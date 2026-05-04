    Борис Акимов Корова становится символом прогрессивной жизни

    У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.

    Михаил Зайцев Свободное море похоронят в узких водах Ормуза

    По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.

    Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.

    4 мая 2026, 06:24 • Новости дня

    В Иране любое вмешательство США в режим Ормуза назвали нарушением перемирия

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрагим Азизи предупредил, что любое вмешательство США в регулирование судоходства через Ормузский пролив будет нарушением режима прекращения огня.

    «Любое вмешательство США в новый морской режим Ормузского пролива будет рассматриваться как нарушение режима прекращения огня», – приводит агентство Anadolu слова Азизи в соцсети Х.

    Парламентарий отверг идею о том, что водные пути могут управляться Вашингтоном, заявив, что Ормузский пролив и Персидский залив «не будут регулироваться бредовыми постами Трампа».

    «Никто не поверит в эти взаимные обвинения!» – добавил он.

    Эти заявления последовали за воскресными комментариями американского президента Дональда Трампа о том, что США примут меры для выведения судов, застрявших в Ормузском проливе.

    В сообщении на своей платформе Truth Social Трамп назвал этот шаг «гуманитарным жестом», направленным на оказание помощи нейтральным странам, не участвующим в американо-израильской войне против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил  «достаточно высокую цену за содеянное». При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном.

    3 мая 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт оценил вероятность атаки США на Кубу

    Tекст: Олег Исайченко

    Куба давно является раздражающим фактором для США. Поэтому Вашингтон, раззадоренный успехом операции в Венесуэле, может попытаться устроить схожую маленькую победоносную войну против острова. При этом Штаты наверняка учтут неудачный опыт Ирана, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин.

    «Вероятность атаки США на Кубу довольно высока. Как показывает практика, нынешняя американская администрация в целом склонна решать вопросы и урегулировать свое недовольство чужой политикой военным путем. Мы в этом убедились на примере Венесуэлы и Ирана», – сказал военный эксперт Юрий Лямин.

    По мнению аналитика, Штаты могут использовать Кубу, чтобы отвлечь внимание от «не самой удачной» операции на Ближнем Востоке. Еще один аргумент в пользу возможной атаки – географическое положение острова. «Куба территориально ближе к США и Вашингтон может попытаться провести там маленькую победоносную войну по венесуэльскому сценарию», – рассуждает спикер.

    «К слову, успех операции против Николаса Мадуро раззадорил Дональда Трампа, Вашингтон стал меньше бояться подобных атак», – обратил внимание собеседник. Немаловажно и то, что Гавана давно является раздражающим фактором для США. «При этом в Америке находится большая кубинская оппозиционная диаспора, которая поддерживает республиканцев. Да и госсекретарь Марко Рубио является представителем этой общины», – детализирует он.

    «Так что решить кубинский вопрос новым способом выглядит для Трампа очень соблазнительно. И если не удастся дожать страну экономически, мы вполне можем увидеть военный сценарий. Я думаю, речь пойдет если не о похищении, то об убийстве политического руководства республики и дальнейшем давлении на новые власти», – допускает Лямин.

    Что примечательно этот сценарий сработал в Каракасе. Но не принес результатов в Тегеране, хотя «США на это надеялись». «Получится ли провернуть подобную операцию на Кубе – вопрос спорный. На мой взгляд, политический режим в Гаване более устойчив, нежели в Венесуэле. Но в то же время рычагов давления на Кубу у Штатов значительно больше», – сравнивает эксперт.

    В заключении Лямин предположил, что Вашингтон может учесть опыт Венесуэлы и Ирана в случае с Кубой. «И тогда Штаты попытаются сделать ставку на шоковый удар с привлечением большего количества сил и средств», – резюмировал он.

    Издание Politico со ссылкой на источники пишет, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность проведения военной операции против Кубы. При этом отмечается, что пока что упор делается на дипломатические попытки убедить республику пойти на определенные уступки.

    В частности, Вашингтон настаивает на приватизации государственных предприятий острова, привлечении иностранных инвестиций и закупке американских энергоносителей. Как подчеркивает издание, Штаты донесли до Гаваны свою готовность повременить со сменой власти в республике, но при этом они хотят, чтобы отдельные официальные лица добровольно ушли в отставку.

    На этом фоне президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о росте военной угрозы для страны со стороны Штатов. «Президент США поднимает свои угрозы военной агрессии против Кубы до опасного и беспрецедентного масштаба», – написал кубинский лидер в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он призвал международное сообщество обратить внимание на ситуацию и вместе с американским народом не допустить преступных действий ради интересов небольшой группы влиятельных лиц.

    Диас-Канель также добавил, что ни один агрессор не добьется капитуляции Гаваны, а столкнется с народом, полным решимости отстаивать суверенитет на каждом участке национальной территории.

    3 мая 2026, 19:25 • Новости дня
    Советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи жестко раскритиковал американские власти, назвав их пиратами и предупредив о готовности топить вражеский флот.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи выступил с резким заявлением в адрес Соединенных Штатов, передает ТАСС. Он предупредил Вашингтон о решимости Тегерана жестко противостоять любым угрозам.

    «США – единственный в мире пират с авианосцами. Наша способность бороться с пиратами не уступает нашей способности топить боевые корабли. Приготовьтесь к тому, что ваши корабли и силы окажутся на кладбище, подобно тому, как обломки вашего самолета остались в Исфахане», – написал политик в социальной сети X.

    Белый дом официально уведомил Конгресс США об окончании военной операции против Ирана.

    Белый дом в письме Конгрессу США о завершении боевых действий против Ирана сообщил, что американский военный контингент продолжит находиться в регионе для сдерживания потенциальных угроз.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    3 мая 2026, 18:27 • Новости дня
    Война на Ближнем Востоке оставила Польшу без американского оружия
    Tекст: Ольга Иванова

    Обострение ситуации в ближневосточном регионе привело к срыву сроков передачи военной техники из Соединенных Штатов для нужд польской армии.

    Глава Министерства национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш подтвердил проблемы с получением вооружения, передает РИА «Новости». По его словам, американская сторона уже уведомила Варшаву о возможных сдвигах в графике.

    «Что касается батарей Patriot, у нас нет сигнала, чтобы были задержки. В отношении другой техники, элементов, которые мы покупаем, могут быть задержки. Такую информацию мы получаем от американской стороны», – сказал министр.

    При этом чиновник подчеркнул, что текущие изменения сроков не являются критическими для государства. Однако он признал, что ближневосточный конфликт негативно сказывается на снабжении не только Варшавы, но и других европейских союзников.

    За последние несколько лет польские власти заключили с Вашингтоном многомиллиардные контракты. Соглашения предусматривают закупку самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, бронетехники и средств противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти уведомили европейских лидеров о возможных проблемах с поставками вооружений из-за ситуации в Иране.

    Предстоящие серьезные задержки американского оружия вызывают тревогу в европейских странах.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о риске многолетних срывов сроков передачи военной техники.

    3 мая 2026, 15:05 • Новости дня
    Американист объяснил планы Трампа вывести более 5 тыс. американских военных из Германии

    Tекст: Олег Исайченко

    Изначально было понятно, что американские военные находились в Германии ради самого факта присутствия. По логике США, после начала СВО это должно было оказывать давление на Россию. Однако сегодня ситуация возвращается к тому, что было до 2022 года. При этом вывести дополнительные силы из Европы Трампу не позволит закон, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Администрация Дональда Трампа действительно рассматривает возможность вывода одной бригады сухопутной армии США, численность которой все-таки, скорее всего, не дотягивает до пяти тысяч. Этот контингент был передислоцирован в ФРГ после начала спецоперации и особого смысла его держать на территории Германии не было», – считает американист Малек Дудаков.

    По его словам, это был элемент символического давления на Россию в военном ключе. «Все изначально понимали, что солдаты находятся там ради самого факта присутствия, не более того. Сейчас же ситуация возвращается к тому, что было до 2022 года», – добавляет аналитик.

    Между тем, основной ключевой персонал американских военных баз Германии, вроде базы Ramstein, не затронут. Поэтому американская логистика, которая пользуется этими объектами, «никоим образом не пострадает». В этом контексте есть более значимый сюжет, акцентирует собеседник.

    «Трамп решил не отправлять в Германию батальон дальнобойного огня, вооруженный HIMARS. А ведь при Джо Байдене предполагалось, что они получат первые американские гиперзвуковые ракеты Dark Eagle. Это стало бы серьезной эскалацией в отношениях с Москвой», – пояснил он.

    Учитывая, что Трамп обижен на европейцев из-за Ирана, он ищет способы им насолить. «Впрочем, надо понимать, что возможности президента ограничены. Так, если мы берем тарифы, то большинство из них Верховный суд уже отменил. Что касается войск, то американский лидер не случайно выводит только одну бригаду из Европы», – замечает Дудаков.

    Эксперт рассказал, что Трампу, согласно американскому законодательству, запрещено сейчас сокращать численность войск в Европе ниже 76 тыс. «На сегодняшний день на континенте находится порядка 80 тыс. военных. Так что, по сути, президент просто доводит количество солдат до минимально допустимого значения», – детализирует спикер.

    Однако сам факт вывода войск Дудаков расценил как «важный сигнал». «Трамп показывает европейцам, что на «зонтик безопасности Дяди Сэма» полагаться не стоит. И они будут реагировать на это соответствующим образом, а именно – пытаться работать в обход США. Тем более, что мы уже видим, как блок НАТО все больше превращается в исключительно европейскую историю», – резюмировал американист.

    Трамп заявил о намерении вывести из Германии более пяти тыс. американских военных. Хотя ранее Пентагон подтверждал вывод только 5 тыс. солдат. Ожидается, что на это уйдет от шести месяцев до года. Всего в ФРГ находится 35 тыс. американцев, а также штаб-квартира всей европейской группировки США.

    Напомним, решение Трампа последовало вслед за ссорой американского лидера с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Тот обвинил главу Белого дома в непродуманных действиях против Ирана. Затем он фактически обвинил Трампа в том, что его действия унижают все Соединенные Штаты.

    4 мая 2026, 00:20 • Новости дня
    Трамп анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов
    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морские силы США с понедельника, 4 мая, направят корабли иностранных государств через Ормузский пролив, и предупредил, если Иран попытается нарушить этот процесс, американские военные применят силу.

    Объявленная Трампом активность в Ормузском проливе, которую он назвал «Проектом Свобода», является самым значительным шагом его администрации в попытке вновь открыть ключевой пролив с тех пор, как Иран закрыл его в начале войны, пишет портал Axios.

    Хотя Трамп говорит, что этот шаг носит «гуманитарный характер», проект – явный вызов усилиям Тегерана по установлению контроля над проливом. Военный ответ Ирана может спровоцировать конфронтацию и даже перерасти в войну.

    В социальной сети Truth, американский лидер заявил, что страны всего мира, которые не участвуют в войне, но у которых есть корабли, застрявшие в проливе, попросили США помочь их освободить.

    По его словам, на большинстве этих судов заканчивается продовольствие и другие припасы для экипажей, люди страдают от проблем со здоровьем.

    «Перемещение судов предназначено для того, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не сделали абсолютно ничего плохого. Которые являются жертвами обстоятельств. Это гуманитарный жест от имени Соединенных Штатов, стран Ближнего Востока и, в частности, страны Иран. Мы сказали тем странам, что будем безопасно выводить их суда из ограниченного водного канала, чтобы они могли свободно заниматься своим бизнесом», – написал Трамп.

    По его словам, если описанный процесс каким-либо образом будет нарушен, с этим придется бороться силой.

    При этом какое-то время не было понятно, участвует ли Иран в вышеописанном проекте и согласован ли он с Тегераном.

    Трамп написал, что его представители «ведут очень позитивные дискуссии» с Ираном, подчеркнув, что они «могут привести к чему-то очень позитивному для всех».

    По словам источников Axios, в воскресенье США направили еще один измененный проект соглашения о прекращении войны в ответ на последнее предложение Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Американский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену за содеянное».

    При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном.

    3 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    Трамп посчитал предложение Ирана неприемлемым для урегулирования конфликта

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что ознакомился с очередным предложением Тегерана по урегулированию конфликта и ответил «иранское предложение неприемлемо для меня».

    Президент США сказал в комментарии Kan News о том, что узнал о новом предложении из Ирана и считает его «неприемлемым».

    Трамп добавил, что «кампания идет отлично» и снова призвал помиловать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отметив, что он является «премьером военного времени» и Израиль не существовал бы, «если бы не я и Биби».

    «Вам нужен премьер-министр, который мог бы сосредоточиться на войне, а не на ерунде», – подчеркнул Трамп.

    До этого официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о получении от США ответа на предложение по урегулированию конфликта. Посредником между сторонами в этот раз так же выступил Пакистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Американский лидер ранее заявлял, что Иран еще не заплатил достаточно высокую цену за свои действия, предполагая, что Тегеран вряд ли сможет предложить Вашингтону выгодные условия сделки.

    Кроме того, советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище, назвав их пиратами и предупредив о готовности топить вражеский флот.


    3 мая 2026, 15:53 • Новости дня
    Захваченный у Йемена танкер с топливом ушел к берегам Сомали

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Захваченный у побережья Йемена танкер M/T EUREKA заходит в территориальные воды Сомали, сообщила служба береговой охраны Йемена на своём сайте.

    Захваченный у побережья Йемена танкер M/T EUREKA зашел в территориальные воды Сомали, передает РИА «Новости». Йеменская служба береговой охраны сообщила, что на борту судна находится около 2,8 тыс. тонн дизельного топлива, а надзор осуществляют девять вооруженных сомалийцев с различным оружием, включая РПГ. На судне находятся 12 членов экипажа, среди которых граждане Египта и Индии.

    Согласно информации, полученной в воскресенье, танкер приблизился к северо-восточному побережью Сомали. Попытка перехватить судно судами береговой охраны Йемена не увенчалась успехом из-за оперативных ограничений, опасений за безопасность экипажа и сложных морских условий. В результате служба была вынуждена вернуть свои корабли на базу в Адене.

    В субботу береговая охрана Йемена сообщила о захвате танкера, следовавшего под флагом Республики Того, возле юго-восточного побережья страны. Захват осуществила вооруженная группа, которая направила судно к побережью Сомали. Танкер перевозил дизельное топливо из ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестные захватили танкер у побережья Сомали.

    UKMTO сообщил о захвате грузового судна у берегов Сомали.

    Вооруженные люди захватили нефтяной танкер у побережья Йемена.

    3 мая 2026, 15:24 • Новости дня
    Армия Израиля ошибочно перехватила свои снаряды на границе с Ливаном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направила ракеты-перехватчики на ложные цели, неправильно идентифицировав снаряды, выпущенные ее солдатами на юге Ливана, сообщил армейский источник.

    Армия обороны Израиля ошибочно запустила ракеты-перехватчики по своим же снарядам на границе с Ливаном, передает ТАСС. Как сообщил армейский источник агентству, инцидент произошел после того, как солдаты ЦАХАЛ открыли огонь на юге Ливана.

    По словам источника, несколько выпущенных снарядов были ошибочно классифицированы израильскими военными как подозрительные воздушные цели. «Соответственно, были запущены ракеты-перехватчики», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ливана запретили военную деятельность организации «Хезболла».

    Армия Израиля вошла на территорию Ливана.

    В результате ударов Израиля по Ливану погибли 31 человек.

    3 мая 2026, 12:15 • Новости дня
    Армия Израиля заявила об обстреле с территории Ливана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные зафиксировали новый обстрел с территории Ливана, сообщила армейская пресс-служба.

    Армия Израиля зафиксировала новый обстрел с территории Ливана, сообщает ТАСС. Пресс-служба израильских военных уточнила, что инцидент произошёл на севере страны, в районе приграничного поселка Авивим. Из-за угрозы атаки в этом районе была объявлена воздушная тревога.

    По информации израильских военных, в сторону Израиля было выпущено несколько снарядов. Один из них удалось перехватить, судьба остальных снарядов и эффективность попыток их перехвата пока уточняется.

    В армии Израиля подчеркнули, что данный обстрел стал очередным нарушением договоренностей о прекращении огня со стороны «Хезболлы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские атаки с 2 марта привели к гибели 2659 ливанцев.

    Боевики «Хезболлы» подбили израильские танки с помощью дронов на оптоволокне.

    Армия Израиля уничтожила 50 объектов «Хезболлы» на юге Ливана.

    3 мая 2026, 23:05 • Новости дня
    ОАЭ вышли из Организации арабских стран-экспортеров нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно заявлению, опубликованному в воскресенье межправительственной организацией, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли из Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК).

    Этот шаг был предпринят после того, как 28 апреля ОАЭ объявили о своем выходе из ОПЕК и ОПЕК+, заявив о планах сосредоточиться на увеличении собственной добычи нефти, сообщил портал Investing.com

    Организация ОАПЕК, созданная в 1968 году, призвана расширить сотрудничество между арабскими странами-экспортерами нефти. В отличие от ОПЕК, она не устанавливает производственную политику для своих стран-членов.

    Выход ОАЭ из ОПЕК знаменует собой еще один шаг в отходе страны от многосторонних рамок регулирования добычи нефти.

    Ранее Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заявила, что выделит 200 млрд дирхамов (55 млрд долларов) на проекты в 2026-2028 годах для ускорения роста и реализации своей стратегии.

    Как заявила компания, запланированные контракты подтверждают пятилетний план капитальных вложений ADNOC и дают начало новому этапу реализации проектов мирового масштаба по цепочке создания стоимости для удовлетворения растущего мирового спроса на энергию.

    Напомним, Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Представитель МИД ОАЭ аль-Хамели назвал выход из ОПЕК стратегическим решением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Юшков назвал решение ОАЭ возможным элементом сделки Абу-Даби с США для снижения цен на топливо перед американскими выборами. Советник премьера Ирака Салех спрогнозировал создание новых нефтяных альянсов.

    3 мая 2026, 22:37 • Новости дня
    Уиткофф сообщил CNN о ходе переговоров США и Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном.

    «Иран рассматривает ответ США на мирное предложение Тегерана, сообщило иранское министерство иностранных дел. По данным ведомства, план не затрагивает ядерные вопросы», – передает CNN.

    При этом спецпосланник США Стив Уиткофф заявил телекомпании о том, что переговоры между США и Ираном продолжаются.

    Ранее американский президент Дональд Трамп выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену за содеянное».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище, назвав их пиратами и предупредив о готовности топить вражеский флот.

    4 мая 2026, 01:55 • Новости дня
    В Иране рассказали о ключевых пунктах мирного предложения для США

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил в эфире государственного телевидения о том, что США ответили на предложение Ирана через Пакистан, и Тегеран рассматривает ответ Вашингтона.

    «Наш план из 14 пунктов сосредоточен исключительно на прекращении войны и не содержит вопросов, связанных с ядерной сферой. На данном этапе мы сосредоточены на конкретных вопросах прекращения войны в регионе, включая Ливан», – приводит слова Багаи агентство Fars.

    В Иране отметили, что Тегеран представил новый всеобъемлющий мирный план и,  как заявили иранские официальные лица, теперь «мяч на стороне США».

    Тегеран и Вашингтон провели первый раунд переговоров в Исламабаде в середине апреля, через несколько дней после того, как Пакистан выступил посредником в прекращении огня, что позволило остановить 40-дневное американо-израильское наступление на страну.

    Переговоры провалились, иранские власти обвинили американскую делегацию в выдвижении максималистских требований. Попытки Пакистана организовать второй раунд переговоров между Ираном и США также потерпели неудачу, поскольку Иран отказался принять требования США.

    Багаи заявил, что «заявление США о разминировании Ормузского пролива принципиально не входит в наши планы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран 1 мая передал Пакистану новое предложение по перемирию с США. Американский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену за содеянное».

    При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном. Затем глава Белого дома анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов.

    4 мая 2026, 03:50 • Новости дня
    Экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани госпитализирован в критическом состоянии

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани госпитализирован и находится в «критическом, но стабильном состоянии», сообщил в воскресенье его пресс-секретарь Тед Гудман.

    Гудман не предоставил подробной информации о состоянии Джулиани и о том, как долго он находится в больнице, передает Reuters.

    «Мэр Джулиани – борец, который встречал испытания в своей жизни с непоколебимой силой, и он борется с той же силой сейчас. Мы просим вас присоединиться к нашей молитве за мэра Америки Руди Джулиани», – сказано в сообщении Гудмана.

    Джулиани, которому 81 год, получил признание за свою реакцию на теракт «Аль-Каиды» 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, за что заслужил прозвище «мэр Америки».

    Джулиани работал адвокатом президента Дональда Трампа в его попытках отменить результаты выборов 2020 года, что привело к уголовным обвинениям против Джулиани в двух штатах США и иску о клевете от сотрудников избирательных участков. Джулиани свою вину в уголовных делах отрицает.

    Президент США Дональд Трамп в социальных сетях назвал Джулиани «лучшим мэром в истории Нью-Йорка» и добавил, что демократы обращались с ним нехорошо.

    В прошлом году Джулиани был госпитализирован после автомобильной аварии в Нью-Гэмпшире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший мэр Нью-Йорка Джулиани заключил сделку с обвинением ради роскошной недвижимости.


    4 мая 2026, 03:24 • Новости дня
    Трамп повторил призыв к президенту Израиля о помиловании Нетаньяху

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп, комментируя ситуацию с Ираном снова обратился к президенту Израиля Ицхаку Герцогу, призвав его помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Трамп в комментарии Kan News повторил свой призыв к президенту Израиля помиловать Нетаньяху.

    «Он премьер-министр военного времени. Израиля не существовало бы, если бы не я и Биби. В таком контексте вам нужен премьер-министр, который мог бы сосредоточиться на войне, а не на ерунде», – заявил американский президент.

    Напомним, осенью 2025 года Нетаньяху попросил помилования у президента Израиля. До этого Герцог получил письмо от американского лидера с той же просьбой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху объяснил подачу прошения о помиловании. Сотни митингующих в Тель-Авиве выступили против помилования Нетаньяху.

    4 мая 2026, 06:15 • Новости дня
    Axios сообщил о начале операции США в Ормузском проливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Анонсированная американским президентом Дональдом Трампом операция «Свобода» по выводу судов через Ормузский пролив не предполагает обязательного сопровождения коммерческих судов кораблями ВМС США, утверждает портал Axios, ссылаясь на двух американских чиновников.

    Операция США «Свобода» по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив не будет включать обязательное сопровождение коммерческих судов американскими военными кораблями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios и двух американских чиновников. По данным источников, корабли ВМС США будут находиться рядом, чтобы при необходимости предотвратить возможные атаки со стороны иранских военных.

    Как отмечает Axios, главное внимание будет уделяться информированию коммерческих судов о наиболее безопасных маршрутах для прохода через Ормузский пролив. Представители американских военных уточняют, что в операции будут задействованы эсминцы, самолеты и 15 тыс. военнослужащих.

    Президент США Дональд Трамп объявил, что операция «Свобода» начнётся утром в понедельник по ближневосточному времени. Она призвана обеспечить безопасный проход судов, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США решили направить в Ормузский пролив 15 тыс. солдат и несколько эсминцев.

    Дональд Трамп анонсировал запуск «Проекта Свобода» по выводу находящихся в Ормузском проливе судов.

    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Почему Мерц ввязался в открытую ссору с США

    Весьма осторожный обычно немецкий канцлер внезапно ввязался в публичную перепалку с президентом США – и добился заявлений о выводе части американского военного контингента из ФРГ. Какова подоплека этого конфликта между Фридрихом Мерцем и Дональдом Трампом – и чем он в итоге закончится? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

