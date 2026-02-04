Tекст: Ольга Иванова

Российские войска освободили населенные пункты Степановка в Донецкой народной республике и Староукраинка в Запорожской области, передает ТАСС.

В Министерстве обороны России уточнили: «Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Степановка в Донецкой народной республике. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Староукраинка в Запорожской области».

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли в зоне спецоперации около 1390 военнослужащих. В зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 280 человек, «Запад» – до 190, «Юг» – до 165, «Центр» – более 350, «Восток» – более 340, «Днепр» – до 65 военнослужащих.

Российские средства ПВО за сутки сбили 22 реактивных снаряда системы HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 139 беспилотников самолетного типа. В ведомстве добавили, что также были уничтожены восемь управляемых авиационных бомб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие с начала 2026 года взяли под контроль 24 населенных пункта в различных областях зоны спецоперации.