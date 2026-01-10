Посольство едко прокомментировало отмену концертов Захаровой во Флоренции

Посольство России осудило отмену концертов Захаровой во Флоренции

Tекст: Мария Иванова

Посольство России в Италии прокомментировало отмену двух выступлений балерины Светланы Захаровой во Флоренции, назвав это решение проявлением русофобии, передает РИА «Новости».

В заявлении посольства отмечается: «В очередной раз мы являемся свидетелями ограничения культурного суверенитета Италии преступным террористическим режимом Зеленского... Можно лишь «поздравить» Италию и колыбель Возрождения Флоренцию с очередным «достижением», а точнее – дальнейшим погружением в мутные воды русофобии».

Согласно сообщению, театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил запланированные на 20 и 21 января выступления Захаровой после обращения посольства Украины в Италии.

Захарова должна была представить авторский проект «Па-де-де на пальцах и для пальцев» вместе с супругом, скрипачом Вадимом Репиным.

Российское посольство также связало случившееся с давлением Еврокомиссии, отметив, что финансирование театра может быть «перекрыто» из-за участия российских артистов. Аналогичные случаи уже происходили в Италии: в июле прошлого года был отменен концерт дирижера Валерия Гергиева в Королевском дворце Казерты после протестов антироссийских активистов и представителей украинских организаций.

Издание Nazione уточняет, что инициатором отмены выступлений Захаровой стало посольство Украины в Италии, которое направило соответствующие письма в адрес властей Флоренции и руководства театра в декабре 2025 года. Министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал в свое время аналогичную отмену концерта Гергиева.