Пашинян обсудил с Зеленским углубление сотрудничества Армении с Украиной
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава киевского режима Владимир Зеленский провели встречу на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване, сообщила пресс-служба правительства Армении.
В ходе переговоров лидеры обсудили возможности расширения двустороннего сотрудничества и подчеркнули значимость его углубления в сферах, представляющих взаимный интерес, передает ТАСС.
В заявлении подчеркивается, что Пашинян и Зеленский обменялись мнениями о текущих региональных и глобальных событиях. Стороны отметили важность продвижения к стабильному и прочному миру.
Кроме того, в Ереване состоялась встреча министров иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и Украины Андрея Сибиги. Как уточняет МИД Армении, дипломаты также обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия.
На прошлой неделе Пашинян сообщил об ожидании Зеленского на саммите Армения – ЕС.
Политолог Николай Силаев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что приглашение Зеленского на саммит ЕС – Армения подтверждает курс Еревана на шаги в сторону разрыва отношений с Москвой.
Представитель партии «Сильная Армения», возглавляемой предпринимателем Самвелом Карапетяном, Нарек Карапетян предупредил, что Зеленского в Армению может осложнить отношения республики с Россией.