Пожарные Франции вышли на массовый протест против ухудшения условий труда

Пожарные Лилля устроили масштабный протест против ухудшения условий труда
Сотни пожарных вышли на улицы Лилля, чтобы выразить недовольство сокращением финансирования и нехваткой сотрудников, а также новыми требованиями к внешнему виду, пишут местные СМИ.
Около 700 пожарных французского департамента Нор собрались на трассе N356 в районе кольцевой дороги Лилля, чтобы выразить протест из-за ухудшения условий труда. Протестующие пришли в форме, с плакатами и флагами профсоюзов, а также жгли покрышки и баки, что вызвало перебои в движении транспорта, пишет РИА «Новости» со ссылкой на France 3. Позже участники протестов переместились в центр города, где продолжили свои акции.
По данным телеканала, профсоюзы заявили о нехватке 7 млн евро и 160 сотрудников в пожарной службе региона. Представители подчеркнули, что эти проблемы мешают спасателям выполнять свои обязанности в полном объеме.
Пожарные также выступают против введенного с 1 января запрета на ношение бороды и требуют снизить рабочую нагрузку.
Ранее фермеры Франции завалили улицы городов более чем тысячей тонн навоза в ходе протестов. До этого работники высокоскоростных поездов остановили работу, требуя повышения премий и стабильного расписания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень одобрения деятельности президента Франции Эммануэля Макрона снизился до 11% и сравнялся с худшим рейтингом среди лидеров страны.