На Украине вышли из строя важнейшие энергетические подстанции страны

Эксперт Игнатьев: На Украине вышли из строя важнейшие энергетические подстанции

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ключевые узлы магистральной энергосистемы на Украине выведены из строя, сообщает ТАСС.

Игнатьев добавил, что критические повреждения получили подстанции «Винницкая 550» и «Киевская 750», играющие ключевую роль для стабильной работы объединенной энергосистемы страны.

Эксперт отметил, что указанные подстанции обеспечивают распределение крупных объемов мощности и выполняют функции энергетических хабов государственного масштаба. Игнатьев подчеркнул: «Повреждение подстанций такого класса – это не локальная авария. Выход из строя оборудования напряжением 550 и 750 кВ приводит к утрате возможности передавать электроэнергию на значительные расстояния, что автоматически создает дефицит даже в тех регионах, где сохранена генерация».

Он также отметил, что одновременный выход из строя сверхвысоковольтных подстанций и крупных генерирующих объектов, например Дарницкой ТЭЦ, вызвал острый дефицит электроэнергии. Игнатьев подчеркнул, что этот дефицит невозможно быстро компенсировать ни импортом, ни внутренними резервами, поскольку проблема имеет системный характер и затрагивает всю страну.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве после взрывов возникли перебои с водой и электричеством.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города покинуть столицу.

В многоэтажных домах Киева начали лопаться трубы отопления.