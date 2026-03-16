Подмосковный школьник напал с ножом на сверстников
Ученик седьмого класса одной из школ в Щелковском округе Подмосковья напал на своих сверстников по дороге в школу, сообщили в Министерстве образования Московской области.
В социальных сетях сообщалось, что возможной причиной инцидента могла стать личная неприязнь к отличникам, однако официальные причины пока устанавливаются, передает ТАСС.
«Нападение произошло по дороге в школу. Причина конфликта устанавливается. На месте работают правоохранительные органы и сотрудники администрации», – заявили в пресс-службе министерства.
В феврале в Александровске ученик седьмого класса с ножом напал на сверстника, пострадавший получил тяжелое ранение. После этого было возбуждено уголовное дело.
В декабре после нападения несовершеннолетнего на школу в Одинцовском районе Московской области возбудили уголовное дело.