Tекст: Ольга Иванова

Запад фактически ведет против России полноценную войну, используя спутниковые данные и западные ракеты, передает ТАСС.

По мнению зампреда Совбеза, независимость и сила России для западных элит исторически были аномалией и опровержением их «цивилизационного превосходства». Медведев подчеркнул: «Происходящее сегодня – прокси-война, а по сути война полноценная... очередная попытка разрушить ненавидимую Западом «историческую аномалию». Нашу страну – Россию».

Также он назвал заявления о вероятном нападении России на Европу «полной чушью» и подчеркнул, что «эти бредни расчетливо вбрасывают в информационное поле, чтобы дестабилизировать и без того сложную обстановку». Медведев напомнил, что президент России ясно дал понять: Россия не собирается воевать с НАТО и нападать на Европу.

Кроме того, Медведев заявил, что Россия должна отвечать на действия Запада по полной программе, а при необходимости наносить превентивные удары, подчеркнув устаревшее представление Запада о собственном превосходстве и вероломстве. Он добавил, что Россия больше не испытывает иллюзий по поводу отношений с Западом после нарушений решений Потсдамской конференции бывшими союзниками СССР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред СБ России Дмитрий Медведев заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус в антироссийской риторике подражают своим предкам-фашистам.