Силы ПВО отразили атаку двух дронов ВСУ на подлете к Москве

Диетолог Лебедева рассказала о влиянии лимона на продолжительность жизни

Tекст: Катерина Туманова

«Прямая связь между употреблением лимона и увеличением продолжительности жизни не доказана, но снижение риска хронических заболеваний косвенно способствует долголетию», – сообщила она ТАСС.

Лебедева подчеркнула, что лимон положительно влияет на организм, снижая уровень плохого холестерина и артериальное давление, а также уменьшает риски хронических заболеваний.

По словам Лебедевой, научные исследования подтверждают наличие биологически активных веществ в лимоне, которые обладают антиоксидантным действием и замедляют процессы старения.

Она добавила, что лимон не является лекарственным средством, его следует рассматривать как полезное дополнение к сбалансированному рациону.

