Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.5 комментариев
Скончалась актриса Ольга Чиповская
Актриса Ольга Чиповская скончалась на 68-м году жизни
На 68-м году жизни ушла из жизни заслуженная артистка России Ольга Чиповская, известная своими ролями в спектаклях Театра имени Евгения Вахтангова.
Заслуженная артистка России Ольга Чиповская скончалась в возрасте 67 лет, передает ТАСС. О её смерти сообщили в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. В театре отметили: «Ушла из жизни заслуженная артистка России Ольга Евгеньевна Чиповская».
Чиповская начала свою театральную карьеру с роли Соланж в спектакле «Лето в Ноане». Среди других выдающихся работ актрисы – Адельма в постановке «Принцесса Турандот», Мими в спектакле «Три возраста Казановы», Габриэль в «Старинных русских водевилях», Абигайль в «Стакане воды» и Манюшка в «Зойкиной квартире».
Особую популярность у зрителей актрисе принесла роль цыганки Хаси в спектакле «Улыбнись нам, Господи», а также образ решительной Марьи Дмитриевны Ахросимовой в «Войне и мире» и прагматичной Долли де Фриз в постановке «Театр». В 2021 году Ольга Чиповская была удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.