Долина на концерте со слезами поблагодарила зал за поддержку

Tекст: Ольга Иванова

Народная артистка России Лариса Долина с трудом сдерживала слезы на своем первом большом сольном концерте в 2026 году, который прошел в Домодедово, сообщает РИА «Новости». Мероприятие, названное «Юбилей в кругу друзей», собрало полный зал поклонников.

Обращаясь к зрителям, Долина со сцены произнесла: «Дорогие мои, здравствуйте еще раз!.. Друзья мои, я бесконечно вам благодарна. Спасибо за то, что вы выбрали сегодняшний вечер, чтобы провести его вместе с нами в такую непогоду… но я хочу вам сказать огромное »спасибо«: во-первых, за то, что вы пришли, потому что это для меня сегодня очень важно и бесценно – это поддержка». Артистка не смогла сдержать эмоций и, вытирая слезы, призналась: «Я сейчас расплачусь!».

Публика поддержала певицу громкими аплодисментами и криками «Лучшая! Мы вас любим!», а также подарила ей несколько букетов цветов. После эмоционального обращения весь зал встал, продолжая аплодировать артистке. Долина, подытоживая свое выступление, отметила, что поддержка зрителей для нее бесценна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Долина анонсировала выступление на джазовом фестивале в Москве. Организаторы отменили концерт Долиной в московском Доме музыки в январе. На концертах Ларисы Долиной введены дополнительные меры безопасности из-за «нездорового» интереса к певице.



