Ушаков заявил о договоренности с США не раскрывать суть переговоров в Кремле

Ушаков: Компромиссного варианта найдено не было по итогам переговоров в Кремле

Tекст: Катерина Туманова

«Мы с американскими коллегами договорились, что не будем раскрывать суть состоявшихся переговоров», – сказал Ушаков по окончании переговоров.

Он уточнил, что в ходе пяти часов «конструктивной и содержательной беседы» стороны не обсуждали конкретные формулировки или конкретные предложения, обсуждалась суть того, что положено в американские документы.

По словам Ушакова, российская сторона рассмотрела документ, который содержал 27 пунктов.

«Затем мы получили еще несколько документов, четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с Уиткоффом и Кушнером», – сообщил он.

Ушаков подчеркнул, что стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения мирного долгосрочного урегулирования на Украине, а это, отметил он, главный итог встречи.

Помощник президента России также заявил, что стороны договорились на уровне помощников и других представителей продолжить контакты, в частности с Уиткоффом и Кушнером.

«С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику… к ряду предложений <...> Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим решение кризиса <....> Была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейших совместных мер для достижения урегулирования долгосрочного, мирного урегулирования украинского кризиса», – отметил Ушаков.

Помощник российского президента указал на то, что возможность встречи на высшем уровне будет зависеть от уровня прогресса, которого смогут достичь переговорщики. Ушаков особо выделил, что обе стороны передали друг другу приветы и наилучшие пожелания. Американская делегация – российской стороне от президента США.

«В свою очередь наш президент попросил передать дружеские приветы Трампу, причем он передал, естественно, не только дружеские приветы, но попросил передать и целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали», – добавил спикер.

Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились за обедом в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, где иностранных гостей накормили посикунчиками и блюдами русской кухни.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». При этом глава РФПИ Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.