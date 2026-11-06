Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
ООН: Террористов из «Вилаят Хорасан» обучили применять боевые дроны
Боевики группировки «Вилаят Хорасан» (филиал запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*») получили современные беспилотники и научились их использовать, сказал глава контртеррористического управления ООН Александр Зуев.
«Государства-члены сообщают нам, что «ИГИЛ*-Хорасан» (запрещенная террористическая организация) получила современное тактическое оборудование, включая беспилотные летательные аппараты, а также прошла подготовка по их практическому использованию», – цитирует Зуева РИА «Новости».
Дипломат отметил использование боевиками искусственного интеллекта для перевода и быстрого распространения пропагандистских материалов на языках государств ШОС. По его словам, перед современными цифровыми методами вербовки оказались крайне уязвимы молодые люди и дети начиная с десятилетнего возраста.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал блокировать доступ террористических группировок к передовым технологиям и беспилотникам.
В прошлом году борьбу с терроризмом назвали общей задачей для России и стран Центральной Азии.
Генеральная прокуратура сообщила об организации боевиками ячеек «Вилаят Хорасан» для проведения теракта в «Крокус Сити Холле».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ