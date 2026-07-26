День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.0 комментариев
Главком ВМФ сообщил о скором возвращении в строй крейсера «Адмирал Нахимов»
Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2М «Адмирал Нахимов» завершает испытания после модернизации и войдет в состав Военно-морского флота РФ уже в текущем году, сообщил главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.
Обновленный боевой корабль вернется на службу уже в текущем году, передает ТАСС. Сейчас крейсер проходит полномасштабные испытания, которые позволят подтвердить его готовность к выполнению боевых задач.
Информацию о скором возвращении корабля подтвердил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал флота Александр Моисеев в эфире программы «Военная приемка». «Не будем загадывать. Я думаю, реализуем планы этого года. В этом году. Идут полные испытания», – заявил военачальник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ОСК Андрей Пучков заявил о влиянии обновленного крейсера на концепцию американского флота. В начале лета самый крупный надводный корабль ВМФ России перешел к финальной стадии проверок. В прошлом году судно вышло на первый этап заводских ходовых испытаний в Белом море.