Однако руководство школы не согласно с этим решением и собирается его обжаловать. В администрации подчеркнули, что решались не только вопросы безопасности дочерей Портнова, но и остальных учеников – сообщество учебного заведения преимущественно интернациональное, среди учеников много детей дипломатов и сотрудников крупных компаний.

    По словам адвоката семьи Портновых Педро Ресино, исключение детей произошло без серьезных оснований. На данный момент полиция не сообщала о каких-либо задержаниях по делу об убийстве Портнова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Портнов занимал пост заместителя главы администрации президента Украины при Викторе Януковиче. После государственного переворота на Украине он покинул страну.

    В районе Мадрида Андрея Портнова убили несколькими выстрелами. Портнов получил четыре ранения в грудь и одно в голову.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 12:07 • Новости дня
    Переговоры России и Украины в Абу-Даби решили провести в закрытом формате
    Переговоры России и Украины в Абу-Даби решили провести в закрытом формате
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Абу-Даби стартует новый раунд консультаций по урегулированию конфликта на Украине, которые состоятся без приглашения представителей прессы и пройдут в закрытом формате, ожидается итоговое коммюнике, сообщил источник.

    Переговоры между представителями России, США и Украины по вопросам урегулирования конфликта на Украине пройдут в Абу-Даби 4 и 5 февраля, передает РИА «Новости».

    Как сообщил источник агентства, встреча будет закрытой, журналисты на нее не приглашены.

    По его словам, пресс-конференция по итогам встречи не планируется, однако возможно итоговое коммюнике.

    Предыдущий раунд переговоров рабочей группы по безопасности в Абу-Даби прошел 23 и 24 января и также длился два дня.

    Ранее спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Абу-Даби на переговоры по Украине.

    Украинская делегация также прибыла в Абу-Даби для участия во встречах.

    Российская делегация прибыла в столицу ОАЭ для переговоров.

    Главой российской делегации на переговорах в Абу-Даби вновь выступает начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков.

    Комментарии (0)
    По факту попытки убийства полицейского на Рублевке завели уголовное дело
    Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 40%
    В Польше разогнали руководство службы госохраны после угона Lexus жены Туска
    Состояние Илона Маска достигло рекордных 852 млрд долларов
    Павел Дуров посоветовал держаться подальше от Франции
    В материалах дела Эпштейна нашли упоминание Макаревича
    В Красноярске пятеро детей и учитель пострадали от восьмиклассницы с молотком

