Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человека при атаке на Иран

Красный Полумесяц: Более 200 человек погибли, около 750 ранены при ударе по Ирану

Tекст: Мария Иванова

Иранская организация Красного Полумесяца обнародовала данные о жертвах недавней агрессии, передает РИА «Новости». По словам спасателей, количество пострадавших исчисляется сотнями.

«К настоящему моменту 747 человек получили ранения, 201 погиб», – цитирует заявление ведомства агентство Mehr.

Специалисты зафиксировали попадания снарядов в 24 из 31 провинции исламской республики. В городе Шахин-Деж на северо-западе страны погибли три представителя добровольческих сил «Басидж». Эти формирования связаны с Корпусом стражей исламской революции и местными силовиками.

Ранее Тегеран заявил о гибели около 160 человек из-за удара по школе в Минабе.

Кроме того США и Израиль ударили по спортзалу с детьми в Иране.

Соединенные Штаты и Израиль в субботу нанесли серию ударов по объектам на иранской территории, включая Тегеран.

В ответ иранские военные атаковали ракетами израильскую землю и американские военные базы на Ближнем Востоке.

Министерство иностранных дел России осудило авиаудары по иранской территории.