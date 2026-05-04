Пушилин назвал сотрудников украинских ТЦК «очень богатыми людьми»
Высокий уровень коррупции в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине связан с регулярными случаями вымогательства крупных сумм за освобождение от службы, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его словам, коррупционная составляющая в ТЦК на Украине достаточно велика.
«Тэцэкашники – очень богатые люди, свидетельств этому масса», – заявил Пушилин ТАСС.
Глава ДНР подчеркнул, что в открытых источниках немало доказательств высокого уровня коррупции в этих структурах.
Он напомнил, что недавно в Одессе были задержаны сотрудники ТЦК, которые вымогали деньги за освобождение людей от службы.
«Причем не стесняясь, если не ошибаюсь, 30 тыс. долларов за освобождение, повторное освобождение конкретного человека. Они вымогали, за что были задержаны, арестованы, ближайшая судьба неизвестна», – добавил Пушилин.
