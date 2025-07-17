Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, все так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.4 комментария
Медведев заявил о полномасштабной войне Запада против России
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил западные страны в ведении против России полноценной войны, отметив использование ими спутниковых данных и ракет.
Запад фактически ведет против России полноценную войну, используя спутниковые данные и западные ракеты, передает ТАСС.
По мнению зампреда Совбеза, независимость и сила России для западных элит исторически были аномалией и опровержением их «цивилизационного превосходства». Медведев подчеркнул: «Происходящее сегодня – прокси-война, а по сути война полноценная... очередная попытка разрушить ненавидимую Западом «историческую аномалию». Нашу страну – Россию».
Также он назвал заявления о вероятном нападении России на Европу «полной чушью» и подчеркнул, что «эти бредни расчетливо вбрасывают в информационное поле, чтобы дестабилизировать и без того сложную обстановку». Медведев напомнил, что президент России ясно дал понять: Россия не собирается воевать с НАТО и нападать на Европу.
Кроме того, Медведев заявил, что Россия должна отвечать на действия Запада по полной программе, а при необходимости наносить превентивные удары, подчеркнув устаревшее представление Запада о собственном превосходстве и вероломстве. Он добавил, что Россия больше не испытывает иллюзий по поводу отношений с Западом после нарушений решений Потсдамской конференции бывшими союзниками СССР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред СБ России Дмитрий Медведев заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус в антироссийской риторике подражают своим предкам-фашистам.