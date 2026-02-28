Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Восток» нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии около Лесного, Копани, Самойловки, Барвиновки, Комсомольского Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

При этом ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, шесть бронемашин и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада боеприпасов и склад матсредств.

Подразделения группировки «Север» освободили Нескучное в Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ возле Верхней Писаревки, Подсреднего и Печенегов Харьковской области.

А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Бездриком, Кондратовка и Мирополье Сумской области.

Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, артиллерийское орудие и две станции РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и два склада матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Ковшаровки, Новоосиново, Пристена Харьковской области и Щурово Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

Потери противника при этом составили до 190 военнослужащих, пять бронемашин и три артиллерийских орудия. Уничтожены пять складов боеприпасов.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ у Константиновки, Калеников, Рай-Александровки и Кривой Луки ДНР.

Противник потерял до 140 военнослужащих, четыре бронемашины, реактивную систему залпового огня, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ. Уничтожены два склада с боеприпасами и три склада матсредств, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Торецкого, Новопавловки, Светлого, Святогоровки, Гришино ДНР и Подгавриловки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих, танк, 14 бронемашин, артиллерийское орудие и станция РЭБ.

Напомним, накануне российские войска освободили Краснознаменку в Днепропетровской области.

Ранее российские войска освободили Графское в Харьковской области. До этого они освободили Риздвянку в Запорожской области.