  • Новость часаПереговоры Путина и Уиткоффа завершились через пять часов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Французские военные предчувствуют свою гибель на Украине
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились через пять часов
    Покупательница квартиры Долиной потребовала вернуть ей жилье
    Российские ученые нашли в Арктике поедающие пластик бактерии
    Путин: Россия контролирует как правобережную, так и левобережную часть Купянска
    Путин: Если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас
    Путин: Если отрезать Украину от моря, она не сможет заниматься пиратством
    МИД России обвинил спецназ Британии в казнях афганцев
    Times рассказала, как Рубио оттеснили с переговоров по Украине
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Регионы поборются с помолодевшими курильщиками

    Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?

    6 комментариев
    Владек Дарман Владек Дарман Кончаловский с Водолазкиным предложили оценить вкус бессмертия

    Сможет ли человек из прошлого, хранящий в себе боль и любовь ушедшей эпохи, найти свое место в цифровом мире будущего, когда стремление к вечной жизни перестало быть утопией и превратилось в глобальную индустрию?

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Россия открыла безвиз с Китаем

    Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.

    9 комментариев
    3 декабря 2025, 01:20 • Новости дня

    Ушаков заявил о договоренности с США не раскрывать суть переговоров в Кремле

    Ушаков: Компромиссного варианта найдено не было по итогам переговоров в Кремле

    Tекст: Катерина Туманова

    Компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки, выглядят более-менее приемлемыми, их можно обсуждать, заявил журналистам после пятичасовых переговоров в Кремле помощник российского президента Юрий Ушаков.

    «Мы с американскими коллегами договорились, что не будем раскрывать суть состоявшихся переговоров», – сказал Ушаков по окончании переговоров.

    Он уточнил, что в ходе пяти часов «конструктивной и содержательной беседы»  стороны не обсуждали конкретные формулировки или конкретные предложения,  обсуждалась суть того, что положено в американские документы.

    По словам Ушакова, российская сторона рассмотрела документ, который содержал 27 пунктов.

    «Затем мы получили еще несколько документов, четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с Уиткоффом и Кушнером», – сообщил он.

    Ушаков подчеркнул, что стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения мирного долгосрочного урегулирования на Украине, а это, отметил он, главный итог встречи.

    Помощник президента России также заявил, что стороны договорились на уровне помощников и других представителей продолжить контакты, в частности с Уиткоффом и Кушнером.

    «С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику… к ряду предложений <...> Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим решение кризиса <....> Была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейших совместных мер для достижения урегулирования долгосрочного, мирного урегулирования украинского кризиса», – отметил Ушаков.

    Помощник российского президента указал на то, что возможность встречи на высшем уровне будет зависеть от уровня прогресса, которого смогут достичь переговорщики. Ушаков особо выделил, что обе стороны передали друг другу приветы и наилучшие пожелания. Американская делегация – российской стороне от президента США.

    «В свою очередь наш президент попросил передать дружеские приветы Трампу,  причем он передал, естественно, не только дружеские приветы, но попросил передать и целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали», – добавил спикер.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились за обедом в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, где иностранных гостей накормили посикунчиками и блюдами русской кухни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». При этом глава РФПИ Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    2 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Путин: Если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас
    Путин: Если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    У Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий, заявил президент России Владимир Путин.

    По словам главы государства, российская сторона регулярно повторяет позицию об отсутствии планов военного противостояния с Европой, передает ТАСС. Однако он подчеркнул, что в случае начала войны с европейской стороны Россия будет полностью готова к немедленному реагированию.

    «Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений», – сказал Путин.

    Президент указал, что в случае развязывания Европой войны против России ситуация может сложиться так, что у Москвы не с кем будет договариваться.

    «Это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько так..<...>Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Комментарии (24)
    2 декабря 2025, 17:52 • Новости дня
    Дмитриев пришел на встречу с Уиткоффом и Кушнером в куртке с цитатой Путина
    Дмитриев пришел на встречу с Уиткоффом и Кушнером в куртке с цитатой Путина
    @ Екатерина Шамарова/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером появился в куртке с символикой Национального центра «Россия» и цитатой президента России.

    Перед началом переговоров американской стороны с Владимиром Путиным Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились за обедом в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, передает ТАСС.

    Дмитриев пришел в куртке с выставки-форума «Россия», на которой была нанесена цитата президента: «Россия не та страна, которая чего-то боится!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Стивеном Уиткоффом в Москве 2 декабря. В этот день в Москве состоится обсуждение продвижения мирной инициативы Дональда Трампа на Украине, о чем сообщил Кирилл Дмитриев.

    Переговоры Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером начнутся после 17.00 и продлятся столько, сколько потребуется.

    Комментарии (7)
    2 декабря 2025, 17:50 • Видео
    Россия открыла границы для китайцев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    Орешкин: Майнинг начал влиять на платежный и валютный баланс страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Майнинг криптовалют в России достиг заметного уровня и оказался фактором, влияющим на платежный баланс и валютный рынок страны.

    Заявление о важности учета майнинга криптовалют в официальной статистике сделал Максим Орешкин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», передает ТАСС. Он подчеркнул, что появление новой статьи экспорта, скрытого в виде операций с криптовалютами, уже отражается на валютном рынке России.

    Орешкин отметил: «Можно же криптовалютой оплатить сейчас импорт. Майнинг криптовалют это то предложение, которое сейчас тоже влияет на валютный рынок, поэтому у ЦБ я пока не увидел таких оценок, я знаю, что в этом направлении работа ведется, но это то, что нам тоже надо учитывать в платежном балансе».

    В ходе форума он также заявил, что доступность иностранного финансирования для России, вероятно, повысится благодаря возросшему интересу инвесторов к российскому рынку. По его словам, отдача от такого тренда может проявляться не только через традиционные инструменты, но и посредством различных финансовых каналов, что будет постепенно усиливаться на фоне привлекательной доходности внутреннего рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Туркмении приняли закон «О виртуальных активах», который вступит в силу с 1 января 2026 года.

    В Ленинградской области полицейские обнаружили нелегальную майнинг-ферму и изъяли оборудование.

    Сотрудники правоохранительных органов также задержали шестерых человек по делу о нелегальной майнинг-ферме, ущерб от деятельности которой оценивается в 1 млрд рублей.

    Комментарии (2)
    2 декабря 2025, 14:32 • Новости дня
    В Киеве задержали британца по делам об убийствах Парубия и Фарион

    Tекст: Ольга Иванова

    Британский инструктор Росс Дэвид Катмор, задержанный на Украине, может быть причастен к убийствам политических деятелей Андрея Парубия и Ирины Фарион, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в СБУ.

    Британского военного инструктора Росса Дэвида Катмора подозревают в причастности к громким убийствам на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Украинская правда» и источники в Службе безопасности Украины.

    По информации СБУ, в 2024 году Катмор прибыл на Украину для подготовки личного состава украинской армии, при этом он имеет военный опыт службы в британской армии и участие в операциях на Ближнем Востоке.

    По данным следствия, инструктор завозил на Украину оружие и отвечал за его распределение. Отмечается, что именно из этого оружия были убиты бывший руководитель одесской ячейки «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Демьян Ганул, украинская националистка Ирина Фарион и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий. Украинские службы утверждают, что видят в этих преступлениях «российский след», однако конкретных доказательств пока не представлено.

    В настоящий момент Росс Дэвид Катмор арестован и находится под стражей. Сотрудники спецслужб Британии взаимодействуют с украинскими коллегами в расследовании обстоятельств дела. Ситуация вызывает широкий резонанс, учитывая международный статус подозреваемого и статус убитых на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине засекретили дело об убийстве Парубия.

    Фарион ранили из огнестрельного оружия во Львове. Она умерла в больнице.

    Комментарии (4)
    2 декабря 2025, 22:22 • Новости дня
    Уиткоффа и Кушнера в Москве накормили посикунчиками

    Уиткофф и Кушнер попробовали посикунчики, кулебяку, оленину и русские закуски в Москве

    Уиткоффа и Кушнера в Москве накормили посикунчиками
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер угощались в московском ресторане пирожками-посикунчиками, филе оленя, перепелкой с гречкой, яблочной шарлоткой.

    Меню обеда, организованного для спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, включало разнообразные русские блюда, передает РИА «Новости».

    Им подали салаты «Столичный», «Мимоза» и «Рассолье», фирменные посикунчики с крабом, пельмени с грибами, перепелку с гречкой, кулебяку из трех видов рыб, палтус на пару и филе оленя.

    Традиционные пермские посикунчики, представляющие собой мясные пирожки из пельменного теста с начинкой из говядины и свинины, особенно понравились гостям.

    Директор ресторана Savva Максим Романцев, где обедали Уиткофф и Кушнер, отметил, что Уиткофф особенно любит чебуреки и хрустящее тесто во фритюре». Больше всего спецпосланнику США понравились посикунчики с крабом и лепешки с сыром, которые он попросил сам, передает «Москва 24».

    Помимо основных блюд, стол был украшен классическими закусками – красной, черной и щучьей икрой, крабами, гребешком и ассорти из русских рыбных и мясных продуктов. На десерт гостям предложили торт «Наполеон», яблочную шарлотку и ягодное ассорти. Во время прошлого визита Уиткофф гулял по центру Москвы и пробовал чебуреки, а на переговорах в Петербурге успел посетить синагогу и Исаакиевский собор.

    Ранее Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились за обедом в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году.

    Напомним, президент России Владимир Путин во вторник начал встречу с американскими переговорщиками – спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, который также является зятем президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (6)
    2 декабря 2025, 21:10 • Новости дня
    Times рассказала, как Рубио оттеснили с переговоров по Украине

    Times: Уиткофф и Кушнер оттеснили Рубио с переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ключевые роли в переговорах с Россией по урегулированию ситуации на Украине заняли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, фактически лишив полномочий Марко Рубио, пишет британская газета Times.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер вытеснили с переговорного процесса по Украине госсекретаря США Марко Рубио, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Times. Издание отмечает, что Рубио ранее был известен как представитель, благосклонно настроенный к Киеву.

    Также сообщается, что Рубио участвовал в переработке плана по урегулированию, который изначально был согласован между Уиткоффом, Кушнером и спецпредставителем России Кириллом Дмитриевым во время переговоров в Майами в конце октября.

    План включает 28 пунктов, направленных на урегулирование ситуации на Украине. Times подчеркивает, что роль Рубио в этом процессе стала менее значимой после согласования документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Белом доме заявили о значительной доработке мирного соглашения по украинскому урегулированию.

    Во Флориде прошли переговоры США и Украины, которые политолог Скачко назвал «флоридским междусобойчиком» Рубио и Умерова.

    Президент России Владимир Путин начнет переговоры с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером во вторник после 17.00, и по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, они продлятся столько, сколько потребуется.


    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 19:18 • Новости дня
    Путин: Европа сама вывела себя из переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что европейские страны сами прекратили участвовать в обсуждении процесса урегулирования на Украине.

    По его словам, европейские политики выражают недовольство тем, что их якобы отстранили от переговорного процесса, однако Россия не предпринимала подобных шагов, передает РИА «Новости».

    «Они (европейцы – ред.) обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров. Но хочу отметить, что их никто не отстранял. Они сами отстранились… Сами себя вывели из этого процесса», – заявил российский лидер.

    Ранее эксперт заявил о панике Европы из-за возможного мира на Украине.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 18:42 • Новости дня
    Путин: Россия контролирует как правобережную, так и левобережную часть Купянска
    Путин: Россия контролирует как правобережную, так и левобережную часть Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные полностью удерживают обе части Купянска, включая центр города, расположенный на правом берегу реки, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин сообщил, что обе части города Купянска находятся под контролем российской армии, передает ТАСС.

     «Купянск состоит из двух частей – одна часть наибольшая, основная, центр города, на правом берегу реки. Меньшая часть – на левом берегу. Российские войска контролируют как правобережную часть целиком, так и левобережную часть тоже целиком»,– пояснил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что группировка противника в Купянске полностью ликвидирована, а город находится под контролем российских вооруженных сил.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 20:59 • Новости дня
    В Верховный суд поступила жалоба по делу Долиной
    В Верховный суд поступила жалоба по делу Долиной
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Жалоба на решения по делу между Ларисой Долиной и Полиной Лурье зарегистрирована в Верховном суде России, рассмотрение состоится по установленной процедуре.

    Как передает ТАСС, Верховный суд России зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье. В пресс-службе суда сообщили, что жалоба будет рассмотрена «в установленном порядке».

    В августе прошлого года стало известно о том, что Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые связывались с ней с территории Украины. Мошенники убедили певицу перевести все свои накопления на якобы безопасный счет, а также продать принадлежащую ей квартиру, после чего Долина обратилась в полицию.

    Позднее Хамовнический суд признал сделку купли-продажи квартиры недействительной по иску Долиной, а Мосгорсуд подтвердил это решение. Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов.

    Истец Полина Лурье заявляла о намерении обратиться в Верховный суд, который стал последней инстанцией по данному делу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов обратился к руководству Верховного суда с просьбой подробно рассмотреть дело певицы Ларисы Долиной.

    Ларису Долину пригласили к участию в обсуждении проблем сделок на рынке вторичного жилья в Госдуме 17 декабря 2025 года. Круглый стол будет посвящен вопросам защиты прав граждан на вторичном рынке жилья.

    Комментарии (5)
    2 декабря 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин рассказал о стратегических преимуществах Красноармейска

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что плацдарм в Красноармейске предоставляет Вооруженным силам РФ возможность быстро развивать наступление сразу на нескольких ключевых направлениях.

    Вооруженные силы России получили возможность наступать из Красноармейска во всех наиболее перспективных направлениях, передает РИА «Новости».

    «Отсюда (из Красноармейска – ред.), с этого плацдарма, с этого участка российской армии удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтут наиболее перспективными генеральные штабы», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» завершили освобождение города Красноармейска.  Появление российских штурмовиков в Красноармейске вызвало панику среди украинских военных.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 13:03 • Новости дня
    Кремль назвал план Трампа хорошей основой для урегулирования на Украине
    Кремль назвал план Трампа хорошей основой для урегулирования на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль считает инициативы администрации президента США Дональда Трампа возможной основой для будущих соглашений по урегулированию ситуации на Украине и отмечает роль США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что предстоящие финальные договоренности по ситуации на Украине должны основываться на предложениях Трампа, назвав их «очень хорошей основой». Песков отметил, что урегулирование этого вопроса требует решения ряда принципиальных задач, передает ТАСС.

    Представитель Кремля в ходе брифинга для индийских журналистов в преддверии саммита России и Индии заявил, что Соединенные Штаты проводят очень эффективное посредничество по Украине.

    «Посредничество США очень эффективно, и мы надеемся, что посредничество США будет успешным. И мы готовы внести свой вклад в это, потому что мы заинтересованы в мире», – отметил он, добавив, что Москва рассчитывает на продолжение таких усилий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль не раскрывает детали предложенного США плана по Украине, предпочитая вести переговоры без широкого освещения в прессе.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты не представляли России проектов договора по украинскому вопросу.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон сократил количество пунктов в проекте мирного урегулирования на Украине с 28 до 22, и многие из них были решены благоприятным образом.

    Комментарии (12)
    2 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    В Нидерландах заявили о скором закрытии центров для беженцев с Украины

    Власти Нидерландов сообщили о планах закрыть центры для беженцев с Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нидерланды рассматривают вопрос о скором прекращении работы муниципальных центров для беженцев с Украины из-за высоких затрат на их содержание, сообщили в министерстве по вопросам миграции и предоставления убежища.

    Власти Нидерландов объявили о намерении в ближайшее время закрыть специальные муниципальные центры размещения украинских беженцев, в которых сейчас находятся около трех четвертей из примерно 135 тыс. украинцев, прибывших в страну. В письме исполняющей обязанности министра по вопросам миграции и предоставления убежища Моны Кейзер подчеркивается, что государственная система приема беженцев должна как можно скорее завершить работу, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что содержание центров обходится бюджету в значительные суммы, несмотря на то что часть работающих украинцев уже платит обязательный взнос в казну за предоставление жилья. Кабинет министров Нидерландов начал подготовку плана перехода украинских беженцев к самостоятельному проживанию, который прорабатывается совместно с муниципалитетами.

    Дополнительно власти намерены обязать украинцев самостоятельно оплачивать образование в университетах, а также медицинскую страховку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Нидерландов увеличили для украинских беженцев, проживающих в муниципальном жилье и имеющих доход, размер ежемесячного взноса в два раза.

    До этого муниципалитет Утрехта закрыл переполненный центр для беженцев с Украины из-за нехватки долгосрочного жилья.

    В то же время 1 декабря стало известно, что Нидерланды выделили дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 250 млн евро через инициативу PURL.

    Комментарии (7)
    2 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    Кулеба спрогнозировал Украине тактическое поражение

    Tекст: Вера Басилая

    Украине предстоит столкнуться с тяжелой реальностью и пережить тактическое поражение, заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страну в ближайшем будущем ждет «тактическое поражение», передают «Известия». Об этом он сообщил 2 декабря, его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

    Кулеба отметил, что на Украину надвигается «очень сложный период», когда придется столкнуться с «тяжелой правдой». По его словам, «отказ от признания реальности будет тормозить».

    Президент России Владимир Путин заявил, что отказ Киева от предложений США приведет к повторению событий, подобных произошедшему в Купянске, на других ключевых участках фронта.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова обсуждать мирное урегулирование, однако отказ Киева от переговоров приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

    Комментарии (3)
    2 декабря 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Москве

    Кремль: Путин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Москве

    Путин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Москве
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал встречу с американскими переговорщиками – спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, который также является зятем президента США Дональда Трампа.

    Кремль в Telegram-канале сообщил, что с российской стороны во встрече также участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется».

    Глава РФПИ Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира».

    Комментарии (3)
    2 декабря 2025, 14:49 • Новости дня
    Газпром обновил рекорд поставок газа в Китай
    Газпром обновил рекорд поставок газа в Китай
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Суточный объем газа, отправленного по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай, превысил установленные контрактом нормы, а также установил новый максимум.

    Компания «Газпром» объявила об очередном обновлении рекорда суточных поставок природного газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» 1 декабря. Объем поставленного газа превысил те значения, которые оговаривались в контрактных обязательствах компании по экспорту топлива в Китай, передает ТАСС.

    В сообщении пресс-службы холдинга отмечается: «Поставленный объем превысил контрактные обязательства «Газпрома».

    Ранее в течение текущего года компания уже несколько раз фиксировала максимальные значения прокачки газа по маршруту.

    «Сила Сибири» остается ключевым экспортным газопроводом «Газпрома» для поставок на азиатские рынки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» 6 ноября превзошел контрактные обязательства и вновь обновил исторический максимум.

    Компания «Газпром» в октябре обновила исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по этому трубопроводу третий раз за месяц. Газопровод «Сила Сибири – 2» станет новым системообразующим маршрутом для экспорта российского газа в Китай.

    Комментарии (2)
    Главное
    Кулеба спрогнозировал Украине тактическое поражение
    Вучич сообщил о росте нервозности в НАТО из-за успехов России на СВО
    В МИД РФ сравнили позицию Польши с бизнесом на реликвиях Холокоста
    Силуанов: Россияне не заметят роста НДС
    Депутатов призвали найти решение созданной «схемой Долиной» проблемы
    Пассажиры отказались выходить из севшего не в том аэропорту самолета
    В автомобилях Omoda C7 выявлена опасная при аварии неисправность

    Мир готовится к новой эпохе низких цен на нефть

    ОПЕК+ боится падения нефтяных котировок ниже 60 долларов за баррель, однако спасать мировые цены больше не собирается. Остановка роста добычи – лишь временная. Дальше ОПЕК намерена продолжать двигаться в этом же направлении. А роль балансировщика нефтяного рынка теперь отводится США: пусть они, наконец, пострадают. Подробности

    Перейти в раздел

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

    Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия обваливает украинскую «стену дронов»

    В последние недели российские войска резко ускорили темпы освобождения исторических территорий России – 1 декабря были освобождены такие значимые населенные пункты, как Волчанск и Красноармейск. Это происходит в значительной степени потому, что российские войска научились обнаруживать и ликвидировать ключевой в современной войне ресурс противника – операторов БПЛА. Как это происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Для подготовки к войне с Россией Франция обирает даже пенсионеров

    Французские власти предпринимают отчаянные усилия для того, чтобы свести концы с концами в государственном бюджете страны. Жертвой экономии стали даже американские пенсионеры, которые до последнего времени пользовались во Франции правом бесплатного медобслуживания. Какие еще и за чей счет планируются сокращения – и причем здесь агрессивные планы Франции против России? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    • Зеленскому подобрали замену

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации