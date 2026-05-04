В Иране любое вмешательство США в режим Ормуза назвали нарушением перемирия

В Иране любое вмешательство США в режим Ормуза сочтут нарушением перемирия
Глава Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрагим Азизи предупредил, что любое вмешательство США в регулирование судоходства через Ормузский пролив будет нарушением режима прекращения огня.
«Любое вмешательство США в новый морской режим Ормузского пролива будет рассматриваться как нарушение режима прекращения огня», – приводит агентство Anadolu слова Азизи в соцсети Х.
Парламентарий отверг идею о том, что водные пути могут управляться Вашингтоном, заявив, что Ормузский пролив и Персидский залив «не будут регулироваться бредовыми постами Трампа».
«Никто не поверит в эти взаимные обвинения!» – добавил он.
Эти заявления последовали за воскресными комментариями американского президента Дональда Трампа о том, что США примут меры для выведения судов, застрявших в Ормузском проливе.
В сообщении на своей платформе Truth Social Трамп назвал этот шаг «гуманитарным жестом», направленным на оказание помощи нейтральным странам, не участвующим в американо-израильской войне против Ирана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену за содеянное». При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном.