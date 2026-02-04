Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.2 комментария
На Украине вышли из строя важнейшие энергетические подстанции страны
Ключевые узлы магистральной энергосистемы Украины вышли из строя, сообщил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.
По его словам, ключевые узлы магистральной энергосистемы на Украине выведены из строя, сообщает ТАСС.
Игнатьев добавил, что критические повреждения получили подстанции «Винницкая 550» и «Киевская 750», играющие ключевую роль для стабильной работы объединенной энергосистемы страны.
Эксперт отметил, что указанные подстанции обеспечивают распределение крупных объемов мощности и выполняют функции энергетических хабов государственного масштаба. Игнатьев подчеркнул: «Повреждение подстанций такого класса – это не локальная авария. Выход из строя оборудования напряжением 550 и 750 кВ приводит к утрате возможности передавать электроэнергию на значительные расстояния, что автоматически создает дефицит даже в тех регионах, где сохранена генерация».
Он также отметил, что одновременный выход из строя сверхвысоковольтных подстанций и крупных генерирующих объектов, например Дарницкой ТЭЦ, вызвал острый дефицит электроэнергии. Игнатьев подчеркнул, что этот дефицит невозможно быстро компенсировать ни импортом, ни внутренними резервами, поскольку проблема имеет системный характер и затрагивает всю страну.
