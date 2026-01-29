  • Новость часаФСБ задержала офицера Минобороны по делу о взятке при гособоронзаказе
    Почему европейские армии бессильны без США и НАТО
    Скачко: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за борьбы с Макроном
    Bloomberg: Россия переходит к «полувоенному» режиму экономики
    Маск решил прекратить выпуск моделей S и X Tesla ради производства роботов
    Российские войска освободили Белую Березу в Сумской области
    Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат
    Эксперт: Стармер в Китае не повторил ошибок лидеров ЕС
    ЕС решил признать Корпус стражей исламской революции террористами
    «Лукойл» договорился с Carlyle о продаже зарубежных активов
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему ближневосточный конфликт не поддается урегулированию

    Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    11 комментариев
    29 января 2026, 15:35 • Справки

    Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    Общие народные приметы погоды на февраль

    Общий настрой месяца наши прадеды описывали просто и мудро: «Февраль силен метелями, а март – капелями». Но за этой переменчивостью видели прямую связь с будущим. Считалось, что холодный, морозный февраль сулит жаркое и засушливое лето.

    Напротив, обильные снегопады в этом месяце расценивались как добрый знак: «Снежный февраль – к хлебородному году», «Февраль без снега – лето без хлеба».

    Сухая же и малоснежная погода в конце зимы предвещала засуху и неурожай.

    Приметы начала февраля

    Первые дни месяца задавали тон всему предстоящему сезону. Существовала твердая уверенность: «Каков февраль в начале – такова весна в конце».

    Если на старте месяца стояли лютые морозы, это предсказывало раннюю и дружную весну: «Морозен первый февраль – весна ранняя». Ясная, солнечная погода в первые февральские дни также читалась как знак скорого и устойчивого тепла.

    Приметы середины месяца

    Середина февраля – время, когда зима либо показывает свою последнюю силу, либо начинает сдавать позиции. Если в это время стоят крепкие морозы, говорили: «Февраль в середине лют – весна не спешит», предрекая затяжную и холодную весну.

    Особое внимание уделяли периоду вокруг Сретения (15 февраля). Широко известна примета: «Оттепель на Сретение – к ранней весне».

    А вот февральская стужа в это время сулила доброе, теплое лето: «Февральская стужа – к доброму лету».

    Приметы конца февраля

    Последняя неделя месяца – время самых нетерпеливых ожиданий. Любое проявление весны здесь читалось особенно ярко. «Февраль воду пустил – весну на порог поставил», – говорили, если появлялись первые проталины и сосульки.

    Звонкая капель в конце месяца предвещала быстрый приход тепла: «Капель в феврале – к дружной весне». Даже то, как сходит снег, было важно: если он оседал плотно и тяжело, это «провожало» зиму и приводило весну.

    Приметы по снегу в феврале

    К снегу в феврале относились не как к досадной помехе, а как к предвестнику благополучия. Чем его больше – тем лучше. «Снегу много – хлебу быть», – гласила мудрость.

    Обращали внимание и на его качество: пушистый, легкий снег считался отличным знаком для будущего урожая. А вот мокрый, тяжелый, «зернистый» снег предупреждал о дождливом и сыром лете.

    Приметы по морозам и оттепелям

    Чередование морозов и оттепелей – визитная карточка февраля. Народная метеорология и здесь находила свои закономерности. Сильные морозы («Февраль лютует») трактовались оптимистично: «…лето балует», то есть будет теплым и щедрым.

    Однако частые и резкие оттепели воспринимались с опаской. «Оттепель в феврале – к обманчивой весне» – считалось, что после такого тепла обязательно вернутся сильные холода, а сама весна будет поздней и ненастной. Особенно плохим знаком был мороз, следующий сразу за оттепелью: это означало, что «зима еще постоит».

    Приметы по ветру, небу и солнцу

    Небесные явления служили безотказным барометром. Направление ветра было ключевой подсказкой: северный ветер неизменно сулил новую волну холода, а южный – оттепель и тепло. По вечернему небу также строили прогнозы: красный, «грозный» закат предвещал крепкий мороз на следующий день. А ясная, звездная ночь в феврале почти всегда читалась как предвестница усиления стужи.

    Как относились к февральским приметам

    Важно понимать, что наши предки относились к приметам не как к абсолютной истине, а как к ценному опыту, коду для понимания природы. Они служили подспорьем в планировании работ и быта. Говорили: «Примета не указ, а подсказка». Эти наблюдения не заменяли личного опыта и здравого смысла, но помогали ориентироваться в цикличности времен года, создавая ощущение предсказуемости и гармонии с миром. Их просто «замечали и передавали» дальше.

    Вывод

    Февраль, этот короткий, но полный противоречий месяц, в народном сознании всегда занимал особое место. Он подводил итог зиме и давал первые ключи к разгадке весны и лета. Не зря сложились поговорки: «Февраль – всему году голова» и «Как февраль покажет, так весна и скажет». Внимательно наблюдая за его капризами – снегопадами, морозами, оттепелями и ветрами, можно было если не предсказать, то почувствовать ритм наступающего года. И в 2026 году эти вековые подсказки не потеряют своей актуальности, напоминая нам о глубокой связи человека с природой.

    Камера на украинском Су-25 сняла попадание в самолет российской ракеты
    СК назвал основную версию смерти постояльцев в прокопьевском интернате
    Популярность Макрона выросла после выступления в защиту Гренландии
    Россия осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС вопреки санкциям
    ЛДПР предложила исключить выходные из числа дней отпуска
    Умные камеры Москвы начали фиксировать электросамокаты на дорогах
    Рособрнадзор выступил против учета оценки за поведение при поступлении в вуз

    Российские самолеты впервые выходят на уровень стран БРИКС

    Россия заключила с Индией уникальные экспортные соглашения. Тесное сотрудничество в военной авиации и ракетостроении впервые продолжится по гражданской линии. Дели решил опробовать уникальный российский самолет Ил-114-300 и начать производство нашего SJ-100. Отечественные лайнеры впервые получают такую высокую зарубежную оценку. Зачем Дели наши самолеты? Подробности

    Между Урсулой и Каей Каллас началась борьба за выживание

    Как утверждают СМИ ЕС, глава евродипломатии Кая Каллас окончательно восстала против своего начальника – председателя Еврокомиссии Урсулы фон дел Ляйен. Урсула известна тем, что извела всех своих внутренних врагов. Но история требует, чтобы она отправилась в политическое небытие вслед за ними. Подробности

    Россия использовала в военных целях зависимость Украины от Starlink

    Starlink снова стал «яблоком раздора» между ЕС и США. Глава польского МИД Радослав Сикорский обвинил Илона Маска в том, что предприниматель не препятствует использованию системы спутниковой связи российскими военными, и потребовал отключить ее на Украине. Как ВС России используют Starlink и почему ни Киев, ни Вашингтон не способны изменить ситуацию? Подробности

    Почему европейские армии бессильны без США и НАТО

    Руководство Евросоюза призывает резко ускорить строительство собственных военных возможностей, независимых от США Вооруженных сил и промышленности. Однако есть сразу несколько причин, по которым эта задача является практически невыполнимой. И дело вовсе не в отсутствии финансирования. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Зеленский поставил задачу по убийству русских

      Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

