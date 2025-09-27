Лавров рассказал «легенду» об идее Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи

Tекст: Антон Антонов

Комментируя возможность переноса штаб-квартиры ООН, Лавров на пресс-конференции по итогам своей работы на 80-й сессии Генассамблеи заявил: «Есть такая легенда, что когда в первый раз были переговоры, в ходе которых упомянулось о необходимости создания всемирной организации, между Сталином, Рузвельтом и Черчиллем, Иосиф Виссарионович активно зазывал в Сочи штаб-квартиру ООН».

Министр также отметил, что Сочи доказал свою способность принимать крупные мероприятия, и в случае соответствующего решения олимпийская инфраструктура города готова принять сотрудников ООН. «Поэтому заниматься спортом всем сотрудниками Секретариата там будет комфортно», – приводит ТАСС слова главы МИД

Решение о размещении штаб-квартиры ООН было принято в пользу Нью-Йорка в 1946 году. Вопросы пребывания организации в США регулируются соглашением между ООН и Вашингтоном, признанным Генассамблеей в 1947 году. Согласно этому документу, территория, где располагаются учреждения ООН, считается международной зоной, а американские власти должны обеспечивать беспрепятственный въезд и выезд официальных лиц, прибывающих на мероприятия организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров обратил внимание американской стороны на регулярные отказы в выдаче виз российским делегациям для мероприятий ООН.

США аннулировали визу президента Колумбии Густаво Петро после его участия в антиизраильских протестах в Нью-Йорке. Петро заявил о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка.

Правительство Бразилии выразило обеспокоенность из-за задержек в выдаче виз своей делегации на Генассамблею ООН. Кроме того, США отказали в выдаче визы президенту Палестины Махмуду Аббасу для участия в Генассамблее ООН.