Минобороны Польши: Поставки американского оружия могут задержаться на годы

Варшава предупредила о риске многолетней задержки поставок вооружений из США

Tекст: Мария Иванова

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о возможных срывах сроков поставок вооружения от американских компаний, передает РИА «Новости». По его словам, задержки могут составить несколько лет.

Варшава активно закупает у Вашингтона военную технику, включая самолеты, вертолеты, танки, комплексы ПВО и артиллерию. Глава оборонного ведомства отметил, что польская сторона находится в постоянном контакте с американскими партнерами, которые предупреждают о возможных трудностях в некоторых областях.

«Наверстывание и восстановление производственных мощностей – это, к сожалению, годы, а не месяцы. Производство ракет очень маломощное, в том числе для Patriot и Himars. Потребности Ближнего Востока гигантские. Вся Европа использует Patriot», – подчеркнул Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM.

Он добавил, что Соединенным Штатам потребуются годы для восполнения запасов ракет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти заморозили передачу снарядов для систем HIMARS Эстонии.

Ранее Вашингтон уведомил европейских лидеров о возможных проблемах с поставками вооружений.

Пентагон начал неофициально предупреждать союзников о задержках отгрузки ракет для комплексов Patriot.