    Что окажет решающее влияние на российскую экономику в 2026 году
    WP: Ватикан тайно убеждал США отпустить Мадуро в Россию
    Мэр Львова раскрыл последствия удара «Орешником»
    В Конгрессе пригрозили санкциями против Британии
    Россия дала оценку договору с Венесуэлой в новых реалиях
    «Северяне» обнаружили на позициях ВСУ яму для отказников с трупами
    Макрон обсудил с депутатами нюансы отправки войск на Украину
    Посольство едко прокомментировало отмену концертов Захаровой во Флоренции
    The Washington Post оценил удары «Орешником»
    Ольга Андреева Ольга Андреева Не надо бояться империй

    Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин – важнейший фактор консолидации народа

    Демократия – это, в первую очередь, про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, дело третье.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    10 января 2026, 13:39 • Новости дня

    В Киеве отключили воду и теплоснабжение

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Киеве полностью приостановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта на фоне масштабных аварийных отключений электроэнергии по указанию НЭК «Укрэнерго», сообщили СМИ.

    Как пишет «Страна», причиной стали аварийные отключения электроэнергии, которые введены по распоряжению национальной энергокомпании, сообщает ТАСС.

    Также в украинской столице временно не работает электротранспорт.

    В сообщении киевской городской государственной администрации говорится: «По команде НЭК «Укрэнерго» в городе введены аварийные отключения электроэнергии», передает РИА «Новости».

    Энергохолдинг «ДТЭК» ранее уведомил о начале аварийных отключений света как в Киеве, так и на территории Киевской области.

    Накануне в Киеве прекратили работу две ТЭЦ. На всей территории Украины, включая Киев и Львов, была объявлена воздушная тревога, местные СМИ сообщили о многочисленных взрывах. По уточнению премьер-министра Украины Юлии Свириденко, после серии взрывов в Киеве более 500 тыс. потребителей остались без электроснабжения.

    Ранее в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии.

    9 января 2026, 15:15 • Новости дня
    Посольство едко прокомментировало отмену концертов Захаровой во Флоренции

    Посольство России осудило отмену концертов Захаровой во Флоренции

    Посольство едко прокомментировало отмену концертов Захаровой во Флоренции
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Выступления российской балерины Светланы Захаровой, запланированные на конец января во Флоренции, отменили после обращения посольства Украины, что вызвало резкую реакцию российских дипломатов.

    Посольство России в Италии прокомментировало отмену двух выступлений балерины Светланы Захаровой во Флоренции, назвав это решение проявлением русофобии, передает РИА «Новости».

    В заявлении посольства отмечается: «В очередной раз мы являемся свидетелями ограничения культурного суверенитета Италии преступным террористическим режимом Зеленского... Можно лишь «поздравить» Италию и колыбель Возрождения Флоренцию с очередным «достижением», а точнее – дальнейшим погружением в мутные воды русофобии».

    Согласно сообщению, театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил запланированные на 20 и 21 января выступления Захаровой после обращения посольства Украины в Италии.

    Захарова должна была представить авторский проект «Па-де-де на пальцах и для пальцев» вместе с супругом, скрипачом Вадимом Репиным.

    Российское посольство также связало случившееся с давлением Еврокомиссии, отметив, что финансирование театра может быть «перекрыто» из-за участия российских артистов. Аналогичные случаи уже происходили в Италии: в июле прошлого года был отменен концерт дирижера Валерия Гергиева в Королевском дворце Казерты после протестов антироссийских активистов и представителей украинских организаций.

    Издание Nazione уточняет, что инициатором отмены выступлений Захаровой стало посольство Украины в Италии, которое направило соответствующие письма в адрес властей Флоренции и руководства театра в декабре 2025 года. Министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал в свое время аналогичную отмену концерта Гергиева.

    9 января 2026, 18:01 • Новости дня
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что сообщения о применении Россией ракетного комплекса «Орешник» следует рассматривать как «предупреждение Европе и США», передает РИА «Новости». Об этом Каллас написала в своей публикации в соцсети X, комментируя ночной ракетный удар.

    По информации Минобороны России, в ночь на 9 января Вооружённые силы России нанесли массированный удар по целям на Украине в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента в Новгородской области, которая произошла 29 декабря 2025 года. В операции использовалось высокоточное оружие большой дальности, включая подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник», а также ударные беспилотники.

    Минобороны России уточнило, что все цели удара были достигнуты: поражены объекты по производству беспилотников, применённые при атаке, а также энергетическая инфраструктура, поддерживающая работу военно-промышленного комплекса Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в пятницу специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил Каллас, что в мире не существует систем противовоздушной обороны, способных перехватить гиперзвуковую ракету «Орешник».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ночной удар «Орешником» по Украине продемонстрировал тактику борьбы с «опасными психами», сравнив это с применением галоперидола.

    Удары ракетами «Орешник» по объектам на Украине стали напоминанием для западных стран о масштабах ядерного арсенала Москвы, пишет The Washington Post.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    9 января 2026, 17:42 • Новости дня
    Власти Киева слили воду из систем отопления жилых домов
    Власти Киева слили воду из систем отопления жилых домов
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Коммунальные службы Киева приняли меры по сливу воды из отопительных систем ряда зданий для предотвращения повреждений трубопроводов на фоне сильных морозов.

    Коммунальщики в Киеве слили воду из систем отопления значительной части жилых и нежилых зданий, чтобы батареи не лопнули при минусовой температуре. По сообщениям городской администрации, это связано с повреждениями критической инфраструктуры, из-за чего многие дома временно остались без теплоснабжения.

    В официальном Telegram-канале администрации уточнили: «В результате повреждений элементов критической инфраструктуры значительная часть жилых и других зданий временно осталась без снабжения. Воду из домовых систем в этих зданиях оперативно слили, чтобы уберечь трубопроводы от повреждений, пока будет идти восстановление тепла».

    Власти Киева уверяют, что слив воды – это стандартная процедура при подобных авариях в морозы и не означает долгого отсутствия отопления. Однако городские власти признали, что ситуация остается «чрезвычайно сложной» из-за ударов российских войск по инфраструктуре.

    Также в пятницу киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 остановили работу и нуждаются в восстановлении, которое займет один-два дня. А ранее в столице Украины ввели экстренные отключения электроэнергии из-за регулярных взрывов.

    10 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Мэр Львова Садовый раскрыл подробности удара «Орешником»
    Мэр Львова Садовый раскрыл подробности удара «Орешником»
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в случае наличия боевой части у баллистической ракеты «Орешник», которой Россия атаковала Львовскую область, последствия были бы катастрофическими. При этом даже так ракета нанесла значительный ущерб объекту критической инфраструктуры. Об этом Садовый заявил в интервью телеканалу «Твое мисто».

    По его словам, даже без боевой части ракета нанесла значительный ущерб одному из объектов критической инфраструктуры, но человеческих жертв нет. Садовый отметил: «Если бы эта баллистическая ракета имела боевую часть, то последствия были бы просто несоразмерны. (...) Те повреждения, которые, есть, конечно, ужасны, но это не то, что могло бы быть», – передает его слова украинское издание «Политика страны».

    Садовый считает, что атака стала демонстрацией силы России, особенно учитывая близость Львова к границе с Евросоюзом. По словам мэра, баллистическая ракета не была обнаружена радарами, а на реакцию у служб было менее 10 минут.

    Мэр Львова добавил, что на Украине сейчас отсутствуют технологии для перехвата подобных ракет. В ударе «Орешником» он видит сигнал Соединенным Штатам и европейским странам о развитии российских ракетных технологий и существующих угрозах.

    Ранее Садовый заявил о масштабных повреждениях объекта критической инфраструктуры после удара «Орешником».

    В результате удара часть Киева осталась без отопления и электричества. Значительный ущерб получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области.

    Европейские чиновники назвали произошедшее предупреждением для Европы и США. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» стал ответом на теракты Киева.

    10 января 2026, 01:59 • Новости дня
    Мэр Львова Садовый назвал ужасными повреждения после удара «Орешником»
    Мэр Львова Садовый назвал ужасными повреждения после удара «Орешником»
    @ кадр из видео RT на русском/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Повреждения объекта критической инфраструктуры после российского удара «Орешником» ужасны, заявил мэр украинского Львова Андрей Садовый.

    В эфире украинского ТВ Садовой сообщил, что жертв нет. Он признал, что ПВО не удалось зафиксировать российскую ракету «Орешник».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, целью российского удара стало крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области.

    10 января 2026, 07:46 • Новости дня
    «Северяне» обнаружили на позициях ВСУ яму для отказников с трупами
    «Северяне» обнаружили на позициях ВСУ яму для отказников с трупами
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    На Харьковском направлении группировка российских войск «Север» на отбитых позициях ВСУ обнаружила яму, в которой содержались украинские дезертиры и отказники, в яме было три трупа.

    На Харьковском направлении бои в населенных пунктах возле Волчанска продолжаются. «Северяне» ведут наступление на всех участках фронта, используя артиллерию и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» для ударов по выявленным целям, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В районе Старицы «Северяне» продвинулись на семи участках фронта на 700 м, а авиация нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ. В лесу возле Лимана бойцы «Северян» заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 250 м.

    «На занятых позициях наши бойцы обнаружили яму, в которой содержались пойманные дезертиры и отказники ВСУ. Внутри нее находилось три обезображенных трупа украинских военных с признаками физического воздействия», – говорится в сообщении.

    В Волчанских Хуторах российские штурмовики продвинулись на восток на 300 м, добившись тактических успехов. На участке Меловое-Хатнее штурмовые группы продвинулись на двух направлениях на 150 м, уничтожив ВСУ огнем ТОС-1А. На Липцовском участке фронта существенных изменений не произошло, ВСУ не предпринимали активных действий.

    В Сумской области группировка войск «Север» наращивает темпы наступления при поддержке артиллерии, «Солнцепеков» и ударных БПЛА. У ВСУ наблюдаются проблемы с ротацией и моральным состоянием. В Сумском районе «Северяне» продвинулись на 12 участках фронта, в Краснопольском – на трех, общее продвижение составило до 800 м.

    На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не было, артиллерия и FPV-дроны наносили удары по позициям ВСУ в районах Рыжевки и Искрисковщины.

    «За сутки потери противника составили свыше 100 человек (из них более 55 в Сумской области и свыше 45 в Харьковской)», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на всех участках фронта на Харьковском направлении группировка российских войск «Север» наращивает темпы продвижения и интенсивность ударов по позициям вооруженных сил Украины.

    10 января 2026, 06:56 • Новости дня
    США и Украина собрались заключить в Давосе соглашение на 800 млрд долларов

    Telegraph: Трамп и Зеленский могут оформить в Давосе план на 800 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский могут встретиться в Давосе для оформления соглашения о восстановлении Украины, пишет Telegraph со ссылкой на западных и украинских чиновников.

    Источники Telegraph рассказали о планах привлечь около 800 млрд долларов в течение десяти лет для перезапуска экономики и восстановления инфраструктуры Украины в рамках «плана процветания», передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что изначально Зеленский намеревался посетить Белый дом для подписания соглашений по восстановлению страны и гарантиям безопасности. Однако европейские союзники предложили ему встретиться с Трампом именно на форуме в Давосе как более подходящем месте. Также по информации издания, европейские чиновники рекомендовали Зеленскому не спешить с переговорами с Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил об обсуждении соглашения о свободной торговле с США. В декабре в Вашингтоне прошли переговоры между Трампом и Зеленским.

    10 января 2026, 07:30 • Новости дня
    Совбез ООН запланировал заседание по Украине на 12 января
    Совбез ООН запланировал заседание по Украине на 12 января
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заседание Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу назначено на 12 января, свидетельствует расписание СБ.

    Встреча пройдет по повестке «поддержание мира и безопасности на Украине» и начнется в 15.00 по местному времени (23.00 мск), передает ТАСС.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что Киев инициирует созыв Совбеза ООН, совета Украина – НАТО и намерен добиваться реакции от ЕС, Совета Европы и ОБСЕ в связи с ударом «Орешником», передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате российских ударов, в том числе с использованием «Орешника», часть Киева в пятницу осталась без отопления и электричества, значительный ущерб, по некоторым данным, получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области.

    10 января 2026, 07:13 • Новости дня
    Макрон обсудил с лидерами парламентских партий Франции отправку войск на Украину
    Макрон обсудил с лидерами парламентских партий Франции отправку войск на Украину
    @ Michel Euler/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину, пишет Parisien со ссылкой на парламентариев.

    Встреча состоялась 8 января при участии премьер-министра Себастьена Лекорню, министра вооруженных сил Катрин Вотрен и начальника Главного штаба ВС Франции генерала Фабьена Мандона, передает ТАСС со ссылкой на Le Parisien.

    Обсуждалась инициатива по отправке французских военных на Украину после заключения мирного соглашения в рамках «коалиции желающих». Лекорню подчеркнул, что важно привлекать депутатов к обсуждению таких решений, и объявил о возможных парламентских дебатах по этому вопросу в ближайшие две-три недели.

    Глава парламентской фракции «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано рассказала, что президент предоставил парламентариям «конфиденциальные детали» вклада Франции. По ее словам, речь идет об участии 6 тыс. французских военных в составе международного контингента из 10 тыс. человек, включая военных из Британии. Командование этих сил планируется разместить в Мон-Валерьене под Парижем.

    Макрон заявил, что европейцам удалось добиться значительного прогресса в получении поддержки этих сил со стороны США, однако многие депутаты выразили сомнения. «Нет никаких оснований доверять Дональду Трампу, особенно учитывая, что он угрожает многим странам Латинской Америки и только что напал на Венесуэлу», – заявила Пано. Лидер «Экологистов» Марин Тонделье также призвала не быть наивными в отношении обещаний Трампа, отметив его непостоянство.

    В целом участники встречи не возражали против представленного плана, а некоторые даже рассматривают «коалицию желающих» как альтернативу НАТО. Однако часть политиков выступила против ввода французских войск на Украину, несмотря на заверения генерала Мандона, что военные будут только поддерживать украинскую армию и не окажутся на линии фронта. Представители НФ, «Национального объединения» и Коммунистической партии считают, что отправка военных возможна лишь с мандатом ООН и в рамках миротворческой миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция создадут военные базы на Украине в случае прекращения огня. Лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. СМИ сообщали, что Британия и Франция планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией.

    9 января 2026, 21:49 • Новости дня
    Адам Кадыров пообещал привезти Зеленского в Чечню как преступника

    Адам Кадыров заявил о готовности задержать Зеленского по указанию руководства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Адам Кадыров сообщил о намерении доставить Зеленского в Грозный как военного преступника по первому распоряжению Владимира Путина или Рамзана Кадырова.

    Помощник главы Чечни Адам Кадыров заявил в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, запрещена в России), что если Верховный главнокомандующий Владимир Путин или глава Чечни Рамзан Кадыров дадут команду, он готов привезти Владимира Зеленского в Чечню как военного преступника, передает РИА «Новости».

    По словам Адама Кадырова, «мы найдем тебя (Владимира Зеленского) везде и это только вопрос времени. Мы не будем объявлять операций. Мы просто приедем и заберем тебя. Как берут вещь, которая больше не нужна ее хозяевам. И привезем тебя сюда, в Грозный. Не как президента, а как военного преступника».

    Адам Кадыров назвал Зеленского «клоуном» и «пустым местом», чьи слова, по его мнению, не имеют никакой ценности. Он обвинил Зеленского в разрушении своей страны ради западных похвал и дешевого пафоса. По словам Кадырова, время Зеленского скоро закончится, и он пожалеет о своих высказываниях. Помощник главы Чечни заявил, что финал «спектакля» украинского лидера напишут в Чечне, и он не будет комедийным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Рамзан Кадыров заявил, что ради срыва мирного соглашения Владимир Зеленский готов на любые унижения.

    Он также подчеркнул, что окончательное решение по мирному урегулированию конфликта на Украине принимает президент России Владимир Путин. Кадыров также рассказал, как поступит с Зеленским в Чечне.

    9 января 2026, 17:50 • Новости дня
    NYT: Украинская комиссия передала тендер на месторождение лития другу Трампа
    NYT: Украинская комиссия передала тендер на месторождение лития другу Трампа
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Украины передали тендер на освоение крупного месторождения лития Добра группе инвесторов, среди которых – друг президента США Дональда Трампа, миллиардер Рональд Лаудер, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times (NYT), решение об этом приняла специальная правительственная комиссия Украины, передает ТАСС.

    Сделка еще требует формального одобрения кабинета министров страны, однако, по данным источников издания, соглашение уже практически оформлено. Помимо Лаудера, участником проекта стала энергетическая компания TechMet, в которой частично участвует инвестиционное агентство, созданное в США при первом сроке Трампа.

    Ранее NYT узнала о попытках Киева показать выгоду для США от сделки по металлам. Украинское правительство инициировало процесс подготовки торгов для инвесторов по разработке одного из крупнейших литиевых месторождений страны – месторождения Добра.

    В июне Le Figaro сообщало, что Украина потеряла два литиевых месторождения.

    10 января 2026, 06:22 • Новости дня
    Пожар на нефтебазе произошел из-за падения обломков БПЛА в Волгоградской области
    Пожар на нефтебазе произошел из-за падения обломков БПЛА в Волгоградской области
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Волгоградской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на нефтебазе в Октябрьском районе Волгоградской области возникло возгорание, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

    «Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», – приводятся слова Бочарова в Telegram администрации региона.

    Пожар возник после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Никто не пострадал. Пожарные и оперативные службы прибыли к месту падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотник, летевший на Москву, был сбит системами ПВО.

    9 января 2026, 17:23 • Новости дня
    В Киеве прекратили работу две ТЭЦ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Две киевские ТЭЦ – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 – в настоящее время не работают и нуждаются в восстановлении, на что уйдет один-два дня, сообщили местные СМИ.

    Как пишет украинское издание «Новости.LIVE» со ссылкой на источники в киевских властях, ремонт ТЭЦ-5 займет двое суток, а ТЭЦ-6 – одни сутки. Управляющим компаниям было поручено слить воду из систем зданий, которые получают тепло и горячую воду от этих теплоэлектроцентралей, передает ТАСС.

    В то же время ТЭЦ-4 уже возобновила циркуляцию теплоносителя. Объекты городского водоснабжения восстановлены, сейчас там ведутся работы по увеличению давления в системе.

    На всей территории Украины, включая Киев и Львов, была объявлена воздушная тревога, местные СМИ сообщили о многочисленных взрывах. По уточнению премьер-министра Украины Юлии Свириденко, после серии взрывов в Киеве более 500 тыс. потребителей остались без электроснабжения.

    В конце декабря Киевская городская государственная администрация сообщила, что в украинской столице из-за пожаров образовался густой смог.

    Ранее в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии.

    9 января 2026, 17:28 • Новости дня
    В Одессе прогремел взрыв

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Одессе на юге Украины произошел взрыв, сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

    О характере происшествия и возможных последствиях пока ничего не сообщается. В настоящее время в Одесском районе объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Накануне в результате серии взрывов на территории морского порта в Одесском районе была повреждена портовая инфраструктура.

    В среду В Одессе произошла серия взрывов после воздушной тревоги.

    9 января 2026, 20:35 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Харькове

    Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Мария Иванова

    В Харькове на востоке Украины зафиксирован взрыв, при этом в регионе уже действует воздушная тревога, а в ряде областей введен красный уровень опасности.

    В Харькове на востоке Украины прогремел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное».

    По данным источника, в регионе на данный момент действует режим воздушной тревоги.

    Также режим воздушной тревоги был объявлен в Киеве. Как сообщает официальный ресурс по оповещению населения, под угрозой ракетных ударов оказались не только столица, но и Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области.

    Ранее вечером в пятницу в Одессе прогремел мощный взрыв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина.

    В пятницу власти Киева слили воду из систем отопления жилых домов. По сообщениям городской администрации, это связано с повреждениями критической инфраструктуры.

    Пушков оценил желание Мелони начать диалог с Россией
    Названа сумма новой сделки между Украиной и США
    Самым популярным словом в русском языке оказался англицизм
    Полковник Райснер: Развертывание «Орешника» усугубило раскол внутри НАТО
    Сторона Лурье отказалась принять квартиру у представителей Долиной
    Читатели Die Welt бурно обсудили эффективность удара ракеты «Орешник»
    Экс-мэр Калининграда погиб на охоте

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    «Орешник» остудил Киев, Львов и Брюссель

    Часть Киева в пятницу остались без отопления и электричества, значительный ущерб, по некоторым данным, получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области, европейские чиновники заговорили о «предупреждении Европе и США». Таковы первые итоги «удара возмездия» с использованием «Орешника» в ответ на атаку дронами ВСУ резиденции Владимира Путина. Каковы будут последствия удара для Киева и его союзников? Подробности

    2026-й покажет качественный рост российских Вооруженных сил

    Активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году. И дело не только в том, что войска массово насыщаются боевыми роботами – но и в том, что насыщение количеством переходит в новое качество боевых возможностей армии. Подробности

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

