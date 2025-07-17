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    Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, все так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Возвращение морали и капитал доверия

    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

    26 комментариев
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Макрон умудрился проиграть даже Азербайджану

    Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.

    6 комментариев
    17 июля 2025, 10:49 • Новости дня

    Медведев припомнил Мерцу и Писториусу фашистские корни

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и министра обороны Борис Писториус в антироссийской риторике подражают своим предкам-фашистам, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев.

    «Гордятся своими фашистскими предками и многие высокопоставленные деятели в той же Германии, беря пример с них в своей риторике и практике. Достаточно вспомнить недавнее высказывание министра обороны ФРГ Писториуса о готовности убивать российских солдат на "восточном фланге" и в любом случае в отношениях с Россией действовать с позиции силы», – сказал Медведев ТАСС.

    Медведев также обвинил западные страны в сохранении нацистской идеологии после Второй мировой войны, отметив, что последствия этого до сих пор ощутимы, особенно в Прибалтике, Польше и на Украине. По его словам, большинство нацистских преступников, осужденных западным правосудием, понесли мягкие наказания и не были отстранены от власти.

    Политик добавил, что Потсдамская конференция 1945 года, вопреки целям, стала не началом стабильного мира, а прологом к холодной войне. Он отметил, что западные элиты продолжают стремиться реваншировать свои неудачи, проявляя агрессию и нежелание к равному диалогу с Россией.

    Ранее Писториус заявлял, что говорить о мире и разрядке украинского конфликта можно только с позиции силы. Он сказал, что в случае военного конфликта с Россией немецкие солдаты будут готовы «убивать российских военных».

    Бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в призывах Писториуса звучат слова Геббельса.

    14 июля 2025, 20:07 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на слова Писториуса о готовности ФРГ «убивать российских солдат»
    В Кремле отреагировали на слова Писториуса о готовности ФРГ «убивать российских солдат»
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    После заявления главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о готовности немецких военных «убивать российских солдат» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин вновь становится опасным.

    Песков, комментируя заявление Писториуса, признался, что ему трудно поверить в то, что министр обороны Германии рассуждает о готовности «убивать российских солдат». «Но, увы, это так», – отметил Песков, добавив: «Германия снова становится опасной», передает РБК.

    Писториус ранее в интервью Financial Times заявил, что говорить о мире и разрядке можно только с позиции силы. Министр также сказал, что в случае военного конфликта с Россией немецкие солдаты будут готовы «убивать российских военных». Он подчеркнул важность восточного фланга НАТО в Прибалтике и Польше. По его словам, немецкая бригада в Вильнюсе хорошо знает свои задачи.

    Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сообщил, что НАТО и Европейский союз предпринимают активные шаги к возможному военному противостоянию с Россией.

    1 июля Financial Times сообщило, что на фоне ослабления поддержки США страны НАТО укрепляют восточные рубежи, увеличивают расходы на оборону и проводят масштабные учения у российской границы. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы. НАТО называло Россию «самой значительной угрозой для альянса».

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    16 июля 2025, 11:34 • Новости дня
    В Германии оценили отказ Франции покупать американское оружие для Украины

    Политолог Рар: Между Берлином и Парижем возник идейный спор из-за военной помощи Украине

    В Германии оценили отказ Франции покупать американское оружие для Украины
    @ IMAGO/Fotostand/Reuhl/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пока во Франции призывают создать европейский ВПК, ФРГ закупает у Штатов оружие для Украины. В Берлине полагают, что независимость Европы может и подождать, когда речь идет о вооружении Киева, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Париж отказался участвовать в закупке оружия для Украины. Между тем Дональд Трамп сообщил, что ракеты для ЗРК Patriot уже отправлены ВСУ через Германию.

    «Как только началась дискуссия о милитаризации Европы, Франция заняла позицию, согласно которой континент должен приобрести полную самостоятельность в военном производстве и независимость от США в этой сфере. Другими словами, ВПК на территории Старого Света, считают в Париже, должен быть исключительно европейским», – напомнил немецкий политолог Александр Рар.

    Иной точки зрения придерживается Германия, добавил собеседник. «Берлин полагает, что на построение военно-промышленного комплекса Европы и пополнение складов вооружений уйдет слишком много времени, которого у европейцев просто нет. Ведь им приходится немедленно вооружать Украину», – уточнил эксперт.

    «Кроме того, ФРГ видит, что европейская промышленность оказывается не очень поворотливой в части милитаризации экономики. На эти цели необходимы не только годы, но и много денег. Поэтому немецкие власти сейчас станут искать поддержку среди европейских стран, чтобы закупать в США оружие для срочной поддержки Украины», – продолжил Рар.

    По его мнению, Берлин получит помощь от стран Северной Европы, но не в полной мере. Ключевая нагрузка придется на ФРГ. «Основную сумму, которую потребовал Дональд Трамп за производство вооружения, должна будет внести Германия из своих займов», – считает политолог. Между тем идейный спор между Парижем и Берлином говорит о многом, указал собеседник.

    «Германия – в отличие от Франции – в вопросах обороны Европы по-прежнему ставит только на «защиту» США. Фридрих Мерц считает, что закупкой оружия повернул Трампа на курс «непримиримости» с Россией. По его мнению, цель немедленного вооружения Украины оправдывает все средства и затраты – вплоть до того, что независимость континента может подождать», – подчеркнул эксперт.

    На этом фоне примечателен тот факт, что ФРГ отправляет Киеву свои ракеты для ЗРК Patriot. Это связано с двумя моментами: «Немецкое руководство полагает, что угроза потери украинских территорий выше, чем нападение России на Германию. Кроме того, Берлин не собирается напрямую лезть в военный конфликт с Москвой», – отметил спикер.

    «Мне кажется, что, в отличие от трезвых американцев, Германия считает, что нужно вооружить Украину «до зубов», и тогда она победит на поле боя, – рассуждает аналитик. – При этом тактика Владимира Зеленского с самого начала состояла в том, чтобы втянуть НАТО в войну с Россией. Это был его единственный шанс устоять».

    «Запад все эти годы отказывал Зеленскому в этом, избегая стать прямым участником военного конфликта. На сегодняшний день он, похоже, заручается все большей поддержкой Мерца, который по разным причинам не боится сильнее втягиваться в военный конфликт. Но я думаю, что немцы все же не станут переходить «красные линии», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что Париж не намерен участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева. По информации Politico, французские власти хотят стимулировать собственное производство вооружений и поддержать европейских производителей.

    Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно призывал страны Европы отдавать предпочтение закупкам у местных компаний, чтобы укрепить оборонную промышленность континента. «По этой причине Париж не присоединится к инициативе по закупке американского оружия», – говорится в материале.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что ракеты для комплексов Patriot уже отправляются на Украину с территории Германии. Берлин будет восполнять свои запасы самостоятельно. «И во всех случаях Штатам все будет полностью возмещено», – сказал глава Белого дома.

    Напомним, в понедельник американский лидер пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО. В частности, Трамп сообщил о планах направить Украине 17 комплексов Patriot в ближайшее время.

    Заместитель начальника ГУР украинского Минобороны Вадим Скибицкий признался: в Киеве не поняли, что имел в виду Трамп. «17 – это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно», – сказал он. Как отмечало агентство Bloomberg, каждая батарея Patriot стоит около одного млрд долларов, а ракетная система – около четырех млн долларов.

    Отметим, спустя несколько часов после заявления Трампа Борис Писториус встретился с Питом Хегсетом. Немецкий министр обороны заявил, что Берлин и Вашингтон договорились о покупке двух систем ПВО Patriot. По словам министра обороны Германии, он договорился с главой Пентагона «быстро и тихо» решать любые вопросы по этой сделке. Газета ВЗГЛЯД писала, что ЕС и Украина уткнулись в дефицит ЗРК Patriot.

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    16 июля 2025, 19:29 • Видео
    Израиль опять напал. Теперь на Сирию

    Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

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    15 июля 2025, 09:45 • Новости дня
    Медведев: Россию не волнует театральный ультиматум Трампа
    Медведев: Россию не волнует театральный ультиматум Трампа
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента США Дональда Трампа, адресованные России, представляют собой лишь театральный ультиматум, который в Москве не заметили, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев отметил, что после заявлений Трампа «воинственный Евросоюз разочарован», мир «вздрогнул», а Россия не заметила «театральный ультиматум» (theatrical ultimatum). Он опубликовал этот комментарий на английском языке в социальной сети X.

    Это заявление стало первой официальной реакцией Москвы на заявления Вашингтона.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил России введением «жестких пошлин», если соглашение по урегулированию ситуации на Украине не будет достигнуто в течение 50 дней.

    Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что слова Трампа по Украине свидетельствуют о том, что «пар ушел в свисток».

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    15 июля 2025, 01:13 • Новости дня
    Писториус призвал не строить иллюзий о поставках Patriot Украине

    Писториус призвал не строить иллюзий о поставках систем Patriot Украине

    Писториус призвал не строить иллюзий о поставках Patriot Украине
    @ JENS BUETTNER/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом призвал не строить иллюзий о поставках Украине систем Patriot, так как для этого потребуется немало времени.

    «То, что Украине они очень нужны, ясно, и мы это видели. Но не стройте себе иллюзий – система Patriot, о которой мы говорим, что ее следует отправить Украине, потребует месяцы для поставки. И потребуются еще дни или недели, пока будет принято решение об этом. А после этого все пойдет быстро», – приводит слова Писториуса на брифинге РИА «Новости».

    Министр ФРГ добавил, что количество поставляемых батарей и их технические характеристики пока обсуждаются, поэтому детали сделки не разглашаются.

    Стоимость одной батареи Patriot Писториус оценил примерно в 1 млрд долларов.

    Ранее он сообщал, что обсуждает с США не только сроки передачи, но и возможную продажу Вашингтоном двух батарей Patriot для последующей отправки Киеву. Также на переговорах рассматривался вопрос совместной «дорожной карты» по обеспечению безопасности Европы силами США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Киев получит системы противовоздушной обороны Patriot, которые глава киевского режима Владимир Зеленский давно просил, по особой схеме, пишет WP.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа заплатит Америке за воюющую Украину.

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    14 июля 2025, 12:00 • Новости дня
    Рар оценил противоречивые заявления властей Германии о ракетах Taurus для Украины

    Политолог Рар: Германия боится поставлять ракеты Taurus на Украину

    Рар оценил противоречивые заявления властей Германии о ракетах Taurus для Украины
    @ Matthias Balk/dpa/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Правительство Германии стремится избежать обвинений в прямом участии в конфликте на Украине. Поэтому министр обороны Борис Писториус выступает против поставок ракет Taurus. В то же время он требует от немецкой промышленности поторопиться с отправкой других видов вооружений, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал отказ ФРГ передать Киеву Taurus.

    «Германия, по всей видимости, все же не будет поставлять Taurus на Украину», – считает немецкий политолог Александр Рар. Он напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц хотя и не исключает передачи ракет, но не дает твердого обещания сделать это.

    «Министр обороны Борис Писториус, который в правительстве представляет СДПГ, в свою очередь выступает против поставок Taurus. Но в то же время он требует от промышленности поторопиться с отправкой других видов ракет и вооружений», – добавил собеседник. По его мнению, кабмин Германии стремится избежать обвинений в прямом участии в конфликте.

    «Дело в том, что отправка Taurus вынудила бы Берлин посылать и собственных военных специалистов на поле боя. Те стали бы выполнять функции наводчиков на цели внутри России. Германия не будет так рисковать. Тем более что США на это, по-видимому, отказываются давать свое разрешение», – заключил Рар.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что власти ФРГ не будут отправлять ракеты Taurus Украине, несмотря на «последнюю просьбу» Киева. Он также сообщил, что Берлин не сможет предоставить ВСУ системы противовоздушной обороны Patriot.

    По словам министра, из 12 систем Patriot, имевшихся у ФРГ, три уже передали Киеву, две – Польше, еще одна постоянно задействована на техническом обслуживании или в учебных целях. В распоряжении остаются только шесть.

    «Это действительно слишком мало, особенно учитывая цели НАТО по наращиванию потенциала, которые мы должны выполнить. Мы определенно не можем дать больше», – сказал Писториус в интервью газете Financial Times. Он уточнил, что намерен обсудить с главой Пентагона Питом Хегсетом возможность приобретения двух ЗРК Patriot у США для передачи Украине.

    В последние несколько месяцев риторика Берлина относительно поставок Киеву ракет Taurus непостоянна. Так, 13 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что «Германия готова рассмотреть поставки ракет, если это будет согласовано с европейскими партнерами».

    Затем стало известно, что правительство Мерца перестанет размещать в открытом доступе сведения о поставках Украине ракетных установок, танков, систем ПВО и другого вооружения и будет держать эту информацию в тайне. Отмечалось, что цель – лишить российскую сторону «военного преимущества».

    В начале июля Мерц рассказал, что обсуждал с Зеленским возможность обучения украинских военнослужащих работе с немецкими ракетами Taurus. Канцлер добавил, что договоренностей стороны пока не достигли, но «это было и остается вариантом». Военный эксперт Константин Сивков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что слова политика – это маскировка потенциального участия Берлина в конфликте с Россией.

    Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне заявил, что применение Taurus нанесет ущерб отношениям России и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.

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    17 июля 2025, 07:36 • Новости дня
    Медведев задумался о настоящих террористах после удара Израиля по Дамаску
    Медведев задумался о настоящих террористах после удара Израиля по Дамаску
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо задаться вопросом о том, кто же настоящие террористы, так зампред СБ России Дмитрий Медведев отреагировал на удары Израиля по Дамаску, он напомнил, что Запад и США, в частности, сняли санкции с нового сирийского руководства.

    Медведев, отвечая на вопрос о возможном разочаровании Запада в сирийских властях на фоне последних событий, задал встречный вопрос о том, кого считать настоящими террористами, передает РИА «Новости».

    «Запад, в том числе Вашингтон, счел их «хорошими» и отменил санкции. Сегодня Израиль разбомбил генштаб и Президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист?» – заявил он.

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    Кому вы симпатизируете в конфликте Израиля и новых властей Сирии?




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    «Страшно подумать, а вдруг они все? И Вашингтон, который бомбит иранские ядерные объекты, и Тель-Авив, который пытается убить президента Ирана, бомбит Газу и Сирию, и нынешний Дамаск, который убивает своих же граждан», – продолжил Медведев.

    Ранее израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При авиаударе Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик.

    Израиль поддерживает друзов, которые вступили в бои с арабскими племенами в сирийской провинции Эс-Сувейде. Бои там уже привели к гибели более 350 человек.

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    16 июля 2025, 16:04 • Новости дня
    В Германии опровергли начало передачи Patriot Киеву

    В Минобороны Германии опровергли начало передачи Patriot Киеву

    Tекст: Ольга Иванова

    Согласование условий передачи систем Patriot на Украину продолжается, и, по словам немецкой стороны, сама отправка этих комплексов может растянуться на несколько месяцев.

    Согласование условий поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине пока продолжается, передает ТАСС. Представитель Минобороны Германии Митко Мюллер заявил на брифинге, что ведомству неизвестно о начале передачи этих систем Киеву.

    По словам Мюллера, «конкретные условия, в том числе то, какие системы будут предоставлены, пока согласовываются». Он подчеркнул: «Я не могу подтвердить, что сейчас что-то находится в пути. Мне об этом неизвестно».

    Также представитель министерства отметил, что процесс передачи Patriot Киеву может занять месяцы, поскольку речь идет о сложной системе, которую нельзя просто взять с полки.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о договоренности между США и НАТО по поставкам вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Европейские страны увеличили закупки вооружений у собственных производителей.

    Франция отказалась участвовать в совместной закупке оружия для Украины, чтобы поддержать свое производство вооружений.

    В Германии оценили отказ Франции от покупки американского оружия для поставок на Украину. Кремль заявил о наличии разногласий в Европе по поводу оплаты вооружений для Украины

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    14 июля 2025, 23:19 • Новости дня
    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль услышала в призывах Писториуса слова Геббельса

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны Германии Борис Писториус, который, является самым популярным немецким политиком, заявил, что немецкая армия готова убивать русских солдат в случае агрессии, отметила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, напомним, что нечто подобное уже звучало с германских трибун в 40-х годах XX века.

    «Это тот же Писториус, который хочет сделать немцев боеспособными, или, если использовать его термин kriegstuchtig – «воинственными»… впервые употребленный в 2024 году. Раньше это было любимое слово в лексиконе (министра пропаганды фашистской Германии Йозефа) Геббельса», – написала она в Telegram-канале.

    Кнайсль добавила, что при просмотре заявлений немецкого офицера на видео, начало 1940-х годов ощущается острее.

    «Удар вглубь России… Немецкая армия обсуждала это в онлайн-звонках, вспомните февраль 2024 года. А теперь еще и официально. Последние годы я постоянно повторяла: иллюзиям нет места», – отметила она.

    Напомним, Писториус ранее в интервью Financial Times заявил, что говорить о мире и разрядке украинского конфликта можно только с позиции силы. Он сказал, что в случае военного конфликта с Россией немецкие солдаты будут готовы «убивать российских военных» и подчеркнул важность восточного фланга НАТО в Прибалтике и Польше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин вновь становится опасным после вышеозначенных слов министра обороны Германии Писториуса.

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    17 июля 2025, 03:21 • Новости дня
    Берлин отказался поддержать предложение ЕК увеличить бюджет Евросоюза
    Берлин отказался поддержать предложение ЕК увеличить бюджет Евросоюза
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии не поддержат предложение Еврокомиссии по значительному увеличению бюджета ЕС, сообщил официальный представитель правительства страны Штефан Корнелиус.

    Корнелиус объяснил позицию тем, что резкое увеличение бюджета невозможно обосновать в условиях ужесточения национальных финансовых политик в странах ЕС.

    «Все государства-члены прилагают значительные усилия по консолидации национальных бюджетов. Поэтому мы не сможем поддержать предложение Комиссии», – приводит слова Корнелиуса РИА «Новости».

    Кроме того, Германия выступила против «предложенного Европейской комиссией дополнительного налогообложения компаний».

    В заявлении подчеркивается, что для Берлина важно сохранять конкурентоспособность Европы и усиливать ее оборонные возможности. Германия считает необходимым реформировать бюджет и переориентировать его на современные вызовы, но предложения Еврокомиссии не находят поддержки у немецких властей. Тем не менее, в Берлине считают верным реформаторский курс Еврокомиссии для укрепления позиций Европы в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила увеличить семилетний бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы до 2 трлн евро. В проект нового бюджета Евросоюза может быть включена помощь Украине в размере 88 млрд евро.

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    14 июля 2025, 22:25 • Новости дня
    Сара Вагенкнехт призвала отменить санкции и восстановить «Северный поток»

    Вагенкнехт призвала восстановить «Северный поток» и отменить санкции против России

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что Германия и Европа должны отказаться от антироссийских санкций и восстановить «Северный поток» на фоне угрозы новых американских пошлин.

    Вагенкнехт призвала восстановить газопровод «Северный поток» и отменить санкции против России, передает РИА «Новости».

    Она заявила, что Германия и Европа должны избавиться от энергетической и цифровой зависимости от США, а первым шагом в этом направлении считает отмену антироссийских санкций и восстановление поставок по «Северному потоку».

    Вагенкнехт отметила, что введение пошлин со стороны США ударит по германской и европейской промышленности, приведет к потере рабочих мест и ухудшению экономики Германии.

    По словам политика, такие меры Вашингтона стали «приятной благодарностью» за повышение военных расходов странами НАТО по требованию Дональда Трампа и отказ ЕС от цифрового налога, который мог бы усилить европейские IT-компании в конкуренции с американскими.

    Вагенкнехт иронично заявила, что, возможно, эти пошлины введены из-за того, что власти Германии и ЕС добиваются прекращения поставок дешевого российского газа, чтобы заменить его американским фрекинг-газом, который она назвала дорогим и вредным для экологии.

    Политик подчеркнула, что считает необходимым положить конец «покорности» и призвала к появлению суверенных политиков, способных защищать национальные интересы экономики и граждан.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что ЕС продолжит переговоры с США, но готов ввести контрмеры с 1 августа, если договоренности не будут достигнуты.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30% пошлины на товары из Евросоюза с первого августа.

    После этого Еврокомиссия представила странам Евросоюза перечень американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины на сумму 70 млрд евро.

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    17 июля 2025, 08:42 • Новости дня
    Британия и Германия договорились разработать ракеты большой дальности

    Британия и Германия договорились разработать ракеты дальностью 2 тыс. км

    Британия и Германия договорились разработать ракеты большой дальности
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В ближайшее десятилетие Британия и Германия намерены создать новую высокоточную систему высокоточного удара Deep Precision Strike с радиусом свыше 2 тыс. км, сообщил офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

    Офис премьер-министра Британии Кира Стармера уточнил, что дальность действия новых ракет превысит 2 тыс. км, а система Deep Precision Strike станет одной из самых передовых в истории страны, передает РИА «Новости».

    Проект будет частью обширного двустороннего соглашения о дружбе и сотрудничестве, в котором также затронуты вопросы незаконной миграции, развития инфраструктуры и торговли.

    Лидеры государств намерены подписать новое оборонное соглашение, предполагающее стимулирование экспорта британской оборонной продукции, включая бронемашины Boxer и истребители Typhoon.

    Согласно заявлению, Британия и Германия планируют совместные экспортные кампании для новой техники. Кроме того, в рамках экономического партнерства, немецкая компания Stark построит первый за пределами Германии завод по производству БПЛА в городе Суиндон на юго-западе Англии.

    Союз авиационной промышленности признал неспособность Германии к обороне.

    Британия и Германия ранее согласовали договор о взаимной обороне.

    В прошлом году Франция, Германия, Италия и Польша подписали соглашение о намерении совместно разработать крылатые ракеты наземного базирования дальностью более 500 км.

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    17 июля 2025, 10:21 • Новости дня
    Испания обошла Германию по числу просителей убежища
    Испания обошла Германию по числу просителей убежища
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Впервые за много лет Испания вышла на первое место в Евросоюзе по числу заявок на убежище, приняв 76020 обращений за полгода.

    Впервые за несколько лет Германия уступила лидерство по числу заявлений на убежище в Европе, сообщают различные СМИ со ссылкой на еще не опубликованный отчет Агентства ЕС по вопросам убежища, передает портал Migrando.de. За первые шесть месяцев 2025 года Германия заняла лишь третье место с 61 336 первичными обращениями – меньше, чем в Испании (76 020) и Франции (75 428).

    Общее количество заявлений на убежище в Евросоюзе (включая Норвегию и Швейцарию) также снижается: за полгода подано около 388 299 обращений, что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым заметным стало изменение стран происхождения: большинство просителей прибыли из Венесуэлы (48 413), Афганистана (41 127) и Сирии (23 307).

    В Испании преобладают заявки от граждан Венесуэлы, а Германия, несмотря на спад, остается основным направлением для выходцев из Афганистана и Сирии. Немецкое правительство сочло новые данные подтверждением эффективности своей политики. Министр внутренних дел Александер Добриндт заявил: «Цифры доказывают успех».

    После смены власти Германия ужесточила политику в отношении мигрантов: введены строгие пограничные проверки, приостановлено воссоединение семей для некоторых категорий, ограничены права на натурализацию, а также подготовлен законопроект о признании стран происхождения безопасными без одобрения парламента. Кроме того, планируется ограничить юридическую помощь депортируемым и расширить практику депортаций в третьи страны на уровне ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия и Афганистан ведут через посредников переговоры о секретной сделке по возвращению афганских граждан на родину. Польские власти объявили о временном ужесточении контроля на границе с Германией и Литвой на фоне роста числа нелегальных мигрантов.

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    14 июля 2025, 12:30 • Новости дня
    Врач паллиативной медицины обвинен в убийстве 15 пациентов в Берлине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Судебный процесс над врачом паллиативной медицины, обвиняемым в убийстве по меньшей мере 15 пациентов, начался в Берлинею

    Заседания проходят в земельном суде города, который назначил 35 слушаний вплоть до 28 января 2026 года, сообщает ТАСС.

    По версии следствия, 40-летний врач убивал пациентов с сентября 2021 года по июль 2024 года, вводя им анестетик и мышечный релаксант. Последний препарат вызывал паралич дыхательных мышц, что приводило к остановке дыхания и смерти. Самая молодая жертва была 25 лет, самая пожилая – 94 года.

    Правоохранители проверяют еще 75 подозрительных случаев, связанных с деятельностью этого врача, поэтому число погибших может увеличиться. Прокуратура уверена, что обвиняемый действовал «из низких побуждений», осознанно убивая находившихся в беспомощном состоянии людей. С августа 2024 года подозреваемый помещен в следственный изолятор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство здравоохранения Кировской области начало проверку после сообщений о причастности анестезиолога к убийству десяти ветеранов. Подозреваемый медбрат записал видеообращение по этому делу.

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    16 июля 2025, 14:21 • Новости дня
    Шредер согласился дать показания комиссии по «Северному потоку – 2»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер согласился дать показания парламентской комиссии федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания по работе экологического фонда «Защита климата и окружающей среды MV».

    Как сообщил Spiegel со ссылкой на адвоката бывшего политика Ганса-Петера Хубера, фонд был создан при участии компании-оператора газопровода «Северный поток – 2». Решение Шредера дать показания подтвердил его адвокат Ханс-Петер Хубер, передает ТАСС.

    По словам адвоката, Шредер не сможет лично присутствовать на заседании комиссии 17 октября по состоянию здоровья, но согласен участвовать в опросе по видеосвязи. В письме на имя главы комиссии Себастьяна Элерса адвокат указал, что видеосвязь не должна транслироваться публично, а заседание можно будет прерывать при необходимости. Эти условия связаны с тем, что экс-канцлер до сих пор не полностью оправился от болезни, перенесенной зимой.

    Адвокат назвал дистанционный формат «компромиссом между личной дачей показаний и состоянием здоровья свидетеля». Шредер уже делился с комиссией своими показаниями письменно. В мае немецкие СМИ публиковали отрывки из его письма, где экс-канцлер отмечал: он по-прежнему считает правильным решение прежних властей сделать ставку на импорт природного газа из России и положительно оценивает проект «Северный поток – 2».

    В мае власти Германии завершили проверку фонда, поддерживавшего строительство газопровода, и не выявили признаков преступлений или финансовых нарушений.

    Фонд был создан в январе 2021 года парламентом Мекленбурга – Передней Померании для поддержки завершения строительства газопровода. Его деятельность рассматривалась комиссией ландтага, а финансирование осуществлялось за счет средств Газпрома. Немецкие СМИ утверждали, что фонд способствовал обходу санкций США, но это не подтвердилось по итогам расследования.

    В январе 2025 года бывший канцлер Германии Герхард Шредер отменил участие в парламентских слушаниях по состоянию здоровья, а позднее направил письменные свидетельские показания, в которых положительно оценил проект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шредер назвал проект «Северный поток – 2» правильным выбором для Германии.

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    14 июля 2025, 14:14 • Новости дня
    Германия заявила о «позитивных сигналах» по Patriot для Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальные лица ФРГ отметили «положительный настрой» Вашингтона на передачу систем Patriot Киеву и уточнили, что детали соглашения еще обсуждаются.

    «Мы ждем, как стороны договорятся дальше. Текущие сигналы очень позитивны», – заявил в ходе брифинга представитель Минобороны Германии Митко Мюллер, передает РИА «Новости». Он сообщил, что заявление по этому вопросу ожидается вечером в понедельник.

    Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус добавил, что американский президент Дональд Трамп выразил готовность передать Украине системы Patriot. Сейчас, по словам Корнелиуса, обсуждаются организационные детали: количество комплексов, ответственность за их эксплуатацию и вопросы финансирования.

    Ранее Трамп заявил, что США направят Украине вооружения, включая ракеты к системам Patriot, которые должен оплатить Евросоюз.

    Газета The New York Times писала, что Трамп в вопросе поставок оружия Украине возвращается к подходу Байдена.

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