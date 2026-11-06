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    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

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    6 ноября 2026, 14:22 • Новости дня

    ООН: Террористов из «Вилаят Хорасан» обучили применять боевые дроны

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Боевики группировки «Вилаят Хорасан» (филиал запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*») получили современные беспилотники и научились их использовать, сказал глава контртеррористического управления ООН Александр Зуев.

    «Государства-члены сообщают нам, что «ИГИЛ*-Хорасан» (запрещенная террористическая организация) получила современное тактическое оборудование, включая беспилотные летательные аппараты, а также прошла подготовка по их практическому использованию», – цитирует Зуева РИА «Новости».

    Дипломат отметил использование боевиками искусственного интеллекта для перевода и быстрого распространения пропагандистских материалов на языках государств ШОС. По его словам, перед современными цифровыми методами вербовки оказались крайне уязвимы молодые люди и дети начиная с десятилетнего возраста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал блокировать доступ террористических группировок к передовым технологиям и беспилотникам.

    В прошлом году борьбу с терроризмом назвали общей задачей для России и стран Центральной Азии.

    Генеральная прокуратура сообщила об организации боевиками ячеек «Вилаят Хорасан» для проведения теракта в «Крокус Сити Холле».

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    4 ноября 2026, 21:39 • Новости дня
    УВКПЧ ООН не нашло дискриминации в бойкоте сборной России на ЧМ по хоккею

    ООН: Бойкот матчей со сборной РФ на ЧМ по хоккею не является дискриминацией

    Tекст: Мария Иванова

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не усмотрело признаков дискриминации в намерениях некоторых европейских национальных ассоциаций бойкотировать игры с российской командой на чемпионате мира по хоккею 2027 года.

    «Если их отказ [участвовать в матчах со сборной РФ] носит характер протеста, а не направлен против отдельных спортсменов по признаку их национальности, он может рассматриваться как осуществление их права на свободу выражения мнения, которое является одним из основных прав в соответствии с международным правом», – приводит ответ представителя УВКПЧ ТАСС.

    При этом в управлении подчеркнули, что принцип недискриминации остается краеугольным камнем международного права в сфере прав человека. Там также отметили недостаток информации о причинах такого решения федераций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду управляющий директор Австрийского хоккейного союза Александер Хельвиг заявил об отсутствии планов играть с командой России на чемпионате мира 2027 года в Германии. В

    о вторник Чешский хоккейный союз запланировал обсудить отказ от матчей против сборной России после заявления министра внутренних дел Чехии Лубомира Метнара о невыдаче виз российским хоккеисткам.

    В тот же день представители мэра финского Тампере Ильмари Нурминена выразили готовность отказаться от проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2028 года в случае приезда на турнир команды России.

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    5 ноября 2026, 00:42 • Новости дня
    Гутерреш оставил без ответа вопросы Лаврова о провокации в Буче

    МИД: Гутерреш не ответил на вопросы Лаврова о провокации в Буче

    Гутерреш оставил без ответа вопросы Лаврова о провокации в Буче
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не ответил на вопросы министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно провокации в Буче, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    «В апреле министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров задал генеральному секретарю ООН Гутеррешу 12 конкретных вопросов, касающихся опубликованного в 2022 году доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Ни на один из них ответа мы так и не получили», – заявил Логвинов в интервью ТАСС.

    В частности, российская сторона требовала пояснений о причинах заимствования статистических данных исключительно из украинских источников, а также о значительных расхождениях в данных по числу погибших.

    Логвинов отметил, что отказ Секретариата от взаимодействия объясняется «ангажированностью Гутерреша в контексте украинского кризиса».

    Дипломат напомнил, что в октябре Лавров направил Гутеррешу послание с призывом учесть информацию доклада Международного общественного трибунала во главе с членом Общественной палаты России Максимом Григорьевым и пересмотреть выводы УВКПЧ.

    «Если хотите, для нас это – вопрос принципа», – сказал Логвинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Лавров передал Гутеррешу доклад о фальсификациях в Буче. Летом глава МИД заявил об уклонении руководства ООН от предоставления информации о перечне погибших во время инцидента.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал неприемлемой формальную реакцию генсека на запросы российской стороны.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 03:18 • Новости дня
    Россия в ООН назвала кураторов украинского сайта «Миротворец»

    Москва указала ООН на использование «Миротворцем» западных серверов

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский экстремистский ресурс «Миротворец», публикующий персональные данные неугодных Киеву лиц, функционирует с использованием инфраструктуры западных провайдеров, заявил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Евгений Успенский.

    «По-прежнему функционирует одиозный интернет-ресурс «Миротворец», содержащий персональные данные неугодных Киеву лиц, включая журналистов, а также несовершеннолетних детей», – заявил дипломат в ходе заседания Четвертого комитета 81-й сессии ГА ООН по теме «Вопросы, касающиеся информации».

    В диппредставительстве выразили особую обеспокоенность физической безопасностью российских журналистов. В 2025 году в результате атак ВСУ погибли не менее шести сотрудников российских СМИ, выполнявших редакционные задания, включая Александра Мартемьянова, Александра Федорчака и Андрея Панова, а также водителя съемочной группы телеканала «Звезда» Александра Сиркели.

    Международные структуры при этом демонстрируют избирательный подход к защите журналистов, потворствуя сохранению атмосферы безнаказанности и дискредитируя институт международной защиты журналистов, заключили в постпредстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Европарламента от Германии попал в базу «Миротворца».  Участницу «Евровидения–2010» Еву Ривас внесли в базу украинского «Миротворца».

    Экстрасенс Аделина Панина, предсказавшая крах ВСУ, попала в базу украинского «Миротворца».

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    3 ноября 2026, 22:02 • Новости дня
    Генсек ООН потребовал прекратить атаки ВСУ на российские энергообъекты

    Гутерриш призвал немедленно прекратить атаки ВСУ на энергообъекты России

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность в связи с атаками Вооруженных сил Украины на энергетические объекты в России.

    «Генеральный секретарь также обеспокоен сообщениями об атаках ВСУ на энергетические объекты на территории Российской Федерации», – заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, которого цитирует ТАСС.

    Он подчеркнул, что нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру представляют собой нарушение международного гуманитарного права. Дюжаррик добавил, что подобные атаки должны быть немедленно прекращены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об усилении защиты энергетической инфраструктуры России.

    В прошлом месяце Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность растущим числом жертв среди мирных жителей в России в результате украинских атак.

    В сентябре генеральный секретарь ООН признал факты гибели мирных жителей на российской территории из-за нападений ВСУ.

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    3 ноября 2026, 23:59 • Новости дня
    В ООН отказались комментировать данные о тайных пыточных на Украине

    Представитель генсека ООН не стал комментировать пыточные под Киевом

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил об отсутствии у всемирной организации комментариев по поводу сообщений о существовании на Украине секретных тюрем.

    «На данный момент нам нечего прокомментировать», – передает РИА «Новости» ответ Дюжаррика на вопрос о позиции ООН.

     При этом он добавил, что проинформирует общественность, если организация решит выработать позицию по этому вопросу.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что скандал с обнаружением пыточной под Киевом приобрел всемирное звучание. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал подобные секретные тюрьмы системным явлением, о котором осведомлены киевские власти.

    Российские власти неоднократно указывали на существование пыточных на Украине с 2014 года. Ситуация вызвала широкий резонанс среди украинского населения после того, как толпа собралась у дома в Петропавловской Борщаговке, в подвале которого удерживали и избивали людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник СБУ сообщила о возбуждении трех уголовных дел против участников протестной акции возле тайной тюрьмы под Киевом.

    Обнаружение в подвале дома места незаконного удержания с десятками пострадавших вызвало волну гнева в социальных сетях среди жителей Украины.

    Покинувший Украину депутат Рады Артем Дмитрук заявил об избиении и обстреле протестующих у неофициальной тюрьмы в Киевской области.

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    5 ноября 2026, 20:10 • Новости дня
    В ООН начали собирать информацию о пленниках секретной тюрьмы под Киевом

    УВКПЧ ООН начало сбор данных о секретной тюрьме Нацгвардии под Киевом

    В ООН начали собирать информацию о пленниках секретной тюрьмы под Киевом
    @ Thomas Imo/photothek.net/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) приступило к сбору информации о содержании пленных в тайной тюрьме под Киевом, заявила официальный представитель управления Шабиа Манту.

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в курсе сообщений о содержании людей в тайной тюрьме под Киевом и в настоящее время изучает эти сведения, передает РИА «Новости».

    «Нам известно о сообщениях об инциденте, который, предположительно, произошел на объекте Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке, недалеко от Киева. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека продолжает собирать информацию», – сообщила Шабиа Манту.

    По ее словам, если факты нарушений подтвердятся, виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законом, а пострадавшим необходимо будет оказать необходимую поддержку и обеспечить средства правовой защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Международном комитете Красного Креста подтвердили осведомленность о ситуации с содержанием людей в неволе в селе Петропавловская Борщаговка.

    Во вторник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил об отсутствии у всемирной организации комментариев по поводу сообщений о существовании на Украине секретных тюрем.

    В понедельник украинские СМИ сообщили об освобождении части удерживаемых лиц из подвала под Киевом.

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    3 ноября 2026, 20:25 • Новости дня
    Генассамблея ООН приняла резолюцию Белоруссии о запрете новых видов ОМУ

    Комитет ГА ООН принял резолюцию Минска о запрете новых видов ОМУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов принял инициированную Белоруссией резолюцию о запрете разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения.

    В поддержку инициативы выступили 177 государств, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел республики. В белорусском дипведомстве отметили, что такие результаты голосования свидетельствуют о востребованности и значимости документа для международных усилий по укреплению режима разоружения и нераспространения.

    В число 20 соавторов документа наряду с Белоруссией вошли Россия, Китай, Казахстан, Пакистан и ряд других стран Азии, Африки и Латинской Америки. Широкая география соавторства демонстрирует универсальный характер инициативы и ее способность объединять мир вокруг недопущения разработки новых систем ОМУ, указали в министерстве.

    Минск продолжит последовательно выступать за укрепление международной безопасности, развитие конструктивного диалога и объединение усилий государств в целях предотвращения появления новых видов ОМУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД России сообщил о давлении на ряд государств из-за их поддержки резолюции Генассамблеи ООН о прекращении блокады Кубы.

    В четверг Москва вместе с подавляющим большинством стран поддержала резолюцию о прекращении американской блокады Кубы.

    В среду Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Вашингтону снять экономическую блокаду с Кубы.

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    4 ноября 2026, 01:45 • Новости дня
    МИД сохранил предложение о переносе штаб-квартиры ООН в Сочи

    МИД: Предложение о переносе штаб-квартиры ООН в Сочи остается в силе

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия сохраняет в силе предложение о переносе штаб-квартиры ООН в Сочи из-за нарушений со стороны США, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    По словам дипломата, главное в этом вопросе – добиваться от страны-хозяйки соблюдения международных обязательств. При этом озвученное ранее предложение министра иностранных дел Сергея Лаврова о переносе штаб-квартиры остается актуальным, передает ТАСС.

    Логвинов отметил, что перенос теоретически возможен, и многие государства-члены имеют претензии к США. Однако реальная перспектива выдвижения такой инициативы сейчас не просматривается.

    Он пояснил, что новая локация должна соответствовать многим параметрам: инфраструктуре, транспортной доступности и безопасности. Кроме того, перенос потребует огромных финансовых затрат, на которые вряд ли кто-либо пойдет в текущих условиях.

    «Так что в необоснованном «переселении народов», думаю, никто не заинтересован», – сказал он.

    Дипломат напомнил, что в 1946 году в Лондоне сторонники размещения штаб-квартиры в США победили с перевесом лишь в семь голосов из 50 делегаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Логвинов выразил надежду на избавление секретариата ООН от диктата западных стран после выборов нового генсекретаря. Куба обвинила США в нарушении правил использования помещений ООН.

    В 2025 году Лавров рассказал «легенду» об идее Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.


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    5 ноября 2026, 16:06 • Новости дня
    Постпред Израиля при ООН возложил на США ответственность за атаку на Иран

    Постпред Израиля при ООН Данон возложил на США ответственность за атаку на Иран

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон заявил, что решение нанести удар по Ирану принимал исключительно Вашингтон, а израильская сторона лишь поддержала этот шаг.

    Израиль не имеет отношения к росту цен на топливо в США в свете противостояния с Ираном и блокады в Ормузском проливе, подчеркнул дипломат. «Мы знаем, что решение атаковать Иран было принято США, это было не наше решение», – заявил Данон, которого цитирует ТАСС.

    По его словам, израильская сторона поддержала действия Вашингтона, посчитав их верными. Дипломат добавил, что со стороны Тегерана продолжают звучать угрозы в адрес американских целей, посольств и личного состава на Ближнем Востоке, поэтому винить во всем Израиль неправильно.

    Комментируя вероятность заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на фоне недовольства американцев затянувшимся противостоянием, Данон указал, что решение данных вопросов остается прерогативой президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп назвал военный конфликт с Ираном главной причиной поражения Республиканской партии на выборах.

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 4% в ожидании возможного урегулирования конфликта между Ираном и США.

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    3 ноября 2026, 22:47 • Новости дня
    Генсек ООН выразил обеспокоенность атаками ВСУ на энергообъекты России

    Гутерреш обеспокоился ударами ВСУ по энергообъектам в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил тревогу из-за продолжающихся атак Вооруженных сил Украины на энергетические предприятия на территории России, включая столичный регион.

    «Генеральный секретарь также выражает обеспокоенность в связи с продолжающимися сообщениями об атаках украинских вооруженных сил на энергетические объекты в Российской Федерации, в том числе в регионе столицы, Москвы», – заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, чье выступление опубликовано на сайте организации.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Киев вновь ослушался американского лидера Дональда Трампа, возобновив удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Он подчеркнул, что Украина решается на подобные действия благодаря поддержке со стороны Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о продолжении СВО на Украине для лишения киевских властей возможности бить по российской энергетической инфраструктуре.

    Минобороны сообщило о массированном ударе российских войск высокоточным оружием по электростанциям Украины. В понедельник украинская армия вопреки требованию президента США возобновила удары беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам в Нижегородской и Самарской областях.

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    5 ноября 2026, 20:20 • Новости дня
    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН из ОАЭ требования Москвы к претендентам

    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН Нусейбе требования Москвы к претендентам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил кандидату в генсеки ООН из ОАЭ Ланой Нусейбе требования России к претендентам на этот пост.

    «Собеседница представила свою предвыборную программу. Министр разъяснил Лане Нусейбе требования, предъявляемые российской стороной к претендентам на высший ооновский пост», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    В министерстве добавили, что стороны подтвердили приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах.

    Ранее Нусейба выразила готовность поддерживать инициативы по политическому урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявил о праве России потребовать от нового генерального секретаря ООН скорректировать линию секретариата по украинскому кризису.

    До этого стало известно, что экс-вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан сохранила лидерство по итогам седьмого предварительного голосования по кандидатам на пост генерального секретаря организации.

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    6 ноября 2026, 00:33 • Новости дня
    Гринспан укрепила лидерство на предварительном голосовании за пост генсека ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший вице-президент Коста-Рики и глава ЮНКТАД Ребека Гринспан получила поддержку 12 членов Совбеза ООН на восьмом предварительном голосовании по кандидатурам на пост генсека организации, сообщили источники.

    Кандидатура Гринспан получила поддержку 12 из 15 членов Совета Безопасности ООН, три государства выступили против. По сравнению с предыдущим раундом число ее сторонников выросло на одного, а противников сократилось с четырех до трех, передает РИА «Новости».

    Второе место сохранил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, которого поддержали девять членов Совбеза, четыре выступили против и двое воздержались. На третьей позиции осталась постоянный представитель Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт: за нее проголосовали восемь членов Совбеза, пять высказались против, еще двое воздержались.

    Дипломат из ОАЭ Лана Нуссейбе получила семь голосов в поддержку, шесть членов Совбеза выступили против ее кандидатуры, двое воздержались. Выдвинутый Турцией генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Хади Синирлиоглу заручился тремя голосами, против него высказались восемь членов Совбеза, еще четверо воздержались.

    Члены Совбеза ООН проводят закрытые предварительные голосования, чтобы определить кандидата на пост генерального секретаря, которого затем рекомендуют Генеральной Ассамблее ООН. В бюллетенях для каждого претендента предусмотрены три варианта оценки – «поддерживаю», «не поддерживаю» или «воздерживаюсь», при этом генсек назначается Генассамблеей по рекомендации Совбеза.

    Второй и последний срок полномочий действующего генсека ООН Антониу Гутерреша истекает 31 декабря 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гринспан сохранила лидерство по итогам седьмого предварительного голосования за пост генсека ООН.

    В конце сентября бывший вице-президент Коста-Рики вырвалась вперед в борьбе за эту должность после четвертого тайного голосования СБ ООН.

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    4 ноября 2026, 13:26 • Новости дня
    Россотрудничество: В России народов больше, чем стран в ООН

    Глава Россотрудничества Чайка: В России больше народов, чем стран в ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Российской Федерации проживает народов больше, чем зарегистрировано стран в Организации Объединенных Наций, заявил руководитель Россотрудничества Игорь Чайка.

    Глава Россотрудничества Игорь Чайка обратил внимание на то, что количество наций, населяющих Россию, превышает число стран-членов ООН, передает РИА «Новости».

    «В Российской Федерации проживает народов больше, чем зарегистрировано стран в Организации Объединенных Наций... В этом многообразии сила Российской Федерации, сила нашего многонационального народа», – заявил Чайка во время выступления на международной неделе «Народы России».

    Он подчеркнул, что Россия является многоконфессиональной и многонациональной страной, у которой есть общий культурный код и общая духовная составляющая.

    Международная неделя «Народы России» проводится ежегодно в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Координатором мероприятий недели выступает аппарат Совета безопасности РФ, оператор – фонд «Росконгресс», они продолжатся по 8 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил об укреплении народов России благодаря культурному многообразию.

    Также Путин выступил за продолжение лучших проектов Года единства народов России в последующие годы и поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

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    5 ноября 2026, 16:13 • Новости дня
    МИД заявил о невозможности создать альтернативу ООН

    МИД: Создать альтернативу ООН невозможно

    Tекст: Денис Тельманов

    В нынешней ситуации создать организацию, аналогичную ООН, невозможно, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

    «Альтернативы ООН нет, хотя такие разговоры ведутся», – приводит ТАСС слова Логвинова во время выступления перед преподавателями и студентами Киргизско-российского славянского университета.

    Дипломат добавил, что при реформировании ООН необходимо учитывать этот факт и не подрывать основы ее системы. Он также указал, что эффективная работа организации невозможна без реформирования ее ключевого органа – Совета Безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила о намерении Москвы противостоять попыткам западных стран включить союзников по НАТО и ЕС в Совет Безопасности.

    В прошлом месяце директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов выразил надежду на избавление секретариата всемирной организации от диктата Запада благодаря выборам нового генерального секретаря.

    В сентябре глава МИД Сергей Лавров выступил против предоставления дополнительных мест в Совбезе ФРГ и Японии.

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    5 ноября 2026, 12:13 • Новости дня
    МИД заявил о праве потребовать от генсека ООН пересмотра линии по Украине

    МИД объявил о праве потребовать от нового генсека ООН изменения линии по Буче

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия имеет право потребовать от нового генерального секретаря ООН скорректировать линию секретариата организации по ситуации в Буче и украинскому кризису в целом, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    «С учетом предстоящего в текущем году назначения нового генерального секретаря ООН мы вправе требовать от преемника [Антониу] Гутерриша принципиальной корректировки линии секретариата как по Буче, так и в целом по украинскому сюжету», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кирилл Логвинов заявил об отсутствии ответов Антониу Гутерриша на вопросы министра иностранных дел России Сергея Лаврова о провокации в Буче.

    В прошлом месяце Логвинов выразил надежду на избавление секретариата всемирной организации от диктата западных стран после выборов нового генсека.

    В сентябре заместитель министра иностранных дел Александр Алимов заявил о необходимости пересмотра предвзятой позиции ООН по украинскому конфликту после смены генерального секретаря.

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