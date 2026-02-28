При пожаре на Palm Jumeirah в Дубае после обстрела пострадали четыре человека

Tекст: Мария Иванова

Инцидент случился на фоне обстрелов между Ираном, США и Израилем, передает РИА «Новости». Пресс-служба правительства эмирата подтвердила факт возгорания в одном из зданий района.

На место происшествия оперативно прибыли группы быстрого реагирования, которые оцепили территорию для обеспечения безопасности. Пожарным удалось локализовать возгорание, предотвратив его распространение на соседние постройки.

«Власти Дубая подтверждают, что в здании в районе Palm Jumeirah произошел инцидент. Четыре человека получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения», – говорится в сообщении.

Ранее Вашингтон и Тель-Авив нанесли серию ударов по иранским объектам, что привело к разрушениям гражданской инфраструктуры. Тегеран ответил ракетными пусками по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, очевидцы сообщили о падении ракетных обломков и пожаре в жилом районе Palm Jumeirah. В результате падения ракеты рядом с отелем Fairmont The Palm возник сильный пожар. Противовоздушная оборона ОАЭ сбила иранский снаряд над колесом обозрения Ain Dubai.