  • Новость часаПрезидент Ирана опроверг поставки ракет России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трампа пытались убить ради Украины
    Лавров: Руководство США превзошло в стремлении к тоталитаризму сюжеты Оруэлла
    Канада решила передать Украине пистолеты времен Второй мировой войны
    Морякам в Финском заливе предложили использовать карту и компас из-за сбоев GPS
    Путин увеличил численность Вооруженных сил на 180 тыс. военнослужащих
    Пашинян не упомянул Россию в числе бенефициаров мирного договора Баку и Еревана
    Дания дополнительно решила передать Киеву несколько F-16
    Суд оставил в СИЗО обвиняемого в подрыве ж/д под Рязанью гражданина Италии
    Байден попросил помочь Секретной службе США после второго покушения на Трампа
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Деколонизация для России означает освобождение от Запада

    Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграция из Центральной Азии как повод задуматься

    Главная проблема отношений между Россией и странами Центральной Азии – это пока неспособность найти свой, третий путь, который бы отличался от уже невосстановимой советской модели, но не повторил бы печальный опыт европейцев и их бывших колоний.

    14 комментариев
    Камран Гасанов Камран Гасанов У Шольца сдают нервы

    Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».

    10 комментариев
    16 сентября 2024, 18:05 • Новости дня

    Эксперт: Россия приступила к поэтапному увеличению армии

    Военный эксперт Леонков: Наращивание численности Вооруженных сил станет ответом Москвы на новые внешнеполитические вызовы

    Эксперт: Россия приступила к поэтапному увеличению армии
    @ Владислав Ногай/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Количество внешнеполитических вызовов для России неуклонно растет. Вступление в НАТО Финляндии и Швеции кардинально меняет степень угроз для наших северных рубежей. Наращивание личного состава станет достойным ответом на данные угрозы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В понедельник Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил.

    «Речь идет о крайне серьезном увеличении численности Вооруженных сил России. Из 180 тыс. человек примерно можно сформировать 20 дивизий. Это второе существенное наращивание личного состава армии после декабря 2023 года. Таким образом, можно говорить о поступательном и спланированном улучшении военного потенциала страны», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Подобные действия президента обоснованы нарастанием внешнеполитических угроз. Напомню, что с недавних пор НАТО пополнилось двумя новыми членами: Финляндией и Швецией. Это изменение создает значительные вызовы для северных рубежей России, на которые мы не можем не реагировать», – отмечает он.

    «Соответственно, большая часть военных после увеличения численности армии будет привлекаться именно сюда. Если говорить о составе будущих войск, то в первую очередь здесь требуется усиленное присутствие артиллерийских формирований и ВМФ. Нельзя забывать и о наращивании систем ПВО», – считает эксперт.

    «Необходимо усилить и ВВС. Привлечение новобранцев будет осуществляться путем набора солдат на контрактной основе. Важно понимать, что люди, решившие связать свою жизнь с армией, также нуждаются в соответствующем обучении. Таким образом, стоит ожидать поэтапного увеличения кадрового состава», – акцентирует собеседник.

    «Наскоком достичь цифры в 1,5 млн военнослужащих не получится. Это в Минобороны хорошо понимают. Скорее всего, к данной отметке мы приблизимся где-то в пределах одного года. Распределять нагрузку будут поэтапно, так, чтобы это не сказывалось на качестве подготовки новобранцев и не создавало проблем для бюджета», – полагает он.

    При этом в командование новых формирований, скорее всего, будут привлекаться солдаты, уже прошедшие закалку СВО, говорит эксперт. Их опыт сейчас крайне востребован. Это настоящая элита Российской армии, которая сумеет достойно руководить людьми, не так давно подписавшими контракт с Минобороны», – заключил Леонков.

    В понедельник Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 единиц. Согласно документу, количество военнослужащих повысится до 1,5 млн человек. Таким образом, личный состав пополнят 180 тыс. солдат. Изменения вступят в силу с 1 декабря текущего года.

    Напомним, в последний раз штатная численность Вооруженных сил менялась зимой 2023-го – ее повысили до 2 209 130 человек. Тогда в Минобороны сообщили, что привлечение новобранцев будет осуществляться за счет записывающихся на контрактную службу. Само решение в ведомстве объясняли ростом угроз для России, связанных с проведением специальной военной операции и расширением блока НАТО.

    При этом еще в марте этого года Сергей Шойгу отмечал, что до конца 2024-го планируется формирование двух общевойсковых армий и 30 соединений, из которых 14 приходятся на дивизии, а 16 – на бригады. По данным Минобороны, лишь с января по июль контракты с военным ведомством заключили порядка 190 тыс. россиян. Темп набора остается «стабильным» и составляет примерно 1 тыс. человек в сутки.

    14 сентября 2024, 01:20 • Новости дня
    Байден отреагировал на слова Путина об ударах вглубь России

    Байден отреагировал на слова Путина об ударах западным оружием вглубь России

    Байден отреагировал на слова Путина об ударах вглубь России
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден в ответ на заявления президента России Владимира Путина о последствиях решения разрешить Киеву бить западным дальнобойным оружием по России заявил, что не думает много о российском лидере.

    «Я не думаю много о Владимире Путине», – приводит РИА «Новости» слова Байдена.

    Так он отреагировал на слова Путина, предупредившего об угрозе прямого вовлечения Запада в украинский конфликт и войны с Россией.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

    Коментарии (48)
    14 сентября 2024, 20:20 • Новости дня
    Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью «Эрнеста» и «Гудвина»

    Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову и военной контрразведке ФСБ предстоит разобраться в ситуации, вокруг гибели военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин», такое поручение дал глава Минобороны Андрей Белоусов.

    Белоусов поручил своему заместителю и начальнику Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковнику Виктору Горемыкину и Герасимову вместе с военной контрразведкой ФСБ разобраться с ситуацией, связанной с информацией о гибели «Эрнеста» и «Гудвина», сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Министр поставил поручение на личный контроль.

    Как сообщает ТАСС, в некоторых Telegram-каналах сообщили о гибели операторов дронов Первой Славянской бригады с позывными «Эрнест» и «Гудвин». Согласно этой информации, за критику командования расчет принудительно расформировали и специалистов по БПЛА отправили в штурмовое подразделение, которое понесло потери в боях за город Украинск.

    Позывной «Гудвин» принадлежал бывшему начальнику подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики Дмитрию Лысаковскому. В переписке, которая была выложена в соцсетях, он высказывал мнение, что его переводом в штурмовой отряд «отправили в один конец».

    Коментарии (53)
    15 сентября 2024, 19:01 • Видео
    В Германии ищут замену Шольцу

    Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    Коментарии (4)
    15 сентября 2024, 17:34 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта

    Политолог Скачко: Россия не согласится на заморозку украинского конфликта

    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Война превратилась в средство поддержания власти Владимира Зеленского. Когда в прессе начинают обсуждать возможность прекращения конфликта, он всегда реагирует на это очень жестко, понимая, что на Западе ему могут готовить более сговорчивого преемника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план.

    «Материал газеты Bild, скорее всего, стал результатом умышленной утечки информации со стороны США. Западный мир хочет склонить Украину к миру, действуя в том числе и с помощью общественного давления. Разумеется, в офисе Зеленского это прекрасно понимают, из-за чего и пытаются поспешно обозначить выпущенную статью как фейк», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Для них текущий конфликт – единственный способ остаться у власти. Между тем Вашингтон и Брюссель изрядно устали от бесконечных затрат на поддержку ВСУ. Думаю, что своеволие нынешней администрации вполне может повлечь за собой и ее постепенную замену. Уверен, Штаты уже ищут более сговорчивых украинских политиков», – отмечает он.

    «Неслучайно вместе с Энтони Блинкеном в Киев недавно заскочил и Валерий Залужный. Не исключаю, что именно его готовят в качестве преемника Владимира Зеленского. Что касается остановки огня, скорее всего, она будет требоваться на Харьковском направлении. В настоящий момент это самый проблемный участок фронта для ВСУ», – считает собеседник.

    «Тем не менее Россия не согласится на подобные условия со стороны Запада. После событий в Курской области это стало попросту невозможным. Москва не станет отвергать самой идеи переговоров, однако идти на поводу у США мы не намерены. Наша армия продолжит свое продвижение и будет добиваться полной реализации целей СВО», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план в рамках конфликта России и Украины. Согласно информации немецкого издания Bild, инициатива будет предусматривать прекращение огня на некоторых участках фронта, а также временную заморозку боевых действий.

    При этом Зеленский также попросит западные государства разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным вооружением по российской территории. Имеющие наработки плана он хочет передать Джо Байдену и обоим кандидатам на пост президента Штатов: Дональду Трампу и Камале Харрис.

    Тем не менее данную новость опроверг советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. По его словам, газета распространила «фейк». Он добавил, что издание не связывалась ни с одним человеком, вовлеченным в разработку реальной мирной инициативы. При этом Украина до сих пор выступает против заморозки конфликта в любом ее виде.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала возможные последствия одобрения США ударов Украины вглубь территории России.

    Коментарии (13)
    13 сентября 2024, 19:09 • Новости дня
    СМИ сообщили о гибели экс-главы воздушной разведки ДНР

    СМИ сообщили о гибели экс-главы воздушной разведки ДНР Лысаковского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики Дмитрий Лысаковский с позывным «Гудвин» погиб в зоне специальной военной операции, сообщают СМИ.

    Лысаковский погиб при выполнении приказа погиб после перевода в штурмовики, передает Lenta.Ru со ссылкой на автора Telegram-канала «ПриZрак Новороссии» Владимира Грубника. В аналогичных обстоятельства погиб еще один специалист по БПЛА с позывным «Эрнест».


    «Им был [дан] приказ, они пошли его выполнять. Как воины. Даже понимая истиную подоплеку "приказа". Пока мы пытались решить вопрос перевода через армейскую бюрократию, без скандалов и огласки, – через 4 дня – оба двухсотые. Переводить некого. Эрнест и Гудвин были людьми чести и долга», – написал Грубник. Он также опубликовал кадры переписки, где Лысаковский высказывал мнение , что его «отправили в один конец».

    Дмитрий Лысаковский с 2014 года занимался сбором финансовой помощи и организацией доставок гуманитарных грузов в Донбасс. С октября того же года стал участником боевых действий, позже стал главой подразделения воздушной разведки. Стоял у истоков создания подразделений БПЛА.

    В 2019 году Лысаковского осудили в Москве за попытку рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре.

    Коментарии (18)
    14 сентября 2024, 16:47 • Новости дня
    Le Monde: Париж испугался предупреждения Путина о войне с НАТО
    Le Monde: Париж испугался предупреждения Путина о войне с НАТО
    @ Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французскую сторону обеспокоило высказывание президента России Владимира Путина о возможном участии НАТО в украинском конфликте, сообщил источник Le Monde.

    Неназванный французский дипломатический источник Le Monde заявил, что Париж должен приложить все усилия, чтобы избежать третьей мировой войны, передает РИА «Новости».

    «Нельзя просто исключить возможность того, что русские могут расширить масштабы военных действий», – заключил он.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

    Коментарии (19)
    13 сентября 2024, 18:19 • Новости дня
    Набиуллина назвала главный внутренний риск для российской экономики

    Набиуллина: Исчерпание производственных мощностей и рабочей силы являются главным риском для экономики России

    Набиуллина назвала главный внутренний риск для российской экономики
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевым внутренним риском для экономики России является исчерпание производственных мощностей и рабочей силы, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    «В такой ситуации любое дополнительное стимулирование спроса будет приводить исключительно к росту цен без роста производства», – пояснила она, передает ТАСС.

    Глава ЦБ также указала на сохраняющиеся инфляционные риски, связанные с геополитической напряженностью и возможным замедлением крупнейших экономик мира, что может вызвать снижение спроса на сырьевые товары и оказать давление на российский экспорт и рубль.

    Ранее Центральный банк России повысил ключевую ставку до максимального с апреля 2022 года значения в 19%.

    Коментарии (80)
    16 сентября 2024, 14:02 • Новости дня
    Токаев заявил Шольцу о непобедимости России
    Токаев заявил Шольцу о непобедимости России
    @ REUTERS/Turar Kazangapov

    Tекст: Валерия Городецкая

    В военном отношении Россию невозможно победить, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, находящимся с официальным визитом в Астане.

    «Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима», – сказал Токаев, говоря об урегулировании ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что дальнейшая эскалация конфликта повлечет непоправимые последствия для всего человечества, всех стран, которые напрямую вовлечены в него.

    Ранее Токаев заявил, что ни одну проблему в мире нельзя решить без России.

    Коментарии (15)
    13 сентября 2024, 20:25 • Новости дня
    Правительство с октября повысило утильсбор на автомобили
    Правительство с октября повысило утильсбор на автомобили
    @ Руслан Шамуков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кабмин утвердил долгосрочную шкалу индексации сбора до 2030 года для легковых автомобилей, коммерческого транспорта, автобусов и спецтехники, сообщили в Минпромторге.

    Соответствующее постановление вступает в силу 1 октября этого года, передает ТАСС. На первом этапе утильсбор на автомобильную технику и прицепы вырастет в среднем на 70–85%, далее – на 10–20% ежегодно.

    Для транспортных средств, ввезенных в Россию до 1 октября 2024 года, при условии оформления документов до 1 ноября 2024 года будут действовать прежние ставки, отметили в Минпромторге.

    Индексация утильсбора для дорожно-строительной техники запланирована на 1 января следующего года с ежегодным увеличением ставки на 15%. При этом для экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков, производство которых в России находится на начальной стадии, предусмотрена отсрочка индексации до 2026 и 2028 годов соответственно.

    Ранее в Минпромторге сообщили, что индексация утилизационного сбора в России не повлияет на стоимость отечественной автомобильной и специализированной техники за счет реализуемых мер господдержки.

    Коментарии (18)
    15 сентября 2024, 11:14 • Новости дня
    Казахстан предложил «добрые услуги» по организации переговоров России и Украины
    Казахстан предложил «добрые услуги» по организации переговоров России и Украины
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко подтвердил готовность его страны выступить в качестве посредника или предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной.

    Василенко в интервью Deutsche Welle (DW, признана в России СМИ-иноагентом), Астана с самого начала конфликта «предлагала свои услуги для мирного урегулирования ситуации». По его словам, «Казахстан придерживается нейтральной позиции» и уважает принципы Устава ООН, в том числе территориальную целостность государств. Василенко подчеркнул, что Астана поддерживает отношения как с Россией, так и с Украиной, и готова оказать содействие в любой момент, когда обе стороны проявят готовность к диалогу, передает ТАСС.

    «Мы рассчитываем, что наши добрые услуги, наша помощь понадобится и одной, и другой стороне» – пояснил заместитель министра иностранных дел. Он отметил, что для проведения переговоров должно быть выражено желание двух сторон. «Как только это желание будет, мы будем готовы», – подчеркнул Василенко.

    Ранее посол Казахстана в России Даурен Абаев сообщил о готовности Астаны создать условия для обсуждения урегулирования конфликта на Украине и предоставить площадку для соответствующих контактов.

    Напомним, президент России Владимир Путин ранее выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта. Москва готова незамедлительно прекратить огонь и начать переговоры после вывода украинских войск с территории новых регионов России.

    Позже помощник российского президента Юрий Ушаков уточнил, что предложения Путина по урегулированию на Украине остаются в силе, однако переговоры Москвы и Киева с учетом провокации украинских сил в Курской области невозможны.

    Коментарии (23)
    16 сентября 2024, 14:34 • Новости дня
    Путин увеличил численность Вооруженных сил на 180 тыс. военнослужащих

    Путин увеличил штатную численность ВС России до 1,5 млн человек

    Путин увеличил численность Вооруженных сил на 180 тыс. военнослужащих
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Российской армии на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих.

    «Установить штатную численность Вооруженных Сил РФ в количестве 2 млн 389 тыс. 130 единиц, в том числе 1 млн 500 тыс. военнослужащих», – говорится в указе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

    В декабре прошлого года Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС России на 170 тыс. человек – до 1 млн 320 тыс. военнослужащих.

    Коментарии (22)
    14 сентября 2024, 20:42 • Новости дня
    Главой «Движения Первых» назначен выпускник программы «Время Героев»

    Руководителем детского «Движения Первых» назначен выпускник программы «Время Героев»

    Президент России Владимир Путин назначил нового председателя правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Артура Орлова. Новый руководитель детского движения – Герой России и слушатель кадровой программы «Время героев».

    Президент подписал соответствующий указ о назначении Орлова, он размещен на официальном портале правовых актов.

    Другим указом Путин освободил предыдущего председателя правления движения Григория Гурова от должности.

    Артур Орлов на действительной военной службе с 2006 года. В 2010 году, после окончания Казанского высшего военного командного училища, стал командиром танкового взвода. В 2017 году стал командиром танкового батальона.

    С 2023 года в Общевойсковой академии ВС России вел преподавательскую и научную деятельность.

    Орлов принимал участие в боевых действиях в Сирии, а затем в спецоперации на Украине.

    Является участником программы «Время героев» – кадровой программы по специальному обучению российских ветеранов и участников СВО.

    В 2018 году Орлов был награжден Медалью Суворова, Орденом Мужества (2022 год). В 2022 году за героизм во время СВО получил звезду Героя Российской Федерации.

    Женат, воспитывает двух дочерей.

    Коментарии (0)
    15 сентября 2024, 07:50 • Новости дня
    Российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты HIMARS
    Российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты HIMARS
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На изучении российских специалистов находится головная часть от ракеты системы HIMARS, в распоряжении военных оказались системы управления носовыми стабилизаторами, микросхемы, электроника, сообщили специалисты.

    Источник РИА «Новости» подтвердил, что на изучении в России находится головная часть от ракеты системы HIMARS, которую специалисты начали разбирать, извлекать микросхемы. В распоряжении российских специалистов и оказались элементы системы управления носовыми стабилизаторами, микросхемы, электроника. Все это будет тщательно проанализировано.

    РСЗО HIMARS разработана в США в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, дальность стрельбы – до 80 км.

    Коментарии (6)
    14 сентября 2024, 07:55 • Новости дня
    Российская армия создала подземную военную базу в Херсонской области

    Российская армия создала замаскированную подземную военную базу в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Подземная военная база, которая представляет комплекс для доукомплектования, переподготовки и боевого слаживания личного состава группировки «Днепр» создана в Херсонской области, обнаружить ее с разведывательных дронов и спутников невозможно, рассказал заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным «Волшебник».

    По его словам, на базу прибывают для восстановления военные, которые были очень долго на линии боевого соприкосновения.Также на базе проходит ротация, в комплексе происходит работа психологов с этим личным составом, происходит боевое слаживание, занятия, доукомплектация личного состава вооружением, передает РИА «Новости».

    Комплекс тщательно замаскирован, и его найти дроном или спутником неовзможно, он находится на глубине около восьми метров. По словам «Волшебника», места входа замаскированны маскирующими сетями, а сама поверхность и вентиляционные трубы замаскированы под складки местности.

    В подземной базе есть все для отдыха и подготовки бойцов, в скором времени будет освящен православный храм.

    Отмечается, что в комплексе одновременно может находиться и проходить переподготовку подразделение численностью до ста человек от одной недели до трех месяцев.

    Ранее российские военные нашли в захваченном БМП Bradley забытую американцами карту военной базы.

    Коментарии (4)
    13 сентября 2024, 21:29 • Новости дня
    FIDE отменила лишение членства Федерации шахмат России

    Российскую Федерацию шахмат вместо лишения членства FIDE оштрафовали на 45 тыс. евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Апелляционная палата комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) отменила решение о лишении членства Федерации шахмат России (ФШР).

    В июне этого года FIDE лишила ФШР членства на два года из-за того, что российская организация включила в свой состав региональные федерации новых территорий России, передает ТАСС

    Апелляционная палата заменила лишение членства на штраф в размере 45 тыс. евро. Также было отменено решение о вынесении выговора президенту FIDE Аркадию Дворковичу за его участие в попечительском совете ФШР.

    Напомним, 8 июня FIDE лишила Федерацию шахмат России членства в организации на два года за то, что ФШР включила в свой состав региональные федерации воссоединившихся с Россией территорий. Позднее ФШР оспорила решение FIDE.

    Коментарии (2)
    15 сентября 2024, 08:47 • Новости дня
    США перебросили HIMARS на Алеутские острова из-за учения «Океан-2024»
    США перебросили HIMARS на Алеутские острова из-за учения «Океан-2024»
    @ Roman Koksarov/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США перебросили силы 11-й воздушно-десантной дивизии, включая взвод РСЗО HIMARS, на Алеутские острова под предлогом совместных учений России и Китая в Тихом океане, сообщает издание Business Insider.

    Как пишет издание, армия США экстренно развернула военные силы на дальней точке Аляски во время того, когда Россия и Китая проводят совместные учения в Тихом океане, передает РИА «Новости».

    Командующий 11-й воздушно-десантной дивизии США генерал Джозеф Гилберт заявил, что целью переброски было показать возможность быстрого развертывания сил в неожиданных локациях.

    Business Insider сообщает, что США перебросили на Алеутские острова порядка 130 военных.

    Ранее корабли ВМФ России и ВМС Китая выполнили стрельбы в Японском море.

    Коментарии (7)
    Главное
    Эксперт: Россия приступила к поэтапному увеличению армии
    В Курской области объявили обязательную эвакуацию в двух районах
    Спонсоры Паралимпийских игр оставили без подарков российских спортсменов
    На Украине спрогнозировали трудную зиму в сфере энергетики
    Суд в Москве решил рассмотреть дело француза Винатье в особом порядке
    Комик Поперечный решил обжаловать статус иноагента
    Против актера сериала «Король и шут» завели дело о контрабанде наркотиков

    О чем МВФ начинает торговаться с Россией

    16 сентября впервые с 2021 года Международный валютный фонд (МВФ) возобновляет официальные контакты с Россией. Это уже вызвало возмущение целого ряда стран Запада. И действительно, зачем один из главных финансовых инструментов западного финансового господства планирует отослать в Москву своих представителей? О чем будут эти переговоры и что нужно МВФ от России? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS

    Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства. Специалисты уже приступили к ее изучению, что потенциально может значительно снизить эффективность ее использования ВСУ. Данное событие может стать еще одним ударом по имеющимся у Украины высокоточным боеприпасам, которые за последний год понесли серьезные репутационные потери. Как именно отечественные специалисты сумеют повысить эффективность противодействия ракетам HIMARS? Подробности

    Перейти в раздел

    «Самое важное для русского – возможность своеволия»

    «Россия – это уникальная страна, у которой никогда не было вечных, исторически сложившихся соседей, с которыми она не могла бы ничего поделать». Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев рассказал газете ВЗГЛЯД, как текущие отношения России и Запада обусловлены российской традицией внешней политики и событиями, которые происходили 800 лет назад. Подробности

    Перейти в раздел

    Трампа пытались убить ради Украины

    На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершено новое покушение. Его обстоятельства до сих пор в чем-то загадочны, но, к счастью, подозреваемого удалось взять живым. Этот человек интересен прежде всего яростной поддержкой киевского режима. И похоже, что это прямо связано с обстоятельствами покушения. Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    • Раскрыт план Трампа по Украине

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт вокруг Украины нужно завершить как можно скорее, а президент Джо Байден ничего для этого не делает. Сам Трамп готов к переговорам с Владимиром Путиным – и у него есть план. Что это за план, рассказал кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Это не самый плохой план.

    • США подставили Британию под удар России

      Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............