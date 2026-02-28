Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человека при атаке на Иран

35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.3 комментария
Красный Полумесяц: Более 200 человек погибли, около 750 ранены при ударе по Ирану
После совместных ударов США и Израиля по территории Ирана погибли 201 человек, еще 747 получили ранения в 24 провинциях страны, сообщил иранский Красный полумесяц.
Иранская организация Красного Полумесяца обнародовала данные о жертвах недавней агрессии, передает РИА «Новости». По словам спасателей, количество пострадавших исчисляется сотнями.
«К настоящему моменту 747 человек получили ранения, 201 погиб», – цитирует заявление ведомства агентство Mehr.
Специалисты зафиксировали попадания снарядов в 24 из 31 провинции исламской республики. В городе Шахин-Деж на северо-западе страны погибли три представителя добровольческих сил «Басидж». Эти формирования связаны с Корпусом стражей исламской революции и местными силовиками.
Ранее Тегеран заявил о гибели около 160 человек из-за удара по школе в Минабе.
Кроме того США и Израиль ударили по спортзалу с детьми в Иране.
Соединенные Штаты и Израиль в субботу нанесли серию ударов по объектам на иранской территории, включая Тегеран.
В ответ иранские военные атаковали ракетами израильскую землю и американские военные базы на Ближнем Востоке.
Министерство иностранных дел России осудило авиаудары по иранской территории.