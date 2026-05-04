Пашинян обсудил с Зеленским углубление сотрудничества Армении с Украиной

В ходе переговоров лидеры обсудили возможности расширения двустороннего сотрудничества и подчеркнули значимость его углубления в сферах, представляющих взаимный интерес, передает ТАСС.

В заявлении подчеркивается, что Пашинян и Зеленский обменялись мнениями о текущих региональных и глобальных событиях. Стороны отметили важность продвижения к стабильному и прочному миру.

Кроме того, в Ереване состоялась встреча министров иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и Украины Андрея Сибиги. Как уточняет МИД Армении, дипломаты также обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия.

На прошлой неделе Пашинян сообщил об ожидании Зеленского на саммите Армения – ЕС.

Политолог Николай Силаев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что приглашение Зеленского на саммит ЕС – Армения подтверждает курс Еревана на шаги в сторону разрыва отношений с Москвой.

Представитель партии «Сильная Армения», возглавляемой предпринимателем Самвелом Карапетяном, Нарек Карапетян предупредил, что Зеленского в Армению может осложнить отношения республики с Россией.